О реальных убийствах и мошенничествах часто снимают сериалы. А что произошло с людьми, чьи жизни легли в их основу?

Стриминговые платформы и телеканалы все чаще берут за основу своих проектов статьи или подкасты с расследованиями настоящих преступлений. Выбрали семь недавних проектов, основанных на реальных событиях, и выяснили, что стало с прототипами главных действующих лиц.

Где смотреть: HBO Max

История писателя Майкла Петерсона, обвиненного в 2003 году в убийстве жены, сначала легла в основу документального сериала «Подозрения». Его снял французский режиссер неигрового кино Жан-Ксавье де Листрад: он вел хронику судебного дела и даже зафиксировал на камеру вынесение приговора — пожизненный срок без права досрочного освобождения. Через 10 лет «Подозрения» (в англоязычных странах — «Лестница») получили продолжение: в «Лестнице 2» говорилось о суде над Дуэйном Дивером — тот в начале нулевых был начальником экспертной лаборатории департамента полиции в Северной Каролине. Выяснилось, что результаты анализов были сфальсифицированы, и Майкл Петерсон получил право на повторное слушание дела. Его итогом стало признание Элфорда — так в американском правосудии называются прецеденты, когда подсудимый заявляет о своей невиновности, но признает, что у государства достаточно улик для вынесения обвинительного приговора. Майклу Петерсону дали новый срок, но проведенные восемь лет в тюрьме его полностью перекрыли — писателя освободили. Сейчас он живет в Северной Каролине. Сериал с участием Колина Фёрта (в роли самого Майкла) и Тони Коллетт (в роли его погибшей жены) он не смотрел и не собирается: говорит, что не сможет наблюдать за гибелью супруги.

Где смотреть: HBO

Четырехсерийные «Садоводы» — еще один тру-крайм, но более близкий по жанру к абсурдистской трагикомедии, нежели к типичной детективной драме. Проект HBO основан на реальном инциденте, случившемся в Англии в 1998 году. Супруги Сьюзан и Кристофер Эдвардс (в сериале — Оливия Колман и Дэвид Тьюлис) совершают двойное убийство: их жертвами становятся родители жены — Патриция и Уильям Уичерли. Тела они прячут у себя в саду. Преступление оставалось нераскрытым более десяти лет: Сьюзан всем объясняла, что родители уехали в путешествие за границу, рассылала родственникам рождественские открытки от имени покойных и придумывала многочисленные оправдания, почему они пока не могут вернуться на родину. Однако в начале 2010-х обман вскрылся — чету приговорили к пожизненному сроку, они отбывают наказание в разных тюрьмах Великобритании.

Где смотреть: NBC

Шестисерийный проект телеканала NBC вышел в этом марте. Он основан на одноименном подкасте 2019 года студии Dateline и посвящен Пэм Хапп — экс-сотруднице страховой службы из провинциального городка Трой, которая в 2011 году убила свою подругу Бетси Фариа и затем наводила следствие на ее мужа — мол, он применял к жене насилие. Мужчина стал главным подозреваемым: Расс Фариа получил пожизненный срок и успел отсидеть в тюрьме несколько лет. Примерная домохозяйка Пэм Хапп отводила от себя подозрения, но в 2016 году попалась на новом преступлении: якобы в целях самообороны она застрелила Луи Гамбенбергера, ментально и физически нездорового человека, который, по ее заверениям, пытался ее похитить ради получения страховых выплат. Суд не поверил этой версии, пересмотрел дело Бетси Фариа, осудил Пэм за два убийства и приговорил к пожизненному заключению. Расс Фариа был освобожден и получил компенсацию в размере двух миллионов долларов.

Где смотреть: Apple TV+

Сериал посвящен молодому предпринимателю Адаму Нейману (Джаред Лето) — в 2010 году он запустил сеть коворкингов WeWork, заработал миллиарды и всех убеждал, что станет первым в мире триллионером и будет баллотироваться в президенты планеты. Хроника взлета и падения WeWork сначала была материалом для одноименного подкаста студии Wondery. Он вышел в феврале 2020 года, примерно тогда же появился анонс о запуске проекта на Apple TV+.

Изначально у компании был один-единственный филиал на Манхэттене, но менее чем за 10 лет бизнес вырос в корпорацию стоимостью 47 миллиардов долларов, в распоряжении которой были сотни рабочих помещений в 125 городах по всему миру. Со временем Нейман планировал расширить бренд, включить в него тренажерные залы, жилые дома и частные школы (одной из них заправляла его жена Ребекка — в сериале это Энн Хэтэуэй). Супруги заверяли, что строят «физическую социальную сеть». Однако утопическим мечтам не удалось сбыться в полной мере: когда компания решилась на IPO, выяснилось, что ее реальная стоимость намного ниже озвученной. В итоге по настоянию совета директоров Адам покинул руководящий пост в WeWork в 2019 году. За выход из правления он получил 1,7 млрд долларов и остался в компании лишь на правах консультанта. С Джаредом Лето Нейман встречался лишь однажды, и актер рекомендовал ему не смотреть сериал. Сейчас предприниматель работает над проектом, связанным с сетью апартаментов, который, по его заверениям, перевернет индустрию арендного жилья.

Где смотреть: Showtime

Первый сезон сериала-антологии «На взводе» поставлен по документальной книге журналиста Майка Айзека из The New York Times и посвящен сумасшедшему успеху Трэвиса Каланика — стартапера из Кремниевой долины, который в 2009 году в Сан-Франциско основал сервис частных перевозок Ubercab (теперь просто Uber). Сам бизнесмен никак не консультировал создателей и не комментировал сложившийся итог. Экранный Каланик в исполнении Джозефа Гордона-Левитта получился циничным типом, который ставит выручку выше всего на свете и не гнушается криминалом ради выгоды.

В 2017 году после череды скандалов реальный Каланик покинул компанию. Теперь же он развивает стартап Cloud Kitchen: его цель — сдавать ресторанам в аренду помещения для услуг, ориентированных только на доставку. К слову, Showtime уже проанонсировал и запуск второго сезона: он будет посвящен закулисной истории Facebook. Примечательно, что чуть раньше HBO выкупил права на адаптацию еще одного нон-фикшен-бестселлера — книга называется An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination, то есть телепроект будет также посвящен соцсети Марка Цукерберга (правда, основной фокус будет не на нем, а на Шерил Сэндберг, которая занимала в компании должность главного операционного директора).

Где смотреть: Hulu

Элизабет Холмс была студенткой Стэнфорда, училась на отделении химических технологий, но в 19 лет бросила вуз и занялась стартапом Theranos (комбинация слов therapy и diagnostics). Компания работала над инновационным препаратом «Эдисон», который по одной капле крови должен был оценить состояние человека, выявить раковые клетки и ВИЧ-статус (для этого не требовались никакие шприцы и уколы). Проект обещал стать революцией в сфере медицины, и Холмс благодаря связям ее семьи удалось привлечь инвестиции на несколько миллиардов долларов — и не один раз уйти от разоблачения. Но в 2015 году перед выходом на биржу проект потерпел крах.

Журналист Джон Каррейру из The Wall Street Journal опубликовал серию разоблачительных статей (позже они будут собраны в книге под названием «Дурная кровь»), которые доказывали, что «Эдисон» с самого начала был фальшивкой и выдавал ложные диагнозы на протяжении всех 10 лет разработки. Компания закрылась, а Холмс обвинили в мошенничестве. Сейчас она живет в своем особняке в Кремниевой долине и ждет оглашения судебного приговора — слушание назначено на конец сентября 2022 года. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, хотя западная пресса прогнозирует более мягкое наказание.

Где смотреть: Netflix

Еще одна история о предприимчивых авантюристах — проект Netflix «Изобретая Анну». Сериал основан на статье Джессики Пресслер из печатного номера New York Magazine о русской девушке Анне Сорокиной, которую весь Манхэттен знал как Анну Делви. Она выдавала себя за богатую немецкую наследницу и всем рассказывала, что собирается открыть частный фонд. На его создание она выпрашивала деньги у нью-йоркских богачей и американских банков, подтверждая свою родословную сфабрикованными документами. Счета девушки оплачивали состоятельные друзья, которыми она умело манипулировала: ее основной отговоркой была задержка перевода денег из-за границы. На самом же деле отец Анны работал в Германии водителем-дальнобойщиком и чинил холодильники, а мать была домохозяйкой.

В мае 2019 года Сорокину признали виновной в мошенничестве, приговорили к тюремному сроку и обязали выплатить компенсации обманутым лицам в размере 200 тысяч долларов. Она отсидела в тюрьме два года и вышла досрочно за примерное поведение. С долгами Анна успешно расплатилась благодаря сделке с Netflix: стриминг заплатил за использование ее истории порядка 320 тысяч долларов. В 2021 году Анну вскоре снова взяли под стражу из-за просроченной туристической визы — теперь ей грозит депортация. Анна ждет решения своего иммиграционного вопроса в исправительной колонии в Южной Калифорнии и пока не имела возможности посмотреть сериал. За решеткой она занимается документальным фильмом о своей жизни с продюсерской компанией Bunim Murray Productions, а также подкастом и книгой о тюремных реалиях.