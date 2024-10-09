«Свидание с монстром» — триллер Анны Кендрик про маньяка на телешоу

В российском прокате — триллер «Свидание с монстром», действие которого закручено вокруг американского романтического телешоу 1970-х. Оказывается, что в одном из выпусков действующим лицом был настоящий серийный убийца. Рассказываем, как режиссерский дебют Анны Кендрик подает реальную историю.

О чем это

Анна Кендрик и Тони Хейл

Лос-Анджелес, 1978 год. Молодая актриса Шерил Брэдшоу (Анна Кендрик) ходит на многочисленные прослушивания, но ее карьера пока буксует. Тогда ее агент предлагает ей поучаствовать в популярном шоу «Игра в свидание» (The Dating Game), чтобы засветиться на телеэкранах. Суть передачи простая: девушка вслепую разговаривает с тремя парнями, а в финале выбирает того, с кем захочет провести вечер.

Нюанс в том, что одним из холостяков оказывается серийный убийца Родни Алькала, тогда уже убивший нескольких женщин, но еще не пойманный полицией. Эта сюжетная линия перемежается рядом флешбэков и флешфорвардов про других людей, которым на их жизненном пути встречался Алькала.

Кто снял фильм и на чем он основан

Анна Кендрик

Сценарий Яна Макалистера Макдональда был написан давно и под названием «Родни и Шерил» в 2017 году попал в голливудский «Черный список» лучших сценариев, которые пока не были в запущены в производство. Поначалу к проекту была приписана Хлоя Окуно («Наблюдающий»), но затем режиссерское кресло заняла актриса Анна Кендрик, звезда «Мне бы в небо» и «Сумерек». «Свидание с монстром» стало ее режиссерским дебютом.

Фильм основан на реальных событиях. Фотограф Родни Алькала существовал в действительности и был осужден за убийство семи девушек (ему вменяют более сотни случаев, но убедительных доказательств его вины нет). Более того, он и правда участвовал в телешоу и получил за это прозвище Убийца из «Игры в свидание» (The Dating Game Killer). Алькала довольно долго уходил от правосудия, хотя улики всегда указывали на него, и это один из ключевых мотивов фильма.

Как это выглядит

Мэттью Виссер, Джедидайя Гудакр и Дэниэл Дзоватто

«Свидание с монстром» выделяется на фоне других историй про настоящих маньяков своим концептом. Основной целью авторов было не рассказать биографию Алькалы, а показать, как и почему серийному убийце, который не сильно беспокоился о заметании своих следов, так долго удавалось уходить от правосудия. Ответ прост: никто не слушал девушек и не обращал внимания на тревожные звоночки. В фильме одна участница в студии узнает в Алькале человека, который несколько лет назад изнасиловал и убил ее подругу. Но девушку попросту никто не слушает, охранник отводит ее к «продюсеру», который оказывается уборщиком.

Именно поэтому в сценарии уделяется большое внимание разным жертвам Алькалы. И особое место занимает история Эми (Отем Бест), которой удалось выжить и обмануть доверие маньяка, чтобы посадить его за решетку. Героиня Эми основана на автостопщице Монике Хойт, но ее имя, характер и история изменены в фильме. К слову, имя ведущего передачи Джима Лэнга тоже изменено — видимо, персонаж, сыгранный Тони Хейлом, оказался слишком неприятным, и создатели фильма хотели избежать возможных тяжб с наследниками.

К сожалению, два одновременных повествования — Шерил на шоу и другие столкновения Алькалы с людьми — сбивают фокус. Происходящее на телепередаче постоянно прерывается флешбэками и флешфорвардами, которые интереснее основной сюжетной линии. Она, безусловно, важная по смыслу — в прямом эфире национального телевидения находится опасный убийца, которого не замечают как раз потому, что он находится под светом софитов. Да и сама передача — яркий пример того, как медиа относились (и относятся) к женщинам.

Но смотреть все это не очень интересно, ведь событийно в центральной сюжетной линии про «Игру в свидание» ничего толком и не происходит. Шерил отказывается от общения с Алькалой, и на этом история их взаимодействия заканчивается, пусть и после жуткого эпизода, когда тот преследует ее на безлюдной автостоянке. Да и сама биография Шерил не то чтобы увлекательная: в итоге она так и не стала актрисой, оставшись известной лишь по этому короткому эпизоду. Увы, вытащить что-то особенное из курьезного и неуютного факта участия маньяка в телешоу не удалось.

Что пишут критики

Дэниэл Дзоватто

На Rotten Tomatoes у фильма 91% положительных рецензий. Guardian считает, что в фильме получилось очеловечить жертв Алькалы, а Дэниэл Дзоватто убедительно сыграл жуткого и самоуверенного убийцу. Indiewire пишет, что у Кендрик получился эффектный триллер, несмотря на прямолинейный сценарий. Rolling Stone нравится яростный тон фильма, направленный на обличение сексистской поп-культуры 1970-х.

Среди недостатков критики отмечают в первую очередь сценарий. Vulture считает, что дебют Кендрик получился слишком сухим и академичным. The New Statesman пишет, что в фильме не получается соединить историю Шерил и других жертв Алькалы. Huffington Post ругает фильм за скачки во времени, которые скорее дезориентируют, чем помогают.

Вердикт

«Свидание с монстром» — яркий пример концептуально интересного триллера, который портит неудачный сценарий. Основной сюжет оказывается скучным, его без труда затмевают жуткие флешбэки про убийства. Зато среди несомненных удач стоит отметить актерские работы самой Анны Кендрик и Дэниэла Дзоватто, сыгравшего маньяка.

Автор: Марат Шабаев