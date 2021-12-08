Во имя гламура, прибыли и дома Gucci: как создавались костюмы к фильму Ридли Скотта

Патрицию Реджани в Италии поэтично называли «Джоан Коллинз Монтенаполеоне» (Виа Монтенаполеоне — одна из центральных улиц Милана, проходящая сквозь Квартал моды) и «черной вдовой». Благодаря сильному характеру и харизме она сначала сумела влюбить в себя Маурицио Гуччи, потом с помощью интриг и стратегии превратить мужа в мажоритарного акционера модного дома, а затем, не пожелав уступать другой женщине статус синьоры Гуччи, заказать убийство. Именно Патриции принадлежит знаменитая фраза «Лучше плакать в роллс-ройсе, чем радоваться жизни на велосипеде».

Леди Гага при минимальном внешнем сходстве с Реджани очень точно попала в образ, в некоторых сценах добившись практически документальной достоверности. Все благодаря не только драматическому таланту, но и работе художников по гриму и прическам и, конечно же, невероятным костюмам Джэнти Йэтс. Актриса днями напролет изучала архивные материалы, перенимала акцент и повадки Патриции; в одном из интервью она рассказала, что в части пластики юную героиню срисовала с домашней кошки, затем обратилась за вдохновением к лисе, а играя зрелую синьору Гуччи, ориентировалась на пантеру, которая сначала соблазняет, а потом нападает. От личной встречи со своей героиней Гага воздержалась, дабы избежать возможных обвинений в сочувствии к Патриции и оправдании ее поступка. Последняя, кстати, притом что посчитала выбор актрисы удачным кастинговым решением, заявила, что раздосадована нежеланием с ней увидеться.