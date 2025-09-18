Нанокритика «Нового сезона»: отзывы на фильмы и сериалы в паре слов

Оценивать фильмы и сериалы в звездах и цифрах — устоявшаяся медиатрадиция. Вы наверняка видели такие таблицы с оценками различных изданий с фестивалей в Каннах и Венеции. Но зачем оценивать кино в звездах, когда сами критики могут стать звездами, хлестко обращаясь со словами?
Кинопоиск возобновляет эксперимент, придуманный нами вместе с основательницей «Нового сезона» Полины Зуевой и ставший микрохитом на фестивале в 2023 году. Мы снова приглашаем шестерых журналистов, чтобы они писали микрорецензии.
Фестиваль российских стримингов «Новый сезон» проходит в Сочи с 15 по 20 сентября 2025 года. В программе — премьера документального фильма «Брат навсегда», посвященного культовой дилогии Балабанова; конкурсные и внеконкурсные работы, поданные ведущими платформами — от нового сезона «Вампиров средней полосы» до очередной серии «Киберслава» и свежей комедии «Лысый нянь».
Итоги «Нанокритики» Кинопоиск вместе с «Новым сезоном» подведет после объявления победителей фестиваля. Мы выложим сводную таблицу в наших соцсетях и отметим лауреатов в этом материале. Следите за проектом в Telegram-проекте «Кинопоиск | Индустрия», а если хотите поспорить с мнениями наших авторов, оставляйте свои впечатления о фильмах и сериалах в комментариях к этой публикации.
Егор Москвитин
кинокритик, Another Day of Sundance
Лариса Малюкова
кинокритик, «Кино с Ларисой Малюковой»
Василий Говердовский
кинокритик «Афиши», «КиноГовер»
Telegram-канал «Кино про тебя»
Эрна Асатрян
шеф-редактор «Правил жизни», «кино под белое сухое»
Арина Бородина
журналист, «Арина Бородина»
«Брат навсегда»
Документальный. Фильм открытия. Все платформы
Сын Сергея Сельянова и Надежда Васильева едут по местам съемок легендарной дилогии. Документальное кино, созданное при участии главных российских стриминг-платформ.
Егор Москвитин
«Трогательно, но правильнее было назвать „Сыновья“»
Лариса Малюкова
«В чем сила „Брата“? Нет ответа…»
Василий Говердовский
«Только для фанатов»
Кино про тебя
«Ода отцам»
Эрна Асатрян
«Достать чернил и ностальгировать»
Арина Бородина
«Что есть, что нет. Сценарий не написали»
«Интересное положение»
Конкурс сериалов. «Иви»
Почти ситком «Компании братьев Андреасян» про то, как героиня Ольги Кузьминой беременеет двойней от двух разных мужчин — их играют Дава и Вячеслав Чепурченко.
Егор Москвитин
«Репродуктивно проведенное время»
Лариса Малюкова
«Гимн во славу порванного изделия № 2»
Василий Говердовский
«Совсем неинтересное положение»
Кино про тебя
«Не покупайте дешевый латекс»
Эрна Асатрян
—
Арина Бородина
«Безобразие. Не открывайте так фестиваль»
«Тысяча „нет“ и одно „да“»
Конкурс сериалов. Wink
Свадебный переполох и богатая жизнь в сочинских пейзажах по сценарию Жоры Крыжовникова.
Егор Москвитин
«Шарж турецкого (хороший!)»
Лариса Малюкова
«Если „Горько!“ поженить на „Бесприданнице“»
Василий Говердовский
«У нас есть турецкий сериал дома»
Кино про тебя
Мигель, возьмите Елену Лядову в танцы!
Эрна Асатрян
—
Арина Бородина
«Попытка переформатировать турецкие мотивы. Запутались в жанрах»
«Отпечатки»
Конкурс сериалов. Kion
Волевая следовательница Яна (Оксана Акиньшина) вместе с Денисом (Дмитрий Чеботарёв) расследует странные убийства, совершенные ее однокашниками по детдому.
Егор Москвитин
«Ненастоящий детектив, но отличное бадди-муви»
Лариса Малюкова
«Сиротство как улика для без вины виноватых»
Василий Говердовский
«Сносный финчеркор»!
Кино про тебя
«Сочетание стильного и важного»
Эрна Асатрян
«Диме Чеботарёву идет кровь»
Арина Бородина
«Добротно. Но перебрали с детдомовским бэкграундом»
«Киберслав»
Внеконкурсный показ. Кинопоиск
Вторая серия единственного в своем роде киберславянского аниме про героя-полукровку, который охотится на технизированную нечисть.
Егор Москвитин
«Смачно и ведьмачно!»
Лариса Малюкова
«Православное фэнтези с ИИ в роли демона»
Василий Говердовский
«Киберславно»
Кино про тебя
«Фолк. Русь. Экшен»
Эрна Асатрян
«Киберславие. Самодержавие. Народность»
Арина Бородина
—
«Няня Оксана»
Конкурс сериалов. Premier
Москву (и семью ресторатора Ивана Самсонова) покоряет решительная краснодарская девушка Оксана. В роли прекрасной няни — юмористка, блоггер и астролог Олеся Иванченко.
Егор Москвитин
«Сексуализировали святое! Но Олеся Иванченко прекрасна»
Лариса Малюкова
«Дипфейк Виктории Прутковской»
Василий Говердовский
«Вымученный ремейк с удачным выбором актрисы»!
«Кино про тебя»
«Реинкарнация по натальной карте»
Эрна Асатрян
«Где Жанна Аркадьевна?»
Арина Бородина
«Дважды в одну реку с нянями входить опасно»!
«Кибердеревня»
Конкурс сериалов. Кинопоиск
Второй сезон межзвездных приключений фермера из будущего Николая Кулибина (Сергей Чихачёв) и робота Робогозина.
Егор Москвитин
«Русский дух научной фантастикой не перебить!»
Лариса Малюкова
«Как Кибер-Москва похорошела и пропала»
Василий Говердовский
«„Два холма“ здорового человека»
«Кино про тебя»
«Сиквел, у которого получилось»
Эрна Асатрян
«Беспринципный Славик перепутал вселенные»
Арина Бородина
«Шутить про тюремные реалии не стоит даже на Венере»
«Берлинская жара»
Конкурс сериалов. Wink
Шпионский детектив о том, как СССР во время Второй мировой войны боролся за немирный атом.
Егор Москвитин
«ТАСС уполномочен заявить, что это стильно»
Лариса Малюкова
«Атомный триллер на подсолнечном масле»
Василий Говердовский
«Скорее берлинская духота»
«Кино про тебя»
«Ощущать будут на ТВ»
Эрна Асатрян
«Вышло очень курчатово»
Арина Бородина
«Шифровка: Службе внешней разведки и „Росатому“ посвящается»
«Лысый нянь»
Конкурс фильмов. «Иви»
Комедия, в которой спецагент (Никита Панфилов) устраивается нянькой к многодетной семье, чтобы найти очень важную программу.
Егор Москвитин
«Семейная комедия с неожиданно бодрым экшеном»
Лариса Малюкова
«Уроки о важном»
Василий Говердовский
«Эдгар Райт для маленьких»
«Кино про тебя»
«Вин Дизель уже в курсе»
Эрна Асатрян
—
Арина Бородина
—
Это обновляемый материал
Кинопоиск — медиа-партнер фестиваля сериалов «Новый сезон» в 2025 году. Все новости о всех фильмах и сериалах с фестиваля — в нашем спецпроекте