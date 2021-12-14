Новый «Человек-паук» поменял правила игры в своих вселенных. Как это произошло и что будет дальше?

Невероятно успешный фильм «Человек-паук: Нет пути домой» не только рассказывает историю о Питере Паркере в немыслимых обстоятельствах. Он содержит множество ключей к тому, как дальше будет усложняться Marvel Cinematic Universe, которую уже сейчас так же непросто объяснить, как передать суть NFT или биоэтики. Однако толкования экспертов и фанатские теории давно находятся в плодотворном диалоге с марвеловскими фильмами и сериалами, двигая сюжеты, которые то подтверждают, то опровергают зрительские ожидания. С изложенными ниже предположениями можно будет сверяться в ближайшие годы во всех случаях, кроме одного: вы нетерпимы к спойлерам.
Иван Чернявский
Ведущий подкаста «Через вселенные» и владелец магазина «Чук и Гик»
Почему последний «Человек-паук» все поменял?
Фильм стал дважды эпохальным. Во-первых, подвел итог двадцатилетней истории полнометражных экранизаций комиксов о Человеке-пауке и примирил фанатов разных интерпретаций персонажа. Во-вторых, оказался символом возрождения кинопроката после двух пандемийных лет. «Нет пути домой» со своими 1,6 млрд долларов сборов стал самым кассовым фильмом с начала пандемии, лидером мирового проката, проката США и проката России; оказался самым успешным проектом Sony Pictures и самым прибыльным — в серии про Человека-паука. Картина уже вошла в топ-10 блокбастеров за всю историю мирового проката, а в рамках киновселенной Marvel она уступает по сборам лишь двум последним частям «Мстителей». Согласно агрегатору рецензий Rotten Tomatoes, это лучший фильм года по версии и критиков, и публики — зрители американских кинотеатров оценили его на A+, что происходит крайне редко.
Почему он настолько успешен? Колоссальная разница между сборами «Нет пути домой» и другими фильмами 2021 года из киновселенной Marvel объясняется силой Паука как бренда. Для массового зрителя «Нет пути домой» — это возвращение марвеловской эпопеи на круги своя после непонятных путешествий в миры русских шпионок («Черная Вдова»), восточных единоборств («Шан-Чи») и бессмертных полубогов («Вечные»).
А почему он так важен? Потому что, кажется, последний «Человек-паук» меняет правила, по которым развиваются связанные с ним вселенные (да, их больше одной). Дело в том, что в конце 90-х Sony выкупила права на экранизации комиксов про Питера Паркера. Вообще-то, обанкротившееся тогда издательство Marvel предлагало студии всех своих ключевых героев, но остальных представители Sony сочли недостаточно популярными. Следствием этой сделки стала трилогия Сэма Рэйми, которая вместе с первыми фильмами про Людей Икс фактически заложила фундамент для современного бума супергеройского кино. Но по ее условиям Marvel получало очень небольшой процент от сборов: бокс-офис первых двух фильмов Рэйми составил примерно 1,5 млрд долларов, а Marvel досталось всего 62 миллиона.
Когда в середине нулевых стало ясно, что супергеройское кино пользуется спросом, компания решила сама снимать экранизации комиксов, но права на Человека-паука, одного из самых популярных персонажей вселенной, оставались у Sony, и продавать их обратно она не хотела. В 2015 году студиям удалось достичь компромисса. Человек-паук присоединился к киновселенной Marvel, фильмы снимали усилиями команды Кевина Файги, но прокатом занималась Sony. Фанаты были счастливы увидеть Мстителей и Человека-паука в одном кадре, но в 2019 году, после выхода фильма «Вдали от дома», сделка Marvel и Sony чуть не развалилась, поскольку обе стороны хотели получать от нее большего. После месяца переговоров сотрудничество удалось возобновить, результатом его и стал «Нет пути домой».
Что будет с Пауком в главной вселенной Marvel
Новый фильм все поменял, и в 2022 год Человек-паук вошел с совершенно новым статус-кво. Пережив столкновение со своими врагами и с Пауками из других вселенных (то есть с Пауком Тоби Магуайра и Пауком Эндрю Гарфилда), Питер Паркер (Паук Тома Холланда) в финале «Нет пути домой» попросил волшебника Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) стереть всему миру память о себе. Именно таким парадоксальным образом и удалось заделать дыры между параллельными мирами, но теперь у Питера нет ни родных, ни близких, его лицо и имя не помнит никто. Он больше не вооружен арсеналом технологий Тони Старка, не осталось нанокостюма и услужливого голосового помощника, Паук полагается только на свои суперспособности. Но все забыли только Питера Паркера, а не Человека-паука. То есть его приключения могут продолжаться и дальше.
Недавно 25-летний Том Холланд заявил, что не собирается играть супергероя всю жизнь: «Если я после тридцати все еще буду играть Человека-паука, значит, я что-то сделал не так». В той же публикации приводится цитата продюсера Sony Эми Паскаль: «Вы с ума сошли? Я не буду снимать фильмы про Паука без него». Такая острая реплика понятна: у Sony в запасе не так много франшиз, которые позволили бы тягаться с «Мстителями», «Форсажем» или «Фантастическими тварями», поэтому продолжить историю Человека-паука (и продлить контракт с Томом Холландом) — для них вопрос принципиальный.
Тем более что для съемок фильма Sony и Marvel смогли достичь компромисса, к которому шли долго и с трудом: Marvel и Disney оплачивали 25% стоимости съемок, но и получали по четверти прибыли. Отношения нормализовались, планировать будущие проекты стало проще, глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что Sony и Marvel будут работать и над новыми историями, что журналисты восприняли как анонс четвертой части «Человека-паука» с Томом Холландом. Возможно, в 2022-м о проектах расскажут подробнее, но пока нам остается только гадать. Может, Холланд все же решит остаться на должности этого супергероя. А может, передаст эстафету кому-то другому вроде Майлза Моралеса (герой полнометражного анимационного проекта «Человек-паук: Через вселенные»).
Ключ к будущему дает сцена после титров в «Нет пути домой», посвященная Веному. Эдди Брок и его инопланетный напарник весь фильм просидели в баре и теперь возвращаются в свой мир, так и не встретив Человека-паука. Но после их исчезновения на барной стойке остается фрагмент симбиота. Значит, в киновселенной Marvel появится свой Веном!
Вселенная Человека-паука от Sony: что будет с ней?
Место, куда возвращается Эдди Брок, — вселенная Человека-паука от Sony (Sony’s Spider-Man Universe, или SSU), в которой появляются друзья и враги героя, но пока не он сам. Она существует потому, что вместе с правами на героя Marvel продала студии и связанных с ним персонажей. В настоящий момент в SSU входят два фильма о Веноме, постоянно переносящийся «Морбиус», запланированный на 2023 год «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном и еще несколько картин на самой ранней стадии производства.
Идея снимать фильмы про врагов Паука без него была странной до кассового успеха «Веномов», но теперь Sony знает, что действует правильно. Однако от идеи как-то интегрировать самого Паука в SSU студия никогда не отказывалась. Когда в 2019 году случился раскол с Marvel, Том Холланд обсуждал с Эми Паскаль возможность перехода своего героя в мир Крэйвена и Венома (некоторые инсайдеры утверждают, что именно Холланд убедил руководство Disney и Sony найти компромисс). Например, в первом трейлере «Морбиуса» есть кадр где Морбиус проходит мимо плаката с Человеком-пауком и надписью «убийца». А позже выяснилось, что Майкл Китон сыграет в фильме Стервятника — главного злодея из «Человек-паук: Возвращение домой». Как это? Судя по репликам Китона в американских вечерних шоу, он тоже не очень понимает, что происходит.
Сценаристы Sony могут найти совсем нетривиальное решение проблемы. После того как в «Нет пути домой» появился Эндрю Гарфилд, фанаты начали просить Sony снять с ним третий фильм. Сам актер аккуратно подтвердил, что был бы рад вернуться к роли. Кампания с призывом снять третью часть «Нового Человека-паука» уступает по масштабам #releasethesnydercut, но раз уж мы взялись фантазировать, то, кажется, если соединить триквел с фильмами про злодеев, это решит все проблемы SSU. Веном, Карнаж, Морбиус, Крэйвен и все остальные, кого успеет подобрать Sony, наконец приступят к своим прямым обязанностям, то есть к противостоянию с Человеком-пауком.
Что происходит с героями вселенной Питера Паркера из сериалов Netflix?
В начале «Нет пути домой» Питер Паркер наконец встречает на экране персонажа, с которым в комиксах его связывает давняя крепкая дружба, — незрячего адвоката Мэтта Мердока, он же супергерой Сорвиголова. До сих пор ни один персонаж из закрытых проектов «Сорвиголова», «Люк Кейдж», «Джессика Джонс» и «Железный Кулак» в фильмах Marvel не появлялся и даже не упоминался; это наталкивало на мысль, что персонажи нетфликсовских сериалов Marvel оказались вне канона MCU. Но Мердок в исполнении Чарли Кокса позволяет надеяться на возвращение в будущих проектах Кевина Файги плеяды уличных супергероев. И не только на это! Еще один вариант событий подсказывает развязка сериала «Соколиный Глаз», которую для защиты от спойлера мы спрячем во всплывающем окне.
К тому, как сюжетно связаны проекты Netflix и киновселенная Marvel, много вопросов. Неясно, например, почему Защитников не призвали на помощь в битве против Таноса. Или как быть с Махершалой Али, который в сериалах играл злодея Корнелла Стоукса, а в фильмах он супергерой-полувампир Блэйд. На эти вопросы можно ответить изящно, обратившись к сериалу «Локи» и объяснив несостыковки через идею вариантов. Возможно, Мэтт Мердок в «Нет пути домой» — двойник Мердока из «Сорвиголовы», то есть персонаж, похожий на известного нам по сериалу Netflix героя, но с другой биографией. Такое решение позволило бы рассказывать истории, не обращая внимания на противоречия с ранее снятыми сюжетами. А узнать, примут ли его архитекторы киновселенной, мы, скорее всего, сможем в грядущем сериале «Эхо», который продолжит исследовать марвеловскую уличную преступность и в котором появление кого-то из Защитников очень вероятно.
Как это повлияет на всю мультивселенную Marvel
Путешествия в параллельные миры — магистральная тема новой эпохи киновселенной Marvel, начавшейся после победы Мстителей над Таносом. Еще до выхода «Нет пути домой» обаятельный злодей Локи встретился с несколькими своими копиями в посвященном себе сериале, а в конце он стал свидетелем бурного почкования других миров. Во время него Локи встречает одного из двойников Канга-завоевателя — ключевого злодея комиксов Marvel, чей полноценный кинодебют состоится в третьей части «Человека-муравья» в 2023 году. Тут надо отметить, что комиксная биография Канга напрямую связана с путешествиями во времени и между параллельными мирами, и есть основания полагать, что для мультивселенной Канг — это новый Танос.
Множественным мирам и героям посвящен следующий полнометражный фильм Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». По первоначальному плану он должен был выйти до «Нет пути домой», но из-за ковидных переносов готовые сценарии обоих фильмов пришлось переделывать в авральном режиме. Судя по трейлеру, Доктор тоже встретит своего — предположительно злого — двойника. Фанатов MCU ролик взбудоражил еще и потому, что они уже видели мрачную версию Стрэнджа в мультсериале «Что, если..?». В нем были показаны миры, где известные события из фильмов Marvel разворачиваются по альтернативным сценариям, а в финале сериала несколько героев из разных вселенных объединялись в команду Стражей мультивселенной. Одним из них был двойник Доктора Стрэнджа, который настолько сильно желал изменить время и спасти жизнь погибшей возлюбленной, что погубил собственную реальность. Сцена из трейлера, в которой Стрэндж управляет щупальцами, подозрительно сильно напоминает о мультфильме. Так что не исключено, что связка мультсериала с остальной киновселенной может возникнуть во второй части «Стрэнджа».
Конструкция с мультивселенной для Marvel не только циничная возможность под видом двойников вернуть на экран погибших или покинувших франшизу персонажей. Это еще и сюжетная интрига, сравнимая с сагой о Камнях Бесконечности. Мстители со своими соратниками отменили гибель половины Вселенной — любая битва с очередной инопланетной армадой будет на этом фоне смотреться тривиально, необходимо решительное повышение ставок. Но, чтобы добраться до истории, в которой величайшие герои будут сражаться с самими собой (или другими причудливыми пришельцами из параллельных миров), нужно убедиться, что зритель усвоил концепцию мультивселенных. «Нет пути домой» эту просветительскую функцию выполнил блестяще. Мы увидим, насколько ладной выйдет эта конструкция в дальнейшим, но подготовительный тираж к ней получился колоссальным.