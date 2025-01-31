Водочки не принесли: каким получилось бистро «Балабанов»

В Петербурге открылось бистро «Балабанов» — своеобразный памятник классику российского кино. С меню, вдохновленным его гастрономическими пристрастиями, и с коктейльной картой — его же фильмами. Корреспондентка Кинопоиска дождалась спокойного вечера, свободных мест и того момента, пока все отшутятся про «мух у нас», и рассказывает, какой в этом может быть смысл.

Клара Хоменко Журналистка, автор Кинопоиска

В этом сентябре кинокомпания СТВ отметила 33 года. С таким стажем можно всё. Например, чтобы Лунтик на празднике прочел монолог про силу в правде. Можно лицензировать знаменитые свитера Данилы Багрова и выпустить их в ограниченную продажу. В праздничном ассортименте также есть футболки с гневными цитатами критиков о «Грузе 200». Проклятый капитализм: из любой хтони сделает мерч! Любое культурное достояние превратит в товар, выпустит коллаб с «Вкусвиллом», заложит и продаст.

Хотя тут надо оговориться: часть прибыли от продажи свитеров предназначена фонду «Антон тут рядом». Бодров/Багров одобрил бы? Помимо документального фильма «Брат навсегда», снятого сыном Сергея Сельянова Григорием и его женой Анной, кульминацией торжеств стало открытие на Колокольной улице бистро «Балабанов»; его запустила та же пара Сельяновых.

Когда в конце августа в соцсетях появились анонсы этого гастропроекта, стало смешно: коктейль «Жених приехал»? Ведь возвышенный гастрономический гедонизм современного Петербурга — последнее, с чем ассоциируется Балабанов. Еще и название на стеклянной неприметной двери выведено таким шрифтом, будто это не Алексей Октябринович, а Александр Сергеевич. То, что в меню декларативно нет водки, — отдельное возмущение: не скажешь официанту «Мы домой летим».

Улица мало поменялась с тех «Счастливых дней», разве что магазинов стало сильно больше по причине все того же капитализма. Из окна бистро виден салон белья на облупившемся коричневом углу. На ролл-ставне кто-то вывел баллончиком «2007». Все зачем-то уже лет десять мечтают вернуть 2007 год. Зачем? Разве что снова посмотреть «очень светлый фильм», как описал «Груз 200» сам режиссер кинокритикам, ошалевшим от увиденного.

Впрочем, можно понять и критиков, и того, что с баллончиком, и СТВ с бистро. Как говорит в таких случаях молодежь и к ней примкнувшие, «люди мощно чувствовали». Петербург ведь такой город, что его только общепит и спасет. Тут люди как Нева, Нева как небо, небо как гранит. Супится отовсюду, парадный и обвисший донельзя, весь одна сплошная старинная усадьба, неприменимая к жизни. Самый романтичный вид — на тюрьму, самое славное время — когда постоянное солнце выматывает бессонницей, на каждом углу не ресторан, так шавермошная. И нигде больше еда так не наполнена нутряным смыслом, как в Петербурге.

Голубцы из окуня и краба в сливочном соусе с красной икрой

В этом городе еда не для красивых фоточек, хотя туда тоже можно; она для радости жизни среди мокрой штукатурки, зеленых сеток и уважаемых руин. Ждать заказ за столиком не так долго, как любви или новой станции метро. От каждой вывески на фасаде очень большая польза: она делает Петербург равным человеку. Фонарики поверх оббитого кирпича, помидорная рассада в ящике у потрескавшейся стены — все идет в дело, чтобы обуютить пространство. Призывный аромат булочек соперничает с вонью канализации и выигрывает.

В Москве не так — там ни вони, ни аромата. Москве в этом смысле уже ничего не поможет. А в Петербурге вот была «интеллигентная шашлычная» под названием «Каток и скрипка», так там такой ковер на полу, что закачаешься, мясом пахло — только держись, а крайне изобильное меню одобрил бы любой киновед, который столько же всего впихивает в понимание Тарковского. Хорошее было место, душевное. Жаль, закрылось в 2022-м.

«Балабанов» должен выжить по чисто экзистенциальным причинам — насчет экономических не знаю. Знаю, какие зимы в Петербурге и что скоро ноябрь — время, когда каждый тут — немного герой Сухорукова в поисках не особенно текущей крыши. А в «Балабанове» лучший коктейль называется «Счастливые дни» за 750 рублей — практически невесомый запах антоновки и беззаботного солнечного осеннего выходного. А гороховый суп в «Балабанове», как сказал официант, «по рецепту самой Надежды Васильевны Балабановой, режиссер любил». Еще бы не любил!

Гороховый суп с копченостями Печень трески с перепелиным яйцом и икрой щуки на ржаном хлебе, томаты с анчоусами и сардинами на ржаном хлебе

К этому супу для ощущения полнейшей гармонии прямо сейчас не хватает только сырого, пронизывающего ветра за окном. Не все, конечно, со мной согласятся, в вопросах погоды и контрастов восприятия трудно найти своих и успокоиться. Или вот еще спорный вопрос: какой у Балабанова фильм самый светлый? «Груз 200», «Брат», «Счастливые дни» или «Замок»? Можно долго выяснять за крохотным столиком. Стены белые, диванчики мягкие; подходит официант, все смотрят на его футболку и хором: «Точно, „Морфий“»!

Представили? А мне и представлять не надо. Я за «Жмурки» топила и смотрела, как идет за окном человек — медленный, как снег, и почему-то один на всю темно-оранжевую улицу. В бистро ты не одинок — с тобой даже без компании официант, бармен, портрет Балабанова на стене и еда. Тартар из говядины с костным мозгом (790 рублей), сыр с трюфельным медом (450 рублей), огурчик малосольный (300 рублей), суп еще этот гороховый (650 рублей) — как будто не свою жизнь живешь. Согреют, успокоят, погладят не по голове, так хоть по желудку. Тоже неплохо, знаете ли. Из десертов, правда, одно мороженое (300 рублей), но за него извиняются: только открылись, ажиотаж, в будущем и завтраки планируются, и еще сладкое какое-нибудь.

Чай принесут в керамическом чайнике, молоко к нему теплое подадут. Спросят честное мнение, усевшись на пол рядом со столом. Пол — серый, в крапинку; свет настолько глухой, что друг друга лучше слышно, чем видно; люстра на потолке — платоновская идея всех дворцовых люстр. Ничего лишнего, зато много личного: Григорий Сельянов любит коктейли, Балабанов любил печень трески и Петербург. Вот и результат — одновременно скромный, как обаяние буржуазии, и теплый, как ощущение после самогона в животе. You’ll Never Walk Alone…

А то, что водки нет, так это, вероятно, из-за тенденции на милосердие. Видели бы, как бесятся сотрудники магазина «Рок-острова», пережившего три эпохи, когда каждый второй гость, стараясь подражать Даниле Багрову, спрашивает: «А новый альбом „Наутилуса“ есть»?

Фото: бистро «Балабанов»