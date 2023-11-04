Смесь игуаны и щенка: как художники создавали образы для сказки «Горыныч»

Лёха, к слову, ни камзола, ни чулок не носит. Он пришел из реального мира и изначально был одет в тельняшку. Попав в княжество, герой переодевается в свитшот, который остался у него в сумке после загула в ночном клубе. На кофте изображен осьминог с римской мозаики — одной из тех, что художники видели на выставке. И ровно такой же осьминог похитил Лёхин батискаф и утянул в сказку. Так создатели решили связать персонажа с миром, в который он попал.