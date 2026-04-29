Аргентина vs Испания. За кого болеет команда Кинопоиска в финале ЧМ

Уже в это воскресенье, 19 июля, пройдет финал чемпионата мира. За первенство поборются сборные Аргентины (чемпионы ЧМ-2022) и Испании (получила этот титул в 2010-м). Кто окажется сильнее — 19-летний испанец Ламин Ямаль или 39-летняя легенда Лионель Месси, который снова забьет в последние минуты? Узнали у редакции и наших авторов, кому они желают победы в финале.
Аргентина — самая «футбольная» сборная на этом чемпионате мира. В ней есть и те, кто умеет обыграть, отдать крутой пас, сделать на поле красиво, и те, кто вместо симуляций с кривляниями способен сыграть жестко, иногда грязно, а иногда и вовсе нарочито по-хамски, чтобы соперник в следующий раз даже не подумал вытворять нечто, что аргентинцам не по душе. Таким футбол был раньше: принципиальным, суровым и одновременно техничным, красивым. У этой команды есть характер, имидж и сильный дух. В финале их ждут испанцы, которые не являются полной противоположностью аргентинцев, но за команду Месси, Лаутаро, Паредеса и Мартинеса болею чуть больше.
Просмотр ЧМ и вообще любых футбольных матчей эмоционально выматывает, но одновременно заряжает, дает очень редкое чувство сопричастности. Для меня турнир 2026-го стал одним из самых классных за последнее время — и по матчам, и по мемам в интернете, и по количеству людей вокруг, которые втянулись в эту историю. После вылета сборной Англии редкий праздник, приходящий лишь раз в четыре года, для меня, конечно, закончился. Дальше буду следить за турниром уже скорее по инерции.
Я не фанатка Месси, но отрицать его величие, конечно же, нелепо. Меня восхищает, что вокруг него существует культ не только во всем мире, но и внутри команды. Партнеры на поле пашут на него с почти религиозным остервенением и даже начинают плакать в интервью, едва речь заходит о Лео. Довольно интересный жанр коллективного поклонения. Но вот к самой сборной Аргентины проникнуться по-человечески у меня не получается, какие бы чудеса они ни творили на поле. Достойно проигрывать умеют не все, но, как выясняется, достойно выигрывать — тоже. Аргентинцы выходят на поле с самодовольным выражением лиц, играют жестко, ведут себя заносчиво, при этом очень любят подчеркивать свою набожность: крестятся, молятся, набивают религиозные татуировки. Странное христианство, в котором почему-то нашлось место высокомерию и злорадству. И даже после победы они не могут обойтись без мелкого шкодничества. Энцо Фернандес выкладывает видео, где игроки Аргентины ржут, и добавляет в пост неофициальный гимн сборной Англии «Wonderwall» — это какой-то детский сад. И не будем забывать, что этот же Фернандес устраивал прямой эфир с оскорбительной песней о французских футболистах. И там была не подколка над многонациональным составом Франции, а вполне конкретная смесь расизма, гомофобии и трансфобии.
Поэтому болеть я буду за Испанию, которая весь чемпионат только разогревалась. Возможно, она может показаться скучноватой: не форсирует атаки, долго двигает мяч и ждет маленькой ошибки соперника, но, когда надо, очень быстро включает контрпрессинг. Испания с умничкой Родри (он выиграл больше единоборств, чем все игроки Франции вместе взятые!) и Ламином Ямалем, главной молодой звездой сегодня, подходит для этого идеально.
Я нейтральный болельщик, к обоим финалистам отношусь ровно. Испания в данный момент, очевидно, сильнее (и должна побеждать). Она, как обычно, потихоньку набирала ход и к концу турнира в оптимальной форме. И тренер Де ла Фуэнте мудр. Вон все ныли, что он держится за своего Симона при живых Райи и Гарсии, и что же? Пока один пропущенный (заслуга защиты, но тем не менее). А Аргентина играет неровно и нервно, имеет, в отличие от испанцев, слабые места и наверняка не только воодушевлена, но и измотана этими своими валидольными концовками. Если рассматривать матч по-таблоидному, как Месси против Ямаля, то есть Месси против мини-Месси, то вроде как логично болеть за будущее. Да и вообще Аргентина по-человечески довольно неприятная команда, мягко говоря. И при всем при этом почти уверен, что по ходу игры начну болеть за нее, как у меня уже произошло в матче с Англией. Такой страсти на чемпионате не было ни у кого (кроме Мексики, пожалуй), и этому очень трудно сопротивляться.
Я болею за Аргентину и — даже больше — за Месси. Это его последний ЧМ в жизни, как говорят, last dance. У него уже есть Кубок ЧМ, который команда забрала четыре года назад. Хочется, чтобы этот награжденный свыше игрок снова получил подобный триумф и с чистой совестью ушел на профессиональный покой. Мне еще импонирует сама личность Месси, его скромность, человеческие качества и полное отсутствие самомнения. Он ровно такой, какой есть и в жизни, и на поле. И это сильно подкупает, притом что это самый талантливый игрок на планете сейчас.
Еще я болел за Норвегию. Сборная впервые за 28 лет сыграла на ЧМ. У них в обойме сейчас, наверное, лучший нападающий мира — Эрлинг Холанд. Восходящая мегазвезда. Мне нравится, что Норвегия держится немного вдали от европейского мейнстрима и в футболе, и в культуре. А еще у нее самое крутое празднование победы было, когда весь фан-сектор взял мнимое весло драккара и начал грести. Было эпично! Запомню на всю жизнь. Мне кажется, все болеют за людей, а не за страны все-таки.
Ставила на Португалию, переживала за Узбекистан, была душой за англичан. И не только из-за того, что у них Беллингем, Сака или Кейн. А потому что футбол (как и бесконечная вера в команду) — часть национальной идентичности. За последний год дважды сгоняла в Англию и убедилась в этом лично! Они десятилетиями были где-то совсем рядом с большим титулом, но каждый раз чуть-чуть не хватало. Увы, в этот раз тоже.
После вылета всех моих фаворитов я официально в статусе «болельщик без команды» и выбираю сердцем. Пожалуй, оно за Испанию. Не потому, что против Аргентины — там великая история и великие игроки. Просто эта Испания как праздник: молодая, дерзкая, с сильной обороной. Финал будет огонь в любом случае!
Хочется отшутиться, что за Кабо-Верде и двор стреляю в упор, поэтому в данном финале личными фаворитами (после англичан) стали испанцы. Но никаких Хавьеров Бардемов не хватит, чтобы отменить тот факт, насколько же аргентинцы хороши в своем мастерстве переть до конца. Буквально даже финальных нескольких минут хватает, чтобы перевернуть игру. Матчи с их участием одни из самых зрелищных, непредсказуемых, кинематографически захватывающих. Это и «стамбульское чудо», и «рука Бога», и множество других великих отсылок в слаженные 90 с хвостиком минут одного матча. Если отталкиваться от виртуозности и умения не пасть духом, сложно не поддержать Аргентину. Но и Испания оказалась в финале абсолютно заслуженно, демонстрируя ровно те же высокие качества игры, за которые мы так любим настоящий футбол. Под занавес ЧМ-2026 мне важнее всего, чтобы победил сильнейший, а не хитрейший. Пусть победу принесет мастерство, а не ухищренность добычи штрафных.
Артём Родин 🇦🇷
выпускающий редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиск, автор Telegram-канала something else
Финалиссима главного футбольного блокбастера раскалила толпу добела в полуфиналах. Остались две сборные, способные вспыхнуть в одно касание. На старте я ставил на «Красную фурию», но их стиль оказался пугающе прагматичным и оттого скучным. Плюс тогда за них еще бегал любимец из «Челси» — кудрявый Марк Кукурелья, умудрившийся прямо по ходу турнира оформить трансфер в «Реал». У испанцев нет фронтмена. Это прочная система, где каждый — топ-звезда и каждый готов замкнуть прострел. Зацепиться за индивидуальную магию почти нереально.
Аргентина — полный антипод: хаос и волшебник. Они молятся на своего лидера и охраняют его, как цепные псы. Месси, когда-то купавший в ванночке нынешнего испанского янгстера Ламина Ямаля, пойдет вершить историю.
Ожидаю запредельного по страсти финала. Но топлю за тех, кто привезет золото обратно в любимый «Челси». Мой пик — Аргентина и персонально господин Энцо Фернандес.
Влад Шуравин 🇪🇸
старший редактор поп-культуры в «Т — Ж», автор Telegram-канала «Оревуар, Шошанна»
Вечный идол Месси против, возможно, будущей легенды Ямаля. Импульсивный футбол первого против прагматичного футбола второго. Наконец, классический сюжет: ученик против учителя. Испанец Луис Де ла Фуэнте, как известно, был первым наставником аргентинца Лионеля Скалони, когда тот получал тренерскую лицензию. Хотя в финале уже хватает драматических, чуть ли не киношных конфликтов, я все-таки хочу добавить еще один важный поворот: сцену, где любимый герой, который уже завоевал все что мог и оставил после себя легендарное наследие, падает от удара соперника и уходит, проигравший, но не то чтобы сломленный. К тому же от чемпионатов мира ждешь разнообразия. А Испания, молодая и амбициозная сборная, как раз взрастила новое поколение, готовое нарушать гегемонию. Как минимум одного диктатора они уже свергли.
Не скрою, что болеть в финале планировала за новую любимицу всея интернета — команду Норвегии. Но сложилось так, что смотреть мы будем на пацанскую дворовую прямолинейность Аргентины и легконогую обаятельную хитрость Испании. В этом противостоянии я выберу второе — испанцы подкупили не только техникой, но и артистизмом. Мало кто на ЧМ-2026 заработал столько возможностей для своей команды, сколько драматично падающий на траву Ламин Ямаль. А Марк Кукурелья, неотступно преследовавший любого владевшего мячом француза, и вовсе стал мемом (в том числе и из-за прически, но кому это вредило?). Аргентинцы же и Месси в отдельности — игроки уже весьма титулованные. Болеть хочется не за лавры, а за молодость (буквально испанцы в среднем моложе любой из команд-четвертьфиналисток) и шарм Испании. К тому же как не поддержать сборную, уступившую команде России на 1/8 в 2018-м и устроившую отечественным болельщикам настоящий футбольный праздник? Верю, что его же испанцы покажут и в этом финале.
Мундиаль всегда был маркером общего эмоционального фона в мире. Этот чемпионат не исключение. Более того, кажется, что сейчас эта закономерность проявилась особенно ярко. Все глобальные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди, отражаются и здесь: неравенство и несправедливость, конфликты, экономические трудности, нетерпимость, расизм, утраченные надежды.
Поэтому все, кто в этот месяц смотрит футбол, болеют не только за команды. Они болеют за мечту, за счастливый случай, за последний шанс, за честную и чистую игру против грязной; за слабого, который отчаянно сражается с сильным; за смешного против скучного; за футбольных Робин Гудов, готовых украсть трофей прямо из-под носа принцессы. Не хочется быть исключением.
А за какую сборную вы будете болеть в финале ЧМ?
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Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)
Фото: Sebastian Frej / Getty Images, Juan Luis Diaz / Quality Sport Images / Getty Images, Francois Nel / Getty Images, Katelyn Mulcahy - FIFA / FIFA via Getty Images, Alex Pantling - FIFA / FIFA via Getty Images