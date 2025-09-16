«Тоннель»: криминальная драма о таможеннице-контрабандистке

Конкурс фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» продолжает драма с Елизаветой Боярской в роли принципиальной таможенницы в беде, обнаружившей в своем дворе подземный лаз через границу. Рассказываем, как «Тоннель» соединяет психологический триллер с остросюжетностью криминальных шоу НТВ.

О чем это Принципиальная сотрудница таможни Света (Боярская) не пропустит через границу ни одну незадекларированную пачку сигарет. Их и много еще чего похуже активно везут из Финляндии в Россию через маленький заснеженный городок неподалеку от погранперехода, где Света живет вместе с семьей — дочерью-подростком (Таисья Калинина) и мужем (Сергей Гилёв), скрывающим от жены свое увлечение азартными играми. Однажды поздним вечером его тайна раскрывается: бандиты, похитившие Руслана из-за долгов в казино, требуют не выкуп, а услугу. Меньше чем за сутки Свете нужно пронести через границу контрабандные бриллианты, иначе муж умрет. В приступе паники Света прямо во дворе своего дома случайно обнаруживает тоннель, ведущий на ту сторону. Он как-то связан с ее отцом, который тоже работал на таможне, но загадочно исчез много лет назад, уйдя на службу посреди ночи. Правда, воспользоваться лазом не получится: выход со стороны Финляндии закрыт. Не сумев в сжатые сроки обратиться за помощью, Света все-таки решается перейти границу по земле в тихом месте, воспользовавшись наводкой от контрабандиста (Мамука Патарава), задолжавшего ей накануне. Выкуп мужа только глубже затягивает таможенницу в преступный круговорот.

Кто это сделал

Это совместный проект студии KIONFILM (продюсеры — Максим Филатов, Илья Бурец), кинокомпании Теймура Джафарова Team Films и телеканала НТВ (продюсер — Тимур Вайнштейн). Его легко перепутать с «Тоннелем» Ильи Ермоленко, готовящейся экранизацией романа Яны Вагнер, но ничего общего у проектов нет: это совершенно другая, оригинальная история. Сценарий написали Настя Кузнецова, работавшая над «Асфальтовым солнцем» Ильи Хотиненко, и Роман Жигалов, дебютировавший в 2018 году с авторским фильмом «Лес». А режиссер Флюза Фархшатова, снимающая преимущественно телесериалы («Спроси Марту») и комедии («О чем говорят мужчины. Продолжение»), в 2022 году уже привозила на «Новый сезон» «Комплекс бога», сериал о пропадающих детях по сценарию Алёны Званцовой, получивший тогда смешанные отзывы первых зрителей. За визуальную составляющую, отдельно отмеченную критиками, отвечали Роман Малышев, оператор «Дыши» Анны Кузнецовой. Съемки прошли в Калининградской области и Санкт-Петербурге, охватив почти 40 локаций.

Как это выглядит

Первые эпизоды «Тоннеля» сняты в смешанном жанре. С одной стороны, это психологический триллер, сосредоточенный вокруг моральной дилеммы главной героини, с другой — криминальный детектив о контрабандистах, финской мафии и нечистых на руку российских полицейских. События при этом развиваются стремительно, и уже в первой серии Свете приходится ускорить процесс этического выбора, самоотверженно проползти по снегу через границу и бесстрашно поругаться по-фински с местными главарем преступной группировки. Остросюжетность неизбежно сокращает пространство для психологизма, но Фархшатовой пока удается выдержать баланс между хитросплетениями второго плана и пристальным вниманием к героине. А Боярская играет на полутонах, наполняя свою героиню внутренней борьбой даже на фоне показного спокойствия.

При всей насыщенности начало истории оставляет загадки. Например, пока практически ничего не известно про отца Светы, чье символическое надгробие установлено у нее прямо во дворе. Да и во взаимосвязях преступного мира по обе стороны границы легко запутаться: персонажи, группировки и нелегальные схемы активно множатся параллельно с основным сюжетом. Иностранная речь дублируется одним женским голосом, вызывая ассоциации со старыми низкобюджетными криминальными триллерами. Нетривиальный выбор саундтрека (Свету в ее погружении в преступную среду сопровождает, кажется, финский рок) придает происходящему динамики. А заснеженные приграничные пейзажи и творящийся в них криминальный разброд на грани фантастики (список смелых допущений открывает, собственно, сам тоннель) интонационно напоминают фантасмагоричный мир «Фарго».

Что пишут критики

Автор канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев похвалил режиссуру Фархатовой, работающей с жанрами на полутонах, и убедительность Боярской в главной роли.

Шеф-редактор «Okkoлокино» Максим Ершов охарактеризовал сериал как «безопасный и вторичный», рассчитанный на не самую требовательную публику.

Многие рецензенты отмечают обилие допущений и совпадений, на которых строится сюжет. Ведущая программы «Се/Реальность» на «Серебряном дожде» Елена Афанасьева обратила внимание на очевидную странность: Света умудрилась за всю жизнь не обнаружить в собственном дворе тоннель через границу. Критик Лариса Малюкова также заметила, что в нужные моменты в героине внезапно просыпаются «супервуменские навыки».

Вердикт

Так как острая интрига (удастся ли Свете спасти мужа?) разрешается уже в первых эпизодах, не совсем понятно, куда сериал повернет дальше. И чем все-таки окажется — исследованием травм и сделки героини с совестью или многофигурным криминальным эпиком, более привычным для аудитории эфирных сериалов НТВ. Несмотря на обилие сюжетных допущений, сценарные крючки цепляют, затягивая зрителя в изучение тайных ходов этого многоступенчатого лабиринта.

Автор: Оля Краснова