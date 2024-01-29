«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова — один из самых популярных русскоязычных романов. Его легкость и юмор покорили читателей разных кругов, а глубина и оригинальность обеспечили культовую славу. В то же время книге долгое время не везло с экранизациями, которые оказывались в лучшем случае спорными. Во всяком случае, так казалось до выхода фильма Михаила Локшина, тепло принятого критиками и зрителями.

Почему роман так сложно экранизировать? Какими приемами кинематографисты переносили на экран булгаковские метафоры? Что новый фильм говорит о современности? И при чем тут Оруэлл и «Бойцовский клуб»? Разбираемся в нашем новом видеоэссе.