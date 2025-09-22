«Меня просили быть собой. А это сложно!» Олеся Иванченко — о «Няне Оксане», актерстве и южном колорите

29 сентября выходят первые эпизоды «Няни Оксаны» — нового ситкома «Пятницы!» и Premier, воспроизводящего хорошо знакомую формулу «Моей прекрасной няни», но с поправкой на современность. Наша новая теленяня — Оксана в исполнении Олеси Иванченко, интернет-звезды родом из Краснодарского края, так же как и ее экранная героиня. Редактор Кинопоиска Никита Демченко, еще один уроженец Кубани, встретился с Иванченко на фестивале «Новый сезон» и поговорил о сложностях актерского дебюта, феномене «Моей прекрасной няни», южных междометиях и эзотерической составляющей сериала.
— Мы говорим сразу после премьеры «Няни Оксаны» на «Новом сезоне». Что чувствуешь сейчас? Облегчение, усталость, воодушевление? Каково было смотреть на себя на большом экране?
— Палитра чувств очень разнообразная. С одной стороны, у меня весь сеанс были ледяные руки, потому что все это очень волнительно. С другой — я точно почувствовала облегчение. Сериал наконец увидели люди, и все оказалось не так страшно, как мне представлялось. Зал оживленно реагировал не только на мои появления, но и на работу коллег, смеялся над шутками. Это здорово!
— Это твоя первая большая роль в кино. Расскажи, как попала в проект. Это достижение цели или скорее счастливый случай?
— Любому творческому человеку хочется развиваться и пробовать новый художественный язык. И все же актерство никогда не было моей целью. Впервые я об этом задумалась, лишь когда получила предложение сняться в «Няне Оксане». Долго сомневалась и даже обсуждала ситуацию с психологом… Однако в конечном счете поняла: приход такого проекта в мою жизнь не был случаен, и такими возможностями нельзя пренебрегать.
Сейчас, правда, начинаю понимать всех кинематографистов, которые души не чают в своей работе. Ты действительно втягиваешься, начинаешь скучать и хочешь изучить еще какой-нибудь материал, понять, кого мог бы сыграть. Но время покажет. Думаю, что финальное решение по поводу актерской карьеры я приму только после релиза «Няни Оксаны».
— Знаю, что согласие на эту роль далось тебе непросто, в том числе и потому, что няня Вика Анастасии Заворотнюк в свое время стала ролевой моделью для многих россиян. А ты сама, будучи подростком, смотрела «Мою прекрасную няню»?
— Разумеется! Это главный сериал моего детства. Собственно, безграничная любовь к нему и уважение к Заворотнюк мешали мне сразу принять предложение. Я долго пыталась понять, насколько уместно играть такую роль после той трагедии, что случилась с Анастасией. Но сейчас в соцсетях мне все чаще попадаются нарезки из «Моей прекрасной няни», которые как бы продолжают хранить и распространять нашу светлую память об актрисе. Хочется верить, что этому способствует в том числе и наш сериал. Если так, то, значит, всё не зря.
— Почему, на твой взгляд, оригинальный сериал имел такой ошеломительный успех?
— Это был один из первых российских ситкомов, смелый эксперимент и адаптация успешного американского шоу. Наши продюсеры наполнили его самобытным местным колоритом, который подарил этой истории бессмертие. Мы детьми смотрели «Мою прекрасную няню» всей семьей, и теперь она ассоциируется у нас со светлыми и беззаботными нулевыми.
— Люди наверняка будут сравнивать героинь, но перед нами не ремейк, и твоя Оксана не тот же персонаж. Расскажи, чем она отличается от няни Вики и чему может научить зрителей.
— Оксана — героиня другого времени. Между ней и Викой фактически 20 лет, и сейчас девушки выглядят и ведут себя чуть иначе. Однако главные ценности, как у Чехова и Толстого, остались неизменными. Женщины по-прежнему хотят любви, самореализации, безопасности и так далее. С этой точки зрения суть сериала осталась неизменной.
Для нас няня Вика была смелой, щедрой, осознанной, и мне бы хотелось быть такой для поколения Альфа. Да, у нас достаточно взрослый проект, но те подростки, которые его посмотрят, надеюсь, научатся любить себя и окружающих, а также отстаивать свои личные границы.
— Неизбежный вопрос для дебютантки. Похожа ли Оксана на тебя? Ты, как тебе кажется, больше играла или позволяла себе в кадре быть собой?
— Глупо скрывать, что продюсеры рискнули взять непрофессиональную актрису просто потому, что я попала в образ своей органикой. Так что меня действительно попросили не играть, а быть собой. А это оказалось сложно! Одно дело быть собой в импровизации, совсем другое — когда у нас реприза.
— А характерное «тю», случайно, не твоя придумка?
— Моя! Изначально в сценарии были всякие другие междометия. Но я же Дева! Пришла на площадку и все шутки переписала, все исчеркала и сказала, что буду говорить «тю». Наши продюсеры — мудрые мужчины. Кивнули и сказали: «Делай что хочешь, только отстань». (Смеется.)
— Это аутентично! Наш кубанский, так сказать, прикол…
— Именно! Раз моя героиня, как и я, из Краснодара, то все должно быть правдоподобно. Еще у меня была дилемма: гэкать по-южному или нет? Решила в итоге делать как в жизни. Будучи на приколе, гэкать, а в серьезные моменты говорить обычно.
— Твоя героиня мечтает переехать в Москву. А ты помнишь свои первые впечатления от столицы?
— Впервые в Москве я оказалась, когда приезжала на научную конференцию. В это, наверное, сложно поверить. (Смеется.) Но там я, на тот момент третьекурсница КубГУ, взяла награду как «самый артистичный ученый». Сомнительное звание для ученого, но тем не менее. Собственно, тогда, в 2015-м, я, слушая песню Валерии «Моя Москва», пошла смотреть Кремль и прочие достопримечательности. Этого беглого знакомства со столицей хватило, чтобы понять: однажды я буду здесь жить.
— Твоя героиня носит с собой колоду Безумной луны. Это твоя идея? Кто вообще отвечал за эзотерическую составляющую?
— Это моя колода! Решила, что для съемок отдам ту, которую не жалко. (Смеется.)
Если серьезно, то класть самую базовую колоду Таро — это слишком уж в лоб. А так прикольчик для знающих.
Эзотерическая составляющая важна и для меня, и для моей аудитории, и для проекта, поэтому халтурить не хотелось. Помню, как на площадке чуть не случилась истерика, когда операторы забыли взять крупный план колоды. Я выбежала на плейбэк с криками: «Это очень важно! Давайте доснимем!»
— Спрашивала ли ты совета у других комиков-артистов? Может, у того же Димы Журавлёва?
— К Диме обращалась регулярно. Узнавала у него, что такое смена. Прихожу как-то и спрашиваю: «С какого часа у меня считаются деньги?» В общем, задала все самые тупые вопросы, которыми на площадке лучше уже никого не отвлекать. Дима и все остальные друзья-комики меня очень поддержали. Они с самого начала были уверены, что это роль для меня.
— Каково было сниматься с опытными и юными артистами?
— Было супер! Все были дружелюбны. Особенно Витя Хориняк — прекрасный партнер и опытный профессионал, который на площадке сильно помогал. А детки мои — пупсики и лапочки, как на подбор. Машу Кошину так вообще учить ничему не надо, она потрясающая актриса, которая уже почти 10 лет играет в кино. Ребята помладше — Дарина и Елисей — тоже не отставали и очень ласково ко мне относились. Елисей во время обеда заходил, чтобы поиграть в свои стрелялки на моем телефоне. Они скачали игру, потому что через мой аккаунт можно было проделывать какие-то там махинации. Такой подкуп детей сыграл на руку. (Смеется.) А вообще я из династии учителей, у меня все эти воспитательные навыки в крови.
— Кстати! А у тебя самой есть братья или сестры? Нянчила ли ты их?
— Нет. И в этом, пожалуй, главное отличие между мной и героиней. У Оксаны многодетная семья, а я у родителей одна. Однако я довольно часто приходила к маме, учительнице младших классов, на работу и общалась с ее воспитанниками. К тому же я и сама полгода работала воспитательницей в частном краснодарском детсаду! У меня даже была группа девятимесячных малышей.
— Ты теперь часть российской киноиндустрии. Успеваешь ли ты следить за тем, что в ней происходит? Какой последний российский фильм или сериал тебя впечатлил?
— На самом деле, я регулярно смотрю российские сериалы. Больше всего люблю небольшие и самодостаточные, серий на шесть-восемь. Времени на мыльные оперы, где 30 сезонов по 30 серий, к сожалению, нет. Последнее яркое впечатление — «Первый номер» с Евгением Цыгановым. Это супер! Хочется такого побольше. Очень любопытно смотреть истории про конкретные индустрии и особенно про медиа. Еще понравился «Актерище» с Нагиевым и Лапенко. Пользуясь случаем, передаю респект режиссеру Диме Невзорову!
Автор: Никита Демченко
Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!» и онлайн-кинотеатра Premier