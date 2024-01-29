«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова — один из самых популярных русскоязычных романов. Его легкость и юмор покорили читателей разных кругов, а глубина и оригинальность обеспечили культовую славу. В то же время книге долгое время не везло с экранизациями, которые оказывались в лучшем случае спорными. Во всяком случае, так казалось до выхода фильма Михаила Локшина, тепло принятого критиками и зрителями.
Почему роман так сложно экранизировать? Какими приемами кинематографисты переносили на экран булгаковские метафоры? Что новый фильм говорит о современности? И при чем тут Оруэлл и «Бойцовский клуб»? Разбираемся в нашем новом видеоэссе.
Василий Говердовский
Автор сценария
Из множества сюжетов романа основной в новой адаптации стала любовная линия Мастера и Маргариты. И если образ главного героя в экранизации углубился за счет большего экранного времени и усиленной аллюзии на Булгакова, то героиня осталась прежней. Маргарита все так же уязвима для критики сквозь феминистскую оптику. Мы ничего не узнаем о ней за пределами любовной связи с Мастером, кроме несчастливого брака с другим мужчиной. Она так и остается булгаковским символом любви и милосердия. Даже ее превращение в ведьму и то обусловлено служением своему возлюбленному.
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Авторы: Василий Говердовский, Анастасия Усанова