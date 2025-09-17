«Виноград» vs «Виноделы»: пьем за новые сериалы о винном бизнесе

Шашлычных дел мастер Паша раскрывается как простой парень в непростых обстоятельствах. Маленький мясной бизнес переживает невеселые времена, взнос за аренду просрочен, и лучше даже не представлять, что сделают с героем опасные челябинские пацаны с района в случае неуплаты. Есть и другая сложность: отец Паши ни сном ни духом, что его второй сын Коля погиб и оставил наследство. Сообщать новость ему никто не решается из-за слабого здоровья последнего. Коля и при жизни доставлял Паше одни проблемы. Брат давным-давно оборвал с семьей контакты и все равно был батиным любимцем. Паше оставалось молча глотать обиду и из лучших побуждений отправлять папе эсэмэски как бы от Коли. Так что к моменту бегства из Челябинска к виноградникам мы уже неплохо знаем героя и сопереживаем его драме. Паша не ангел и при случае готов, скажем, продать еще неготовое вино без согласия партнеров. Но не столько ради наживы, а заботясь о семье (по-хорошему, отцу давно пора делать операцию, да и долг бандитам сам себя не отдаст). Ну, и немного из авантюризма.