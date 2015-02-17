Режиссеры Джафар Панахи и Мохаммад Расулоф арестованы. Как иранские кинематографисты строят отношения с властями и умудряются снимать?

О чем снимают уехавшие из страны иранцы?

Одним из самых известных иранских эмигрантов, покинувших страну еще до революции, был Сохраб Шахид Салесс. Получив образование в Европе, он заинтересовался темой социальной несправедливости и эксплуатации человека человеком. В его дебюте «Простое событие» критикуется школьная система, а в драме «Замершая жизнь» — государство, обезличивающее маленького человека. В середине 1970-х Сохраб из-за конфликтов с властями уезжает в Германию, где и снимает большую часть своих работ. Салессу тяжело было ассимилироваться и стать частью западногерманского кинематографического сообщества. Драму «Пора созревания», в которой секс-работница воспитывает сына, ему удалось снять лишь благодаря поддержке телеканала ZDF. Впоследствии режиссер обратится к этой теме куда более прямо в душераздирающем трехчасовом опусе «Утопия» о борделе в Западном Берлине.

Будущий режиссер Мохсен Махмальбаф в 15 лет выступал против шаха, попал в тюрьму и вышел после Исламской революции, отсидев 5 лет. Неудивительно, что Махмальбаф в своих первых фильмах, снятых в 1980-х, воспевал революцию. В 1986 году он даже написал донос на своих коллег — Дарьюша Мехрджуи и Али Хатами. Однако ближе к концу десятилетия взгляды режиссера на режим изменились, а его фильмы, часто сфокусированные на фигуре маленького человека, стали запрещать. «Время любви» после показа на фестивале «Фаджр» положили на полку из-за табу на адюльтер. Взяв деньги на съемку у государства и отказавшись вырезать подцензурные эпизоды из «Мига невинности», Махмальбаф был вынужден продать дом, чтобы погасить долг перед бюджетной организацией. В 2005 году он переезжает в Афганистан, затем в Таджикистан, потом во Францию, но практически в каждой стране радикальные исламисты пытались убить режиссера. С 2011 года Махмальбаф живет в Великобритании. Его фильм 2014 года «Президент» — дерзкое кино про вымышленного диктатора некоей восточной республики, который бежит из страны после народного восстания.

Художница, автор комиксов и режиссер Маржан Сатрапи, которая эмигрировала в 1980-х во Францию, в 2007-м представила в Каннах экранизацию собственного комикса-бестселлера «Персеполис». Это трогательная автобиографическая история о 8-летней Маржан, описывающая, как ее семья жила при шахе, пережила революцию и прошла через репрессии обоих режимов. Ширин Нешат — всемирно известная иранская художница, которая использует фотографию и кино как форму современного искусства — уехала в США в 1975 году. Она исследует женственность через призму исламского фундаментализма, работая с образами дореволюционного Ирана. Проекты Нешат («Женщины без мужчин», «Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу в 2009 году) стали точкой соприкосновения культуры Востока и Запада, так же как кино Рамина Бахрани — режиссера, родившегося в семье иранских иммигрантов в Америке. Его пронзительную драму «На запчасти», представленную в 2007 году в Каннах, критики считают одной из лучших историй о взрослении, вышедших в 2010-х.