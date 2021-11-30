Кинопоиск
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Последнего министра», «Власть пса», «Ваша честь»

Обсудить0

Возвращение комедии про горе-реформатора, вестерн Джейн Кэмпион, драма с Олегом Меньшиковым и Алексеем Серебряковым — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Последний министр», 2-й сезон

Чиновник-визионер продолжает менять Россию

Где смотреть: Кинопоиск

Министерство перспективного планирования угрожают слить с Минэкономразвития, но это совсем не пугает Евгения Тихомирова (Ян Цапник). В новом сезоне он собирается победить коррупцию, возродить внутренний туризм и улучшить демографию в стране. Тем временем за его действиями пристально следят в Следственном комитете.

Во втором сезоне «Министра» к уже знакомым героям присоединятся загадочная Z (Екатерина Вилкова), стажерка Синицына (Александра Дроздова), а также Сергей Гилев в роли краеведа, который мечтает вернуть Аляску. За режиссуру все так же отвечает Роман Волобуев, соавтор сценария – Дмитрий Минаев («Трудные подростки»).

Вспоминаем первый сезон

Смотрите этот сериал только на Кинопоиске в Плюсе 

«Власть пса»

Бенедикт Камбербэтч в роли брутального ковбоя

Где смотреть: Netflix

1921 год, Монтана. Джордж Бёрбанк (Джесси Племонс) тайком женится на вдове и хозяйке трактира Роуз (Кирстен Данст), которая растит сына Питера (Коди Смит-Макфи). Брак не одобряет Фил Бёрбанк (Камбербэтч), брат Джорджа и жестокий хозяин фамильного ранчо. Он решает отравить жизнь семьи, втеревшись в доверие к Питеру.

«Власть пса» — первый за 12 лет полный метр Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Критический взгляд на романтику фронтира и ковбойскую маскулинность принес ей режиссерскую награду Каннского кинофестиваля и сделал одной из фавориток «Оскара-2022».

«Ваша честь», 1-й сезон

Принципиальный судья пытается спасти сына-преступника

Где смотреть: more.tv

Михаил Романов (Олег Меньшиков) — известный своей непреклонностью судья приморского города. Когда его сын Антон (Владислав Миллер) берет без спроса машину и сбивает мотоциклиста, Романов планирует поступить по закону. Но, узнав, что потерпевший — сын криминального авторитета (Алексей Серебряков), которого судья посадил год назад, он понимает, что готов пожертвовать принципами.

«Ваша честь» — адаптация одноименного израильского сериала, причем американская версия с Брайаном Крэнстоном вышла в 2020-м. Российским вариантом занимался режиссер «Моста», «Мажора» и «Троцкого» Константин Статский, а в качестве продюсера выступил Жора Крыжовников.

Смотрите сериал more.tv «Ваша честь» на Кинопоиске в Плюсе с more.tv

«Алекс Райдер», 2-й сезон

Новая миссия подростка-супершпиона

Где смотреть: Кинопоиск

В первом сезоне MI6 отправила Алекса (Отто Фарант) в Альпы в частную школу для детей олигархов. В новом он будет бороться с богачом Дэмьеном Крэем (Тоби Стивенс). Ключ к замыслу злого гения кроется в популярной видеоигре «Feathered Serpent».

Британский мини-сериал «Алекс Райдер» — адаптация подросткового шпионского цикла Энтони Хоровица. Это такая бондиана для старшего школьного возраста, которая способна скрасить ожидание нового фильма про агента 007 или Итана Ханта.

Смотрите этот сериал только на Кинопоиске в Плюсе

«Цензор»

Изобретательный хоррор о вреде купюр

Где смотреть: Кинопоиск — с 5 декабря

1980-е, Великобритания. Страна охвачена моральной паникой: пресса убеждает граждан, что хорроры провоцируют насилие. Энид (Нив Алгар из «Воспитанных волками») работает в Британском совете по классификации фильмов, где цензурирует картины категории Б. В одной из них она замечает девушку, которая похожа на ее пропавшую сестру, и отправляется на поиски.

Режиссерский дебют Прано Бэйли-Бонд — киноманская история о том, как трудно порой отличить реальность от выдумки. «Цензор», таким образом, оказывается отличной парой к «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта.

Подробнее о фильме

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 5 декабря

«Вершина богов»

Тайна первых покорителей Эвереста

Где смотреть: Netflix

В конце XX века японский репортер Макото Фумачи нашел в непальском магазине фотокамеру, которая пренадлежала альпинистам Джорджу Мэллори и Эндрю Ирвина. Они пропали без вести в 1924 году во время покорения Эвереста (возможно, успешного). Фумачи берется расследовать загадку. Режиссер «Вершины» — француз Патрик Имбер, соавтор обаятельного анимационного альманаха «Большой злой лис и другие сказки».

«Из машины»

Лучший фильм 2010-х про искусственный интеллект

Где смотреть: Кинопоиск

Техномиллиардер Натан (Оскар Айзек) увлечен разработкой искусственного интеллекта. Для тестирования новой модели (Алисия Викандер) он нанимает Калеба (Донал Глисон). Тот должен неделю пообщаться с Авой, чтобы понять, похожа она на человека или нет.

Режиссерский дебют писателя Алекса Гарленда («Пляж») уже можно назвать современной классикой: убедительные спецэффекты («Оскар» 2016 года), блестящее актерское трио, компактная режиссура, выжимающая максимум из историй про ИИ. Бонус: Айзек танцует.

Подробнее о режиссере

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Кайко и Кокош», 1-й сезон

Приключения польских Астерикса и Обеликса

Где смотреть: Netflix

Кайко — невысокий, но доблестный и находчивый воин. Кокош — его увалень-друг, могучий, но не слишком сообразительный. Вместе они защищают славянскую деревню от заморских рыцарей, списанных с Тевтонского ордена.

«Кайко и Кокоши» — крайне популярный в Польше сатирический комикс с 50-летней историей. Создатель этой истории Януш Криста не скрывал влияние французского «Астерикса и Обеликса», но в его мире больше магии — так, в деревне живут дракончик Милус и добрая ведьма Яга.

«Вся правда»

Таиландский хоррор о дыре в стене

Где смотреть: Netflix

Несовершеннолетние брат с сестрой живут у бабушки и дедушки, с тех пор как мать попала в автокатастрофу и впала в кому. Правда, до того как на пороге появился пожилой мужчина с дурной вестью, мама ни разу не упоминала своих родителей. Вдвойне странно, что новоявленные родственники игнорируют дырку в стене собственного дома. Завязка нового хоррора Netflix из Азии напоминает шьямалановский «Визит».

Автор: Алексей Филиппов

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Новые русские»: 12 актеров, которые на наших глазах становятся большими звездами

«Новые русские»: 12 актеров, которые на наших глазах становятся большими звездами

30 ноября35
«Соколиный Глаз»: Marvel въезжает в Рождество
Сериалы

«Соколиный Глаз»: Marvel въезжает в Рождество

Вчера9
13 новых и хороших российских сериалов
Сериалы

13 новых и хороших российских сериалов

1 декабря32
Новый «Последний министр», «Круиз по джунглям» и девятый «Форсаж»: 17 премьер Кинопоиска в декабре
Онлайн-кинотеатр

Новый «Последний министр», «Круиз по джунглям» и девятый «Форсаж»: 17 премьер Кинопоиска в декабре

30 ноября5

Главное сегодня

Фильм недели: «Дом Gucci». Ридли Скотт отрывается в жанре кэмп-комедии

Сегодня6
Фильм недели: «Дом Gucci». Ридли Скотт отрывается в жанре кэмп-комедии
Чем российский сериал «Ваша честь» отличается от израильской и американской версий?

Чем российский сериал «Ваша честь» отличается от израильской и американской версий?

Сегодня, 15:564
Что смотреть дома: 2-й сезон «Последнего министра», «Власть пса», «Ваша честь»
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Последнего министра», «Власть пса», «Ваша честь»

Сегодня1
«Последний министр» и еще две комедии про бюрократов
Смотри у меня

Подкаст«Последний министр» и еще две комедии про бюрократов

Сегодня1
Повесть о настоящем самолете: как боевой Ил-2 снимался в фильме «Летчик»

Повесть о настоящем самолете: как боевой Ил-2 снимался в фильме «Летчик»

Вчера11
8 лучших трейлеров недели: Филипп Киркоров надевает костюм охранника, а Джон Сина дружит с орлом

8 лучших трейлеров недели: Филипп Киркоров надевает костюм охранника, а Джон Сина дружит с орлом

Сегодня, 18:252
Что смотрели на Кинопоиске в ноябре
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в ноябре

Вчера6
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт