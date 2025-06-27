«Жмуркам» — 20 лет. Как Балабанов снял свою единственную комедию

Дюжев: Первая сцена, первый день. Саймон и Серёга едут на BMW. Привезли автомобиль — старую убитую машину. Там даже ручек уже не было, только какие-то тросики, за которые нужно было тянуть дверь. В месте, где коробка передач, виден насквозь асфальт. Балабанов показал верхнюю точку возле Новгородского кремля, откуда мы должны были поехать. Камера стоит на перекрестке, и возле нее мы резко должны повернуть влево и уехать в сторону. И вот я стал разгоняться сверху вниз к перекрестку, где стоит камера. Там небольшая была низина, в которую мы чуть съехали, а на выезде из этой низины выпуклый люк торчал. Выскакивая оттуда, мы пропороли днище автомобиля. Машина летела вниз, я попытался притормозить, а педаль тормоза уже просто висела в воздухе, ничего нельзя было сделать. Я нащупал ручной тормоз, мы немножко снижали скорость на повороте, а уже после поворота дорога снова шла вверх, и я понимал, что по инерции мы остановимся. А Лёшка Панин не выдержал и в камеру заорал: «У нас тормоза отказали!» Балабанов потом говорил: «Ну Лёшка, ну зачем ты вылез в окно? Ну проехали бы уже, сняли, пошли бы дальше. Идеально же вы проехали». Искры из-под машины, какие-то части двигателя на асфальте от нас остались, но на повороте в кадре лицо, которое кричит: «У нас тормоза отказали!»