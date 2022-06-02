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«Урок»: израильская разговорная драма о политкорректности, культуре отмены и ужасах войны

В Амедиатеке (и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой) вышел «Урок», который в этом году победил на престижном сериальном смотре Canneseries. Это напряженная социальная драма о конфликте либерального учителя и его учеников, который выходит за пределы школы, в социальные сети и традиционные СМИ. Рассказываем, почему «Урок» — это не просто нравоучительный, но еще и захватывающий сериал.

О чем это?

Майя Ландсман

Амир Халеви (Дорон Бен-Давид) — преподаватель граждановедения (что-то вроде российского обществознания) в рядовой израильской школе. Во время очередного урока со старшеклассниками, которых вот-вот призовут в Армию обороны Израиля (там служат юноши и девушки, достигшие 18-летия), он разрешает ученикам самим предложить топик для обсуждения. Лианн (Майя Ландсман) рассказывает, что ее подруги в общественном бассейне столкнулись с оскорбительными комментариями арабов.

Девушка предлагает запретить всем приезжим посещать бассейны; вскоре обсуждение перерастает в ряд довольно грубых реплик, некоторые одноклассники предлагают депортировать всех арабов, а то и решить этот вопрос грубой силой. Амир резко отвечает, что это очень похоже на отношение нацистов к евреям. А в конце и вовсе переходит на личности, апеллируя к лишнему весу Лианн.

Девушка выкладывает гневную сториз, обвиняя Амира в предвзятости, «радикальных либеральных взглядах» и очернении израильской армии. Скандал с каждым днем разрастается все сильнее: Амир лишится работы, а преподавателя и его ученицу вызовут на дебаты в утреннее телешоу.

Как это выглядит?

Альма Зак

«Урок» снят довольно аскетично, но держит в напряжении: каждую серию конфликт Амира и Лианн (и шире — либеральных горожан и правых активистов) совершает новый виток. Мог ли добродушный и в целом приятный преподаватель, которого коллеги в шутку сравнивают с Янушем Корчаком, сорваться на несдержанных учеников? Могут ли дети пользоваться социальными сетями, чтобы отменить неугодного им учителя? И что будет, если дискуссии выйдут за рамки простых разговоров?

У главных героев есть свой болезненный бэкграунд. Например, Амир переживает мучительный развод, и в прошлом он агитировал школьников вступать в армию (его мнение изменилось позже из-за травматических последствий агитации). А Лианн влюблена в одноклассника Аси (Лейб Левин), брат которого остался недееспособным после службы в армии. Кстати, сам «Урок» основан на реальных событиях: в 2014 году ученица написала письмо в министерство образования, где пожаловалась на учителя, который осудил действия израильской армии (поддержку ей оказали правые политики).

На что это похоже?

Дорон Бен-Давид и Амир Банай

«Урок» очень похож на «кино морального беспокойства». Так называли польские фильмы конца 1970-х, в которых режиссеры (Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Кшиштоф Кесьлёвский и другие) обозначали социальные проблемы вроде несоответствия государственной политики и ее декларируемых идеалов, а также скудоумие и конформизм. Современные израильские сериалы тоже настроены критически по отношению к актуальным общественно-политическим реалиям. «Судья» (известен по российскому и американскому ремейкам под названием «Ваша честь») — это социальный триллер про двуличие госслужащих и расизм. В «Фауде» (там же играл Дорон Бен-Давид из «Урока») критиковали действия спецподразделения полиции, которое боролось с палестинскими террористами, но это в итоге лишь множило насилие.

«Урок» работает схожим образом: конфликт главных героев — это лишь повод рассказать о том, как государство «решает» территориальные претензии (хотя Палестина напрямую упоминается довольно редко), «борется» с расизмом (мэром города хочет стать националист) и «заботится» о своих ветеранах (за братом Аси приглядывает мать). Не случайно Амир сравнивает выпускников, которые рвутся в армию и козыряют своими правыми взглядами, с Элиором Азарией. В 2016 году этот солдат застрелил палестинца во время беспорядков в Хевроне, его осудили на 9 месяцев за непредумышленное убийство (приговор Азарии расколол израильтян: половина посчитала, что он все сделал правильно, другие называли его военным преступником).

Похожие проблемы и резонансные случаи есть во многих странах, поэтому легко представить, как центральный конфликт этого сериала мог быть разыгран и в других обстоятельствах. Универсальность «Урока» — это его сильная сторона, поэтому сериал выиграл во французском смотре Canneseries.

Вердикт

Дорон Бен-Давид

«Урок» не может похвастаться динамичным визуальным рядом, зато держит в напряжении до последней сцены. Это грустный, но поучительный сериал о социальном разрыве, который неизбежно возникает, когда в государстве расцветают милитаризм, шовинизм и правый популизм. А еще «Урок» стоит посмотреть, чтобы через несколько лет оценить качество зарубежных ремейков. Таких планов пока нет, но наверняка они появятся. Популярные американские хиты вроде «Эйфории» и «Родины» — тоже адаптации оригинальных израильских сериалов.

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9 лет спустя Мажор узнает, что он отец Сони. Борьба за дочь на фоне поисков виновного в смерти ее матери в новом сезоне
В главных ролях:Павел Прилучный, Александр Обласов, Любовь Толкалина, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко
Режиссер:Нурбек Эген
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