«Виноград» vs «Виноделы»: пьем за новые сериалы о винном бизнесе

22 сентября на СТС стартуют «Виноделы», где простой владелец шашлычной внезапно наследует половину винодельни. А на Kion продолжает выходить «Виноград», в котором московский бизнесмен теряет свои миллиарды и находит спасение в убыточных виноградниках в Краснодарском крае. Словом, осень предлагает нам выпить, и мы воспользуемся этим шансом. Сравниваем винные сериалы, а в качестве баллов начисляем бокалы рислинга.
Тост первый: за сюжет. Какой опьяняет крепче?
«Виноград»
Оценка: 3 бокала рислинга из 5
Московский топ-менеджер Егор Антонов (Павел Прилучный) живет как у Христа за пазухой: красавица жена Света (Софья Синицына), сынишка, непыльная работа в корпорации тестя Павла Семёновича (Сергей Газаров), приятная сумма с множеством нулей на счету. Попавшись на измене супруге, герой в одну секунду лишается и семьи, и карьеры, и денег. Единственное, что осталось, — совершенно нерентабельные виноградники в Анапе, которую Егор покинул 20 лет назад. Антонов привык скорее потреблять вино, чем производить, и виноделие для него в новинку, однако он все же возвращается на малую родину. План у парня такой: самостоятельно построить бизнес и доказать окружающим, что он и без влиятельной родни чего-то стоит. А там и жена, глядишь, простит.
«Виноделы»
Оценка: 4 бокала рислинга из 5
Владелец шашлычной из Челябинска Паша (Роман Маякин) по уши в долгах, и в дверь уже вовсю ломятся бандиты, желающие вернуть свои деньги. Впрочем, судьба Пашу бережет: внезапно выясняется, что он унаследовал от брата винодельню на юге страны. Точнее, ее половину, но и это уже кое-что! Прихватив с собой отца Юрия (Василий Кортуков) и сына Костю (Вадим Соснин), герой едет вступать в наследство. В винных изысках он не разбирается, но не беда, считает Паша. Опыт у него уже есть — с шашлычной. На месте его ждет сюрприз. Другая половина бизнеса принадлежит семье потомственных виноделов Гордеевых: Сергею (Андрей Ургант) и его дочери Оксане (Елена Подкаминская). Для них, утонченных эстетов, вино — это искусство и дело жизни, а вот для Пашиной семьи — какая-то не слишком вкусная жижа. Первые, разумеется, в шоке от вторых и не разделяют их сомнительных взглядов. Но волей-неволей двум кланам предстоит объединиться, чтобы спасти винодельню от разорения.
Тост второй: за героя. С каким больше хочется выпить на брудершафт?
«Виноград»
Оценка: 3 бокала рислинга из 5
В первые минуты сериала Егор в исполнении Павла Прилучного кажется тем самым успешным москвичом с Патриков, при виде которого закатываешь глаза. Дорогая машина, дорогой костюм, на запястье часы стоимостью примерно в годовой бюджет какого-нибудь регионального центра. Некрасивая измена жене очков не прибавляет, даже несмотря на раскаяние. Ну лишил тесть Егора протекции, дома и заблокировал его счета. Логично же? Пусть подумает о своем поведении. Однако перед нами не история о перевоспитании богатого наследника (хотя Прилучный здесь так часто фирменным жестом приспускает очки на нос, что неизбежно вспоминаешь «мажорскую сагу»). Пока герой не совсем честными методами налаживает бизнес на виноградниках, сюжет обрастает подробностями, из-за которых обаятельному засранцу почти сочувствуешь. Когда-то Егор уехал из Анапы в Москву за большой мечтой и мало общался с родителями. Теперь матери нет, а отца, тирана с пьяницу, он всегда презирал и навещать не собирался. Тем более душераздирающей выглядит встреча беспомощного старика и взрослого мужчины много лет спустя — практически возвращение блудного сына.
«Виноделы»
Оценка: 4 бокала рислинга из 5
Шашлычных дел мастер Паша раскрывается как простой парень в непростых обстоятельствах. Маленький мясной бизнес переживает невеселые времена, взнос за аренду просрочен, и лучше даже не представлять, что сделают с героем опасные челябинские пацаны с района в случае неуплаты. Есть и другая сложность: отец Паши ни сном ни духом, что его второй сын Коля погиб и оставил наследство. Сообщать новость ему никто не решается из-за слабого здоровья последнего. Коля и при жизни доставлял Паше одни проблемы. Брат давным-давно оборвал с семьей контакты и все равно был батиным любимцем. Паше оставалось молча глотать обиду и из лучших побуждений отправлять папе эсэмэски как бы от Коли. Так что к моменту бегства из Челябинска к виноградникам мы уже неплохо знаем героя и сопереживаем его драме. Паша не ангел и при случае готов, скажем, продать еще неготовое вино без согласия партнеров. Но не столько ради наживы, а заботясь о семье (по-хорошему, отцу давно пора делать операцию, да и долг бандитам сам себя не отдаст). Ну, и немного из авантюризма.
Самое время закусить! А кто вообще создал эти сериалы?
«Виноград»
Режиссером приключений мажора в Анапе стал Владимир Щегольков. В 2020-м на экраны вышел его совместный с Анной Меликян сериал «Нежность», ироничный черно-белый хит с Викторией Исаковой. Сценарий писали набившие на мелодрамах руку Сергей Новиков («Ангел в сердце») и Наталья Милявская («Замуж за первого встречного»). В продюсировании участвовал бывший руководитель Kion Игорь Мишин.
«Виноделы»
Солидная часть команды перекочевала сюда из «Ивановых-Ивановых», одного из главных семейных сериалов последних лет. Режиссеры и шоураннеры Антон Федотов и Мехрали Пашаев написали спродюсировали не один «ивановский» эпизод. В сценарной группе — Павел Данилов, Игорь Тудвасев и Дмитрий Ян, отвечавшие за полнометражный сиквел «Ивановых-Ивановых», «Новогодние каникулы» и франшизу «Последний богатырь».
Тост третий: за чувства. Где они более пьянящие?
«Виноград»
Оценка: 2 бокала рислинга из 5
Сеттинг морского побережья и теплые южные ночи располагают к романтическим сценам, которых у Егора и вправду немало. Вернувшись в Анапу, герой встречает бывшую школьную любовь Веру (Нино Нинидзе), похорошевшую и по совпадению свободную. Ностальгические разговоры о прошлом, робкие попытки все вернуть, долгие прогулки под луной и поцелуи под дождем, хотя особой химии между героями не ощущается. С другой стороны, с женой Светой этой самой химии еще меньше. Может быть, у него к ней не страсть, а спокойное глубокое чувство? Ох, Егору нужно разобраться в себе.
«Виноделы»
Оценка: 3 бокала рислинга из 5
За чувства здесь в основном отвечает не Паша, а его сын Костя, взаимно потерявший голову от Оксаны. Декорации их любовных сцен впечатляют: на песчаном пляже, в прибрежных волнах под лучами закатного солнца, прямо за живописными винными бочками. В искру между ними не особо верится, но это отчасти компенсируется одним обстоятельством. Их семьи радикально по-разному смотрят на ведение бизнеса. Костин отец хочет побыстрее извлечь из винодельни выгоду и распродать запасы, а Оксанин костьми ляжет, но не даст так запросто распоряжаться его драгоценным вином. Противостояние придает роману остроты — получается своеобразный «В постели с врагом».
Тост четвертый: за виноделие. Где его показали аутентичнее?
«Виноград»
Оценка: 1 бокал рислинга из 5
По части винного производства в сериале поживиться особенно нечем. Когда Егор впервые навещает свои владения, нам мельком показывают бескрайние виноградники. Под ласковым краснодарским солнцем они выглядят эдаким зеленым раем, где кругом тишина и не ловит связь. Но, вместо того чтобы ускоренно постигать новое ремесло, герой задумывает возвести здесь современный жилой комплекс. С виноделием он не знаком, а вот со строительным бизнесом — очень даже. Идея люксового мини-городка со спортивным центром, школой для гольфа и всевозможными развлечениями звучит рентабельнее виноградников, уже и инвесторы нашлись. Прагматичный взгляд опытного девелопера.
«Виноделы»
Оценка: 4 бокала рислинга из 5
Семья Гордеевых занимается этим бизнесом далеко не в первом поколении, и винодельческий процесс для них — святое. Нам дают полюбоваться внутренней кухней: как хранится вино в пузатых деревянных бочках, как ухаживают за лозой работники, как вызревают под солнцем плоды и как из них выжимают драгоценный сок. Последнее крайне удачно показано в сцене, отсылающей к той легендарной из «Укрощения строптивого», где герой Челентано топчет виноград. Глядя на это, хочется немедленно бросить всё и открыть свою винодельню, собирать с полей урожай и с отеческой гордостью повторять: «Изабелла в этом году удалась».
Тост пятый: за шутки. В чьих выше градус?
«Виноград»
Оценка: 2 бокала рислинга из 5
В сериале мелькает взрослый юмор, который не каждому будет по вкусу. Скажем, об измене Егора жене его тесть (он же босс) узнает весьма пикантным образом. Отчитываясь по видеосвязи о проделанной работе, герой забывает отключиться и сразу направляется в постель к любовнице. В результате шеф и еще десяток коллег наблюдают адюльтер в прямом эфире крупным планом. Но есть и кое-что еще. Создатели достают из закромов подзабытую физическую комедию на случай, если зритель устал от местами забавных, но затянутых диалогов. Слушать, как Егор бесконечно ругается с тестем, с которым у них взаимная нелюбовь, может наскучить. А вот смотреть, как нетрезвый герой бегает от тестя по дому, выписывает в воздухе пируэты и плюхается в бассейн, гораздо интереснее. Минимум слов, максимум трюков, будто следишь за футбольным матчем. Пусть на драматургию не работает, зато зрелищно. Первая серия подарит неплохой гэг: Егор едет к своим виноградникам на взятом на тест-драйв модном китайском электрокаре. Когда он наобум нажимает одну из кнопок, авто поднимает спинку сиденья и буквально душит водителя в объятиях. Остановить это безобразие получается с трудом: машина говорит по-китайски, а Егор — по-русски.
«Виноделы»
Оценка: 4 бокала рислинга из 5
От сериала настойчиво веет вайбами «Ивановых-Ивановых»: две непохожие семьи вынуждены делить жилплощадь и управлять общим бизнесом. Такое столкновение — само по себе благодатная почва для комедии, шути не хочу. Рафинированный Гордеев играет своим обожаемым виноградным деревьям на скрипке, «чтобы лучше росли», по глотку смакует молодое вино и готов годами ждать, пока оно настоится. Паша на это крутит пальцем у виска, напиток богов пьет залпом (а вообще предпочитает беленькую) и не понимает: а чего этот чудак, собственно, ждет? Все равно винишко будет кислым. Потомственный винодел машет рукой: ну что взять с человека, который не отличит шардоне от рислинга? Эта разница между персонажами придает сюжету драйва, двигает его вперед и дает дорогу новым комичным ситуациям. Шутки при этом добрые, так и хочется сказать — семейные, хотя противоборствующие герои и не родственники. Но, может быть, только пока.
От чего мы захмелели сильнее
Со счетом 19:11 побеждают «Виноделы»
«Виноделы» подкупают недурно прописанными персонажами. С этим авторы затягивать не стали и уже в первом эпизоде начали раскрывать характеры, приподнимая их над жанровыми клише. Паша и его семья выглядят в разы более живо и по-настоящему, чем беглый мажор, и поэтому им сопереживаешь. Героя Прилучного худо-бедно узнаешь лишь ближе к финалу, а эмпатию к чужаку испытывать сложно. С шутками «Винограду» тоже не повезло. Оба сериала балансируют между драматическим и комическим, но в «Виноделах» и драма убедительнее, и юмор не такой грубый. Наконец, история Паши развивается пободрее приключений Егора, и филлерных моментов, когда действие топчется на месте, в ней меньше. Как будто перед нами «Ивановы-Ивановы» на минималках — легкие и умеренно увлекательные.
