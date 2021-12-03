«Человек-паук: Нет пути домой». Самая ностальгическая и самая слабая часть трилогии

Спайдер-фильм с Томом Холландом — последний козырь в рукаве Marvel, отчаянно нужный студии для успешного завершения года. Увы, это отчаяние слишком заметно даже сквозь толстый слой фан-сервиса.



Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

После того как супергерой-самозванец Мистерио перед смертью сообщает всему миру, что Человека-паука зовут Питер Паркер (Том Холланд), жизнь последнего немедленно меняется к худшему. За Питером, а заодно за ЭмДжей (Зендея) и Недом (Джейкоб Баталон), бегают папарацци, поклонники и хейтеры, за окном у тетушки Мэй (Мариса Томей) кружат вертолеты, героев даже ненадолго арестовывают. Паркерам приходится переехать к Хэппи Хогану (Джон Фавро). Вдобавок выясняется, что ни Массачусетский технологический, ни даже «запасные» бостонские вузы не хотят брать Питера и его друзей. Тут Паркер вспоминает, что у него есть знакомый маг, и идет к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) с просьбой что-нибудь наколдовать.

В отличие от большинства коллег, Человек-паук стремится решать не судьбы мира, а скромные задачи у себя на районе. Но на «Человеке-пауке» лежит огромная ответственность: он должен гарантировать, что студия Marvel закончит 2021 год с высоко поднятой головой. Полнометражная программа «четвертой фазы» пока выглядит разочаровывающе, и если финансовый недобор можно списать на пандемию и сложные отношения с Китаем, то что делать с тем, что твои фильмы, выходящие раз в два месяца, никому особенно не нравятся? На помощь спешит «Человек-паук»!

«Нет пути домой» не просто не «Вечные», а анти-«Вечные». Это фильм, в котором нет ни одного незнакомого персонажа. Написанный и поставленный теми же людьми, что и предыдущие две серии (сценаристы Крис МакКенна и Эрик Соммерс, режиссер Джон Уоттс), и ровно в той же манере. Эти серии даже называются практически одинаково!

Более того, как давно всем известно из рекламных материалов, этот «Паук» не только завершает трилогию с Томом Холландом (что отнюдь не означает его отставку, хотя теоретически такой вариант возможен), но и подводит промежуточные итоги всего паучьего киноканона. Вместо того чтобы ввести нового злодея, авторы оживили старых из замечательной трилогии Сэма Рэйми и спорной, но по-своему забавной дилогии Марка Уэбба. С Паркером снова встречаются Доктор Осьминог (Альфред Молина), Зеленый Гоблин (Уиллем Дефо) и другие деятели науки, пошедшие по дурной дорожке. Ах, мультивселенная — это почти такой же удобный инструмент для создателей франшиз, как машина времени. Только почему они не могли вместо Уиллема Дефо (при всем уважении) оживить Эмму Стоун?

Альфред Молина

Это Фан-Сервис Фан-Сервисович Фан-Сервисов; даже финальные фильмы про Мстителей были как-то поскромнее в этом плане. Если вы попадете на правильный сеанс, люди в соседнем ряду будут раз в пять минут визжать и хлопать очередному камео. Но если сами вы с мороза, то просто не поймете половину драмы и три четверти шуток. Несмотря даже на то, что формально сценаристы работают и для вас тоже, а потому вынуждены кое-как представлять героев («Я упал к электрическим угрям!» — «А я упал в коллайдер!»), пересказывать предысторию и растягивать фильм до его не очень-то оправданных 148 минут.

Если вычесть ностальгию и материал для гик-викторин, останется не так уж много — это, пожалуй, самая слабая часть трилогии. В «Возвращении домой» была свежесть школьного ромкома, во «Вдали от дома» — живописные виды Европы. Здесь мы опять торчим в Нью-Йорке, причем на удивление часто в темноте (есть, впрочем, эффектное отступление в духе нолановского «Начала» — спасибо доктору Стрэнджу). Что касается свежести, то она неизбежно повыветрилась. Милейшего Баталона стало многовато. Зендеи — одновременно много и мало: она все время на экране, но Уоттсу так и не удалось настроить между Питером и его возлюбленной то напряжение, что было у Магуайра и Данст (и даже местами у Гарфилда и Стоун).

И Холланд, и Зендея в свободное от Marvel с Sony время усердно работают над изменением имиджа («Дьявол всегда здесь» и «По наклонной» — у одного, «Эйфория» и «Малкольм и Мари» — у другой), и это приносит плоды: когда они превращаются в середине фильма в каких-то юных охотников за привидениями, школьников со звонкими голосами, это уже выглядит малоубедительно. Впрочем, как и попытка паиньки Холланда слегка поиграть с темной стороной. Камбербэтч в основном призван рекламировать собственный грядущий сольник. Ну а ветераны старых войн, за парой счастливых исключений, просто отбывают свой короткий номер.

В «Нет пути домой» есть моменты концентрированной сентиментальности, которой невозможно сопротивляться. Но в этом перенаселенном фильме слишком мало людей и слишком много интеллектуальной собственности.