Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Как ностальгия и эскапизм находят новые формы? Что объединяет Пушкина и ДиКаприо? Правда ли мы живем в новом застое? И какой диагноз можно поставить 2025 году в кино?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов подводят кинематографические итоги 2025 года и обсуждают свои любимые картины за прошедшие месяцы: «Сират», «Звук падения», «Что эта природа говорит тебе», «Папа умер в субботу», «Лермонтов», «Прости, детка».
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Тренды уже несколько лет не меняются. В топе кассовых хитов у нас сиквелы, ремейки, перезапуски и адаптации популярных книг, студии предпочитают давить на ностальгию или работать с существующими фандомами. В России все еще сплошные сказки, и в ближайшие годы это не закончится. В сериалах популярен чернушный шок-контент. То есть лидируют «Чебурашка» и демонический Иван Янковский. Это интересный контраст для эскапизма.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Какого-то нового тренда, который прямо переламывает ситуацию, наверное, нет. Мне кажется, уже давно вырисовывается возвращение к эстетике, стилистике, поэтике, тональности 1970-х годов. Вот на «Маяке» этого года, где были собраны самые интересные авторские российские картины, это сильнее всего видно. У нас вновь потерянный герой, уставший от самого себя, ходящий по кругу.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А какие у вас любимые фильмы года?