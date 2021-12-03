«Родина», «Эйфория», «Ваша честь»: как Израиль стал одним из важнейших поставщиков сюжетов для Голливуда

Кинопоиск вспоминает заметные израильские телепроекты, а также рассказывает о сериальной индустрии страны в целом: какие студии там занимают лидирующие позиции, какие телешоу пользуются зрительским спросом и в чем секрет их международного успеха.

В начале июля в Амедиатеке стартовал израильский сериал «Урок», взявший главный приз на фестивале Canneseries. Речь в нем идет о ссоре между учителем и ученицей: вызванный разными взглядами на арабо-израильский конфликт, их спор получает огласку и проникает в социальные сети, разрастаясь до масштабов локальной информационной войны. «Урок» (подробно мы его разбирали здесь) не единственный громкий израильский проект, который можно будет увидеть в России. В августе в Амедиатеке выйдет «Королева красоты Иерусалима» — сага о четырех поколениях сефардского семейства Эрмоза, пробравшегося в начале XX века на Святую землю. Еще одна августовская премьера — «Толкачи», в которых повествуется о малоимущих подростках из захолустного городка Беэр-Шева, зарабатывающих на жизнь продажей наркотиков и ввязывающихся в противостояние с криминальными авторитетами.

Как развивался телерынок в Израиле?

«В лечении» «Военнопленные»

Нынешних успехов израильская индустрия достигла за каких-то 15 лет. До 1993 года в стране был один-единственный телеканал — «Первый». Помимо новостных выпусков и образовательных программ, на нем шли американские сериалы, которые стали закупать с 1970-х. Они заметно повлияли и на местную телепродукцию. Например, мистический детектив «Столбы дыма» (2009) о столичном сыщике, который приехал расследовать пропажу жителей в окраинном кибуце, критики сравнивали с сериалом «Твин Пикс». После легализации частного телерадиовещания в 1993 году появился «Второй канал». Тогда местные продакшен-студии и начали в большом объеме производить собственный телеконтент.

Мировая слава израильских телешоу связана с чередой американских ремейков. Первый сверхуспешный кейс — сериал «В лечении». Его главный герой — психотерапевт, который с понедельника по четверг лечит чужие расстройства, а по окончании рабочей недели сам ложится на кушетку и делится переживаниями. Шоу снял Хагай Леви, ныне известный по ремейку «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. Вскоре после релиза HBO купил права на локализацию этого сериала и снял свою версию с Гэбриелем Бирном, которая длилась целых четыре сезона, хотя у оригинала их было всего два.

В 2011-м стартовала, возможно, самая известная американская локализация — проект Showtime «Родина», основанный на израильском шоу «Военнопленные». История злоключений агента ЦРУ Кэрри Мэтисон, страдающей биполярным расстройством, — один из самых долгоиграющих экшен-проектов, продержавшийся на американском телевидении восемь сезонов. В 2012 и 2013 годах жюри «Золотого глобуса» называло его лучшим драматическим сериалом. По мнению израильской прессы, именно «Родина» привела к резкому увеличению интереса к национальной телепродукции и местным кинематографистам. К примеру, режиссер «Военнопленных» Гидеон Рафф впоследствии снял для Netflix несколько крупных проектов, среди них — шпионский триллер «Курорт для ныряльщиков в Красном море» с Крисом Эвансом, а также мини-сериал «Разведчик» с Сашей Бароном Коэном в роли израильского агента под прикрытием, работавшего в Сирии. В итоге к 2015 году Израиль стал третьим в списке важнейших поставщиков телевизионного контента для США после Великобритании и Нидерландов.

Затем в Израиль пришли стриминги. Уже упомянутый Netflix запустился в январе 2016 года; поначалу местным подписчикам был предложен очень скромный выбор — всего лишь 143 сериала и 438 фильмов, это где-то 10% от американского каталога на тот момент. Затем сервис стал вкладываться в производство местных телепроектов на иврите, чтобы конкурировать с национальными телеканалами и привлекать местную аудиторию. За прошедшие шесть лет Netflix добавил в свою библиотеку порядка 100 израильских проектов — купленных, снятых самостоятельно или в копродукции. А в ноябре 2019 года на местном рынке появился Apple TV+, который стал активно вкладываться в продвижение локального контента (сериалы вроде «Тегерана» и «Теряя Алис» доступны в линейке Originals).

Почему местные сериалы так популярны?

«Эйфория»

Во-первых, израильские телешоу славятся сильными сценариями. Местные проекты вынуждены конкурировать с импортными сериалами, которые транслируются по национальному телевидению. Не имея больших бюджетов, израильские студии делают основной упор на проработанных персонажах, цепляющем сюжете и местном колорите. Гидеон Рафф так прямо и заявляет: нужно говорить о локальных проблемах и через них выходить на универсальные темы, которые найдут отклик у зрителей по всему миру. Таких локальных проблем, которые могут лечь в основу захватывающей драмы, в Израиле полно, начиная с арабо-израильского конфликта и непростых отношений между ортодоксами и светскими евреями до проблемы интеграции новых репатриантов, рабочей миграции и организованной преступности.

Во-вторых, израильский рынок предлагает сериалы самых разных жанров (чего не скажешь, например, о Скандинавии — еще одном важном поставщике контента для Голливуда, который силен в первую очередь в нуарных детективах). Из Израиля поступают и захватывающие триллеры («Фауда», «Под чужим флагом»), и легкие ромкомы («Пекарь и красавица»), и трогательные семейные драмы («Штисель»), и масштабные военные постановки («Долина слез», «Когда летают герои»), а также подростковые драмы. Здесь самый заметный проект — это «Эйфория», которая посвящена ранней наркозависимости, юношеским комплексам, разбитым сердцам и прочим кризисам взросления. Позднее Сэм Левинсон снял одноименную версию для HBO, и его адаптация обернулась сверхуспехом: после выхода второго сезона сериал стал вторым после «Игры престолов» на платформе по популярности.

Ко всему прочему, израильские сериалы дешевы в производстве. К примеру, целый сезон «Фауды» стоил столько же, сколько одна серия шпионского триллера «Неслучайность», который для Netflix вместе с американскими авторами создавали Лиор Раз и Ави Иссахаров, работавшие над «Фаудой» (после первого сезона проект закрылся). Некоторые стриминги снимают свои проекты целиком в Израиле, один из таких примеров — Greenhouse Academy для Netflix, в котором было задействовано много местных актеров.

За какими студиями стоит следить?

«Наши парни» «Судья»

К крупнейшим продакшен-компаниям можно отнести Keshet Studios — у нее открыты филиалы в Мехико, Гонконге, Лондоне, Тель-Авиве и Лос-Анджелесе. В активе у компании мини-сериал «Наши парни», созданный совместно с HBO и посвященный череде политических убийств, которые привели к эскалации арабо-израильского конфликта (одним из соавторов сериала выступил Хагай Леви), а также ромком «Пекарь и красавица», получивший лестные отзывы критиков в Израиле, Европе и США (права на трансляцию купил Amazon, позже вышли американские и российские ремейки).

Еще одна важнейшая компания — Yes Studios. В багаже у нее крупнейшие тайтлы: «Фауда», «Вязаные кипы» и «Судья», по которому сняты американское и российское шоу «Ваша честь», а также сериал «Медсанчасть Таагад, 33», по мотивам которой Paramount Network сняла свою 10-серийную версию «68 Виски» — оба проекта в трагикомедийной форме рассказывают о буднях военных медиков.

Также стоит упомянуть продакшен-студию Dori Media Group. В 1990-е она выступала как дистрибьютор и закупала для местного телевидения аргентинские мыльные оперы (основатель конторы Яир Дори родом из Буэнос-Айреса). Позже она стала вкладывать деньги в производство контента и в Южной Америке, и в Израиле. В частности, при ее поддержке был создан проект «Теряя Алис».

С каких проектов начать знакомство с израильскими сериалами?

«Фауда», 4 сезона

Где смотреть: Netflix

«Фауда» — шпионский экшен о поимке палестинских террористов из движения ХАМАС. Тонкости подпольной работы и сложной политической обстановки знакомы сценаристам не понаслышке: один из авторов — Ави Иссахаров, журналист с армейским опытом, много лет писавший об арабо-израильском конфликте, другой — Лиор Раз, бывший военный, служивший в элитном контртеррористическом подразделении «Дувдеван» (он же исполнил одну из главных ролей — сыграл спецназовца Дорона Кавильо). Благодаря доскональному знанию материала сериал вышел предельно живым и убедительным. В нем много ручной камеры, динамики и насилия, что оправдывает название: с арабского «фауда» переводится как «хаос». При этом шоу не держится на одной лишь зрелищности. Главное в нем — проработка героев, равное внимание и к протагонистам, и к антигероям (в данном случае к палестинцам). Ави Иссахаров рассказывал, что ему доводилось разговаривать в тюрьме с джихадистом: «Важно знать, что когда вы встречаетесь с террористом, то видите в этих глазах искру человечности». Наличие этой искры в каждом из персонажей — главное достоинство сериала.

«Штисель», 3 сезона

Где смотреть: Netflix

Драмеди-сериал «Штисель» знакомит с жизнью харедим — членов ультраортодоксальных религиозных общин, которые живут по большей части в обособленных кварталах (в одном из таких вырос соавтор сценария Йехонатан Индурски; благодаря личному опыту ему удалось избежать пошлой карикатурности в изображении своих героев). Главный герой — Акива Штисель, молодой учитель иерусалимской иешивы. Ему не везет на свиданиях, он сомневается в своих педагогических способностях, вечно спорит с отцом — почтенным ребе Шулемом, безответно влюблен во вдову Ротштайн и втайне от всех занимается рисованием. Акиву сыграл Михаэль Алони, чуть ли не главная звезда израильского кино. О достоверности фактуры тут может свидетельствовать тот факт, что значительная часть домашней аудитории «Штиселя» — сами ортодоксы.

«Тегеран», 3 сезона

Где смотреть: Apple TV+

Работающая на «Моссад» Тамар отправляется в Иран, чтобы вывести из строя электростанцию, питающую радары ПВО. Но все идет не по плану, и Тамар приходится остаться в враждебной стране, где она провела детство (родители девушки бежали вскоре после Исламской революции). По следу Тамар идет мудрый и хитрый Фараз Камали — начальник отдела Корпуса стражей революции (так называется местная спецслужба). Миссия затянется на два сезона: Тамар не всесильная спецагентка, ей не чужды эмоции, она совершает ошибки и импульсивные поступки, часто саботируя приказы командования. Экзотические и для израильского, и для российского зрителя подробности частной и общественной жизни Ирана вплетаются в сюжет, и сериал выглядит крайне убедительно, несмотря на то что «Тегеран» снимался в Афинах. Зато почти весь каст укомплектован персидскими актерами, разумеется, живущими за пределами Ирана. Сериал написал Моше Зондер, один из соавторов «Фауды». На последней International Emmy Award «Тегеран» взял главный приз.

Где смотреть: Apple TV+

Заглавная героиня Алис Гинор — режиссер. В свое время она сняла нашумевшую эротическую драму, но потом родила детей, занялась их воспитанием и взяла большую паузу в карьере. Теперь ей 47, и она в жутком творческом ступоре. Вдруг героиня встречает молодую и талантливую Софи. У той на руках есть готовый сценарий, расхваленный многими продюсерами. Речь в нем идет о двух молодых подругах, одна из них спит с отцом другой, что в конечном итоге приводит к трагическим последствиям. Разумеется, со временем отношения между сценарными персонажами начинают рифмоваться с отношениями Алис и Софи: в обоих случаях прослеживается страсть, граничащая с одержимостью. Кроме того, постепенно выясняется, что биография Софи во многом перекликается с придуманной ею историей. Режиссером психологического триллера «Теряя Алис» выступила Сигал Авин. В конце нулевых она сняла сериал «Все мои бывшие», затем ушла из режиссуры на 12 лет, так что материал во многом автобиографический.

Где смотреть: Amazon, Hulu

Критики называли этот проект ближневосточной версией сериала «Друзья». Сходства действительно имеются: оба ситкома рассказывают о молодых людях в возрасте 30 лет, основное место действия — их холостяцкие квартиры. Они часто собираются вместе, обсуждают проблемы личной жизни, порой влюбляются друг в друга. Разница в том, что в «Кипах» действие разворачивается в Иерусалиме, а не на Манхэттене, тут нет закадрового смеха, а еще все герои израильского проекта — религиозные сионисты (отсюда и название: вязаные кипы — их традиционный мужской головной убор). В шутливой форме сериал касается важной проблемы: обычно в религиозных общинах браки заключались в раннем возрасте, теперь же молодые люди не спешат заводить семьи, потому что женщины стали больше зарабатывать и обрели финансовую независимость от мужчин. Такое столкновение традиционных устоев и современных нравов нередко становится источником комического.

Где смотреть: Hulu

Сериал начинается с репортажа по выдуманному телеканалу «Россия 4»: журналисты сообщают, что в Москве был похищен министр обороны Ирана. Местные спецслужбы подозревают во всем «Моссад», камеры наблюдения даже зафиксировали нападавших, и теперь их имена, лица, фотографии паспорта фигурируют во всех мировых СМИ. В числе подозреваемых оказываются самые обычные люди — уроженцы Израиля, теперь проживающие в различных европейских городах: добрый семьянин Бен, молодая невеста Натали, воспитательница из детсада Асия, учитель английского Эмма, молодой сибарит Шон. Теперь они вынуждены убеждать в своей непричастности всех, в том числе своих близких. В феврале на Apple TV+ вышел вольный ремейк этого сериала «Под подозрением» с Умой Турман. В его основе лежит все тот же хичкоковский концепт «не того человека», ошибочно (или нет?) обвиненного в преступлении, но с той лишь разницей, что в американской адаптации речь идет о похищении сына крупной предпринимательницы (ее играет Турман). Западная пресса сходится во мнении, что англоязычная версия вышла слабее по накалу саспенса.

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Автор: Илья Верхоглядов