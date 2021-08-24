«Любовное письмо Питеру Паркеру»: что пишут критики про фильм «Человек-паук: Нет пути домой»

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Реакция прессы почти восторженная. По мнению большинства критиков, создатели в первую очередь попытались угодить фанатам вселенной, благодаря чему фильм получился самым трогательным в последней трилогии. Даже те, кто немного журит фильм за сюжетную перегруженность, находят этот минус незначительным. Так что ни одной отрицательной рецензии пока не вышло.

Вспоминаем сюжет

После финала «Вдали от дома», где Мистерио раскрыл личность Человека-паука, Питер Паркер идет за помощью к Доктору Стрэнджу и просит его сделать так, чтобы все об этом забыли. Но вместо этого из-за ошибки Стрэнджа к ним в гости пожаловали герои из других миров.

Вот что пишут критики

«Том Холланд уже давно зарекомендовал себя как отличный Человек-паук. Его персонаж в новой части выглядит сложнее, чем в остальных, но Холланд справляется с этим так же легко, как Паркер со злодеями. Когда смотришь на его безупречную игру, то надеешься, что скоро он покинет отчий дом Marvel и продолжит искать удачу в мире другого большого кино», — Ричард Лоусон из Variety.

Эрик Дэвис из Rotten Tomatoes: «Я могу с уверенностью сказать, что „Человек-паук: Нет пути домой“ — лучший фильм о Человеке-пауке. Захватывающее и эмоциональное завершение трилогии, а также дань уважения 20-летней истории фильмов о Питере Паркере. В восторге от каждой секунды».

«Воодушевляющая история, которая служит любовным письмом персонажу комиксов. Это фильм о втором шансе и трогательная экранизация легендарной фразы „С большой силой приходит большая ответственность“. Том Холланд просто замечательный. Временами все выглядит слишком безумно, но это именно тот самый фильм про твоего любимого супергероя», — Брайан Труитт из USA Today.

Герман Лассье из /Film присоединяется к коллегам: «Приготовьтесь грустить, ликовать и плакать от счастья в кинотеатре. Середина фильма выглядит немного неуклюжей из-за большого количества персонажей, но третий акт настолько динамичен, что с лихвой это компенсирует».

«Самым супергеройским подвигом, возможно, является способность фильма выносить на передний план человеческие отношения и эмоции, даже когда сама ткань времени и пространства закручивается в узлы», — Алонсо Дуральде из The Wrap.

«Приятно было увидеть, что на первом плане в фильме остаются человеческие чувства и эмоции, даже когда время и пространство закручиваются в узел. Это и есть настоящее супергеройство!» — Алонсо Дуральде из The Wrap.

«Это самая интригующая и смешная история про Человека-паука. Несмотря на то, что мультивселенная выглядит масштабно, в фильме много времени уделяется развитию и рефлексии Питера Паркера», — Мэй Абдулбаки из Screen Rant.

Венди Ли Сэни из The Movie Couple: «У фильма отличный темп для двух с половиной часов хронометража. Первый акт — неспешное вступление, но второй и третий — увлекательная поездка от начала до конца. Каждый персонаж успевает проявить себя».

«Увлекательный, фильм, но в то же время ничем не выделяющийся на фоне всей линейки Marvel. Он слишком ностальгирует по временам расцвета франшизы» — Родриго Перес из The Playlist.

«Режиссер Джон Уоттс превращает громоздкий сюжет в увлекательный супергеройский проект. Достойное подведение итогов двадцати лет, прошедших с момента выхода первого фильма о Паркере», — Питер Дебридж из Variety.

Ну и, главное, появились ли в фильме те двое, чьи имена звучали весь год из каждого утюга?

Журналисты на это даже не намекают. Так что узнаем сами 16 декабря.