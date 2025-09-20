«Жар»: Даниил Воробьёв в пекле кулинарно-криминального арт-триллера

Предпоследним участником конкурса на «Новом сезоне» стала драма «Жар» о несносном шеф-поваре в исполнении измененного до неузнаваемости Даниила Воробьёва. Библейские отсылки, кулинарные аттракционы и крайне экстравагантный актерский эксперимент — вот впечатления от нового сериала Артёма Аксёненко, режиссера «Медиатора» и «Жить жизнь».

О чем это Одиозного шеф-повара Марка Левинского (Даниил Воробьёв в пластическом гриме) со скандалом выгоняют из лучшего столичного ресторана. Из-за тяжелого характера и регулярных приступов ярости он уже давно в блэклисте всех коллег: никто не хочет иметь дел с крайне талантливым, но вздорным мастером, не контролирующим себя. Вдобавок Марка начинает обходить конкурент (Илья Лыков), открывший новый модный ресторан, и разоблачает связь со своей любовницей Алисой (Аня Чиповская) давний знакомый Петер (Игорь Миркурбанов). Отчаявшийся и остро нуждающийся в деньгах шеф принимает предложение о сотрудничестве от парня, которого знает всего пару дней. Аарон (Марк Эйдельштейн) хочет работать поваром и открыть свой ресторан, хотя ни в кулинарии, ни в бизнесе у него нет опыта. На это у парня месяц времени и никакого стартового капитала — в такие рамки его поставил дядя (Сергей Газаров), суровый патриарх семейства. Если вывести заведение в плюс не выйдет, Аарону придется забыть о мечте и устроиться на подобранную для него семьей работу, чтобы быть престижным женихом подобранной для него семьей невесты (Нино Кантария).

Кто это сделал

Режиссер Артём Аксёненко не раз снимал актерские эксперименты Воробьёва — они делали «Медиатора», «В клетке», «Лапси» и «Жить жизнь». Воробьёв с благодарностью относится к этому опыту, называя его полноценным сотворчеством. Сценарий для их нового и самого радикального эксперимента написал Андрей Стемпковский, автор криминального триллера «Водоворот» и нескольких частей «Содержанок». Производство — «Иви», кинокомпания Russian World Studios (в продюсерах — Юрий, Елизавета и Никита Сапроновы, Наталья Лазарева; среди проектов студий — «ЮЗЗЗ» и «Ландыши. Такая нежная любовь») и телеканал НТВ (Тимур Вайнштейн).

Визуальный эпатаж, а его предостаточно в первых двух эпизодах, обеспечили оператор Станислав Юдаков, снимавший комедию «Политех» и фантастическую военную драму «Закрытый уровень», и художник-постановщик Максим Ривака, создававший миры сериалов «Жить жизнь» и «Хутор». Гримом, совершенно изменившим профиль Воробьёва, занимался Игорь Бойко, среди его работ — «Игры» и Happy End.

Как это выглядит

Притча о вреде страстей из заставки сразу же получает подробную иллюстрацию: аддикциям и гневу Левинский отдается с тем же фанатизмом, что и работе, собирая из семи смертных грехов пару-тройку только за первую серию. Поначалу практически неузнаваемый Воробьёв меняет голос на звериный рык (потом эта особенность персонажа будет объяснена, но сперва смотрится весьма странно) и громит всех и всё на своем пути, за что потом поплатится. Кухня модного заведения становится полем боя (пожалуй, единственная параллель с «Медведем», шоу Hulu о травмированном шефе, с которым сериал часто сравнивали еще до премьерного показа) и пространством для сумасбродных кулинарных экспериментов, визуально срифмованным с сексом, то есть с актом глубоко творческим.

Визуальных знаков равенства здесь вообще много, как и библейских отсылок, символов-рефренов, крайне откровенных сцен, экспериментов с форматом изображения и субъективным нарративом. Собраны они в столь эклектичную картину, что в совокупности с безумной фигурой Левинского местами походят на пародию. В очередной эксперимент Воробьёв погружается с полной отдачей, выкручивая аффекты на максимум. За ним следует Аксёненко, смело нанизывая на актера разрозненные образы в неочевидном порядке.

Пылающие кухонно-кулинарные ландшафты первой серии сменяются более неспешными семейно-бытовыми разборками второй. С углублением в линию персонажа Эйдельштейна, градус эпатажа на экране снижается, уступая более привычному повествованию. Погружение в бэкграунд Левинского тоже делает его чуточку более доступным. Замедление идет сериалу на пользу: чем меньше на экране Воробьёва, тем проще его воспринимать.

Что пишут критики

Проект спровоцировал бурную негативную реакцию киножурналистов и авторов Telegram-каналов. Шеф-редактор «Okkoлокино» Максим Ершов так охарактеризовал проект: «пафосная безвкусица». «Насквозь фальшиво», — написала главный редактор DOC.ru Илона Егиазарова. «Нечто среднее между Лиамом Нисоном и Томми Вайсо, — описывает персонажа Даниила Воробьёва автор канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев, — с вайбами токсичного шефа из американских кулинарных шоу». И добавляет: «Весь пафос и псевдофилософия в контексте „Жара“ выглядит как отталкивающая пошлость». Лариса Малюкова назвала сериал галлюциногенным, путаным и даже абьюзивным по отношению к зрителю. И добавила: «Перехлест, передержка в каждом эпизоде, в каждом кадре». «Безвкусица редкого таланта, безупречная в отрыве от какой бы то ни было реальности», — резюмировал канал «Русское кино в топе».

Вердикт

Первый эпизод оставляет после себя стойкое ощущение, что весь мир — театр Даниила Воробьёва, а остальные — зрители, которым предлагается наблюдать за его эротическими, поэтическими и психическими экспериментами. Он перетягивает все внимание на себя, оставаясь в каком-то персональном микрокосме, безжалостным по отношению к наблюдателям. Но если преодолеть сумбур пилота, можно обнаружить задел на криминальную драму — впереди попытки открыть ресторан, разобраться с сербской мафией и очеловечить адского шефа.

Автор: Оля Краснова