Новый «Человек-паук» поменял правила игры в своих вселенных. Как это произошло и что будет дальше?

Недавно 25-летний Том Холланд заявил, что не собирается играть супергероя всю жизнь: «Если я после тридцати все еще буду играть Человека-паука, значит, я что-то сделал не так». В той же публикации приводится цитата продюсера Sony Эми Паскаль: «Вы с ума сошли? Я не буду снимать фильмы про Паука без него». Такая острая реплика понятна: у Sony в запасе не так много франшиз, которые позволили бы тягаться с «Мстителями», «Форсажем» или «Фантастическими тварями», поэтому продолжить историю Человека-паука (и продлить контракт с Томом Холландом) — для них вопрос принципиальный.

Тем более что для съемок фильма Sony и Marvel смогли достичь компромисса, к которому шли долго и с трудом: Marvel и Disney оплачивали 25% стоимости съемок, но и получали по четверти прибыли. Отношения нормализовались, планировать будущие проекты стало проще, глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что Sony и Marvel будут работать и над новыми историями, что журналисты восприняли как анонс четвертой части «Человека-паука» с Томом Холландом. Возможно, в 2022-м о проектах расскажут подробнее, но пока нам остается только гадать. Может, Холланд все же решит остаться на должности этого супергероя. А может, передаст эстафету кому-то другому вроде Майлза Моралеса (герой полнометражного анимационного проекта «Человек-паук: Через вселенные»).

Ключ к будущему дает сцена после титров в «Нет пути домой», посвященная Веному. Эдди Брок и его инопланетный напарник весь фильм просидели в баре и теперь возвращаются в свой мир, так и не встретив Человека-паука. Но после их исчезновения на барной стойке остается фрагмент симбиота. Значит, в киновселенной Marvel появится свой Веном!