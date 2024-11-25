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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Гладиатора 2» Ридли Скотта и разбираются, зачем оригинальному фильму был нужен сиквел-ремейк в стиле традиционного пеплума.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я понял, насколько Ридли Скотт увлечен традицией пеплумов. Тут стоит вспомнить, как именно пеплумы спасли Голливуд в 1950-е годы в соперничестве с телевидением. Казалось, что телевидение убьет кино, что кино переживает последние годы. И кинематографисты решили сделать ставку на то, что не умеет телевизор. Ведь у ранних телевизоров экраны были микроскопическими, рядом ставили специальные линзы, увеличивающие изображение. Поэтому гигантские дальние и общие планы там не использовались, телевидение было царством крупных и средних планов. А в кино как раз стали появляться такие широкоэкранные постановки, как «Бен Гур» с толпами массовки и огромными декорациями, и действительно кинематограф на какое-то время выплыл.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Это похоже на то, как в нулевые и десятые, во время золотого века телевидения и сериалов, от «Сопрано» до «Во все тяжкие», палочкой-выручалочкой стали супергеройские фильмы. Кинопрокатная индустрия перешла на рельсы огромных аттракционов.
Но если в 1950-е пеплумы были способом отвлечь зрителей от скучной реальности, то сейчас (и во втором «Гладиаторе» даже сильнее, чем в первом) это, скорее, аллюзия на современность и исторический материал как повод поговорить о том, что происходит в обществе.
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Зачем Ридли Скотт снял второго «Гладиатора»?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов