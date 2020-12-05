6 главных аниме-режиссеров XXI века

В 2014 году Масааки Юаса стал приглашенным режиссером мультсериала «Время приключений». Его эпизод «Пищевая цепочка» был номинирован на анимационную премию «Энни». Но массовую известность на Западе Юаса получил только в 2018 году: дистрибьютор GKIDS приобрел права на показ его главных фильмов в США, и тогда же на Netflix вышел сериал «Человек-дьявол: Плакса» — адаптация знаменитой манги Го Нагаи о подростке, в которого вселился демон. С насилием, сексом и абсолютно непредсказуемым сюжетом.

Но Юаса умеет делать и гораздо более легкие для восприятия работы с понятным нарративом и не вызывающим эпилепсию монтажом. Полнометражный «Лу за стеной» о школьнике, встретившем маленькую русалку, — самое невинное аниме режиссера, которое кажется оммажем «Рыбке Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки. «На твоей волне» тоже нацелен на широкую аудиторию: это сентиментальная история о молодой серфингистке, которой является умерший возлюбленный.