Чем российский сериал «Ваша честь» отличается от израильской и американской версий?

В онлайн-кинотеатре more.tv вышел первый эпизод сериала «Ваша честь». Это адаптация израильского шоу «Судья», по нему же в 2020-м сняли американский ремейк с Брайаном Крэнстоном.

Новый криминально-драматический проект Константина Статского (он занимался адаптацией скандинавского сериала «Мост») основан на сюжете Шломо Мошиаха, сценариста израильской и американской версий. Во всех трех проектах одинаковая завязка: сын почтенного судьи сбивает другого подростка и уезжает с места преступления. Судья, узнав об аварии, хочет сдать сына полиции, но в последний момент моральные принципы дают трещину: он с испугом узнает, что отец погибшего — криминальный авторитет. Рассказываем, в чем особенности каждого сериала и чем они похожи.

В чем сюжетные различия?

Израильский проект — яркий пример остросюжетного шоу с акцентом на событиях, а не на внутреннем мире героев. В американской версии создатели больше сосредоточились на переживаниях героев и добавили второстепенных персонажей. Например, осветили отношения сына судьи со школьной учительницей и семейные проблемы криминального босса. Повествование здесь более медленное, а напряженные сцены прерываются музыкальными номерами (сын судьи танцует под песню Joy Division «Love Will Tear Us Apart» в школьной фотолаборатории, после того как его отец (Крэнстон) приходит к нему в школу).

Сюжетно российский сериал больше похож на оригинал: сценаристы сохранили последовательность и скорость событий. Даже полностью воспроизвели некоторые монтажные переходы и реплики. Например, повторяется сцена спора судьи (Олег Меньшиков) и его тещи (Ирина Розанова). Последняя остроумно парирует просьбу отца не курить в доме словами, что если курение убивает, то он должен радоваться.

Российская версия «Вашей чести» также повторяет оригинальную историю криминального авторитета. Герой Алексея Серебрякова — уголовник, который в момент трагических событий с сыном находится в тюрьме. Особенность российской версии в том, что судья Меньшикова сам посадил его за решетку год назад. В американском шоу криминальный босс (Майкл Стулбарг) живет на свободе в роскошном доме, производит впечатление образованного и успешного бизнесмена, а вот его старший сын — больше похож на настоящего преступника.

В сухом остатке все три сериала развиваются по одной траектории: авария, полицейский участок, сговор с полукриминальными кругами, расследование и заметание следов. И в этом смысле ни американский, ни российский ремейк не предлагают кардинально нового прочтения. История вскрывает общую для героев всех версий травму — смерть жены судьи. В американской версии ее убили в гетто, а в оригинале она покончила жизнь самоубийством без объяснения причины. В российской версии причину ее гибели пока не показали.

«Судья» (Израиль) «Ваша честь» (Россия)

У каждого проекта своя национальная специфика

Шоу начинаются с публичного процесса, на котором судья выносит справедливый вердикт по симптоматичному для каждой из стран делу. В оригинальной версии община израильских бедуинов (выходцев из Саудовской Аравии, исповедующих ислам) побеждает в территориальном споре; в американской версии герой Крэнстона защищает темнокожую женщину от полицейского произвола; в российской герой Олега Меньшикова опровергает лживые свидетельства, выдвинутые против девушки — жертвы изнасилования.

Все три судьи, узнав о нависшей над их семьей угрозе, просят близких друзей избавиться от машины, за рулем которой были их сыновья. Вместе с друзьями герои инсценируют угон, втягивая в это представителей слабозащищенных слоев населения. В оригинале судья подставляет подростка из бедуинской общины; в американской версии пострадает темнокожий подросток Кофи Джонс (отсылка к герою «Зеленая миля» Джону Коффи); а в российской за неудачный угон возьмется парень из цыганской диаспоры.

«Ваша честь» (США)

«Судья» (Израиль) «Ваша честь» (Россия)

Визуальный стиль тоже разный

В израильской версии автоавария с сыном героя происходит на дорожной магистрали на юге Израиля. Это одна из немногих сцен с общим планом. Шоу состоит преимущественно из интерьерных съемок со средними или крупными планами.

Американский ремейк расширяет кинематографический потенциал. В нем много кадров утренних или вечерних пробежек судьи Брайана Крэнстона. В этих эпизодах камера поднимается на высоту птичьего полета, захватывая мрачный пригородный ландшафт Нового Орлеана.

Российский сериал, скорее, следует за оригиналом, опираясь на съемки в интерьере. Но в нем есть визуальные решения, которые выделяются на фоне американского и израильского шоу: преобладающие светлые тона, панорамные кадры с морской зыбью и фокусировка на деталях (например, долгие сцены про быт в цыганских трущобах).

«Ваша честь» (США)

«Судья» (Израиль) «Ваша честь» (Россия)

Какими получились главные герои?

Во всех трех проектах главный герой — честный и беспристрастный судья, настоящий профессионал, который обнаруживает, что ради сына он готов соврать и совершить преступление. В оригинальном шоу судью сыграл израильский актер Йорам Хаттаб (фестивальные знатоки могут помнить его по главной роли в фильме «Кадош», номинированном на «Золотую пальмовую ветвь»). После аварии, когда и так проблем по горло, герою постоянно приходится справляться с подростковыми капризами сына.

Судья Брайана Крэнстона — явный демократ, в первую очередь заглядывает в душу подсудимого, а потом уже смотрит на факты. Поначалу это приятный человек, сочетающий судейскую мантию с кроссовками. Но, чтобы спасти сына, он втягивается в криминальные дела все глубже, и в итоге его принципы становятся все более размытыми.

По первым вышедшим сериям герой Олега Меньшикова — неподкупный судья, что важно для внутриполитического контекста. Во время собеседования на должность в краевой суд он подчеркивает, что он не пойдет на сделки, какое бы давление на него ни оказывалось. Как и в израильском сериале, у занятого отца не получается выстроить доверительные отношения с сыном, а властная теща (бывшая судья) не дает ему спуску.

«Ваша честь» (США)

«Судья» (Израиль) «Ваша честь» (Россия)

...а их сыновья?

Израильского сына судьи сыграл малоизвестный актер Эрез Овед. Его герой хамоватый, нервный, эгоистичный. Непонятно, раскаивается ли он или просто боится за свою шкуру.

В американской версии роль сына судьи досталась Хантеру Дуэну («Мир Дикого Запада»). Его персонаж получился положительным и многогранным: он искренне переживает из-за аварии, поддерживает сестру убитого подростка, а еще увлекается художественной фотографией (на занятиях обсуждает Вивиан Майер и Диану Арбус).

Российские создатели взяли на аналогичную роль Владислава Миллера («Вампиры средней полосы»). Его герой и внешне, и поведением напоминает американского коллегу. Они, в отличие от персонажа оригинала, хотя бы вышли из машины, чтобы узнать, что случилось со сбитым человеком.

«Ваша честь» (США)

«Судья» (Израиль) «Ваша честь» (Россия)