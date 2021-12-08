Во имя гламура, прибыли и дома Gucci: как создавались костюмы к фильму Ридли Скотта

На экраны вышел долгожданный «Дом Gucci» Ридли Скотта — яркий сатирический рассказ о любви, жадности, гламуре и убийстве в знаменитом итальянском семействе. О том, как шла работа над гардеробом исторических персонажей и почему в фильме о Гуччи не так-то много Gucci, рассказывает историк кинокостюма Катерина Крупнова.
Становление дома Gucci: из носильщиков в модельеры
История модного дома Gucci невероятно кинематографична и насчитывает уже 100 лет. Отец-основатель бренда Гуччио Гуччи родился в семье кожевника, побывал в Париже, проработал носильщиком в легендарном лондонском отеле Savoy, где досконально изучил шикарный багаж постояльцев. В 1921 году, вернувшись в родную Флоренцию, он открыл свой фирменный бутик, который изначально специализировался на продаже высококачественных дорожных сумок, чемоданов, а также сёдел и аксессуаров для конного спорта. В 1938 году бутик Gucci появился в Риме, а в 1951 году — в Милане.
1953-й становится знаковым для модного дома и семьи: со смертью Гуччио семейство покоряет Америку, открыв магазин в Нью-Йорке, миру представляют главный логотип бренда из двух пересекающихся букв «G».
После смерти Гуччио у руля компании встали его сыновья: прогрессивный Альдо, который переехал в США и занимался международным развитием бизнеса, и консервативный Родольфо, обосновавшийся в Милане. И хотя Альдо заявлял в прессе, что Gucci работает как итальянская траттория, где вся семья на кухне, 1970–80-е годы (период, в который разворачивается основное действие «Дома Gucci») были ознаменованы затяжными и дорогостоящими имущественными спорами. Когда в 1993 году Маурицио Гуччи, сын Родольфо, был вынужден продать свою долю в семейном бизнесе бахрейнскому холдингу Investcorp, среди акционеров компании не осталось ни одного Гуччи.
История Gucci в кино
Именно кинематограф прославил многие творения дома Gucci. В том самом знаковом 1953 году на экраны выходят «Римские каникулы», где Одри Хепберн в платке Gucci и в обнимку с Грегори Пеком рассекает на мотороллере по Риму.
Легендарная Bamboo Bag — сумка с бамбуковой ручкой, сделанная в 1947 году — стала хитом после того, как засветилась в кадре с Ингрид Бергман в «Путешествии в Италию» (1954) Роберто Росселлини. В 1950-х эту сумку часто выгуливала Элизабет Тейлор, а в «Фотоувеличении» Микеланджело Антониони, ставшем квинтэссенцией стиля свингующего Лондона 1960-х, ее носила загадочная героиня Ванессы Редгрейв. Позже тоут с бамбуковой ручкой стал фаворитом принцессы Дианы. Она могла брать сумку Gucci как на официальные встречи, так и на спортивные тренировки. В 2021 году в честь 60-летия Леди Ди Алессандро Микеле, креативный директор дома Gucci, перезапустил легендарную модель в нескольких цветах и размерах, назвав ее Diana.
Еще одна культовая вещь Gucci — лоферы Horsebit с пряжкой в виде двух колец, объединенных рейкой, которая отсылала к конной тематике. Альдо Гуччи придумал их дизайн в 1953 году, а уже в 1985-м они стали экспонатом Метрополитен-музея (об этом упоминают и Маурицио, и Альдо Гуччи в фильме Ридли Скотта).
Мужские и женские модели Horsebit обожали знаменитости из мира кино — от Кларка Гейбла, Фрэнсиса Форда Копполы и Джеймса Франко до Джейн Биркин и Джоди Фостер. На экране в лоферах Gucci маскировались под золотую молодежь талантливые мистеры Рипли — Ален Делон и Мэтт Дэймон; в них ходил на прогулки с сыном разведенный отец Тед Крамер — Дастин Хоффман в «Крамер против Крамера»; и в них же щеголял удачливый брокер Джордан Белфорт — Леонардо ДиКаприо в «Волке с Уолл-стрит».
Кинодива Грэйс Келли стала музой для Родольфо Гуччи, сподвигнув его на создание платка, ставшего визитной карточкой модного дома. Согласно легенде, в 1966 году княгиня Монако зашла в бутик Gucci и не смогла подобрать для себя платок. Родольфо тут же обратился к известному художнику Витторио Аккорнеро и буквально за ночь, вдохновившись «Весной» Боттичелли, вместе с ним придумал принт, состоящий из 43 видов цветов, растений и насекомых. Палитра включала 37 оттенков. Платок назвали Flora Gucci (именно его в фильме «Дом Gucci» оскверняет обиженный Паоло Гуччи). Впоследствии этот принт использовали и на других изделиях модного бренда, например на платье, в котором легенда Голливуда Фэй Данауэй снялась в рекламном ролике сумок Gucci Sylvie в 2018 году. Также Алессандро Микеле использовал его в дизайне упаковки фирменного парфюма Gucci Flora by Gucci.
Известный любитель Флоренции и обладатель отменного вкуса Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс) в «Молчании ягнят» Джонатана Демме дает Клариссе Старлинг (Джоди Фостер) снобскую характеристику: с дорогой сумкой, но в дешевых туфлях она напоминает ему деревенщину. В сиквеле «Ганнибал» эстет-людоед подарит бывшей сотруднице ФБР, которая обрела внешность Джулианны Мур, вечерние туфли Gucci. Этот фильм снял Ридли Скотт, который через 20 лет срежиссирует «Дом Gucci».
Кто придумал костюмы для «Дома Gucci»
Художница по костюмам Джэнти Йэтс прославилась благодаря «Гладиатору», первой совместной работе с Ридли Скоттом. За этот фильм она получила «Оскар» и затем сделала с ним еще 13 самых разножанровых картин: фантастические «Прометей» и «Чужой: Завет», исторические «Робин Гуд» и «Последняя дуэль», криминальные «Гангстер» и «Советник». Естественно, художница с энтузиазмом приняла предложение поработать над «Домом Gucci», который, с одной стороны, ставил перед ней амбициозную с точки зрения воссоздания костюмов задачу, с другой — относился к периоду, хорошо ей знакомому и пришедшемуся на ее молодость. Йэтс подчеркивает, что Ридли Скотт всегда активно участвует в процессе создания эскизов и утверждения гардероба персонажей, поскольку сам имеет художественное образование и отлично рисует.
По признанию Йэтс, примерно 60% костюмов в фильме было отшито с нуля (художница с восторгом отзывается о своем закройщике Доминике Янге и его блестящей команде), 30% составил винтаж и 10% — современные вещи, купленные в магазинах. Божественным даром художница называет Музей Gucci во Флоренции (Gucci Garden) с его богатейшими фото- и видеоматериалами. У художницы был доступ к архивам модного дома, включая подлинные винтажные вещи тех лет, хотя, как ни странно, на экране Гуччи носят не так много Gucci. Почему? Разберемся на примере главных героев ленты.
Патриция Реджани — Леди Гага
Элизабет Тейлор мира моды
Патриция Реджани — Леди Гага
Элизабет Тейлор мира моды
Патрицию Реджани в Италии поэтично называли «Джоан Коллинз Монтенаполеоне» (Виа Монтенаполеоне — одна из центральных улиц Милана, проходящая сквозь Квартал моды) и «черной вдовой». Благодаря сильному характеру и харизме она сначала сумела влюбить в себя Маурицио Гуччи, потом с помощью интриг и стратегии превратить мужа в мажоритарного акционера модного дома, а затем, не пожелав уступать другой женщине статус синьоры Гуччи, заказать убийство. Именно Патриции принадлежит знаменитая фраза «Лучше плакать в роллс-ройсе, чем радоваться жизни на велосипеде».
Леди Гага при минимальном внешнем сходстве с Реджани очень точно попала в образ, в некоторых сценах добившись практически документальной достоверности. Все благодаря не только драматическому таланту, но и работе художников по гриму и прическам и, конечно же, невероятным костюмам Джэнти Йэтс. Актриса днями напролет изучала архивные материалы, перенимала акцент и повадки Патриции; в одном из интервью она рассказала, что в части пластики юную героиню срисовала с домашней кошки, затем обратилась за вдохновением к лисе, а играя зрелую синьору Гуччи, ориентировалась на пантеру, которая сначала соблазняет, а потом нападает. От личной встречи со своей героиней Гага воздержалась, дабы избежать возможных обвинений в сочувствии к Патриции и оправдании ее поступка. Последняя, кстати, притом что посчитала выбор актрисы удачным кастинговым решением, заявила, что раздосадована нежеланием с ней увидеться.
Каждое из 54 экранных появлений Леди Гага на экране уникально. Ни одна деталь образа (за исключением помолвочного кольца) ни разу не повторяется. Это касается как предметов гардероба, так и аксессуаров.
Несмотря на то, что Патриция была одной из самых известных светских львиц своего времени (в Америке итальянку называли «Элизабет Тейлор мира моды»), фотографий, запечатлевших ее в зените красоты и богатства, осталось не так много. Поэтому в фильме всего лишь несколько образов, которые воспроизводят ее реальные наряды. Это относится к эффектному расшитому жемчугом белому платью с глубоким декольте из сцены в нью-йоркском ресторане и шиншилловой шубе, в которой Гага появляется в Санкт-Морице.
В сцене знакомства с Маурицио — платье, вдохновленное реальным нарядом Патриции более позднего периода. Оригинал из зимней коллекции Chanel Haute Couture 1987 года был выполнен из ярко-розового атлас-дюшеса (длинные черные перчатки в качестве эффектного аксессуара тоже перекочевали на экран), однако Йэтс и Скотт решили, что красный цвет будет более подходящим для соблазнительницы, от которой Маурицио потеряет голову. Забавно, но режиссер, увидев Леди Гага на съемочной площадке, неожиданно решил, что хочет видеть ее ноги, поэтому портному скрепя сердце пришлось отрезать от подола 12 дюймов ткани. Дополнил образ lady in red гарнитур из новой коллекции Bvlgari Le Magnifiche — серьги и колье с бриллиантами круглой огранки и овальными рубинами. В этом образе Патриция действительно напоминает Элизабет Тейлор (о сходстве с которой галантный Маурицио ей сразу же заявляет), чья любовь к изделиям этого легендарного итальянского ювелирного бренда широко известна.
Главным референсом для образа Патриции с подачи Ридли Скотта стала Джина Лоллобриджида (при этом Йэтс полагала, что Джоан Коллинз с учетом эпохи была бы уместнее). Закройщик намучился, адаптируя наряды Джины из 1960-х (на которые пришелся расцвет карьеры актрисы), чтобы они смотрелись аутентично в 1970-х и 1980-х. Ансамбль из белого кружева, в котором героиня Леди Гага появляется на праздновании дня рождения Альдо на озере Комо, взят с фотографии Лоллобриджиды. Йэтс только убрала градус нежности (Патриция точно не про романтику), добавив черные аксессуары — ремень, сумку и лодочки.
По признанию художницы, ее самым любимым нарядом Леди Гага в фильме стало свадебное платье Патриции. Всего было два варианта этого наряда: фактическая реплика оригинального подвенечного платья, сдержанного и консервативного, и фантазийная версия, более сексуальная за счет глубокого декольте. В день съемок Леди Гага примерила в своем трейлере поочередно оба платья, и общим голосованием победа была присуждена второму варианту. В нем, по словам Йэтс, «Гага выглядела прекрасной, юной, невинной и наивной». Образ невесты дополнили белые атласные туфли Manolo Blahnik. И хотя Кэрри Брэдшоу точно бы одобрила этот выбор, он исторически неточен: Патриция и Маурицио поженились в 1972 году, а Бланик открыл свой первый бутик только в 1973 году.
В некоторых сценах на Леди Гага можно увидеть наряды из новых коллекций известных марок. Так, во время букетно-конфетного периода прогулок по Милану с Маурицио она появляется в коричневом платье в горох Max Mara (коллекция весна-лето 2021) и коротком платье с цветочным принтом Sandro (коллекция осень-зима 2020). При этом смотрятся они на героине не менее органично и аутентично, чем винтажные тренч Burberry и платок Hermes.
Как рассказывает Йэтс, Леди Гага принимала активное участие в подборе гардероба и с радостью предоставила съемочной группе доступ к своим архивам. Хотя с поправкой на стиль и эпоху воспользоваться такой возможностью художнице особо не пришлось. Тем не менее золотой ансамбль из сцены показа Джанни Версаче взят из платяного шкафа Леди Гага. Образ дополнили украшения в восточном стиле из коллекции Bvlgari Heritage, некогда принадлежавшие принцессе Ясмин Ага Хан, дочери голливудской кинозвезды Риты Хэйворт и принца Али Хана.
Саму Патрицию тоже нечасто можно было увидеть в Gucci. В книге Сары Гей Форден «Дом Gucci: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», по которой и снят фильм, о ее стиле говорится «искусственный и преувеличенный». Поэтому достаточно сдержанные наряды модного дома 1970–80-х не отвечали ее вкусам. Любимым брендом Патриции был Yves Saint Laurent. Именно в черном платье YSL в розовый горох, дополненном фирменным ремнем Gucci, героиня появляется в одной из самых ярких сцен фильма, где произносит фешен-молитву «Во имя Отца, Сына и дома Gucci». Йэтс вспоминала, что Гага, увидев этот наряд на рейле, буквально выхватила его и заявила, что именно в нем Патриция должна убеждать Паоло, чтобы он принял их с Маурицио сторону. Да и на уровне цвета костюмы героев здесь очень гармоничны.
Символично, что единственный раз, когда Патриция на экране демонстрирует total Gucci look (кафтан, отделанный кожей, брюки и сумочка Jackie — все это подлинный винтаж из архивов модного дома), относится к сцене, когда героиня узнает, что продукция бренда активно тиражируется и теперь сумочку Gucci может позволить себе даже ее прислуга, купив поддельный товар за 29 долларов на уличном рынке.
Максимально гламурно выглядит Патриция и на горнолыжном курорте. Гага сразу настояла, что ее героиня будет единственной, кто носит меха в фильме. В своем густо-малиновом лыжном костюме она контрастно смотрится на фоне остальных персонажей, одетых преимущественно в белое. Шика добавляют очки Christian Dior, массивные украшения (ну разве можно без них покорять горные склоны?) и меховая шапка. Практически красная дьяволица.
Над макияжем и прическами Леди Гага трудились ее личный визажист Сара Танно и парикмахер Фредерик Аспирас. Настоящая Патриция красилась ярко и драматично, как делали многие итальянские женщины той поры. Перед Танно и Аспирасом стояла задача подать героиню так, чтобы она выглядела привлекательно и при этом не была похожа на модель с подиума. Патриция — живой человек и не образец безупречного вкуса, отсюда сознательно допущенные небрежности в макияже и прическах.
Чтобы добиться реалистичности, Танно намеренно использовала гелевый лайнер для создания эффекта размытого, поплывшего макияжа. Аспирас изготовил для съемок 10 париков, каждый из которых в части прически и цвета волос (от темно-каштанового до жгуче-черного) отражал модные тенденции и изменение статуса героини.
Маурицио Гуччи — Адам Драйвер
Из ботаника в денди
Маурицио Гуччи — Адам Драйвер
Из ботаника в денди
Несмотря на ухищрения гримеров и парикмахеров, Адам Драйвер все равно не похож на Маурицио Гуччи. Однако вкрадчивая и тонкая манера игры актера позволила создать ему убедительный образ наследника модной империи. Открывающая сцена фильма с крупным планом Адама Драйвера — это фактически реклама бренда Gucci и одна из любимейших у Йэтс. Галстук с легко узнаваемым фирменным принтом, ремень, запонки. Художница отмечает, что никогда не знает, насколько крупным будет план актера, поэтому все должно быть безупречно подобрано, включая мелочи. Когда Маурицио садится на велосипед зритель видит, что обут он в культовые мокасины Horsebit.
В фильме мы видим, как из ботаника — студента юрфака, предпочитающего свитеры и тренчи — герой Драйвера постепенно превращается в настоящего денди. И если в начале чувствуется, что в костюмах ему неуютно, ближе к финалу он максимально расслаблен — и на фотосессии у Ричарда Аведона, и на интервью с Анной Винтур (лиловый бархатный костюм из этой сцены — фаворит Джэнти Йэтс в гардеробе экранного Маурицио). В Нью-Йорке герой Драйвера начинает носить двубортные пиджаки и все чаще предпочитает бархатные фактуры.
Костюмы Адама Драйвера были отшиты на Сэвил-роу и в Ermenegildo Zegna, что могло вполне соответствовать действительности, ведь в 1970-е у Gucci еще не было мужской линейки одежды, и члены семьи находили себе костюмы в других престижных итальянских модных домах.
Родольфо Гуччи — Джереми Айронс
Ретрошик кинозвезды
Родольфо Гуччи — Джереми Айронс
Ретрошик кинозвезды
Джереми Айронс чувствует себя как рыба в воде, играя рафинированного красавца Родольфо Гуччи, отца Маурицио; тот с 1929 по 1946 год активно снимался в итальянском кино. Родольфо продолжает жить в прошлом, пересматривая старые ленты и картинно расхаживая по своему особняку в бархатных халатах, на которых можно разглядеть фирменный принт Gucci, и шейных платках, отсылающих к шику 1930–40-х. Укутанный в пашмину бежевого цвета, он сидит в своем саду, как бы сознательно отрезанный от внешнего мира.
Альдо Гуччи — Аль Пачино
Стиль «рождественская елка»
Альдо Гуччи — Аль Пачино
Стиль «рождественская елка»
Дочь Альдо, Патриция, заявила, что, в отличие от ее высокого, стройного и элегантного красавца-деда, Аль Пачино на экране выглядит маленьким, толстым и уродливым. Действительно, портретное сходство здесь весьма туманное, однако харизма и обаяние Пачино с лихвой это искупают.
Стиль экстраверта Альдо очень яркий. Джэнти Йэтс даже в шутку называет его «рождественской елкой». Все как бы немного избыточно. Насыщенные цвета, рубашки в широченную полоску, внушительные галстуки с принтами, объемные шелковые платки в нагрудном кармане, массивные запонки и ремень Gucci — вот must wear этого синьора Гуччи. В реальной жизни Альдо носил шляпы, но Пачино от них категорически отказался. Лишь в сцене приезда в Милан к Родольфо, выходя из машины, он держит панаму в руке. Актер посчитал, что у него слишком хорошие волосы, чтобы прятать их под шляпу, тем более что она бы придавала лишний объем его голове. Джэнти Йэтс переубеждать великого Пачино не осмелилась. Кстати, костюмы Альдо, как и костюмы Маурицио, также из Ermenigildo Zegna — всего для актера было сшито 14 комплектов в бежевых, темно-синих и винных цветах.
Паоло Гуччи — Джаред Лето
Безудержный фантазер
Паоло Гуччи — Джаред Лето
Безудержный фантазер
При всем уважении к Джареду Лето, но даже с поправкой на откровенно сатирическую интонацию ленты Скотта его трактовка образа Паоло смотрится карикатурно. Том Форд, бывший сначала дизайнером, а потом и креативным директором дома Gucci в 1990-х, обмолвился после показа, что Паоло, конечно, был эксцентричным человеком, но уж точно не умственно отсталым, каким его изобразил Лето. Да и внешне худой рок-н-рольщик с длинными волосами, как его окрестила в интервью Джэнти Йэтс, слабо походит на полноватого и лысоватого Паоло. Актеру пришлось по пять часов ежедневно накладывать латексный грим (под тоннами которого, по едкому замечанию того же Форда, актерское дарование Лето и было похоронено) и надевать специально сконструированный костюм толстяка (fat suit).
Яркие костюмы из вельвета, гипертрофированная клетка, роза в петлице смотрятся китчево и отражают неуемную художественную фантазию Паоло. Йэтс изначально обратилась к Алессандро Микеле с просьбой разработать гардероб для персонажа (как-никак Джаред Лето — давний амбассадор бренда Gucci и друг Микеле), но дизайнер наотрез отказался. В итоге костюмы для Лето отшивали в Неаполе в знаменитом ателье мужской одежды Cesare Attolini. Именно братья Аттолини с иголочки одели одного из самых стильных героев итальянского кино нашего времени — Джепа Гамбарделлу из «Великой красоты» Паоло Соррентино.
Автор: Катерина Крупнова
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