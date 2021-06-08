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«Мисс Марвел»: подростковая драмеди в супергеройских декорациях

На Disney+ продолжается марвеловский сериал, в котором дебютировала супергероиня с пакистанскими корнями. О том, почему Мисс Марвел похожа на типичного фаната киновселенной и как шоу работает с темой культурного наследия, — в нашей рецензии.

Марат Шабаев

Обозреватель Кинопоиска 

Шестнадцатилетняя Камала Хан (дебютантка Иман Веллани, которая идеально вписывается в образ наивной школьницы) живет в Джерси-Сити вместе с набожным братом Амиром (Saagar Shaikh) и строгими родителями — Юсуфом (Мохан Капур) и Мунибой (Зенобия Шрофф), которые переехали в Америку из Пакистана. Сама Камала тоже отчасти религиозна, но в другом смысле: ее идолами стали знаменитые супергерои, про которых она пишет фанфики. В особенности ее восхищает Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), она же Капитан Марвел, которая бороздит космические просторы («Капитан Марвел») и спасает Землю от инопланетных захватчиков («Мстители: Финал»).

Хан хочет быть во всем похожей на свою любимицу, поэтому собирается пойти на первый фанатский фестиваль AvengerCon в костюме Дэнверс. Но образ нужно дополнить чем-то эффектным, и для этого Камала надевает на запястье узорчатый золотой браслет, который ей прислала бабушка вместе с целой коробкой бесполезного барахла. Браслет, однако, оказывается не дешевым украшением из телемагазина, а древней реликвией, которая пробуждает дремавшие способности Хан. Теперь она может создавать фиолетовые энергетические сгустки, и эта суперсила быстро привлекает внимание агентов Департамента по контролю за ущербом (они расчищают руины после супергеройских битв) и древних существ, которые хотят использовать Камалу в своих далеко не безобидных целях.

«Мисс Марвел» — очередной кирпичик вавилонской башни под названием «киновселенная Marvel», которая разрослась настолько, что заняла не только кинотеатры по всему миру (увы, теперь без России), но и проникла на домашние экраны. Это уже шестой (и точно не последний) игровой сериал со стриминга Disney+, ставшего отдушиной для фанатов в разгар пандемийных ограничений: именно на Disney+ выходят сольные шоу про обаятельных плохишей («Локи»), Мстителей, которым не выделили собственные фильмы («Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат», «Соколиный Глаз»), и совершенно новых героев («Лунный рыцарь»). Камала Хан из числа последних, большинству ее имя ничего не говорит. И это понятно: по меркам комиксов Marvel она совсем новичок, дебютировала только в 2013 году.

Биография Камалы в сериале в принципе соответствует канону, за исключением одного важного момента: в комиксах Мисс Марвел получала свои способности из-за воздействия космических Туманов Терригена, которые пробуждали в ней спящие гены расы Нелюдей, а в сериале сила таится в семейной реликвии . У этого различия есть и вполне резонное обоснование: шоураннер вселенной Кевин Файги не хочет ассоциировать новое шоу с провальным сериалом «Сверхлюди» (в оригинале как раз-таки «Нелюди»), который выпустило уже закрывшееся телеотделение Marvel, работавшее до запуска Disney+.

Мохан Капур, Иман Веллани, Саагар Шайх

Так или иначе, этот сюжетный ход очень удачен. При чем тут какие-то космические расы, если главная фишка этой героини в ее корнях? Тема диаспоры в сериале поднята не для инклюзивной галочки. Религиозная мама запрещает Камале заниматься косплеем, и это куда более насущная для героини проблема, чем федеральные агенты и древнее зло. А волшебный браслет связан с разделом Британской Индии на Индийский Союз и Пакистан в 1947 году, который сопровождался массовыми миграциями и погромами. Именно тогда пропала прабабушка главной героини, обладательница того самого магического браслета. А в конце третьей серии Камала собирается в Карачи, чтобы навестить бабушку и наконец-то разобраться в фамильных тайнах.

Марвеловские фильмы и сериалы часто ругают за серую цветокоррекцию и неизобретательную картинку. Приятным исключением были «Ванда/Вижн», а теперь к шоу добавилась «Мисс Марвел». Тут сделан особый упор на визуальный ряд: на экране регулярно возникают переписки в мессенджерах, а монологи фантазерки Камалы, которая постоянно болтает о Человеке-муравье, обсуждает Тора и других персонажей вселенной Marvel, проиллюстрированы анимацией (эти вставки будто нарисованы на школьной тетрадке в клетку).

В общем, пока «Мисс Марвел» (мы посмотрели первые три серии) выглядит как действительно свежий проект, в котором есть место и этнокультурным проблемам, и легкой подростковой драмеди в духе сериала Netflix «Я никогда не…» с похожими обстоятельствами (там американка индийского происхождения пытается справиться с гнетом традиций и статусом школьной неудачницы). Увы, супергероика в этом жанровом уравнении выглядит лишней: когда в третьей серии появляются древние джинны в человеческом обличье, которые, очевидно, и станут главными злодеями шоу, это вызывает лишь скуку. В очередной раз Marvel использует неоднозначных антагонистов, которые вроде бы преследуют благие цели и пытаются бороться с несправедливостью, но при этом наплевательски относятся к чужим жизням. Остается надеяться, что первоначальное очарование яркого сериала не погаснет под напором сюжетных клише, которые мы уже видели десятки раз.

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