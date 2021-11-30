«Вестсайдская история». Как Стивен Спилберг оживил старый мюзикл

Голливудский режиссер снял свою версию знаменитой бродвейской постановки, параллельно отдав дань уважения его первой экранизации. Скептики, ворчавшие, что в 2021 году миру не нужны песни и танцы из 1950-х, посрамлены: «Вестсайдская история», несомненно, один из главных и неожиданно очень актуальных фильмов года.



Ксения Реутова Кинокритик, ведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим»

Над трущобным манхэттенским районом Вест-Сайд завис огромный чугунный шар для сноса зданий — символ не только городской реновации, но и неотвратимого рока, разрушающего человеческие судьбы. На дворе конец 1950-х; всего через несколько лет здесь появится Линкольн-центр — крупнейший культурный кластер Нью-Йорка. В квартале, обреченном на исчезновение, идет война двух молодежных группировок — «Ракет» и «Акул». Первые — потомки европейских иммигрантов, белые парни из проблемных семей. Вторые родом из Пуэрто-Рико. Они недавно приехали за американской мечтой. Теперь им нужно отвоевать свое место под небоскребами.

У каждой группировки — свой лидер. Банду «Ракет» возглавляет жилистый и чем-то похожий на эльфа Рифф (Майк Фейст). «Акулами» руководит Бернардо (Дэвид Альварез), вспыльчивый красавчик-боксер. У Риффа есть лучший друг Тони (Энсел Элгорт), который раньше тоже был с «Ракетами», но потом решил завязать с уличными разборками. А у Бернардо есть младшая сестра Мария (Рэйчел Зеглер), совсем недавно переехавшая в Нью-Йорк и работающая уборщицей в модном универмаге. Однажды на танцевальной вечеринке взгляды Тони и Марии пересекутся — и начнется история, в которой любой зритель без труда узнает бессмертный сюжет «Ромео и Джульетты».

Когда оригинальный мюзикл с музыкой Леонарда Бернстайна и текстами Стивена Сондхайма был впервые поставлен на Бродвее, режиссеру Стивену Спилбергу было 10 лет. Когда вышла экранизация, использовавшая бродвейскую хореографию Джерома Роббинса, Спилбергу было четырнадцать. «Вестсайдская история» — кино его детства, и кино легендарное: из одиннадцати номинаций на «Оскар» фильм 1961 года победил в десяти. Он также сыграл важную роль в эволюции жанра. Мюзикл перестал быть эскапистским развлечением, театральной условностью. Он шагнул на улицы большого города и заинтересовался реальными людьми с реальными проблемами. Символично, что съемки экранизации проводились в том самом приговоренном к сносу квартале — кинематографистам позволили ненадолго занять его до прихода строителей.

Вестсайдская история (1961)

Конечно, это был продукт своей эпохи. Никакой крови в кадре, никаких кулачных боев. Схватки «Ракет» и «Акул» были решены как танцевальные номера. Пуэрториканку Марию играла дочь русских иммигрантов Натали Вуд, ее брата Бернардо — актер с греческими корнями Джордж Чакирис. Обоих сделали смуглыми с помощью грима, и эту маскировку трудно назвать незаметной. За актеров, игравших главные роли, пели профессиональные певцы.

Спилберг давно мечтал снять свою версию «Вестсайдской истории», но никак не решался за нее взяться. В материалах о фильме принято упоминать, что и с мюзиклами он раньше дела не имел, но это не совсем так. В вышедшей в конце 1970-х военной комедии «1941» была блистательная сцена погони, которая разворачивалась на танцевальном конкурсе. Персонажи носились по площадке, занятой свингующими парами, и этот эпизод был придуман настолько лихо, что мог бы украсить любой мюзикл того времени.

Следующая проба пера состоялась в середине 1980-х. Вторая серия приключений Индианы Джонса открывалась музыкальным номером, сделанным в лучших традициях короля жанра Басби Беркли: стразы, веера, синхронно взлетающие в воздух стройные женские ноги.

В новом фильме всё, разумеется, серьезнее. Спилберг не меняет время действия (это по-прежнему 1950-е), но заостряет все обозначенные в мюзикле конфликты — от социального неравенства до ксенофобии. Исходный материал к этому располагает: и диалоги, и тексты песен звучат поразительно современно. Не так уж много изменилось за 60 лет. Старые районы мегаполисов после реконструкции занимают богачи, подростки из неблагополучных семей не могут наладить нормальную жизнь, мигранты едут в Америку, надеясь на счастливое будущее, и получают там угрозы и оскорбления от тех, кто считает их незваными гостями.

Персонажи-пуэрториканцы в картине часто сбиваются с английского на родной испанский. Эти реплики идут без субтитров. Такова воля самого Спилберга: он сознательно не хотел делать английский язык доминирующим (если что, не пугайтесь, по контексту понятно абсолютно все). В ролях «Акул» заняты латиноамериканские артисты, у исполнительницы главной роли Рэйчел Зеглер — колумбийские корни. Даже оркестром, который за кадром исполняет музыку Бернстайна, дирижирует выходец из Латинской Америки, харизматичный венесуэлец Густаво Дудамель (это с него был во многом списан герой сериала «Моцарт в джунглях»). Но самая, пожалуй, разительная перемена произошла с образом персонажа по имени Энибадис. В старом фильме это была девчонка-пацанка, мечтавшая влиться в банду «Ракет». Теперь это трансгендерный парень, сыгранный небинарной персоной Айрис Минас.

Рэйчел Зеглер

Желание усилить на экране присутствие героев, которые в предыдущей версии пострадали от предрассудков или стереотипизации, заметно и в мелочах. Скажем, в сцене знакомства в танцзале камера чуть дольше задерживается на Марии. Это ее дебютная вечеринка, почти первый бал Наташи Ростовой. А песню «America», самую зажигательную во всем мюзикле, в фильме Спилберга пуэрториканцы поют не ночью на крыше высотного дома, а днем на улицах квартала. Тут еще важно, что половину композиции поют женщины — в картине 1961 года хозяевами улиц были исключительно мужчины.

Во всех интервью режиссер подчеркивает, что ориентировался не на фильм 1961-го, а на бродвейский оригинал. Однако его «Вестсайдская история» выглядит признанием в любви не только мюзиклу, не только Нью-Йорку, но и кинематографу — той волшебной силе, что способна оживлять для нас любые истории из любых эпох. Это фильм, который буквально источает сияние (оператор Януш Камински мастерски использует блики); фильм, который дарит миру сверхновую звезду в лице потрясающей дебютантки Рэйчел Зеглер; фильм, который заставляет переживать за Ромео и Джульетту так, будто мы никогда не слышали о Шекспире.

И, безусловно, Спилберг лукавит, когда говорит, что не черпал вдохновение в первой киноверсии. Знаковую роль владельца аптеки и наставника Тони он превращает в женскую и отдает ее великой Рите Морено, которая в картине 1961 года играла Аниту, подругу Бернардо. Именно она исполняет кульминационную песню «Somewhere» — гимн надежды на новую жизнь, в которой не будет места ненависти. В песне, к сожалению, больше веры, чем уверенности. Но, по Спилбергу, задача кино и состоит в том, чтобы люди эту веру не растеряли.