Эйдельштейн-повар и сериал от Мигеля из «Танцев»: программа фестиваля «Новый сезон»

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу 2025 года. В нее вошло 18 проектов — 14 сериалов, в том числе анимационный «Киберслав», и 4 фильма. Один из них — документальный «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова (о создании фильма объявили на закрытии прошлого фестиваля). «Новый сезон» проходит на курорте «Роза Хутор» с 2022 года. Это важный индустриальный фестиваль, где онлайн-платформы (Kion, Okko, Premier, START, Wink, «Иви» и Кинопоиск) показывают проекты предстоящего сезона задолго до премьеры. Например, победитель прошлого года — сериал «Аутсорс». А выбирают лучших зрители (кинематографисты и журналисты) путем голосования.
Конкурсные проекты соревнуются в шести номинациях: «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой „Нового сезона“», «Героиня „Нового сезона“», «Открытие „Нового сезона“» и «Лучший трейлер сезона» (последняя категория — нововведение этого года). Каждый год председателем попечительского совета фестиваля выбирают кого-то от представителей онлайн-кинотеатров, в этом году им стал Давид Кочаров, генеральный продюсер Premier и Rutube. В рамках «Нового сезона», который в этом году пройдет с 15 по 20 сентября, состоится деловая программа, чьи детали объявят позднее. Напомним, в прошлом году на фестивале, помимо «Аутсорса», победила полнометражная криминальная комедия «Где наши деньги?». Всех лауреатов можно посмотреть тут.
Сериалы
«Берлинская жара»
Wink, в производстве участвовал Kion и Premier
Летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о новом виде оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент под прикрытием. В это же время в Москве под руководством физика Игоря Курчатова активизируются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и нейтрализовать ядерный шантаж союзников, ученым и руководству страны предстоит сделать невозможное — в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований шагнуть в практику.
В ролях: Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Мария Миронова, Марина Петренко, Виталий Кищенко, Борис Каморзин.
«Вампиры средней полосы», 3-й сезон
START
В конце второго сезона семья деда Славы получает угрозу: уральские вампиры еще попьют у них крови. В Смоленске начинают пропадать люди, графиня Ольга скоро родит необычного младенца, в ряду Хранителей намечается разлад. Грядет битва, равной которой еще не было.
В ролях: Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Анастасия Стежко, Тимофей Кочнев, Дмитрий Чеботарёв, Ольга Медынич, Егор Дружинин, Никита Тарасов, Евгения Дмитриева, Павел Харланчук.
«Встать на ноги»
Okko
После 20 лет тюрьмы Старый выходит на свободу. Он хочет забрать долг, съездить на море и исчезнуть. Но узнает, что у него есть взрослая дочь, и она в инвалидной коляске. Старый лезет в ее жизнь с заботой, пытается причинить добро, но вскоре понимает: помощь нужна не ей, а ему.
В ролях: Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелёв, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян.
«Жар»
«Иви»
Зазнавшийся самовлюбленный шеф-повар оказывается без работы и в долгах у сербской мафии. Отвергнутый всеми престижными ресторанами столицы за скверное поведение, он берет в напарники начинающего повара, которого знает лишь один день. Теперь полыхать будет не только на кухне.
В ролях: Даниил Воробьёв, Марк Эйдельштейн, Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Игорь Миркурбанов, Алла Сигалова, Сергей Газаров.
«Интересное положение»
«Иви»
Брошенная возлюбленным прямо в постели Лада едет запивать горе в клуб. Там она очень кстати встречает давнего знакомого, который готов этой же ночью залечить ее душевную рану. Вскоре Лада узнает, что беременна двойней. Теперь будущей матери нужно выяснить, кто их отец. Или отцы.
В ролях: Ольга Кузьмина, Давид Манукян (DAVA), Вячеслав Чепурченко, Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Екатерина Волкова, Елена Балабанова.
«Искусство падения»
Okko
Молодой танцор Дима участвует в танцевальном шоу и попадает под влияние строгого наставника Фила. Вместе со своей девушкой Юлей он становится участником психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих, проверяя на готовность стать настоящими артистами. Для жесткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы — это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды ее мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона. Таким образом, танец проникает в жизни героев, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.
В ролях: Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Илья Прелин, Алёна Константинова, Анастасия Вядро, Амбарцум Кабанян.
«Кибердеревня», 2-й сезон
Кинопоиск
После событий первого сезона «Кибердеревни» проходит год. Голограмма Галя обрела небывалую силу, вселившись в тело Барагозина, а Николай оказался в космической тюрьме. Вместе с другом Робогозиным герою предстоит выпутаться из сложной ситуации и бросить вызов могущественной Гале.
В ролях: Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Ольга Жевакина, Артём Семакин, Влада Лукина, Рита Силаева, Валерия Репина.
«Няня Оксана»
Premier, «Пятница»
Красивая и смелая Оксана из Краснодара приезжает в Москву к своему жениху. Но выясняется, что он женат. Девушка решает не возвращаться домой и покорить столицу. Случайно она попадает в дом к Ивану — богатому ресторатору, которому нужна няня для троих детей. Он дает Оксане шанс, и на удивление дети проникаются любовью к няне, а она к ним.
В ролях: Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова.
«Отпечатки»
Kion
Следователь СК Яна Князева возвращается в родной городок Заречный, чтобы помочь капитану местного СК Денису Симонову раскрыть серию жестоких убийств. Улики ведут к местному детскому дому. Чем ближе следователи подбираются к убийце, тем больше людей становятся его жертвами. И все они связаны одним прошлым.
В ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Анна Богомолова, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Андрей Щербович-Вечер, Лика Нифонтова, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Фёдор Бычков.
«Полураспад»
Okko
Перестройка. Надежда, дочь легендарного журналиста Бориса Келлера, узнает о его смерти. Во время похорон она обращает внимание на то, как много земляков отца умерли в молодом возрасте. Местные ссылаются на учения со взрывом атомной бомбы, которые проводились в Тоцком в 1954 году. Надя понимает, что она обязана донести до людей правду о Тоцком и продолжить расследование отца.
В ролях: Анна Михалкова, Филипп Янковский, Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Дмитрий Чеботарёв, Иоанн Кочкин, Евгений Стычкин, Ксения Трейстер, Юлия Пилипович.
«Тоннель»
Kion, НТВ
Неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается по дружбе. До тех пор, пока финская мафия не похитила ее мужа. Чтобы вернуть его, Свете придется забыть о принципах. Готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?
В ролях: Елизавета Боярская, Сергей Гилёв, Даниил Страхов, Таисья Калинина, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Игорь Лепихин, Кирилл Болтаев, Александр Семчев.
«Тысяча „нет“ и одно „да“»
Wink
Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане. Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь „нет“, рано или поздно ты все равно скажешь „да“!»
В ролях: Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова.
«Царь ночи»
Premier
XX век, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться в центре заговора, цель которого — уничтожение Российской империи.
В ролях: Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин, Максим Митяшин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер, Алексей Ухов, Иван Киренков, Виталий Икрамов, Алексей Белогорцев.
Полнометражное кино
«Будь моим парнем»
Kion
Простой парень Паша однажды не решился признаться в любви провинциальной актрисе Яне. Спустя годы Яна, уже звезда кино, встречает Пашу и просит стать ее парнем. Паша соглашается. Он не знает, что все это лишь прикрытие, спектакль, который Яна разыгрывает по просьбе известного крупного бизнесмена.
В ролях: Саша Бортич, Евгений Кулик, Александра Ребенок, Даниил Воробьёв, Алексей Кривеня, Ольга Виниченко, Евгений Харитонов, Василий Молодцов, Олег Васильков, Елена Литвинова.
«Лысый нянь»
«Иви»
Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться няней ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.
В ролях: Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна, Максим Белбородов, Ян Цапник, Денис Бузин, Елизавета Гончаренко.
«Семьянин»
START, в производстве участвовал «Иви»
Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Несчастный и не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.
В ролях: Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова, Марк-Малик Мурашкин.
Вне конкурса
«Брат навсегда»
Фильм открытия, СТВ
Документальный фильм о феномене дилогии «Брат» и ее месте в культурном коде страны. Режиссеры Анна и Григорий Сельяновы исследуют наследие Балабанова, редкие архивы и маршруты от Москвы до Нью-Йорка, чтобы понять, как эти фильмы объединили несколько поколений россиян.
В ролях: Надежда Васильева-Балабанова, Фёдор Балабанов, Пётр Балабанов, Сергей Сельянов, Дарья Юргенс, Никита Михалков, Ирина Салтыкова, Олег Кармунин, Павел Осовцов.
«Киберслав», 1-я и 2-я серии
Кинопоиск
В стольном граде Китеже, где есть невиданные механизмы и чудесные устройства — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов, — богатырь-полукровка по имени Киберслав пытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.
В ролях: Иван Жарков, Пётр Гланц, Валентина Ляпина, Станислав Концевич, Елена Шульман.