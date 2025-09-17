«Няня Оксана»: Олеся Иванченко на страже семейного беспорядка

Конкурс «Нового сезона» продолжает один из самых обсуждаемых релизов сентября. «Няня Оксана» — семейная комедия со звездой «Натальной карты» Олесей Иванченко, вдохновленная культовым ситкомом 2000-х «Моя прекрасная няня». Рассказываем, что происходит в мире столичных холостяков с детьми и есть ли у них дворецкие.

О чем это Решив сделать сюрприз своему жениху, бойкая красотка Оксана (Иванченко) пакует в чемодан все самое ценное (яркие платья и «Таро Безумной Луны» Патрика Валенцы), приезжает из Краснодарского края в Москву, дефилирует по коттеджному поселку в весьма неподобающем наряде и… обнаруживает, что ее возлюбленный женат. Чтобы не возвращаться домой брошенкой, девушка останавливается у подруги Светы (Дарья Пицик) и отправляется покорять столицу своим южным шармом и говором. Работа курьером приводит ее в роскошный частный дом ресторатора Ивана Самсонова (Виктор Хориняк) — вдовца с тремя детьми, от которых сбегают все няни (14-е место в списке холостяков России, подсказывает Света, у которой в голове база данных перспективных женихов столицы). Восьмая по счету падает без чувств, сраженная дротиком с транквилизатором прямо накануне важного приема. Самсонову ничего не остается, кроме как принять предложение Оксаны заменить ее. Суровый управляющий Артемий (Александр Мартынов), скептически относящийся к залетной провинциалке в доме, очерчивает фронт работ: ее подопечными станут восьмилетняя вундеркинд Василиса (Дарина Козлова), несносный тиктокер-пранкер Фил (Елисей Гончаров) и семнадцатилетняя пубертатная бомба Аня (Маша Кошина).

Кто это сделал

Ностальгический эксперимент по возрождению духа культового ситкома нулевых (создатели регулярно подчеркивают, что это не ремейк, а оригинальный сериал, лишь вдохновленный «Моей прекрасной няней») проводят телеканал «Пятница!» и онлайн-кинотеатр Premier. Производство — Norm Production, генеральный продюсер — Вячеслав Дусмухаметов, запускавший многие громкие развлекательные телесериалы, среди которых «Универ» и «СашаТаня». Их сценаристы Артём Гончаров и Сергей Кинстлер работали и над «Няней Оксаной», в титрах они указаны как креативные продюсеры, в каталоге фестиваля — как авторы сценария. Для постановщицы Евгении Абдель-Фаттах это режиссерский дебют. Ранее в качестве оператора она работа над другими комедийными проектами. В их числе, например, «ИП Пирогова» и «Ткачёвы на связи».

Другой дебют в сериале — актерский. Няня Оксана — первая роль Олеси Иванченко, блог-комикессы, получившей широкую известность благодаря шоу «Натальная карта». Она с теплотой отзывается о ситкоме нулевых и экранном образе Заворотнюк: «Няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк — одна из главных муз в моем творчестве и любимая няня детства. Ее героиня подарила мне в том числе какую-то творческую органику и веру в себя и свою идентичность».

Как это выглядит

Как превращение культового сериала нулевых в усредненный ситком ТНТ десятых-двадцатых (выходить он будет не только на «Пятнице!», но и на Premier, а сделан людьми, задававшими тренды именно тээнтэшных комедийных сериалов) — с глянцевым изображением и короткими динамичными эпизодами, наполненными скабрезными анекдотами и не самыми приятными персонажами. Поправка на современность сводится к обыгрыванию всевозможных гаджетов и социальных сетей (младший Самсонов записывает треш-токи о том, как пытается выжить из дома очередную няню), модернизированным интерьерам и саундтреку с поп-песнями. В остальном же это, что называется, вневременная история с юмором чуть ниже пояса. Конфликты тут хорошо знакомые, завязанные на поиске достойной партии и налаживании детско-родительских отношений.

Причем оговорку создателей о том, что это не ремейк, а оригинальный сериал, стоит воспринимать со здравой долей скепсиса. Первые эпизоды столь часто прямо цитируют оригинал, что рискуют перебрать с радостью узнавания. Не хватает разве что закадрового смеха. Состав действующих лиц примерно тот же, те же типажи и ключевые коллизии. Если они и отличаются, то не в пользу персонажей-дублей: Самсонов, например, возвращает Оксану в дом не потому, что по-человечески проникается к ней симпатией, а ради заключения бизнес-сделки с важным партнером. Если это и есть современный комментарий, то он неутешительный.

Иванченко органично смотрится в амплуа чересчур непосредственной молодой говоруньи, активно извергающей житейские мудрости и уверенно пользующейся главным навигатором — картами Таро. Ее естественная харизма здесь удачно вплетена в образ, а в кадре дебютантка ничем не уступает более опытным коллегам. Меньше внимания уделено детям, они в основном пока отрабатывают свои типажи: мелкая всезнайка, несносный пацан, влюбленная школьница. Зато Свете, подружке Олеси, времени отведено с лихвой: она здесь отвечает за определение перспективных женихов и усердно перетягивает на себя одеяло, пытаясь присмотреть на приеме Самсоновых кого-то и для себя.

Что пишут критики

Автор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина написала, что «новый подход к знакомой истории удался за счет обновления картинки, лиц и диалогов», а сам сериал станет зрительским хитом телеканала «Пятница!». Актерскую органику Иванченко отметил шеф-редактор «Okkoлокино» Максим Ершов, добавив: «Оксана подкупает всех искренностью и непосредственностью».

Критик Тимур Алиев назвал первые эпизоды сериала «забавным коктейлем абсурда и иронии», который при этом не всегда работает и основан на переработанном материале. А Telegram-канал «Русское кино в топе» добавил, что для народной любви «не хватает лишь толики души», отметив при этом мемный потенциал проекта.

«Сержусь на сценарий, который решил по максимуму сексуализировать историю, знакомую нам с детства», — выразил популярное среди критиков мнение Егор Москвитин. Не оценил он и сочетание грубого юмора с нахальством в Олесе, которым авторы пытаются имитировать витальность и простодушие няни Вики, очевидного прототипа героини Иванченко.

Вердикт

Пока «Няню Оксану» сложно назвать безопасным вариантом для семейного просмотра, периодически в ней проскакивает весьма специфичный юмор для взрослой аудитории. Однако теплая комедия о столичной жизни и семейных хлопотах, задуманная создателями, еще имеет шансы отвоевать свои позиции. Главная героиня в исполнении Иванченко получилась обаятельной, семейство Самсоновых — эксцентричным, вполне в духе источника вдохновения. А их объединение может сулить тот же уровень витальности и меметичности, за который зрителю так полюбилась «Моя прекрасная няня».

Кинопоиск — медиапартнер фестиваля сериалов «Новый сезон» в 2025 году. Все новости о фильмах и сериалах со смотра — в нашем спецпроекте.

Автор: Оля Краснова