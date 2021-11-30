«Парад удовольствий»: что критики пишут о «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга

9 декабря в прокат выходит «Вестсайдская история» — первый мюзикл в карьере Стивена Спилберга. Это адаптация бродвейского шоу 1957 года о Ромео и Джульетте, которые принадлежат к враждующим бандам Нью-Йорка. Западные СМИ единогласно хвалят мюзикл. Рассказываем, за что именно.

О чем фильм и что нужно о нем знать?

Послевоенный Нью-Йорк 1957 года. В Верхнем Вест-Сайде на Манхэттене противостоят две уличные банды: «Ракеты» (белые) и «Акулы» (пуэрториканцы). Тони (Энсел Элгорт) — бывший член «Ракет». Он только что вышел из тюрьмы, куда попал после драки с эмигрантом из Египта. За время заключения он понял, что больше не хочет участвовать в потасовках. Однажды на танцах он знакомится с Марией (Рэйчел Зеглер), сестрой лидера «Акул». Герои влюбляются друг в друга и пытаются примирить свои семьи, чтобы быть вместе.

Экранизация Спилберга не первая попытка перенести мюзикл на киноэкран. В 1961 году вышла экранизация Роберта Уайза («Звуки музыки») и Джерома Роббинса («Питер Пэн»). Фильм получил десять «Оскаров» из одиннадцати номинаций, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и операторскую работу.

Мюзикл — машина времени в 1950-е

Критики хвалят картину за точное воссоздание послевоенного Нью-Йорка. Герои живут в многоквартирных домах в Вест-Сайде, рядом с трущобами и развалинами, где должны построить Линкольн-центр. «Фильм смело и почти вызывающе повторяет атмосферу оригинального мюзикла. Потрясающая графика Нью-Йорка конца 1950-х — кажется, будто вы перенеслись на 70 лет назад, в день премьеры мюзикла на Бродвее», — пишет Питер Брэдшоу из The Guardian.

Стивен Спилберг и сценарист Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн») понимают, зачем в 2021-м нужно перенести зрителя в 1950-е. Фильм напоминает, к чему могут привести социальные конфликты, с которыми столкнулся мир за последние годы. «Основная идея „Вестсайдской истории“ заключается в том, что в мире, охваченном расизмом, национализмом, социальным разделением, нищетой, мире, где нет надежды, должны победить любовь и терпимость. <…> Если фильмы и могут что-то изменить, то только такие», — пишет Пит Хаммонд из Deadline.

Несмотря на суровую социальную обстановку, оператор Януш Камински («Список Шиндлера») не сгущает краски в кадре. Он фокусируется на радужных переливах витрин, даже городские развалины у него залиты солнцем. «Такие оригинальные штрихи делают новую „Вестсайдскую историю“ больше похожей на признание в любви Нью-Йорку», — добавляет Дэвид Руни (The Hollywood Reporter).

Это очень зрелищное кино

«Вестсайдская история» Спилберга не дословный ремейк (критики пишут, что Кушнер незначительно изменил диалоги, убрал маловажные сцены и поменял местами некоторые музыкальные номера). При этом эффектность оригинального мюзикла сохранилась. «В версии Спилберга есть сцены, которые учащают пульс, могут вас растрогать или просто заставят расслабиться и наслаждаться величием всего происходящего, — делится Оуэн Глейберман из Variety. — „Вестсайдская история“ — парад удовольствий, фильм-карнавал».

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter подчеркивает, что визуально фильм напоминает киномюзиклы прошлого века. Все дело в ярких костюмах (за них отвечал Пол Тэйзуэлл, работавший над «Гамильтоном»), операторской работе Януша Камински и визуальных эффектах. Даже небо над Нью-Йорком сделали голубее благодаря CGI-графике.

Критики также отмечают блестящую игру и вокальные номера исполнителей главных ролей — Энсела Элгорта («Малыш на драйве») и Рэйчел Зеглер, для которой роль Марии стала первой в кино. «Элгорт и Зеглер кажутся более гармоничной парой на экране, нежели Ричард Беймер и Натали Вуд в оригинале», — добавляет Питер Брэдшоу (The Guardian).

А есть что-то, что критикам не понравилось?

Большинство рецензий положительные (рейтинг фильма на Rotten Tomatoes — 95%, на Metacritic — 85). Одно замечание есть в рецензии Variety. По мнению Оуэна Глейбермана, в версии Спилберга нужно было сместить акцент в финале с чувств главных героев на ожесточенную схватку между бандами. Это позволило бы лучше показать, что людям нужно быть терпимее друг к другу. Более того, в новой версии роман Тони и Марии не был секретом для их семей, поэтому финальное столкновение банд из-за отношений пары выглядит неубедительным. Это же выделяет Дэвид Эрлих из IndieWire. Он называет еще один недостаток: Энсел Элгорт в диалогах ему кажется невыразительным, зато хорошо раскрывается во время музыкальных номеров.

Вердикт

При новом прочтении истории Стивену Спилбергу удалось сохранить атмосферу оригинального мюзикла. «Прекрасный и качественный фильм-развлечение для большого экрана. Это одновременно и переосмысление мюзикла, и бережно воссозданный оригинал», — делится Дэвид Руни (The Hollywood Reporter). По его словам, у «Вестсайдской истории» Спилберга не получилось переплюнуть танцевальные номера фильма 1961 года. Зато, как отмечает автор, в экранизации 2021 года этнически верный кастинг: участников банды «Акул» и их близких играют латиноамериканские актеры.

Картине уже пророчат номинации на «Оскар». Кайл Буханан из The New York Times называет три причины, почему «Вестсайдская история» достойна наград. Первая — это самый масштабный фильм оскаровской гонки (по мнению автора, даже у «Дюны» меньше шансов). Вторая — в фильме замечательный (и корректный) каст, который заслуживает актерских номинаций. Буханан и другие критики особенно хвалят Майка Фейста, сыгравшего Риффа, друга Тони и лидера «Ракет». Третья — то, что это редкий пример хорошего мюзикла. По подсчетам автора, он может претендовать на 12 номинаций.

«„Вестсайдская история“ попадет в коллекцию большого кино. Это опьяняющая ностальгическая картина, редкая альтернатива блокбастерам и инди-хоррорам. Как „Оскар“ может пройти мимо такого?» — подытоживает Оуэн Глейберман (Variety).