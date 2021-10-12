Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет уже в декабре! Собрали все, что мы знаем о продолжении хита Netflix

До выхода второго сезона «Игры в кальмара» осталось совсем немного. Как и у большинства корейских сериалов, информации о сюжете пока немного, и создатели наверняка будут сохранять интригу до последнего. Мы собрали все, что известно о продолжении главного хита Netflix, включая дату выхода, слухи о третьем сезоне и изменения в актерском составе.

Сиквел «Игры в кальмара» был официально заявлен еще в июне 2022 года. Что неудивительно, учитывая популярность и успех проекта у зрителей. Первый сезон до сих пор остается самым просматриваемым сериалом на Netflix. По данным аналитических агентств, стриминговый сервис заработал на «Игре в кальмара» около 1 млрд долларов (в эту сумму входит прирост новых подписчиков, удержание старых и продажа лицензий на использование бренда), а его производство обошлось всего в 21 млн долларов.

За три года с момента выхода шоу актер Ли Джон-джэ успел свозить в Канны свой режиссерский дебют «Охота», Чон Хо-ён стала сверхъпопулярной моделью и снялась у Альфонсо Куарона во «Все совпадения неслучайны», 80-летнего О Ён-су обвинили в домогательствах, а вселенная сериала расширилась до реалити-шоу и будущей видеоигры Squid Game: Unleashed.

Для режиссера проекта Хван Дон-хёка такая популярность стала испытанием. Он признавался, что настолько переживает о будущем успехе продолжения, что ему даже часто снятся кошмары о провале второго сезона. Хван сейчас также работает над проектом о создании сериала. Сатирическая комедия «Лучшее шоу на планете» будет посвящена феноменальному успеху «Игры в кальмара» и переживаниям режиссера из-за того, что он резко стал находиться в центре внимания.

Хван Дон-хёк

Чем закончился первый сезон

Главный герой Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ) оказывается единственным выжившим в смертельной игре и получает денежную награду в размере 45,6 млрд вон (около 38 млн долларов). Он не тратит деньги и все еще пребывает в депрессии из-за смертельных испытаний, что ему пришлось пережить. Спустя год после окончания соревнований Ги-хун также узнает, что игрок под номером 001 О Иль-нам (О Ён-су) был тем человеком, кто придумал эти соревнования.

В финальной сцене Ги-хун идет на посадку и готовится поехать к дочери в Америку. Но по пути в аэропорт он снова встречает в метро вербовщика (Кон Ю), подбирает знакомую визитку и звонит по указанному на ней номеру. На том конце провода ему советуют сесть в самолет. Герой кладет трубку и решает покинуть аэропорт, чтобы выяснить, кто стоит за зловещими играми.

Ли Джон-джэ

Полицейский Хван Чжун-хо (Ви Ха-джун) находит своего пропавшего брата, им оказывается Фронтмен в маске, главный ведущий испытаний. Он стреляет в Чжун-хо, и тот падает в воду со скалы, но до этого момента успевает вызвать подкрепление. В финале нам не показывают, выжил ли он после ранения, но на промоматериалах актер Ви Ха-джун появляется.

Что известно о сюжете второго сезона

В рамках конвента Netflix Geeked Week в Атланте был показан тизер-трейлер будущего сезона. Ролик начинается с того, что Ги-хун просыпается от беспокойного сна и угрожающе направляет пистолет на замаскированную фигуру, ожидающую за дверью. Судя по всему, это и есть Фронтмен или некто в его образе.

Согласно официальному синопсису, «игрок 456 по-прежнему полон решимости найти людей, стоящих за игрой, и намерен положить конец их жестокому спорту». Используя свое новое состояние для финансирования поиска, он понимает, что путь к уничтожению организации оказывается более опасным, чем он предполагал: чтобы положить конец игре, ему нужно снова ее пройти.

Вот что рассказывал о втором сезоне Хван Дон-хёк в беседе с The Hollywood Reporter: «Философия первого сезона естественным образом перейдет и во второй. Вместо оправдания ожиданий зрителей я подумал о том, что Ги-хун может сделать, после того как решил не садиться в самолет. Теперь он совсем другой, и мне интересно показать в сериале то, как он изменился».

Возможно, режиссер намекает, что ужасы игры не могли не оставить глубокий след на Ги-хуне. Из человека, верящего в добро и справедливость, он постепенно превращается в более циничного персонажа. Открыв для себя истинную природу мира, где правят жестокость и несправедливость, герой начнет действовать более хладнокровно и беспощадно. Этот внутренний перелом станет ключевым для его дальнейшего пути.

Также логично предположить, что второй сезон глубже раскроет предысторию Фронтмена, особенно его прошлое, когда он работал офицером полиции. Режиссер уже упоминал в интервью, что проблема действий правоохранительных органов — это не только болезненный вопрос для современной Южной Кореи. По его словам, во всем мире можно наблюдать, как нерасторопность и безответственность полиции часто ведет к трагическим последствиям.

Еще режиссер пообещал, что нам покажут новую куклу с датчиком движения. Это будет парень Чхоль-су, гигантской фигурки с датчиком движения из первого сезона. Обе куклы вдохновлены рисунками из корейских учебников 1970–80-х годов.

Кто снимается в продолжении

Кон Ю и Ли Джон-джэ

Помимо Ли Джон-джэ, Ви Ха-джуна, Ли Бён-хона и Кон Ю, в сериале появятся Им Щи⁠-⁠ван («Беги к любви», «Чрезвычайная ситуация), Пак Кю⁠-⁠ён и Ли Джин-ук (оба снимались в «Милом доме»), солистка группы IZ*ONE Чо Ю-ри («Работай позже, веселись сейчас»), Пак Сон⁠-⁠хун («Триумф»), Кан Ха-ныль («Наследники», «Алое сердце»), Ян Дон-гын («Адрес неизвестен», «Перемещение»), T.О.Р (бывший солист кей-поп-группы BIGBANG), Вон Джи-ан («Сердцебиение»), Ли Дэвид («Итэвон Класс») и Но Джэ-вон («Тоже»).

В 2022 году в интервью для Deadline режиссер сериала упомянул, что не против вернуть актрису Чон Хо-ён, чья героиня смогла добралась до финала. «Возможно, у нее есть сестра-близнец», — заявил постановщик.

Логично, что стриминг захочет удивлять зрителей не только жестокостью и сюжетными твистами, но и селебрити. В появление Леонардо ДиКаприо верится с трудом, но на пару неожиданных камео точно можно рассчитывать. Например, Тони Люн Чу-Вай, любимчик Вонг Кар-Вая, признавался, что хотел бы сниматься в дорамах и даже якобы встречался для этого с режиссером «Игры в кальмара».

Когда выходит второй сезон и будет ли третий

Пак Кю-ён

В декабре 2021 года шоураннер и режиссер сериала Хван Дон-хёк сообщил телеканалу KBS, что обсуждает с Netflix не только второй, но и третий сезон. Эта информация подтвердилась в самом первом коротком тизере: третья часть станет финальной и выйдет на стриминге в 2025 году, а дата премьеры второй — 26 декабря 2024 года.

Главная интрига заключается не только в дальнейшей судьбе главных персонажей, но и в том, сможет ли продолжение повторить или приблизить успех предшественника, ставшего культурным феноменом.

Этот материал будет обновляться с появлением новой информации о втором сезоне.

Автор: Кира Голубева