Аргентина vs Испания. За кого болеет команда Кинопоиска в финале ЧМ

Я не фанатка Месси, но отрицать его величие, конечно же, нелепо. Меня восхищает, что вокруг него существует культ не только во всем мире, но и внутри команды. Партнеры на поле пашут на него с почти религиозным остервенением и даже начинают плакать в интервью, едва речь заходит о Лео. Довольно интересный жанр коллективного поклонения. Но вот к самой сборной Аргентины проникнуться по-человечески у меня не получается, какие бы чудеса они ни творили на поле. Достойно проигрывать умеют не все, но, как выясняется, достойно выигрывать — тоже. Аргентинцы выходят на поле с самодовольным выражением лиц, играют жестко, ведут себя заносчиво, при этом очень любят подчеркивать свою набожность: крестятся, молятся, набивают религиозные татуировки. Странное христианство, в котором почему-то нашлось место высокомерию и злорадству. И даже после победы они не могут обойтись без мелкого шкодничества. Энцо Фернандес выкладывает видео, где игроки Аргентины ржут, и добавляет в пост неофициальный гимн сборной Англии «Wonderwall» — это какой-то детский сад. И не будем забывать, что этот же Фернандес устраивал прямой эфир с оскорбительной песней о французских футболистах. И там была не подколка над многонациональным составом Франции, а вполне конкретная смесь расизма, гомофобии и трансфобии.