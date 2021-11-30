«Последняя дуэль» провалилась в прокате. Это конец авторских блокбастеров?

С 2020 года идут разговоры о том, что студиям больше невыгодно снимать крупнобюджетные фильмы. «Последняя дуэль» Ридли Скотта при затратах в 100 млн долларов не собрала даже 30 миллионов в мировом прокате. Разбираемся в том, что западная пресса пишет о будущем блокбастеров.

Что сейчас происходит с индустрией?

С начала пандемии голливудские студии теряют деньги из-за закрытия кинотеатров, приостановленных съемок и отложенных премьер. Кроме того, китайский прокатный рынок, всегда приносивший американским продюсерам большую выручку, все менее охотно закупает зарубежные картины, поскольку местная публика больше интересуется национальным кино. Например, в КНР не вышла марвеловская «Черная Вдова», а диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» собрал в прокате всего лишь 8,4 млн долларов — это очень мало для Китая. Тем временем европейские и американские зрители (особенно среднего и старшего возраста) не готовы массово возвращаться в кинотеатры. Они все еще боятся заразиться ковидом и вдобавок за время локдауна привыкли к домашнему просмотру через стриминги.

В этих условиях тентполы перестали приносить прибыль. Даже новая часть бондианы «Не время умирать» оказалась убыточной, хотя и заработала 734 млн долларов, став самой кассовой голливудской премьерой с начала пандемии, и привлекла старшую аудиторию (36% зрителей — люди старше 45 лет; это самый высокий показатель за последние два года). По подсчетам Variety, на производство шпионского триллера ушло 250 миллионов, 100 миллионов на продвижение, еще примерно столько же — на маркетинг во время простоя и переносов. Чтобы окупиться, фильм должен собрать примерно 900 млн долларов.

А если выпускать фильм одновременно в кино и на онлайн-платформах, это поможет?

«Чудо-женщина: 1984»

Вряд ли, хотя подобные попытки уже были. Осенью 2020 года «Довод» Кристофера Нолана собрал в мировом прокате скромные 363 млн долларов (для сравнения: кассовые сборы «Дюнкерка» — 525 млн долларов, а «Интерстеллара» — 677 миллионов). После этого студия Warner Bros. объявила, что выпустит ленту «Чудо-женщина: 1984» одновременно и в кинотеатрах, и на своем стриминге HBO Max. В декабре компания решила делать то же со всеми своими премьерами, запланированными на 2021 год. В том числе с «Дюной», «Матрицей» и «Годзилла против Конга».

Несмотря на скромный бокс-офис (166 млн долларов), сиквел «Чудо-женщины» привлек 17,2 миллиона новых подписчиков на HBO Max. «Годзилла», в свою очередь, помимо прироста подписчиков, собрал в прокате весомые 467 млн долларов.

Значит, блокбастеры вымирают?

Нет, но, скорее всего, студии начнут больше работать на стриминги. В начале 2020 года, вскоре после введения локдауна, компания Universal решила не откладывать премьеру мультфильма «Тролли. Мировой тур» и выложить его сразу на онлайн-платформы. По информации WSJ, за три недели сиквел принес своим создателям больше денег, чем первая часть за пять месяцев кинотеатрального проката, — примерно 100 млн долларов. Кроме того, осенью 2020 года Paramount Pictures продала «Суд над чикагской семеркой» сервису Netflix, а «Поездку в Америку 2» — платформе Amazon. Вдобавок этим летом продакшен-компания Стивена Спилберга Amblin подписала контракт с Netflix на две картины в год (хотя режиссер всегда был сторонником широкоэкранного формата и высказывался против интернет-конкурентов).

«Мандалорец»

Тем временем компании, владеющие своими стримингами, делают упор на сетевой контент (во многом потому, что ему не грозят никакие переносы). К примеру, Disney планирует в ближайшие годы выпустить пять сериалов, основанных на вселенной «Звездных войн», и лишь три полнометражных фильма. Отчасти тут сказалась популярность «Мандалорца», пока что самого успешного проекта Disney+, а также слабые сборы «Хана Соло» и низкие оценки картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Стриминги тоже могут начать поставлять свой контент кинотеатрам, перед тем как добавлять его в свои библиотеки. В 2019-м Netflix уже пытался так сделать с «Историей о супружестве» Ноа Баумбака и «Ирландцем» Мартина Скорсезе, но многие сети кинотеатров США и Европы отказались от такой сделки, поскольку сервис настаивал на коротком кинопрокатном окне в 17 дней (обычно срок составлял 75–90 дней). Впрочем, это не помешало фильму стать самым успешным офлайн-релизом за всю историю Netflix.

Так блокбастеры будут показывать в кино?

Да, но в ближайшее время с уменьшенным прокатным окном. Летом 2020 года крупнейшая в мире кинотеатральная сеть AMC подписала с Universal беспрецедентный договор. По нему студия имела право выпускать фильм в сети спустя 17 дней после офлайн-премьеры. Чуть позднее студия заключила похожие соглашения с киносетями Cinemark (третья по величине в США) и Cineplex (крупнейшая в Канаде), добавив условие: если бокс-офис превышает 50 млн долларов в первые три недели, окно увеличивается до 31 дня.

Впрочем, прокатное окно может увеличиться, как только пандемия начнет отступать. Например, августе 2021-го AMC договорилась с Warner Bros. о прокатном окне в 45 дней для премьер 2022 года. Продюсеры заинтересованы в больших экранах, поскольку кинотеатры для них до сих пор важный рынок сбыта. А с сокращенным окном блокбастеры собирают меньшие кассы, вдобавок из-за пандемии уменьшается количество кинотеатров. В России, например, во время локдауна навсегда закрылось 15% кинозалов. По опросам владельцев киносетей, люди с радостью вернутся к большим экранам, как только пандемия окажется позади. Кроме того, исполнительный директор корпорации IMAX Ричард Гельфонд заявил, что количество посетителей IMAX-залов, если брать осень 2021 года, достигло и даже превысило допандемийные показатели.

А что изменится?

Возможно, полностью закончатся оригинальные истории. Провал «Последней дуэли» Ридли Скотта объяснить легко. Студийные боссы всегда тяготели к тому, чтобы их тентполы основывались на популярных романах, аттракционах, ТВ-шоу, видеоиграх или комиксах. Так привлекается фан-база уже имеющейся франшизы (вдобавок с такими фильмами можно заработать на игрушках, футболках и другом мерче). «Последняя дуэль» основана на нон-фикшене и не подпадает под эти критерии. По всей видимости, основная ставка была сделана на звездный каст и громкое режиссерское имя. Но в новых обстоятельствах они уже не способны привлечь широкую аудиторию в кинотеатры.

Журналисты Variety предполагают, что готовящийся проект Кристофера Нолана об американском физике-ядерщике Роберте Оппенгеймере может стать последним тентполом, основанным на оригинальной истории. Как и в случае с «Последней дуэлью», историческую драму о создании бомбы сложно будет продолжить в сиквелах и поддержать продажами сопутствующих товаров. Аналитики подсчитали, что фильму стоимостью 100 млн долларов, который планирует еще сотню потратить на маркетинг и гарантирует режиссеру проценты от кассовых сборов, нужно набрать около 400 миллионов в мировом прокате, чтобы выйти в ноль. При этих условиях контракта с Universal Нолан запросил расширенное окно в 90–120 дней. Если фильм окупится, то оригинальные блокбастеры еще будут иметь шансы на финансирование.