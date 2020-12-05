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6 главных аниме-режиссеров XXI века

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Рассказываем о главных прорывах японской анимации за последние двадцать лет и их великих авторах: оскаровские номинанты, фильмы, вдохновлявшие Кристофера Нолана и Мадонну, подростковые мелодрамы, психоделический сай-фай и кухонный реализм в мире, населенном оборотнями и эльфами.

Масааки Юаса Сатоси Кон Исао Такахата Мамору Хосода Макото Синкай Мари Окада

Масааки Юаса

Сатоси Кон

Исао Такахата

Мамору Хосода

Макото Синкай

Мари Окада

Масааки Юаса

Неистовый мастер гротеска

Главный экспериментатор-анархист последних двадцати лет. Буйная визуальность его работ была слишком радикальной для массового зрителя: дебют Юасы, психоделическая «Игра разума», прошел в прокате без особого успеха, поэтому ему не удалось найти финансирование для следующего полного метра. Зато «Игру разума» заметил Масао Маруяма, соучредитель знаменитой студии Madhouse, и предложил режиссеру работать над сериалами для кабельных каналов. Благодаря обещанной творческой свободе Юаса смог пойти против канонов телевизионного аниме. В этой индустрии принято изображать героев очаровательными, а истории делать предельно простыми и понятными. Юаса, наоборот, создавал гротескных персонажей, внешность которых становится буквальным индикатором их эмоций. Например, в спортивном сериале «Пинг-понг» уверенный в себе игрок вырастает в размерах.

«Пинг-понг»
«Время приключений»

В 2014 году Масааки Юаса стал приглашенным режиссером мультсериала «Время приключений». Его эпизод «Пищевая цепочка» был номинирован на анимационную премию «Энни». Но массовую известность на Западе Юаса получил только в 2018 году: дистрибьютор GKIDS приобрел права на показ его главных фильмов в США, и тогда же на Netflix вышел сериал «Человек-дьявол: Плакса» — адаптация знаменитой манги Го Нагаи о подростке, в которого вселился демон. С насилием, сексом и абсолютно непредсказуемым сюжетом.

Но Юаса умеет делать и гораздо более легкие для восприятия работы с понятным нарративом и не вызывающим эпилепсию монтажом. Полнометражный «Лу за стеной» о школьнике, встретившем маленькую русалку, — самое невинное аниме режиссера, которое кажется оммажем «Рыбке Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки. «На твоей волне» тоже нацелен на широкую аудиторию: это сентиментальная история о молодой серфингистке, которой является умерший возлюбленный.

Главный фильм: «Игра разума»

Экзистенциальная сказка-трип о поиске себя и своего места в мире. Главный герой — 20-летний неудачник Ниси, который встречает свою первую любовь, но в тот же вечер его убивает в баре разъяренный якудза. Ниси попадает на небеса, сбегает и возвращается на землю, чтобы стать «сильным, смелым и счастливым». Время словно отматывается назад: Ниси оказывается в том же баре в тот же день, но на этот раз дает отпор бандиту. Спасаясь от мести гангстеров, они вместе с возлюбленной и ее старшей сестрой удирают из бара на автомобиле, но их смывает с моста гигантской волной, и они попадают в желудок кита и пытаются сбежать уже оттуда. Забудьте о традиционной иконографии аниме: «Игра разума» — эклектичный и безумный калейдоскоп всевозможных стилей и техник, а сценарий словно писал Тарантино. Герои постоянно меняют облик и во время запоминающейся секс-сцены вовсе превращаются в абстрактный красочный взрыв.

Сатоси Кон

Линч от аниме

Сатоси Кон начал работать на рубеже веков, а умер в 2010 году. За 10 лет он сделал четыре полнометражных фильма; критики называли его Дэвидом Линчем японской анимации. Кон действительно было увлечен теми же темами, что и Линч: шоу-бизнес и его влияние на личность звезд, проникновение сценического образа в частную жизнь, снов — в реальность; также двойники, совпадения — вот примерный список его идефиксов. Кон постоянно использовал в фильмах матч-кат — монтажную склейку, которая объединяет две сцены через общий образ (этот же прием применялся в «Космической одиссее» Кубрика, когда брошенная доисторическими обезьянами кость как бы превращается в космический корабль; или в «Пиратах Карибского моря», когда маленькая Элизабет Суонн закрывает глаза, а открывает их уже взрослой). Создавая так ощущение непрерывности повествования, он запутывал зрителя и погружал в свои странные сюрреалистические миры. Сновидческая логика этих фильмов только усиливалась крайне детализированной гиперреалистической графикой.

«Истинная грусть»
«Реквием по мечте»

Дебютный триллер Кона «Истинная грусть» — история юной звезды джей-попа, которая становится актрисой, но после съемок в сцене изнасилования начинает терять связь с реальностью — имел большой резонанс на Западе. Мадонна использовала отрывки из «Истинной грусти» во время своего концертного тура, а Даррен Аронофски вдохновлялся лентой при создании «Черного лебедя». В сцене из «Реквиема по мечте» с сидящей в ванне Дженнифер Коннелли, которая кричит, опустив голову в воду, Аронофски с согласия Кона покадрово скопировал «Истинную грусть».

Сатоси Кон тоже обожал передавать приветы любимым режиссерам. Прототипом главной героини его второго фильма «Актриса тысячелетия» стала Сэцуко Хара, суперзвезда японского кино 50-х, муза Ясудзиро Одзу (более того, один из эпизодов фильма имитирует типичную мизансцену фильмов Одзу).

Главный фильм: «Паприка»

«Паприка» — вершина творчества Сатоси Кона. Фильм участвовал в конкурсе Венецианского фестиваля, и его показ закончился пятиминутной стоячей овацией. Действие картины происходит в будущем, где гениальный изобретатель создает прибор, позволяющий проникать в чужие сны. Психотерапевт Ацуко использует это устройство, чтобы работать с бессознательным пациентов, появляясь в их снах в образе своего альтер эго — рыжеволосой девушки Паприки. Но неизвестные крадут гаджет и начинают подсовывать сны сумасшедшего абсолютно здоровым людям. Паприка начинает расследование.

Сюрреалистический сай-фай, начинающийся со сцены в цирке, сам становится захватывающим дух киноаттракционом с отсылками к классическим голливудским фильмам XX века, среди которых «Тарзан» и «Римские каникулы». Кон признавался, что не любит истории, которые понятны зрителю на сто процентов, и «Паприку» точно придется пересматривать несколько раз. Хитросплетения ее онейрического сюжета повлияли на «Начало» Кристофера Нолана: фильмы схожи не только идеей управления сновидениями, но и конкретными кадрами, когда герой Джозефа Гордона-Левитта бежит по стенам вращающегося коридора (по похожему коридору в начале «Паприки» бежит детектив Конакава) или когда под рукой героини Эллиота Пейджа осколками осыпается то, что казалось реалистичным городским пейзажем (примерно то же видит перед собой Паприка).

Исао Такахата

Классик-универсал

Такахата — легенда японской анимации. В 1985 году вместе с Хаяо Миядзаки он основал студию Ghibli и поначалу был старшим партнером, начальником Миядзаки. В отличие от своего давнего друга, Такахата не рисовал сам. С одной стороны, это лишило его фильмы мгновенно узнаваемого визуального стиля, с другой — позволило создавать кардинально разные работы. Например, в ностальгической мелодраме «Еще вчера» художники имитировали настоящее киноизображение, а в комедии «Наши соседи Ямада» — первом фильме студии Ghibli, полностью созданном на компьютере — использовали утрированно карикатурный стиль.

«Еще вчера»
«Могила светлячков»

Самое известное аниме Такахаты — «Могила светлячков» о двух сиротах, пытающихся выжить в последние месяцы Второй мировой войны. При его создании Такахата отталкивался от собственных детских воспоминаний, когда он босиком в пижаме бежал от американских бомбардировщиков и видел груды мертвых тел. Эта душераздирающая трагедия считается одним из лучших антивоенных фильмов. Именно она принесла всемирную известность студии Ghibli: фильм шел в прокате по всему миру, в том числе и в СССР.

Главный фильм: «Сказание о принцессе Кагуя»

Последний шедевр Такахаты (через пять лет после выхода фильма режиссер умер). «Сказание о принцессе Кагуя» снято по старинной японской сказке: старик находит в стеблях бамбука крохотную девочку и решает воспитать ее как принцессу; когда девочка взрослеет, отец увозит ее в столицу, но в роскошном доме одинокая принцесса Кагуя начинает тосковать по любимому другу и беззаботному детству. Нежная анимация создана на основе акварельных рисунков пастельных тонов, вдохновленных традиционной японской живописью. Народная сказка в интерпретации Такахаты стала историей о мимолетности жизни и прощании с ней: снимая «Сказание», 78-летней мастер знал, что это его последний фильм.

Мамору Хосода

Бытописатель фэнтези-повседневности

Мировую славу Мамору Хосода получил в 2006 году после выхода «Девочки, покорившей время» о старшекласснице Макото, которая узнает, что может путешествовать во времени, но количество ее прыжков в прошлое ограничено. Поначалу Макото тратит прыжки на мелочи — переносится в прошлое, чтобы идеально написать учебный тест, лишний раз съесть любимое блюдо или спеть в караоке. Но постепенно она понимает, что, путешествуя во времени, может навредить другим людям.

«Мирай из будущего»
«Волчьи дети Амэ и Юки»

С тех пор Хосода раз в три года выпускает по фильму, которые становятся кассовыми хитами и получают международное признание («Мирай из будущего», например, была номинирована на «Оскар»). В универсальные сюжеты семейных драм и историй взросления режиссер всегда добавляет элементы магического реализма. Хосода сравнивает свои работы с британскими детскими романами вроде «Тома и полночного сада» Филиппы Пирс, где мир описан глазами ребенка. Самого режиссера критики уже давно называют «новым Хаяо Миядзаки», но в мультфильмах Хосоды на первом плане все же не сказочные миры, а житейские проблемы, как в «Волчьих детях Амэ и Юки», где молодая Хана вынуждена в одиночку растить детей после смерти мужа-оборотня.

Главный фильм: «Ученик чудовища»

Девятилетний Рен после смерти матери сбегает из дома и встречает в центре Токио недружелюбного монстра Медвежута, который предлагает учить мальчика боевым искусствам в мире, населенном антропоморфными зверями. «Ученик чудовища» — идеальный семейный мультфильм, ставший квинтэссенцией творчества Хосоды. Это одновременно смешная и печальная история о двух бесконечно одиноких героях, которые постепенно сближаются и становятся семьей. Режиссер мастерски смешивает жанры, переходя от комедии и классического приключенческого боевика к пронзительной драме, в которой повзрослевшему Рену нужно победить мрак в своем сердце, чтобы избавиться от настоящей дыры в груди.

Макото Синкай

Великий пейзажист и слезовыжиматель

Главный романтик японской анимации, который снимает разбивающие сердце мелодрамы о первой любви. Истории из жизни подростков удаются Синкаю так хорошо, потому что он сам в этом возрасте испытал самые сильные в жизни переживания и сомнения. Он до сих пор помнит неловкость и счастье от разговора с понравившейся девушкой, и этот опыт придает его работам особенную достоверность.

«5 сантиметров в секунду»
«Дитя погоды»

Для еще большей реалистичности Макото Синкай с документальной точностью прорисовывает в фильмах локации и ландшафты. Благодаря этому те места в Токио, где герои его фильмов переживают драматические моменты, становятся узнаваемыми и превращаются в популярные туристические достопримечательности. Аниме Макото Синкая безошибочно узнаются по невероятной красоты облакам и несущимся поездам, атмосфере тихой меланхолии и визуальным приемам, заимствованным из художественного кино (например, имитация бликов на линзах объектива камеры).

Главный фильм: «Твое имя»

Ослепительное и визуально безупречное «Твое имя» на момент выхода стало самым кассовым аниме в истории. Главные герои — столичный парень Таки и провинциальная девушка Мицуха, которые временно меняются телами и начинают сближаться, оставляя друг другу записки о прошедшем дне. Типичная молодежная комедия в духе «Чумовой пятницы» превращается в мучительную трагедию, когда Таки узнает, почему он не сможет встретиться с Мицухой по-настоящему. Синкай вплетает в историю о влюбленных подростках из XXI века отсылки к японской мифологии и культуре, а фантастическую предпосылку сюжета уравновешивает гиперреалистическим изображением. Невыразимое ощущение зарождающейся любви и тоски по единственному близкому человеку режиссер усугубляет волшебной музыкой японской группы Radwimps, которую очень хочется напевать и после просмотра.

Мари Окада

Мастерица автофикшена

Окада — одна из самых известных сценаристок современного аниме. Ее конек — трогательные истории взросления, которые часто строятся на автобиографических деталях, связанных с ее собственным тяжелым детством. Из-за травли одноклассников она бросила школу и стала затворницей-хикикомори. Но даже так девушка не чувствовала себя в безопасности, потому что столкнулась с насилием со стороны матери.

«Сердце хочет кричать»
«Она видела небо»

В конце нулевых Мари Окада начала постоянно работать с режиссером Тацуюки Нагаи, вместе они создали сериал «Торадора!» и полнометражные фильмы «Невиданный цветок», «Сердце хочет кричать» и «Она видела небо». Спустя почти 20 лет сценарной работы Окада совершила крайне нетипичный для аниме-индустрии переход из сценаристов в режиссеры (обычно снимать собственные работы начинают аниматоры) и выпустила дебютную картину «Укрась прощальное утро цветами обещания».

Главный фильм: «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Это одновременно эпическая фэнтези-сага в духе «Игры престолов» и «Властелина колец» (с умирающими драконами и враждующими царствами) и душераздирающая история о материнской любви и самопожертвовании, которая по степени сентиментальности превосходит даже работы Макото Синкая. Действие «Прощального утра» происходит в сказочном мире, где живут йольфы — мирный бессмертный народ. Однажды на их царство нападают люди и похищают девушку-йольфа, чтобы, скрестив ее со своим принцем, вывести расу вечных людей. Но эти события — только фон, на котором разворачивается история другой йольфки, Макии. Во время погрома она сбегает из своего царства, находит осиротевшего человеческого младенца и решает воспитать его как собственного сына. Мальчик Эриал растет, а бессмертная Макия продолжает внешне оставаться подростком, зная, что ей суждено увидеть смерть приемного ребенка. В «Прощальном утре» практически отсутствует традиционная для аниме романтическая линия. Макия полностью посвящает себя сыну, а в перерывах между работой и ведением хозяйства пытается ответить себе на вопросы, может ли она считаться матерью и справляется ли она с этой ролью.

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