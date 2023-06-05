«Черный двор: Побег»: Рузиль Минекаев в тюрьме в кыргызском криминальном сериале с оценкой 7,8 на Кинопоиске

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В 2023 году вышел кыргызско-казахстанский сериал об улицах Бишкека в нулевые. Пацаны жили дворовыми понятиями, носили передачи на зону, а в качестве ролевой модели выбирали Сашу Белого. Спустя три года появился фильм-продолжение, а его сериальная версия начала выходить на Кинопоиске.

Проект «Черный двор» стал одним из самых обсуждаемых центральноазиатских сериалов. Это первый многосерийный проект из этого региона, попавший на платформу Amazon Prime Video. Чаще всего историю старшеклассников сравнивали со «Словом пацана», хотя премьера «Черного двора» прошла на полгода раньше сериала Жоры Крыжовникова. Примечательно, что эти сопоставления стали поводом пригласить в продолжение актера Рузиля Минекаева, известного по роли Адидаса-младшего. В «Черный двор: Побег» он стал одним из ключевых героев. Сцены, которые не вошли в полный метр «Черный Двор в кино», теперь можно посмотреть в получасовых эпизодах.

О чем это Бишкек, 2006 год. Боб (Айбар Салы), выступающий рассказчиком, напоминает о событиях первого сезона. Его уличные друзья хотели припугнуть таксиста, но действия малолетних бандитов привели к смерти человека. Боба не было с подельниками в тот день, он не участвовал в преступлении и избежал наказания. Друзьям же не повезло: выросшие в условиях дворовых понятий и тюремной романтики Муха (Рауан Ахмедов), Масяня (Дамир Амангельдин) и Гарик (Акжол Примбетов) получили сроки. Боб загремел в армию, и по иронии судьбы его распределили в охранную службу в той самой колонии. Друзья стали врагами. Они не могут простить друг друга из-за череды взаимных предательств, но им придется объединиться ради одной важной цели. Побег, как известно по множеству блатных фильмов и сериалов, — делюга тяжелая и рискованная. Сбежавшим грозят новый срок и наказание от других заключенных за подставу, потому что охрана спрашивает за побег со всей зоны. Поэтому не все сидельцы думают о подкопах и веревках из простыней. Муха вынужден сбежать из-за новости о больном сыне (нужно выбраться на волю, чтобы его спасти). Он объединяется с соседом Шамой (Рузиль Минекаев), у которого есть план, а также обращается за помощью к опущенному по его вине Гарику. Тому тоже приходится согласиться на побег ради любимой женщины-завхоза — ее необходимо спасти от тирана мужа.

Кто это сделал

Как и оригинальный проект, фильм и сериал по нему создан казахстанской студией Salem Entertainment, известной криминальными сериалами Sheker и 5:32. Производством также занималась кыргызская 1.1 Studio, снимавшая триллер «Приговор» и комедийный сериал о зомби «Зомбеты».

В режиссерском кресле вместо казахстанского режиссера, сценариста и монтажера Диаса Бертиса оказался продюсер первой части Данияр Болотбеков, сооснователь 1.1 Studio. Сценарий веб-сериала и продолжения писал автор франшизы и продюсер той же студии Ростислав Ященко (бывший участник кыргызской КВН-команды Asia MIX, ставшей чемпионом Высшей лиги в 2016 году). На создание «Черного двора» Ященко вдохновили собственные воспоминания о юности. С текстом ему помогали коллеги по оригинальному сериалу Равшан Шехов и Шамиль Фаттахов (также работали над сериалом «Зомбеты»).

Музыку для «Черного двора» и сиквела написал кыргызский композитор Бакыт Кемелев, партнерами в проекте остались кыргызский музыкальный дистрибьютор Infinity Music и творческое объединение Gaz (бывший Gazgolder, основанный рэпером Бастой). Резидент лейбла, казахстанский хип-хоп-исполнитель The OM (он же автор музыки для Sheker 2) написал ключевые треки, в числе которых «Клубника», «Бадминтон» и «Дурака».

Как это выглядит

Рауан Ахмедов и Рузиль Минекаев

Зритель заочно познакомился с бишкекской тюремно-дворовой культурой в оригинальном «Черном дворе», и примерно такую же картину показали в «Слове пацана», а в продолжении истории о кыргызских хулиганах мы оказываемся запертыми в пространстве тюремной драмы. Нам предстоит узнать, кто блатной, кто болтается посередине, а кто опущенный. Вдруг пригодится.

Все это нужно для контраста с дворовой романтикой из первой части, где щеглы и старшие воспевали понятия зоны. Во взрослой реальности все не так красиво: каждый прожитый за решеткой миг опасен, настоящих друзей здесь нет, все друг друга используют.

С первых серий все крайне депрессивно, а сверху сыпятся новые проблемы: смерть близких, принуждение к доносам со стороны охраны, прессинг от других заключенных. Спокойно досидеть сроки не выйдет. Муху в очередной раз двигает на преступление болезнь родного человека, авторы очень стараются вызвать к нему сочувствие. Он мечется между понятиями, предательствами и верностью. С одной стороны, это выглядит как очевидное повторение его арки из оригинальной истории, а с другой — такую трансформацию предполагают и жанр, и паттерны человеческой природы.

Помимо контрастов, есть и рифмы. Первый сезон начался с передачки взгрева Мухой, Масяней и Гариком на зону и их побега от охраны. В сиквеле таких же ребят за забором обнаруживает повзрослевший Боб с сослуживцем и, конечно, видит в них себя и своих друзей. Хоть это и незаконно, юноша дает пацанам маленький шанс на другую жизнь и отпускает.

Что говорят зрители и критики

На Кинопоиске рейтинг продолжения идентичен оригинальному — 7,8. Сейчас проект оценили более 40 тыс человек. В сети можно встретить в основном комментарии про полный метр, сериальную версию до выхода всех эпизодов оценить тяжело. Мнения полярные: одни ругают новый «Черный двор» за излишнюю АУЕ-романтизацию и повторение уже показанного. Другие хвалят за отсутствие АУЕ-романтизации и раскрытие истории (в одно окно смотрели двое).

После кинопремьеры казахстанские медиа критиковали картину за то, что продолжение больше похоже на длинный эпизод сериала, что чувствуется в ритме повествования. Об этом, в частности, пишет Серик Хамза в рецензии для 98mag. Критики отмечают, что диалоги стали мягче, а насилия в кадре теперь меньше (важно учитывать прокатные ограничения). Родион Чемонин в рецензии для «Евразии сегодня» объясняет: новый режиссер «заточен на европейскую аудиторию», и из-за такой ориентации сменился тон повествования. Однако автор не видит в этом проблемы. В целом критики дают «Побегу» среднюю оценку, называя симпатичным, но необязательным.

Вердикт

Сериальный формат сиквела определенно пошел ему на пользу. Далеко не все смогут выдержать два с лишним часа тюремного жаргона, серых стен и искалеченных лиц. Разделение на 30–40-минутные эпизоды меняет динамику и интригует, серии смотрятся легче, чем полный метр. Фанатов ЧД радует, что каст вернулся в полном составе (появляется даже преследующий Муху призрак Масяни), добавили новых персонажей, на которых держится сюжет. Шама в исполнении Рузиля Минекаева смотрится в кадре органично: шулеру нет равных в блефе и смекалке. Из, казалось бы, безвыходных ситуаций герой Рузиля выкручивается в последний момент и спасает Муху. Севший за подделку наличных Шамиль верит: «Нормально себя чувствуют только те, кто вовремя подсуетился».

Автор: Полина Павлинская