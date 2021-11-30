Что смотреть дома: 2-й сезон «Последнего министра», «Власть пса», «Ваша честь»

1921 год, Монтана. Джордж Бёрбанк (Джесси Племонс) тайком женится на вдове и хозяйке трактира Роуз (Кирстен Данст), которая растит сына Питера (Коди Смит-Макфи). Брак не одобряет Фил Бёрбанк (Камбербэтч), брат Джорджа и жестокий хозяин фамильного ранчо. Он решает отравить жизнь семьи, втеревшись в доверие к Питеру.

«Власть пса» — первый за 12 лет полный метр Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Критический взгляд на романтику фронтира и ковбойскую маскулинность принес ей режиссерскую награду Каннского кинофестиваля и сделал одной из фавориток «Оскара-2022».

