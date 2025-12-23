Что смотреть дома в праздники: «Киберслав» в Китеже, «Алиса в Стране чудес», «Мажор в Дубае»

Киберслав сразится с нечестью в Китеже, а детки Хоукинса — в Изнанке. Шурика ждут невероятные приключения в России, а Мажора — в ОАЭ. Алиса провалится в Страну чудес, а Александр Петров — в сказочное княжество. «Ландыши» и «Проект „Анна Николаевна“» возвращаются с новыми сезонами. Не даст заскучать на каникулах и спортивное расписание: «Битва полов» в теннисе, КХЛ, Top Dog, Серия А и Ла Лига. Рассказываем, какие фильмы, сериалы и спортивные мероприятия можно будет посмотреть на Кинопоиске и других стримингах в новогодние праздники, с 25 декабря по 11 января.
Главные премьеры на Кинопоиске
Невероятные приключения в футуристическом Китеже продолжаются
Где смотреть: Кинопоиск — с 30 декабря
Стильное славянское технофэнтези, в котором сеттинг Древней Руси смешан с мрачной фантастикой. Богатырь-полукровка Киберслав (Иван Жарков, голос Тора в фильмах Marvel), оберегающий город Китеж от недругов и нечисти, расследует жестокое убийство, связанное с княжеской семьей. Взрослую анимацию об альтернативной Древней Руси разрабатывают режиссеры и сценаристы Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко. Журналисты и авторы Telegram-каналов, посмотревшие вторую серию на фестивале «Новый сезон», отметили качество анимации, изобретательный сеттинг и редкий для российских мультсериалов рейтинг 18+.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о сериале:
- Из чего состоит мир «Киберслава»? Гид по вселенной славянского технофэнтези
- «Киберслав»: суровое технофэнтези про сумрачную Древнюю Русь
- От «Ведьмака» до Warhammer. На что похож «Киберслав» — анимационный экшен-сериал Кинопоиска
- Плюс Студия выпустила первый тизер-трейлер игры «Киберслав: Затмение». Что еще о ней известно
Народная сай-фай-комедия об андроидах на службе в полиции
Где смотреть: Кинопоиск — с 3 января
Долгожданное продолжение истории про полицейскую-андроида Анну Николаевну Королькевич, которая учится быть человеком. По сюжету нового сезона Настя, жена начальника полиции Андрея Пожарского, оказывается секретным роботом, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно, ведь неизвестная бабуля вырвала банкомат голыми руками и ушла с ним. Справиться с неподконтрольным фемботом может только другой искусственный интеллект в обличии девушки. Зрителей ждет настоящая битва андроидов. К своим ролям вернулись Зоя Бербер, Антон Филипенко, Маруся Климова, Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин. Новых героев сыграли Сергей Мезенцев, Сергей Чихачёв и Илья Виногорский. Всего в третьем сезоне семь серий.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Павел Прилучный и Павел Чинарёв в самой жаркой части франшизы
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, «Кион»
Новый полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Ваня Соловьёв (Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы заработать деньги на свадьбу с Верой. Там он сталкивается с местными бандитами и впутывается в масштабную криминальную авантюру. На помощь товарищу отправляется Игорь Соколовский (Прилучный). Егор Чичканов (сериал «И снова здравствуйте!»), ответственный за постановку картины, снял для зрителей «настоящий летний попкорновый боевик». В приключенческой комедии также появились Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и Винценц Кифер.
Смотрите этот фильм и всю франшизу «Мажор» на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
Пересильд и Бикович в нарядной сказке по Высоцкому
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Premier, «Иви», «Кион» — с 31 декабря
Музыкальный фильм на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В центре сюжета — школьница Алиса, которая из Страны чудес пытается вернуться домой. Роль Алисы исполнила Анна Пересильд («Слово пацана»), а Безумного Шляпника сыграл Милош Бикович. В режиссерском кресле — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»). В «Алисе» также играют и поют Ирина Горбачёва, Паулина Андреева и Сергей Бурунов. Кинокритик Лариса Юсипова не только осталась фильмом довольна, но и испытала настоящий «чеширский эффект», уловив мелодию песни, которой нет в саундтреке фильма: «Много есть к чему прикопаться, особенно по части драматургии, но и задача объединить в современный музыкальный фильм миры Кэрролла, Высоцкого, подспудно звучащую здесь „Перемен“ Цоя — она, как сейчас любят говорить, со звездочкой. Но видно, что все очень старались, и многое у них получилось».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
Переосмысление былинного персонажа с Александром Петровым
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 28 декабря
Сказка Дмитрия Хонина (сериал «Кислород») с необычным взглядом на историю трехглавого ящера. Во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алёхин (Петров) попадает в подводную пещеру, служащую порталом в сказочный мир. Он переносится в неопознанное княжество, где становится опекуном и другом оставшегося без мамы дракончика. Вместе им предстоит срочно излечить хандру князя Филимона, одолеть непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и встретить принцессу. За «Горыныча» отвечала студия СТВ, в послужном списке которой киносказки «Конек-горбунок», «По щучьему велению» и «Огниво».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
«Очень страшное кино: Back in the USSR» от ТНТ
Где смотреть: Кинопоиск — 31 декабря в 23:00 (после эфира на ТНТ)
Новогодний музыкальный мэшап про незадачливого Шурика (Тимур Батрутдинов). Чтобы помешать товарищу Саахову (Гарик Мартиросян) жениться на возлюбленной Нине (Марина Кравец), Шурик вынужден повторить подвиги Форреста Гампа, помочь Новосельцеву (Павел Воля) завоевать сердце Мымры (Ляйсан Утяшева), спасти криминального авторитета Филю Болгарского (Филипп Киркоров) от Доцента (Андрей Гайдулян) и убежать от бойцовского пса Давы. В число селебрити и культовых персонажей, с которым столкнется Шурик, также попали Мэри Поппинс (Ирина Горбачёва), Женя Лукашин (Никита Кологривый), Остап Бендер (Евгений Ткачук), Киса Воробьянинов (Александр Лыков), Электроник и Сыроежкин (Слава Копейкин), Мимино (Артём Калайджян), Ольга Бузова, Сарик Андреасян и Александр Шепс.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Комедии
Элизабет Олсен выбирает между Майлзом Теллером и Каллумом Тернером
Где смотреть: Кинопоиск — январь
Фэнтезийный ромком A24. Олсен и Теллер играют супругов Джоан и Ларри, которые прожили вместе 65 лет и умерли с разницей в неделю. После смерти они оказываются на загадочной станции, где души должны решить, как провести оставшуюся вечность. Среди вариантов — заснеженные горы, бесконечное лето на пляже или даже мир без мужчин. Супруги собираются отправиться в путешествие вместе, но неожиданно выясняется, что Джоан на станции уже 67 лет ждет Люк (Тернер) — ее первый муж, погибший на войне в Корее. Теперь героиня разрывается между супругом, с которым прожила всю жизнь, и первой любовью, тосковавшей по ней десятилетия. «Вечность» сравнивают с работами Чарли Кауфмана и Альберта Брукса. Режиссер Дэвид Фрейн («Свидание с Эмбер») с юмором переосмысляет клише о рае и загробной жизни и говорит со зрителями о любви, памяти и молодости.
«Вечность» будет доступна для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
Подробнее о фильме:
Иванченко в роли прекрасной сотрудницы в квартире ресторатора
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 2 января, «Иви», Premier, START
Неофициальный ремейк «Моей прекрасной няни» с ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко. Оксана приезжает к жениху в Москву из Краснодарского края, но тот ее бросает, и девушка вынуждена искать работу. Вакансия сама ее находит: вдовцу-ресторатору Ивану Самсонову (Виктор Хориняк) как раз нужна няня для троих детей. Постановщицей ситкома выступила Евгения Абдель-Фаттах, чью операторскую работу можно оценить в «Молоке» и «ИП „Пирогова“» (это тоже дебют). «Главная героиня в исполнении Иванченко получилась обаятельной, семейство Самсоновых — эксцентричным, вполне в духе источника вдохновения. А их объединение может сулить тот же уровень витальности и меметичности, за который зрителю так полюбилась „Моя прекрасная няня“», — считает кинокритик Оля Краснова.
Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.
Подробнее о сериале:
Ирина Пегова вновь играет Екатерину II, но уже в XXI веке
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink — со 2 января
Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля (Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк) в шутку проводят мистический ритуал, из-за которого на их кухне возникает сама Екатерина Великая (Пегова). Пока императрица осваивает лучшие достижения XXI века («Доширак», суши, капучино и косметические услуги), реальность вокруг начинает стремительно меняться. Пегова уже играла Екатерину II в историческом сериале «Царская прививка». Мужские роли в комедии достались Кириллу Зайцеву и Фёдору Гамалее. За режиссуру отвечала Радда Новикова («Мэр поневоле»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Общедомовой чат с Ольгой Кузьминой
Где смотреть: START— с 3 января
Инициативная мать двоих детей Любовь (звезда «Кухни» Ольга Кузьмина), въехавшая в новую квартиру после развода, берет на себя функции управдома, когда управляющая компания ее ЖК перестает справляться со своими обязанностями. Вместо поддержки и благодарности соседей активистка сталкивается с осуждением, хотя проблемы дома начинают занимать все ее время. Комедийный сериал Алексея Ляпичева («Контейнер», «257 причин, чтобы жить»). Вместе с Кузьминой в общедомовой чат добавили Артёма Осипова («Инспектор Гаврилов», «Триггер»), Ксению Федотову («Открытый брак. Идеальная семья») и Петра Романова («Девушки с Макаровым», «Отмороженные»).
Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.
Телехиты на каникулы: комедии ТНТ
От «Физрука» и «Универа» до «Закона каменных джунглей» и «Реальных пацанов»
Где смотреть: Кинопоиск
Вселенная культовых сериалов ТНТ о жизни в России теперь в мультиподписке Яндекс Плюс. С ними выросло не одно поколение зрителей, узнававшее себя в старшеклассниках («Физрук»), студентах («Универ. 10 лет спустя», с 26 декабря), увлекшихся криминалом молодых людях («Закон каменных джунглей»), мечтающих завязать с кривой дорожкой гопниках («Реальные пацаны») и учителях, мечтающих завязать с темным прошлым (снова «Физрук»). Многим они открыли Владимира Сычёва, Арарата Кещяна, Станислава Ярушина, Настасью Самбурскую, Анну Хилькевич, Аристарха Венеса, Юлию Хлынину, Николая Наумова, Антона Богданова, Зою Бербер, Марину Федункив, Валентину Мазунину и даже Александра Петрова с Дмитрием Нагиевым.
Смотрите эти и другие сериалы ТНТ на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Драмы
Пугающий и восхищающий бенефис Дженнифер Лоуренс
Где смотреть: Кинопоиск — с 5 января
Писательница Грэйс (Лоуренс) переезжает вместе с мужем Джексоном (Роберт Паттинсон) в запущенный домик в глуши, где вдалеке от соблазнов цивилизации рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон якобы работает, а по подозрению Грэйс, ежесекундно изменяет, молодая мать постепенно теряет рассудок, мучаясь от одиночества и гнева. Псевдопсихологический хоррор Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»), участвовавший в конкурсе Каннского фестиваля. В основу картины лег роман аргентинской писательницы Арианы Харвиц. Сравнивая фильм с «мамой!» Даррена Аронофски, Станислав Зельвенский раскритиковал его за густой символизм и неудачную драматургию, но отмечал за юмор.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
Франсуа Озон рассказывает, как избежать наказания за убийство
Где смотреть: Кинопоиск — с 7 января
Образцовая бабушка, живущая в бургундской деревне, случайно (или, возможно, нет) травит грибами мать своего внука и попадает в неприятности. Ироничная семейная драма с элементом преступления, получившая награды за сценарий и роль второго плана на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главные роли в фильме Франсуа Озона сыграли Элен Венсан, Жозиан Баласко, Людивин Санье и Пьер Лоттен. Музыку написали Евгений и Саша Гальперины. Озон, кстати, рассказал Кинопоиску, что фильм автобиографичен: когда Франсуа был маленьким, его тетушка накормила членов его семьи ядовитыми грибами. Режиссер надеется, что по ошибке.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
Обстановка в султанском гареме накаляется
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, «Иви»
Масштабный турецкий хит, на который приобрели права в 50 странах. XVI век. Османская империя процветает, и существенную роль в этом играет любовь Сулеймана Великолепного (Халит Эргенч) к славянской наложнице Роксалане, известной в Турции под именем Хюррем (Мерьем Узерли). В третьем сезоне она возглавляет гарем и вступает в конфликт с сестрами султана Шах (Дениз Чакыр) и Хатидже (Сельма Эргеч), а также с визирем Ибрагимом-пашой (Окан Ялабык). Сериал принес славу многим актерам (в том числе Бураку Озчивиту), а их в эпике было задействовано аж 500 (для съемок военных сцен строились целые деревни). Кроме того, проект вызвал на родине бурные споры об исторической достоверности.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о сериале:
Экшен и триллеры
Работящий менеджер бумажной фабрики превращается в серийного убийцу
Где смотреть: Кинопоиск — январь
Сотрудник бумажной фабрики, несправедливо уволенный после многолетней преданной службы, решается расправляться с конкурентами по поиску новой работы. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка» и детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара»и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — заверяет кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский.
«Метод исключения» будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
Подробнее о фильме:
Режиссера «ЮЗЗЗа» снял криминальную одиссею в Юго-Восточной Азии
Где смотреть: START, Okko — с 5 января
В этом году Стас Иванов выпустил фильм «Геля», персонажи которого странствуют по бандитскому Выборгу, а герои его нового сериала оказываются на солнечном побережье Вьетнама. Туда на первый совместный отпуск едут кардиохирург Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур). После встречи с бывшим парнем (Артур Бесчастный) она исчезает, а бойфренду, чтобы ее найти, придется раскопать темное прошлое возлюбленной. На помощь Мише приходит капитанша народной армии Вьетнама (Донг Ань Куинь), вернувшаяся в родной городок расследовать смерть сестры. В ролях предприимчивых русских также появятся Фрол Фролов, Юрий Насонов и Сергея Горошко («Майор Гром»). Сериал попал в число лучших по версии редакции Кинопоиска с формулировкой «абсолютный аттракцион».
Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.
Подробнее о сериале:
Отечественный триллер о взбесившемся ИИ
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier, Oko — с 3 января
Бывшие однокурсники арендуют коттедж в глуши, которым управляет умная колонка «Алёнка». Вечером искусственный интеллект, получивший доступ ко всем перепискам друзей, блокирует двери и предлагает гостям сыграть в игру на выживание «Найди убийцу», чтобы выяснить правду о загадочной гибели их общей подруги. Российский триллер, который критики называют динамичной смесью из «Идеальных незнакомцев» и «Пилы». На смотре «НСТ Хоррор Фест» фильм отметили призом зрительских симпатий и наградой «Выбор прессы». Главные роли исполнили Полина Федина, Борис Дергачёв, Илья Антоненко, Юлия Джулай и Владислав Ценёв.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Сэм Клафлин в экранизации Дюма, снятой датским классиком
Где смотреть: Кинопоиск — с 8 января
За любимый кинематографистами роман Александра Дюма взялся лауреат «Оскара» Билле Аугуст, известный по фильмам «Пелле-завоеватель» и «Отверженные». Начало XIX века перспективный мореход Эдмон Дантес (Клафлин) обзаводится собственным кораблем и намерен жениться на возлюбленной Мерседес (Ана Жирардо). На его планах ставят крест беспочвенные обвинения в бонапартизме, из-за которых граф на 10 лет оказывается узником замка Иф. Сбежав, он намеревается отомстить всем, кто стоял за его злоключениями. Премьера сериала прошла на 19-м Римском кинофестивале.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Полнометражное продолжение кровавого аниме
Где смотреть: Кинопоиск — с 30 декабря
Беспризорник Дэндзи, способный превращаться в несокрушимого Человека-бензопилу, знакомится с девушкой Резе, не подозревая, что за милым лицом скрывается коварный демон, которому нужно его сердце. Полнометражное продолжение хитового аниме-сериала о парне, сражающимся с демонами во имя вкусной еды и плотских утех. В основе «Истории Резе» лежит одноименная манга Тацуки Фудзимото. За создание полнометражного продолжения сериала отвечает студия MAPPA (финал «Атаки титанов»), режиссер Тацуя Ёсихара, работавший над первым сезоном тайтла и культовым «Черным клевером», и сценарист Хироси Сэко, («Дандадан», «Гачиакута» и «Сага о Винланде»). Евгений Белоусов обещает красочное и смешное безумие с морем ультранасилия, колыбельной на русском языке от советского демона и реверансами «Атаке титанов», «Старикам тут не место» и «Акульему торнадо».
«Человек-бензопила: Фильм. История Резе» будет доступен для покупки эксклюзивно на Кинопоиске. Первый сезон мульсериала можно посмотреть в онлайн-кинотеатре в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
Семейное кино
Оригинальная сказка со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, «Иви»
Новая воспитательница Пети (Александр Самусев) оказывается крайне ворчливой, но доброй и невероятно обаятельной волшебницей Ягой (Ходченкова), потерявшей ступу и спрятавшейся среди людей. Десятилетний мальчик соглашается помочь Яге вернуть магические силы, украденные Константином Бессмертиным (Колокольников), Кощеем и владельцем Волшебного театра. Новая сказка Александра Войтинского, автора фэнтези «По щучьему велению», «Огниво»и «Дед Мороз. Битва магов».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Драматичная история родительства глазами режиссера «Девочки, покорившей время»
Где смотреть: Кинопоиск — с 8 января
Второе оригинальное аниме Мамору Хосоды, одного из шести главных аниме-режиссеров XXI века по версии Кинопоиска. По сюжету студентка Хана вынуждена в одиночку растить двух особенных детей после смерти мужа-оборотня. Мультфильм понравится фанатам «Джейн Эйр» и «Зова предков». Хотя критики уже давно называют Хосоду «новым Хаяо Миядзаки», в его мультфильмах на первом плане все же не сказочные миры, а житейские проблемы. «Волчьи дети Амэ и Юки», вышедшие в 2012 году, не исключение.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
Новогодняя комедия с Наталией Орейро и реками газировки
Где смотреть: Кинопоиск, Wink
Детские мечты юриста-трудоголика Петра Безуглова (Антон Филипенко) начинают сбываться, когда его сын (Константин Каримов) отправляет папины детские письма Деду Морозу через волшебный почтовый ящик. Теперь газировка течет рекой, игрушечные солдатики и индейцы оживают, а Наталия Орейро (Наталия Орейро) оказывается женой Петра. Однако реальностью становятся в том числе и не самые приятные фантазии, и Петя с семьей отправляется на поиски почтового ящика, чтобы все вернуть назад. В фильме также снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Блёданс и Зоя Бербер. За режиссуру отвечал Кирилл Кузин («Сергий против нечисти», «Лондонград. Знай наших»). Генеральный продюсер Юлиана Слащёва описывает сериал как «ностальгический трип для целого поколения и безумную, смешную и трогательную историю».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.
Подробнее о фильме:
Премьеры других стримингов
Хоукинс, мы будем скучать
Где смотреть: Netflix — 25 декабря (5–7 серии) и 31 декабря (8-я серия)
Конец хоррор-феномена Netflix про паранормальные события в городе Хоукинсе. В финальных сериях главные герои сериала, пробравшиеся в Изнанку, должны помешать Векне перекроить весь мир под себя. Мы остановились на том, что Уилл Байерс (Ноа Шнапп) открыл в себе способности к телекинезу, а Холли Уиллер (Нелл Фишер) и Макс Мэйфилд (Сэди Синк) застряли в воспоминаниях Векны (Джейми Кэмпбелл Бауэр), который сумел похитеть детишек Хоукинса, включая нового всеобщего любимца Дерека (Джейк Коннелли). Пятую серию поставил Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Мгла»), шестую — Шон Леви, а финал — шоураннеры братья Даффер (над седьмой Дафферы работали вместе с Леви). Хронометраж финальной серии составит 128 минут.
Подробнее о сериале:
- Кто такая Одиннадцать? И что было раньше в «Очень странных делах»? Вспоминаем все предыдущие сезоны и готовимся к возвращению сериала
- Лучшие зарубежные сериалы — 2025: выбор Кинопоиска
- Видео • Новые фанатские теории о 5-м сезоне «Очень странных дел»
- «Очень странные дела», 5-й сезон: Хоукинс в преддверии войны
Музыкальный хит про перевоспитание мажорки продолжает ученик Лантимоса
Где смотреть: Wink — с 1 января
Продолжение хитовой музыкальной драмы о любви дочери лондонского миллиардера Кати (Ника Здорик) и доброго солдата Лёхи (Сергей Городничий), с которым она встретилась в Вологде и быстро заключила брак. Второй сезон начнется на драматичной ноте: девушка отправляется разыскивать мужа в зону боевых действий, ее группа распадется, а за наследство покойного отца еще предстоит побороться. К уже знакомым персонажам Евгения Коряковского, Ирины Паутовой и Валерии Ланской добавятся новобранцы в исполнении Дмитрия Блохина, Ивана Архангельского и рэпера ST (Александр Степанов). Для «Второй весны» создано 10 оригинальных композиций, а всего прозвучит около 50 песен, в том числе Жени Трофимова, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys и NEMIGA. Режиссером второго сезона стал клипмейкер Илья Шпота, который учился в Салониках у Йоргоса Лантимоса и снимал музыкальные клипы в продакшен-компании Ильи Найшуллера. «Ландыши. Вторая весна» выйдет на Wink, но первый сезон можно посмотреть на Кинопоиске.
Подробнее о сериале:
Звезда «Медведя» в роли легендарного Босса
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 8 января
Портрет музыканта снял режиссер Скотт Купер, известный по «Сумасшедшему сердцу» и «Недругам». 1981 год, уже известный Брюс Спрингстин (Джереми Аллен Уайт) предается рефлексии и воспоминаниям о детстве в коттедже где-то в Нью-Джерси. Пока менеджер Джон Ландау (Джереми Стронг) ждет, что подопечный выдаст новый хит, тот решает записать тихий акустический альбом «Nebraska». Меланхоличный фильм о творческих метаниях и внутреннем надломе живого классика, где нет взлетов и падений, а только наблюдение за Америкой 1980-х и ее певцом. В эпизодах появляются Стивен Грэм, Габи Хоффманн, Пол Уолтер Хаузер и Одесса Янг.
Подробнее о фильме:
Еще один день-сезон в неотложке
Где смотреть: HBO Max — с 8 января
Второй сезон старомодного медицинского процедурала, который оказался едва ли не главным телехитом года и взял пять премий «Эмми». Действие вновь развернется в отделении неотложной помощи питтсбургской больницы, но спустя 10 месяцев, в День независимости США. Формат останется прежним: один эпизод равен примерно одному часу из жизни врачей, а весь сезон — одной смене. В продолжении появится доктор аль-Хашими, у которой возникают разногласия со старшим лечащим врачом доктором Робби. Ноа Уайли напишет один эпизод (в первом сезоне актер и продюсер написал два). Все актеры вернутся к своим ролям.
Подробнее о сериале:
На улицах Японии начинается война всех против всех
Где смотреть: Crunchyroll — с 8 января
Противостояние магов и проклятий выходит на новый уровень. Арка носит говорящее название «Игра на выбывание» (или «Смертельная миграция»). В токийском районе Сибуя произошла разрушительная схватка, где волшебники лишились многих бойцов, а самого могущественного, Сатору Годзё, запечатали. Вдобавок могучий подросток Юдзи Итадори, который сдерживает живущего внутри него духа злодея Сукуны, вновь приговорен к смертной казни, палачом назначен Юта Оккоцу из фильма-приквела «Магическая битва 0». В таком незавидном положении колдунов настигает убийственная игра, в которой вынуждены участвовать обладатели проклятой энергии и простые смертные, оказавшиеся на поле боя. Выживет только сильнейший. За анимацию, как и прежде, отвечает студия MAPPA («Человек-бензопила», финал «Атаки титанов»).
Подробнее о сериале:
- От «Ван-Писа» до «Человека-бензопилы»: как сёнэн-манга стала основой для культовых аниме
- Гид по важным (и тайным!) тропам аниме
- Турбобабка, бензопилы и титаны: 12 хитовых аниме, которые стоит посмотреть, чтобы выкупать мемы и оставаться в тренде
- Аутсайдеры, схватки и много-много криков: из чего состоит сёнен
Продолжение израильского хита о шпионке в Иране
Где смотреть: Apple TV — с 9 января
Новый сезон израильского шпионского триллера, выход которого задержался из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тамар Рабинян (Нив Султан) — агентесса «Моссада», отправленная в Иран с хакерской миссией. В финале второго сезона она оказывается на стороне врага и теперь пытается вернуть расположение разведки. Параллельно в страну приезжает Эрик Петерсон (Хью Лори) — инспектор по ядерным ресурсам из Южной Африки, который может стать ключом Рабинян к успеху. Третий сезон сериала поставил Даниэль Сыркин («Гангстерленд»), а написал преимущественно Тони Сэйнт («Люпен», «Подводная лодка»). Шоу уже продлили на четвертый сезон.
Подробнее о сериале:
Спорт
Теннис на каникулы: «Битва полов» эксклюзивно на Кинопоиске
Соболенко и Кирьос в ремейке исторического матча
Арина Соболенко проводит 71-ю неделю в статусе лучшей теннисистки мира. 28 декабря в Дубае она попробует обыграть мужчину — эпатажного Ника Кирьоса. Такие матчи проводились и раньше: в 1973 году Билли Джин Кинг обыграла Бобби Риггса в Хьюстоне. Риггсу было на 26 лет больше, а у Билли Джин была стратегия и цель — способствовать выравниванию сумм призовых.
Фора будет и у Соболенко: корт с ее стороны будет на 9% меньше — по статистике, настолько быстрее перемещаются теннисисты. Вместо двух подач игроки будут подавать по одному разу.
28 декабря в 21:00 по Москве «Битва полов» в прямом эфире эксклюзивно на Кинопоиске.
Хоккей на каникулы: матчи топ-клубов
Эксклюзивно на Кинопоиске
В начале декабря «Трактор» едва не оформил камбэк в матче с «Ак Барсом». В конце месяца, 27 декабря, у челябинцев будет шанс взять реванш за поражение 3:5 и в хорошем настроении отправиться в Магнитогорск на последний матч 2025 года.
ЦСКА в нынешнем сезоне одержал только одну победу в дерби против московских клубов. 28 декабря «армейцы» попробуют одержать вторую в матче со «Спартаком».
3 января первый хоккейный матч нового года сыграют «Амур» и «Адмирал», вбрасывание на льду «Платинум Арены» в Хабаровске в 10:00 по Москве. В 17:00 «Драконы» попробуют взять реванш у «Металлурга», лучшей команды лиги прямо сейчас. 10 января очередь «Металлурга» брать реванш — «сталевары» примут СКА.
«Трактор» и «Сибирь» сыграют 11 января. Челябинцы с новым тренером рассчитывают подняться выше в таблице Восточной конференции. «Сибирь» посреди трудного сезона будет делать все, чтобы попасть в плей-офф.
Единоборства на каникулы: юбилейный Top Dog
Калажоков идет за очередной защитой
Кантемир Калажоков пришел в главную кулачную лигу Европы в 2022 году и не проигрывал в сене ни разу. Два года назад Иван Нушкин уже пытался отнять перстень у чемпиона легкого веса, но уступил решением. Этот реванш — главное событие юбилейного турнира Top Dog. 27 декабря в 16:00 по Москве в круглый ринг также выйдут те, кто уже стал олицетворением российского бокса на голых кулаках: Кратос, Мельник, Хан, Погодин и другие большие имена промоушена.
Европейский футбол на каникулы: матчи выходных
Конец года в итальянском стиле, начало нового — в испанском
28 декабря остановить победную серию «Интера» на отметке 3 попробует «Аталанта». Если это не удастся, а «Милан» ошибется в игре с «Вероной», заявление «черно-синих» получится очень громким.
«Наполи» в воскресенье срочно нужна победа, чтобы не выпасть перед Новым годом из титульной гонки. Но у «Кремонезе» есть джокер: Джейми Варди обманул возраст и стал игроком ноября в самой трудной для атакующих игроков лиге. В декабре англичанин сбавил ход, но, возможно, это обманный маневр.
В первые выходные 2026-го «Наполи» примет «Лацио», «Интер» сыграет с «Болоньей». А уже 11 января главный действующий чемпион и главный претендент сыграют между собой в одном из ключевых матчей сезона.
Шоу Ла Лиги продолжится 3 января: «Барселона» попробует одержать 11-ю подряд победу в чемпионате, а «Реал» приложит усилия, чтобы не отстать в чемпионской гонке еще сильнее. 7 и 8 января соперникам предстоит сыграть полуфинальные матчи Суперкубка Испании. Если им это удастся, 11 января болельщиков ждет внеочередная «эль-класико» в финале.
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: STRINGER / EPA / ТАСС, Середа Семен / ТАСС, Top Dog FC, Nicolò Campo / LightRocket via Getty Images