Лучшие игры — 2025: выбор Кинопоиска

Warhorse Studios во главе с Даниэлем Ваврой выдали отличный пример идеального сиквела. В первой части сын кузнеца Генри только учился выживать в суровом мире, полном войн и политических интриг. Вместе с ним игроки прорывались сквозь трудности и совершали открытия.

В продолжении герой — уже опытный воин, и он представляет, какие опасности поджидают в приключениях, но все равно стабильно умудряется попадать в неприятности на пару с другом-дворянином Яном Птачеком. Так, Генри снова оказывается нищим, голодным, без оружия, да еще и в незнакомой местности. Снова в путь с самых низов к великим свершениям! Разработчики словно говорят: «Век живи — век учись». По ходу прохождения они поощряют жажду знаний и желание прокачаться. За ковкой оружия, например, можно случайно провести несколько часов, ни на шаг не продвинуться по сюжету, а ощущения топтания на месте не будет. Навык улучшился, в руках новенький меч, а в кармане — честным трудом заработанные гроши на спасительный шнапс. Вовремя сохраняться все еще важно!

Kingdom Come: Deliverance II не просто одна из лучших игр года. Это великолепно воссозданный мир Средневековья, где легко забыть о современности. Все задания (в том числе второстепенные) проходятся не ради галочки — они искренне проживаются. Оттого особенно сильны эмоции от финала, после которого радостные или горькие чувства от завершения путешествия не отпускают долгими неделями, если не месяцами.