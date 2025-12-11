Лучшие игры — 2025: выбор Кинопоиска

Уходящий год выдался хорошим для видеоигр. Мы сбегали из вымышленных миров в Split Fiction, крошили демонов в Doom: The Dark Ages, изучали королевство Фарлум в Hollow Knight: Silksong, боялись тумана в Silent Hill f и отправляли героев-неудачников на задания в Dispatch. Редакция Кинопоиска и постоянные авторы выбрали 20 главных игр 2025 года. Этот спецпроект сделан совместно с ВТБ.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Игры ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, которые вышли в период с конца 2024-го (и не могли принять участие в предыдущем итоговом топе) до конца ноября 2025-го.
Kingdom Come: Deliverance II
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Warhorse Studios во главе с Даниэлем Ваврой выдали отличный пример идеального сиквела. В первой части сын кузнеца Генри только учился выживать в суровом мире, полном войн и политических интриг. Вместе с ним игроки прорывались сквозь трудности и совершали открытия.
В продолжении герой — уже опытный воин, и он представляет, какие опасности поджидают в приключениях, но все равно стабильно умудряется попадать в неприятности на пару с другом-дворянином Яном Птачеком. Так, Генри снова оказывается нищим, голодным, без оружия, да еще и в незнакомой местности. Снова в путь с самых низов к великим свершениям! Разработчики словно говорят: «Век живи — век учись». По ходу прохождения они поощряют жажду знаний и желание прокачаться. За ковкой оружия, например, можно случайно провести несколько часов, ни на шаг не продвинуться по сюжету, а ощущения топтания на месте не будет. Навык улучшился, в руках новенький меч, а в кармане — честным трудом заработанные гроши на спасительный шнапс. Вовремя сохраняться все еще важно!
Kingdom Come: Deliverance II не просто одна из лучших игр года. Это великолепно воссозданный мир Средневековья, где легко забыть о современности. Все задания (в том числе второстепенные) проходятся не ради галочки — они искренне проживаются. Оттого особенно сильны эмоции от финала, после которого радостные или горькие чувства от завершения путешествия не отпускают долгими неделями, если не месяцами.
Clair Obscur: Expedition 33
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Слово, которое всегда используют, описывая Clair Obscur: Expedition 33, — «красивая». Не обойдемся без него и в этот раз. Она действительно невероятно нарисована: Люмьер — удивительный, наполненный магией мир, напоминающий Париж конца XIX века. Правда, все чудеса здесь имеют разрушительный характер: здания распадаются на части, ежегодный праздник — день прощания с теми, кого унесет Гоммаж, а Художница, полубожественное существо, рисует лишь смерть и ее орудия.
В центре сюжета фэнтезийной игры — участники экспедиции, которые отправляются на смертоносный остров, чтобы убить Художницу, так как только ее смерть может остановить гибель жителей Люмьера.
Игра очаровывает с первых кадров, а каждое новое открытие несет горечь: герои видят погибших товарищей, осознают невозможность победы, сталкиваются с могущественными монстрами, которых непросто сразить, а с некоторыми и сил нет биться. Сюжет «Экспедиции» так же причудлив, как и ее музыкальное оформление; каждый поворот удивляет. Она поднимает необычные для такого крупного релиза темы: можно ли позволить себе слабость, как пережить утрату, почему будущее так разрушительно, стоит ли сражаться за мир, который никогда не увидишь.
Split Fiction
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2
Моя игра года, которую я не прошел и совершенно не грущу по этому поводу. Грозная корпорация обманом заманивает добрых писателей в свой офис, чтобы похитить идеи книг, а дальше выдавать их за свои и таким образом зарабатывать. При этом подается все как научный эксперимент, в рамках которого можно попасть в свои же написанные миры. Но все идет не по плану: во время демонстрации Мио вдруг понимает, что не хочет участвовать в эксперименте, пытается убежать и попадает в миры своей сестры Зои. Обе девушки оказываются заперты между фантастикой (детища Мио) и фэнтези (произведения Зои).
Каждый уровень — это свой рассказ, а самое приятное, что проходить все нужно в паре. Садитесь вдвоем и начинаете методично решать головоломки, прыгать по уровням и получать тонны поп-культурных и юмористических отсылок. Самое важное: механики и визуальная составляющая тут реально меняются от уровня к уровню, скучно не становится почти никогда (кроме кат-сцен; вот они почему-то не слишком театральные).
Почему я не доиграю? Потому что начинал ее проходить всегда с разными людьми и ни с кем не заканчивал. Но, возможно, она ждет своего часа, как и другие игры от Hazelight Studios.
Степан Горохов
продюсер игрового направления Плюс Студии
Death Stranding 2: On the Beach
Где поиграть: PlayStation 5
Еще буквально вчера в игровом сообществе вовсю обсуждали теории о том, что за парящие фигуры над безжизненным заливом, кем главному герою приходится человек в золотой маске и, конечно же, что за тени возникают во время ливня и затягивают в потусторонний мир. Время мимолетно, прошло уже 6 лет, а вслед за этим последовал релиз второй части Death Stranding.
Продолжение картины от одной из самых ярких креативных пар в игровой индустрии — Ёдзи Синкавы и Хидэо Кодзимы — оставляет не меньше вопросов в умах геймеров, чем первая часть. Отдельно стоит подметить использование передовых технологий и широкого состава мировых звезд кинематографа.
Death Stranding 2 невозможно воспринимать как игровой проект в чистом виде — это широкое авторское высказывание, кинотеатральный перформанс и увлекательное путешествие по задворкам размышлений о верности, предательстве и любви. А что же хотел сказать автор, пусть решит каждый сам для себя.
12 гитарных рифов из 10, на кончиках тентаклей!
Hollow Knight: Silksong
Где поиграть: ПК, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1|2
Крохотная команда австралийцев из Team Cherry второй раз подряд умудрилась создать мир, в который погружаешься с головой. Очаровательное жучиное царство, полное трагедий и смертей, хочется изучить до последнего камушка в поисках ответов на вопросы о том, как этот мир устроен. И ответы находятся. Ведь Silksong — невероятно цельная игра. Чуть ли не у каждой мелочи есть объяснение, а механики находятся в гармонии с повествованием. От звона колоколов, что отпирает двери, до скамеек, за которые обитателей королевства Фарлум заставляет платить местная теократия. Даже ядовитое болото, при виде которого Хидэтаке Миядзаки и его коллегам из FromSoftware стоит уйти из профессии, существует тут не просто так.
То же касается и сложности, и побочных квестов, что тут зовутся «желаниями». Раз за разом, когда отправляешься исполнять просьбу встреченного жука и бьешься о стену при виде особенно беспощадной арены или босса, тебе вдалбливают простую истину: творить добро нелегко, но оно того стоит! Даже перед лицом конца света. Ведь помогая близким и преодолевая трудности, ты познаешь мир, влюбляешься в него и, быть может, даже сможешь найти путь к спасению.
Не стану рекомендовать Silksong всем и каждому, как первую Hollow Knight. Слишком уж недружелюбной она может быть для неподготовленного игрока, слишком очевидны ее немногочисленные недостатки. И все же это игра, которая десятки часов заставляла меня смеяться, плакать, удивляла и проверяла на прочность. И делала это так, как не способна ни одна другая.
Silent Hill f
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Некоторые фанаты сразу после анонса стали негодовать: ну какой Silent Hill в Японии 1960-х? Очень даже неплохой, как оказалось. Авторы прекрасно передали присущую играм серии атмосферу липкого сна, переходящего в кошмар. За сценарий и общее видение отвечал Рюкиси07 («Когда плачут цикады»), а он знает, как в нужные моменты нагнетать страх.
История вышла многогранная, причем полностью понять ее получится только на второе, а то и третье прохождение. Ход спорный, потому что первая концовка может показаться излишне простой. Какой процент игроков решит перепройти игру, особенно учитывая не слишком интересную и местами даже душную боевую систему? Но те, кто отважится, откроют для себя игру с новой стороны.
Поначалу может показаться, что Silent Hill f — игра о нелегкой судьбе девушки в Японии 1960-х, которая под давлением общества не может принимать решения самостоятельно. Но чем сильнее углубляешься в историю, чем больше записок находишь (а на повторном прохождении появляются новые), тем любопытнее новые грани, которые открываются. И вот уже возникают противостояние божественных существ и трагический излом в сюжете, от которого становится совсем не по себе.
Silent Hill f — цветок, который раскрывается только перед стойкими и любопытными. И это зрелище того стоит.
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2
Игра, не попавшая в итоги 2024 года, в 2025-м получила сюжетное DLC. Индиана Джонс (ну, вы помните: шляпа, хлыст, неуважение к стандартам археологических исследований) ввязывается в очередное приключение, которое закинет его в Ватикан, Египет и Таиланд, а заодно по старой традиции столкнет с нацистами.
Идеальная игра для всех фанатов пенталогии Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, которой удается то, чего были во многом лишены четвертый и пятый фильмы. Great Circle в точности воспроизводит все те ощущения, которые я испытывал в 10 лет, когда в двадцатый раз пересматривал на кассетах фильмы оригинальной трилогии.
Гейм-дизайнеры из студии MachineGames точно ухватили то, что в ДНК «Индианы Джонса» не экшен и драки (хотя их тут хватает), а стелс и разгадывание пазлов. На заметку всем правообладателям культовых франшиз: возможно, лучший способ их оживить — это не снимать очередной зомби-легаси-сиквел, а дать фанатам буквально побыть любимыми персонажами.
Doom: The Dark Ages
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
До выхода Doom: The Dark Ages вызывала опасения: резкая смена сеттинга, упор на парирования и снижение темпа геймплея не на шутку насторожили фанатов. Да еще и автор великого саундтрека предыдущих частей Мик Гордон со скандалом прервал работу с id Software после Doom Eternal.
И нельзя сказать, что опасения были напрасны. Новая Doom оказалась противоречивой: пресные сцены с драконом и роботом, унылый сюжет и критическая зависимость геймплея от механик с щитом вызвали немало споров среди игроков. Вот только все эти разговоры о том, отличная ли в итоге получилась игра или хорошая.
Ведь остальное, что есть в новой Doom, вышло роскошным. В новую часть не просто перенесли почти все удачные составляющие предшественниц — авторы добавили достижения, которых нет ни в одной другой Doom. Классическое сверхтестостероновое месилово здесь дополнен невероятным по меркам серии визуальным дизайном, эпическим масштабом некоторых сцен и парочкой бесконечно дурацких, но очень уж крутых сюжетных поворотов. И даже музыка не подвела, хотя до таланта Мика Гордона композиторам из Finishing Move Inc. еще далеко.
А главное, в Doom: The Dark Ages есть уникальный для серии темп сражений, где агрессию, правильный выбор оружия и постоянное движение необходимо чередовать с обороной, ближним боем и стратегическим метанием щита-бензопилы-бумеранга в толпы чертей. В итоге у id Software получилась игра, которая понравится не всем, но настолько удачные эксперименты в индустрии случаются нечасто. А эксперименты — это всегда лучше, чем топтание на месте. Ведь ад, как известно, пожирает праздных.
Donkey Kong Bananza
Где поиграть: Nintendo Switch 2
Если бы год назад кто-то сказал мне, что главным поводом купить Nintendo Switch 2 будет игра об обезьяне, способной рыть огромные ямы, я бы рассмеялся. И все же ни один из немногочисленных эксклюзивов нынешнего поколения консолей Nintendo не приводит в такой же детский восторг, как Bananza.
Каждый прыжок, каждый удар, каждый кусок породы, что рассыпается в крошку и обнажает спрятанные сокровища, — это маленький праздник. Анимации и отклик на любое действие тут продуманы так безукоризненно, что крушить все подряд не надоедает даже после 30 часов. И за счет этой щепотки Minecraft классическая формула платформера-коллектатона, которую разработчики отточили еще в Super Mario Odyssey, играет новыми красками.
Само собой, блестящим платформингом на любой вкус и с любым градусом сложности в игре Nintendo никого не удивишь. А вот какую-никакую кинематографичность и даже осязаемый сюжет с персонажами, которые получают развитие, мы в их играх видим нечасто. И пусть история Конга и Полины звезд с неба не хватает, сказать, что я не переживал за них, было бы лукавством. Особенно на одном неожиданном уровне ближе к концу игры, где у тебя отнимают привычные способности. А это дорогого стоит!
Евгений Белоусов
редактор «2х2.медиа» и «После титров», автор Telegram-канала «Пираты Белоуса»
Ghost of Yotei
Где поиграть: PlayStation 5
Студия Sucker Punch выпустила, что называется, безопасный сиквел, но сделала его невероятно красивым. Сюжет строится на простенькой и местами банальной истории о мести. Девушка Ацу в детстве потеряла всю семью и чуть не умерла сама от рук изгоев клана Сайто. Повзрослев, героиня вернулась в родные края на остров Эдзо, чтобы поквитаться с кровожадными обидчиками. Несмотря на то, что Ghost of Yotei — вторая часть серии, игры между собой не связаны, ведь их разделяет больше 300 лет. Однако Дзин Сакай не канул в забвение и получил персональную легенду, что очень радует.
Бегать по окрестностям близ вулкана Йотей (на саму гору тоже можно забраться) — настоящее визуальное удовольствие. Все графические аспекты, которые были в предыдущей игре, разработчики только приумножили. Пейзажи, наполняющие остров, потрясающие, хотя местность стала слегка суровее, чем в прошлый раз. Некоторые механики студия опробовала еще в DLC к Ghost of Tsushima — «Остров Ики», но без нововведений игроков все равно не оставили (например, теперь можно порисовать суми-э).
Франшизу Ghost моментально стали сравнивать с Assassin’s Creed, а в этом году в каждой серии вышел новый проект, и оба в японском сеттинге. По итогу года Ubisoft явно стоит начать бояться «Призраков», потому что в будущем они вполне могут вырваться за пределы Страны восходящего солнца.
Blue Prince
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Пока Кен Левин больше десяти лет пыхтит над идеей «нарративного Lego», Тонда Росс сделал свою версию сюжетного конструктора — изящную и меланхоличную. Саймон Джонс попадает в поместье Маунт-Холли, которое ему завещал дядя Герберт. Чтобы вступить в право наследства, Саймону нужно добраться до 46-й комнаты в особняке, где комнат вообще-то сорок пять, но таково условие экстравагантного родственника. Задача осложняется тем, что расположение помещений в доме каждый день меняется, а число шагов — перемещений между комнатами — ограничено.
Blue Prince похожа на шкатулку с потайным дном при условии, что под каждым тайным отсеком скрывается еще парочка. Умело совмещая элементы roguelike, симулятора ходьбы и пространственной головоломки, игра раскрывается перед игроком постепенно. Если начальные пазлы покажутся слишком простыми, не удивляйтесь, когда через какое-то время заметите, что гораздо более сложные лежали под носом, но вы сначала даже не поняли, что это загадки. То же касается и нарратива: чтобы разгадать все тайны семейства Синклер и разобраться в мире игры, для которого Росс даже придумал свой язык, понадобится несколько прохождений.
Получить удовольствие от Blue Prince может помешать только отсутствие локализации: игра настолько пропитана двойными смыслами, что, по словам разработчика, перевод с английского на другой язык сродни разработке новой игры.
Dispatch
Где поиграть: ПК, PlayStation 5
Dispatch от AdHoc Studio оказалась неожиданным хитом, и все положительные отзывы об игре совершенно оправданны. Это история супергероя Мехамена. Он теряет свой костюм и вынужден устроиться диспетчером в организацию, отправляющую героев на вызовы горожан. Вот только ему выделяют команду бывших суперзлодеев, состоящую исключительно из неудачников. Теперь Роберт Робертсон должен не только подтянуть их в геройском ремесле, но и разобраться, достойный ли он наставник.
Геймплей поделен на две части. В одной игрок смотрит умело срежиссированное кино об офисной работе супергероев — с летучками, флиртом и ссорами на кухне, а также с возможностью выбора реплик и поступков главного героя. Критично сюжет они не изменят, но контекст у событий в финале будет отличаться. Вторая часть — это собственно диспетчерские будни в духе This Is The Police, где нужно реагировать на вызовы, решать, кого из подопечных отправить (учитывая их преимущества и недостатки), а иногда включаться в задания лично, чтобы помочь принять решение или взломать что-нибудь.
AdHoc работала над Dispatch вместе с Critical Role, поэтому в составе озвучания много знакомых лиц из веб-сериала. А еще в касте Лора Бэйли, голос Эбби из The Last of Us Part II, и Аарон Пол («Во все тяжкие») — именно он озвучил главного героя. Игра поделена на восемь эпизодов, каждый идет примерно 40–50 минут. История Dispatch просто не успевает наскучить и возвращает былой задор игр в жанре интерактивного кино, когда после каждой части внимательно изучаешь, сколько игроков сделали тот же выбор, что и ты. В случае Dispatch есть и уникальные ситуации, для которых, например, на конкретные задания нужно отправить определенного подопечного. Но не всегда эти исходы будут положительными!
The Outer Worlds 2
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Новая игра Obsidian получилось точно увереннее, чем первая часть The Outer Worlds. Юмор стал стройнее, ролевая система — интереснее (фишка с перками-недостатками работает забавно), а сеттинг и атмосфера в этот раз отработаны на полную катушку: дикий-дикий капитализм в мире победившего ар-нуво, разнообразие пушек и фракций (в сортах добра приходится разобраться).
И, самое главное, оторваться невозможно: хочется изучить все планеты и локации (благо это не Starfield), поговорить с каждым персонажем и попробовать взять нахрапом пещеры с особо мощными монстрами. В некоторые моменты и вовсе возникает ощущение, что перед нами Fallout: New Vegas или — даже страшно это печатать — Fallout 2. Мираж быстро рассеивается: истории компаньонов кажутся куцыми, а послевкусие от игры моментально улетучивается. И все же 30–40 часов прохождения были как минимум нескучными. А за глубиной и настоящей ролевой иммерсивностью — это к первой игре из нашего топа.
Алексей Першин
переводчик комиксов и видеоигр, автор статей для Кинопоиска и «2x2», автор Telegram-канала «Кухня комиксов и манги»
ARC Raiders
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Эвакуационный шутер ARC Raiders стал второй «молнией в бутылке» Embark Studios. Здесь есть все, что нужно extraction-шутеру: напряжение при сборе лута, глубокое погружение благодаря звуку и отзывчивая стрельба. Но привычную формулу дополняет возникающая сама собой социальная динамика между игроками, которая в сочетании с нетривиальным PvE рождает уникальные истории.
Главное отличие ARC Raiders от коллег — дружелюбие к игроку. Тогда как другие проекты ближе к хардкорным милитари-симуляторам, ARC куда менее резка и агрессивна. Показательный пример — возможность вступать в рейд с бесплатным набором случайного базового снаряжения, причем без искусственных ограничений. Это страховка после серии неудач и одновременно демонстрация отношения к игроку: здесь не добивают лежачего, а помогают подняться. Однако простота и доступность не делают игру легкой. Роботы ARC, живучесть которых постоянно недооценивают новички, выкуривают рейдеров из укрытий, блокируют точки эвакуации и вынуждают игроков раскрывать позицию конкурентам, открывая по роботам огонь.
Единственная придирка касается неравнозначности навыков, в которые предлагается вкладывать очки. Некоторые апгрейды предлагают новые стильные варианты игры: создание предметов прямо в рейде, вскрытие сейфов с эпическим оружием, обезвреживание крайне летальных ловушек. При этом рейдер первого уровня так быстро выдыхается во время бега, что первые баллы почти всегда уходят в выносливость. Это скучное решение искусственно созданной проблемы.
Василий Покровский
редактор видеоэссе Кинопоиска
No I'm Not a Human
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Тук-тук, темные двадцатые на пороге. Удивительно, но факт: дух нашей тревожной эпохи в этом году лучше всех отразило не глубокомысленное фестивальное кино, а довольно скромная (даже по меркам своего сегмента) инди-игра No, I’m not a Human — визуальная новелла в эстетике апокалиптического хоррора. Геймплей тут сводится к тому, что игрокам приходится общаться с немногочисленными выжившими, которые просятся в дом. Задача распознать среди них загадочных Гостей — опасных существ, которые появились после катаклизма (что-то случилось на Солнце).
Увлекательно ли? Да не то чтобы. Но воспользуемся чит-кодом: все дело в атмосфере. События происходят среди до боли знакомых пейзажей собирательного СНГ, но объяснять, что на самом деле произошло в мире, никто, конечно, не собирается. Рутина в видеоиграх, вопреки расхожему мнению, зачастую не косяк гейм-дизайнеров, а осознанное решение. Здесь так уж точно. Постоянные проверки гостей, в ходе которых мы по крупицам узнаем их истории, разжигают интерес к исследованию мира, то есть к внимательному чтению. Все герои выглядят довольно крипово (по-своему гениальный ход создателей — скрестить фотореализм с пиксельной графикой), однако Гостем может оказаться кто угодно.
И вот в этой ситуации тотальной подозрительности, когда беда может прийти в любой момент, начинаешь по-хорошему сходить с ума, как в горячечном сне. По гамбургскому счету релизная версия игры выглядит в лучшем случае чуть подтянутой демкой, которую показывали в 2024-м. Однако чувство непреходящей меланхолии, отрешенности и паранойи, свойственных нашему времени, настолько убедительно не показывал еще никто. Тут действительно пахнет смертью.
Александр Омолоев
старший редактор новостей и соцсетей Кинопоиска
The Alters
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Ян Дольский — единственный выживший из космической экспедиции по добыче рапидия, сверхважного для земного сельского хозяйства и медицины элемента, — берет под контроль передвижную базу. Управлять ей в одиночку невозможно, связи почти нет, скоро над планетой взойдет солнце и уничтожит все живое. Но по обрывкам входящих сообщений Ян понимает, что шанс на спасение есть: с помощью квантового компьютера и рапидия он может создать экипаж. Для этого Яну нужно сделать копии себя, у которых будут альтернативные воспоминания, знания и способности в разных областях — от очистки металла до ботаники.
The Alters прошла скорее под радарами, а зря: игра достойна того, чтобы ее запустили не сотни тысяч, а миллионы. Космическая робинзонада с бегством от солнечных лучей и преодолением гравитационных аномалий — сама по себе гарантированный способ отключиться на несколько часов от всего на свете. Но The Alters — это еще и замечательный психологический этюд. Разработчики из 11 bit studios по-прежнему одни из немногих, кто, пусть наивно и в лоб, однако искренне и последовательно продвигают в играх гуманизм, показывают проблемы и решения человека, а не сверхчеловека или избранного.
И поэтому больше всего The Alters хочется включить даже не в список лучших игр года, а в обязательную школьную программу. Вряд ли после этого вырастет много космических исследователей, а вот приличных людей — вполне возможно.
Иван Афанасьев
кинокритик, игровой журналист, писатель, автор Telegram-канала «Кинокритика экс-курильщика»
Cronos: The New Dawn
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2
Мы слышали и видели много разочарованных мнений о Cronos: The New Dawn — от обвинений во вторичности до критики геймплея в целом. Новый проект поляков из Bloober Team особенно после крайне удачного ремейка Silent Hill 2 действительно легко раскритиковать. Но у него есть то, что бывает далеко не в каждой, даже самой лучшей игре, — свой особенный стиль, темп и характер.
История загадочной Путешественницы, что перемещается между несколькими временными периодами в мире, захваченном жутким вирусом, объединяющим людей в безликую биомассу, узнаваема и самобытна. Это не «Dead Space в коммуналке», а скорее, нечто близкое к культовой Condemned: Criminal Origins — игра, в которой геймплей временами намеренно сделан весьма неудобным. Медленная и кровавая зачистка помещений от ужасных Сирот, исследование коридоров из слившихся в мясную кашу людей и ощущение надвигающейся катастрофы — все это работает на создание гнетущей атмосферы.
Ты буквально кожей чувствуешь, как тяжело Путешественнице делать ее опасную работу — спасать человечество, продираясь сквозь слипшийся в мрачную клоаку умирающий мир. Неудобный инвентарь, вечная нехватка патронов (в первой половине игры точно), хрупкая героиня в громоздком скафандре и при этом подчас зашкаливающее количество монстров на локацию, которых никогда нельзя упускать из виду, — все это идеально работает на погружение. Cronos намеренно делает тебе неприятно и неудобно. Но такова ее философия.
Артём Ращупкин
новостной редактор Кинопоиска, шеф-редактор CQ.ru, автор «Т — Ж» и «Чемпионата»
Battlefield 6
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
После неудачного эксперимента с Battlefield 2042 разработчикам из DICE было важно реабилитироваться в глазах аудитории, показать, что они еще могут делать круто и красиво. Получилось ли? Скорее да, чем нет. Battlefield 6 можно описать одним предложением: это то, что доктор прописал от нервов и бессонницы. На выходе получился по-хорошему безбашенный шутер, в котором ты отдыхаешь и расслабляешься.
Авторы сознательно перенаправили ресурсы со всего остального, включая сюжетную кампанию, на создание интересного и захватывающего мультиплеера. А главное? вернулись к тем вещам, которые когда-то сделали серию культовой. Они возвратили традиционную систему классов после провала со специалистами, отказались от режимов с поддержкой до 128 игроков от каждой стороны, ограничившись форматом на 64 человека. Убрали чересчур большие и неудобные карты. А еще довели разрушаемость до идеала, когда можно реалистично снести любое здание на карте и сделать это эффективно и зрелищно.
Но игра не предлагает полноценной альтернативы для тех, кто устал от сетевых баталий или хочет отдохнуть в одиночном режиме — сюжетный режим «шестерки» короткий и банальный. А еще в Battlefield 6 нет русского языка, и боевой пропуск приходится покупать отдельно, что в игре за полную стоимость неприятно. Впрочем, именно геймплейно это один из лучших шутеров последних лет. Игра берет проверенную десятилетиями формулу и переносит ее на современные технологии. Если вы когда-то фанатели от Battlefield 3 и 4, то от Battlefield 6 испытаете знакомые чувства масштабной войны с танками, истребителями и зрелищными взрывами.
Алексей Першин
переводчик комиксов и видеоигр, автор статей для Кинопоиска и «2x2», автор Telegram-канала «Кухня комиксов и манги»
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
На фоне долгих лет переизданий «Скайрима» неожиданный релиз ремастера «Обливиона» застал игроков врасплох. У фанатов серии совершенно не было времени поволноваться, что осовременивание классики Bethesda может убить уникальный сорт безумия, благодаря которому игра обрела популярность. Зажмурив глаза, они боязливо нырнули в неизведанное — и мгновенно перенеслись в детство.
«Мгновенно» потому, что уже в первую минуту геймеров встречает знаменитый редактор персонажа Oblivion, который не спасла (не испортила?) даже откровенно впечатляющая графика. Все население Сиродила пусть и прибавило в щеках и густоте причесок, но продолжает смотреть на протагониста несколько растерянным, а подчас и откровенно безумным взглядом. Большую часть озвучки авторы перенесли из классики, поэтому разговоры между местными по-прежнему напоминают обмен заученными, игнорирующими окружающую реальность монологами.
В стремлении сохранить шарм первоисточника разработчики не подсунули обычный набор HD-текстур. Боевая система и движения прибавили в плавности, интерфейс, сложность и прокачка персонажа — в интуитивности. Добавились и новые квесты. Ремастер Oblivion — замечательная возможность для новичков открыть для себя знаменитый генератор мемов в комфортной обертке. А также самое близкое к «стереть себе память и открыть заново», о котором мечтало так много фанатов оригинала.
Анатолий Лукманов
редактор соцсетей и новостей Кинопоиска
Mafia: The Old Country
Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|
Mafia: The Old Country, к сожалению, вышла тихо, хотя и нашла свою аудиторию. Среди них и я! Атмосфера преступной (и безумно красивой) Сицилии пронизывает от и до, а в грызню местных криминальных авторитетов хочется верить с первых часов, герои получились почти что живыми.
Еще в The Old Country замечательный сюжет — история раба Энцо, который выбивается в высшую лигу благодаря семье Торризи. И хотя подобная задумка тянется нитью через все части «Мафии», акценты в судьбе Энцо смещены на его личную жизнь и внутренние терзания: быть преданным до конца или выбрать собственное счастье и оставить опасную жизнь в прошлом. Многим эта сюжетная идея показалась слишком детской, но я вижу в ней следующий шаг в развитии франшизы.
Строгие костюмы, дорогие машины, опасные делишки и клятвы на крови в вечной верности, конечно, цепляют. Но внутри откликается именно история личности Энцо, который, несмотря на возможность получить вечную славу и несметные богатства, меняет приоритеты в жизни ради маленького островка надежды и будущего. В этой криминальной суматохе герой не растерял человечности, а это, пожалуй, самое главное.
Сервис Плюс Гейминг поддерживает запуск игр Kingdom Come: Deliverance II, Clair Obscur: Expedition 33, Split Fiction, Hollow Knight: Silksong, Silent Hill f, Indiana Jones and the Great Circle, Doom: The Dark Ages, Dispatch, The Outer Worlds 2, The Alters и Mafia: The Old Country.
