«Брат навсегда»: как открылся фестиваль «Новый сезон»

15 сентября на курорте «Роза Хутор» открылся фестиваль «Новый сезон». Основанный в 2022 году, он проходит в четвертый раз. Почти неделю российские стриминги показывают свои фильмы и сериалы, с утра гости собираются на деловую программу, а вечером продолжают обсуждать индустриальные вопросы на вечеринках от онлайн-кинотеатров. Как и в прошлые годы, Кинопоиск будет писать дайджесты про фильмы и сериалы и освещать деловую программу (все материалы можно найти на странице спецпроекта). А пока рассказываем про церемонию открытия и показанный на ней документальный фильм «Брат навсегда», над которым работали все платформы.

На церемонии открытия в этом году соединили новые технологии с ретростилистикой. После сделанной с помощью ИИ заставки в декорациях магазина видеопроката начался ироничный мастер-класс ментора и тренера личностного роста Кирилла Коучева (ведущий церемонии — актер и кавээнщик Кирилл Лопаткин). Прогуливаясь по рядам с VHS-кассетами, он обучил зрителей двум профессиональным лайфхакам: ДЛТ (метод «давай лучше ты») и УОО (уход от ответственности). Так постоянный режиссер церемоний открытия Андрей Вальдберг постарался вернуть гостей фестиваля из мира синтетического в мир настоящего.

Кирилл Лопаткин

Затем фестиваль открыли члены попечительского совета: генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров, креативный директор Kion Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, коммерческий директор группы START Георгий Шабанов, генеральный директор Wink Антон Володькин, заместитель генерального директора по контенту «Иви» Иван Гринин, руководитель Плюс Студии Михаил Китаев, продюсер и директор «Нового сезона» Полина Зуева.

Полина Зуева, Илья Бурец, Михаил Китаев,Георгий Шабанов, Давид Кочаров, Антон Володькин, Иван Гринин и Гавриил Гордеев

Со сцены Давид Кочаров, председатель попечительского совета в 2025 году, пожелал, чтобы все успели за время фестиваля не только поработать, но и отдохнуть. А также напомнил о нововведении: с 2025 года на смотре будут награждать лучший маркетинговый ролик от платформ. Видео покажут перед сериалами и фильмами онлайн-кинотеатра, а победителей выберут зрители с помощью голосования, как и в остальных номинациях. Антон Володькин, председатель прошлого года, сравнил «Новый сезон» с Новым годом, а Гавриил Гордеев добавил, что в наше непростое время «кино является важным элементом, для того чтобы восстановить наше зрительское здоровье», поэтому важно с каждым годом делать это кино лучше.

«Брат навсегда»: вместо рецензии

Словно бы следуя завету «найти своих и успокоиться», онлайн-кинотеатры, проповедующие на фестивале дружбу и здоровую конкуренцию, на четвертый год смотра сделали совместный проект. Объединиться стриминги решили вокруг фигуры сколь трагической, столь и непоколебимой. Это Алексей Балабанов. А точнее, главная (или, во всяком случае, самая знаменитая) его работа — дилогия «Брат». В свое время приключения Данилы Багрова — первого русского супергероя с сонными глазами и свитером крупной вязки — не только имели небывалый кассовый успех, но и спровоцировали самые ожесточенные дискуссии. К «Брату» хотели пристроиться и левые, и правые, и провластные, а по статусу Багрова консенсус не сложился до сих пор. Кто он? Фашист? Богатырь?

«Брат навсегда»

«Это пусть яйцеголовые критики объясняют, про что ты снял кино», — заявляет с экрана Никита Михалков, один из участников документального фильма Григория и Анны Сельяновых. Их картина, получившая название «Брат навсегда», руководствуется похожей логикой. Это не развернутое эссе, которое поможет разобраться, в чем феномен дилогии и причина непрекращающейся популярности героя в исполнении Сергея Бодрова — младшего. Куда больше «Брат навсегда» походит на теплое признание в любви: фильмам, которые были созданы чуть ли не на голом энтузиазме кучкой единомышленников; Балабанову-режиссеру, чье кино запечатлело феноменологию русской жизни на изломе времени; в конце концов, Балабанову-человеку, вокруг которого все упомянутые единомышленники могли объединяться.

Отсутствие документальной синефилии Сельяновы компенсируют редкими архивными материалами и малоизвестными эпизодами из истории создания «Братьев». Вот Надежда Васильева проводит экскурсию по загородному домику, где Балабанов писал и часами смотрел на огонь. Вот музыкальный магазинчик на Брайтон-Бич, где снимали один из эпизодов. Вот запись с Бодровым, который, словно Том Круз, сталкивается с машиной без каких-либо дублеров.

Надежда Васильева

Рифмуются эти душевные зарисовки с небольшими интервью-вставками людей, на кого дилогия так или иначе повлияла. Особенно трогательны, разумеется, слова родственников и близких Алексея Октябриновича, но и поклонники его творчества не отстают. В пестрой галерее фанатов нашлось место как американцу, который скупил даже компьютерные игры по франшизе, так и блогеру Павлу Осовцову, с характерным трепетом поясняющему за патчи Stone Island. Собранные все вместе, они не то чтобы анализируют кино, зато определенно подталкивают к собственным размышлениям. О мощи аффекта, порожденного «Братьями», и феномене 1990-х — о годах возбудимости и апатии, которые всё никак нас не отпустят.

Фото: Пресс-служба «Нового сезона»