Что смотреть дома в праздники: «Киберслав» в Китеже, «Алиса в Стране чудес», «Мажор в Дубае»

Стильное славянское технофэнтези, в котором сеттинг Древней Руси смешан с мрачной фантастикой. Богатырь-полукровка Киберслав (Иван Жарков, голос Тора в фильмах Marvel), оберегающий город Китеж от недругов и нечисти, расследует жестокое убийство, связанное с княжеской семьей. Взрослую анимацию об альтернативной Древней Руси разрабатывают режиссеры и сценаристы Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко. Журналисты и авторы Telegram-каналов, посмотревшие вторую серию на фестивале «Новый сезон», отметили качество анимации, изобретательный сеттинг и редкий для российских мультсериалов рейтинг 18+.

