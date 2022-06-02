«Урок»: израильская разговорная драма о политкорректности, культуре отмены и ужасах войны

В Амедиатеке (и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой) вышел «Урок», который в этом году победил на престижном сериальном смотре Canneseries. Это напряженная социальная драма о конфликте либерального учителя и его учеников, который выходит за пределы школы, в социальные сети и традиционные СМИ. Рассказываем, почему «Урок» — это не просто нравоучительный, но еще и захватывающий сериал.
О чем это?
Амир Халеви (Дорон Бен-Давид) — преподаватель граждановедения (что-то вроде российского обществознания) в рядовой израильской школе. Во время очередного урока со старшеклассниками, которых вот-вот призовут в Армию обороны Израиля (там служат юноши и девушки, достигшие 18-летия), он разрешает ученикам самим предложить топик для обсуждения. Лианн (Майя Ландсман) рассказывает, что ее подруги в общественном бассейне столкнулись с оскорбительными комментариями арабов.
Девушка предлагает запретить всем приезжим посещать бассейны; вскоре обсуждение перерастает в ряд довольно грубых реплик, некоторые одноклассники предлагают депортировать всех арабов, а то и решить этот вопрос грубой силой. Амир резко отвечает, что это очень похоже на отношение нацистов к евреям. А в конце и вовсе переходит на личности, апеллируя к лишнему весу Лианн.
Девушка выкладывает гневную сториз, обвиняя Амира в предвзятости, «радикальных либеральных взглядах» и очернении израильской армии. Скандал с каждым днем разрастается все сильнее: Амир лишится работы, а преподавателя и его ученицу вызовут на дебаты в утреннее телешоу.
Как это выглядит?
«Урок» снят довольно аскетично, но держит в напряжении: каждую серию конфликт Амира и Лианн (и шире — либеральных горожан и правых активистов) совершает новый виток. Мог ли добродушный и в целом приятный преподаватель, которого коллеги в шутку сравнивают с Янушем Корчаком, сорваться на несдержанных учеников? Могут ли дети пользоваться социальными сетями, чтобы отменить неугодного им учителя? И что будет, если дискуссии выйдут за рамки простых разговоров?
У главных героев есть свой болезненный бэкграунд. Например, Амир переживает мучительный развод, и в прошлом он агитировал школьников вступать в армию (его мнение изменилось позже из-за травматических последствий агитации). А Лианн влюблена в одноклассника Аси (Лейб Левин), брат которого остался недееспособным после службы в армии. Кстати, сам «Урок» основан на реальных событиях: в 2014 году ученица написала письмо в министерство образования, где пожаловалась на учителя, который осудил действия израильской армии (поддержку ей оказали правые политики).
На что это похоже?
«Урок» очень похож на «кино морального беспокойства». Так называли польские фильмы конца 1970-х, в которых режиссеры (Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Кшиштоф Кесьлёвский и другие) обозначали социальные проблемы вроде несоответствия государственной политики и ее декларируемых идеалов, а также скудоумие и конформизм. Современные израильские сериалы тоже настроены критически по отношению к актуальным общественно-политическим реалиям. «Судья» (известен по российскому и американскому ремейкам под названием «Ваша честь») — это социальный триллер про двуличие госслужащих и расизм. В «Фауде» (там же играл Дорон Бен-Давид из «Урока») критиковали действия спецподразделения полиции, которое боролось с палестинскими террористами, но это в итоге лишь множило насилие.
«Урок» работает схожим образом: конфликт главных героев — это лишь повод рассказать о том, как государство «решает» территориальные претензии (хотя Палестина напрямую упоминается довольно редко), «борется» с расизмом (мэром города хочет стать националист) и «заботится» о своих ветеранах (за братом Аси приглядывает мать). Не случайно Амир сравнивает выпускников, которые рвутся в армию и козыряют своими правыми взглядами, с Элиором Азарией. В 2016 году этот солдат застрелил палестинца во время беспорядков в Хевроне, его осудили на 9 месяцев за непредумышленное убийство (приговор Азарии расколол израильтян: половина посчитала, что он все сделал правильно, другие называли его военным преступником).
Похожие проблемы и резонансные случаи есть во многих странах, поэтому легко представить, как центральный конфликт этого сериала мог быть разыгран и в других обстоятельствах. Универсальность «Урока» — это его сильная сторона, поэтому сериал выиграл во французском смотре Canneseries.
Вердикт
«Урок» не может похвастаться динамичным визуальным рядом, зато держит в напряжении до последней сцены. Это грустный, но поучительный сериал о социальном разрыве, который неизбежно возникает, когда в государстве расцветают милитаризм, шовинизм и правый популизм. А еще «Урок» стоит посмотреть, чтобы через несколько лет оценить качество зарубежных ремейков. Таких планов пока нет, но наверняка они появятся. Популярные американские хиты вроде «Эйфории» и «Родины» — тоже адаптации оригинальных израильских сериалов.