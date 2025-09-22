«Меня просили быть собой. А это сложно!» Олеся Иванченко — о «Няне Оксане», актерстве и южном колорите

— Было супер! Все были дружелюбны. Особенно Витя Хориняк — прекрасный партнер и опытный профессионал, который на площадке сильно помогал. А детки мои — пупсики и лапочки, как на подбор. Машу Кошину так вообще учить ничему не надо, она потрясающая актриса, которая уже почти 10 лет играет в кино. Ребята помладше — Дарина и Елисей — тоже не отставали и очень ласково ко мне относились. Елисей во время обеда заходил, чтобы поиграть в свои стрелялки на моем телефоне. Они скачали игру, потому что через мой аккаунт можно было проделывать какие-то там махинации. Такой подкуп детей сыграл на руку. (Смеется.) А вообще я из династии учителей, у меня все эти воспитательные навыки в крови.