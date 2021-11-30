Что смотреть дома: 2-й сезон «Последнего министра», «Власть пса», «Ваша честь»

Возвращение комедии про горе-реформатора, вестерн Джейн Кэмпион, драма с Олегом Меньшиковым и Алексеем Серебряковым — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Последний министр», 2-й сезон
Чиновник-визионер продолжает менять Россию
Где смотреть: Кинопоиск
Министерство перспективного планирования угрожают слить с Минэкономразвития, но это совсем не пугает Евгения Тихомирова (Ян Цапник). В новом сезоне он собирается победить коррупцию, возродить внутренний туризм и улучшить демографию в стране. Тем временем за его действиями пристально следят в Следственном комитете.
Во втором сезоне «Министра» к уже знакомым героям присоединятся загадочная Z (Екатерина Вилкова), стажерка Синицына (Александра Дроздова), а также Сергей Гилев в роли краеведа, который мечтает вернуть Аляску. За режиссуру все так же отвечает Роман Волобуев, соавтор сценария – Дмитрий Минаев («Трудные подростки»).
Вспоминаем первый сезон
«Власть пса»
Бенедикт Камбербэтч в роли брутального ковбоя
Где смотреть: Netflix
1921 год, Монтана. Джордж Бёрбанк (Джесси Племонс) тайком женится на вдове и хозяйке трактира Роуз (Кирстен Данст), которая растит сына Питера (Коди Смит-Макфи). Брак не одобряет Фил Бёрбанк (Камбербэтч), брат Джорджа и жестокий хозяин фамильного ранчо. Он решает отравить жизнь семьи, втеревшись в доверие к Питеру.
«Власть пса» — первый за 12 лет полный метр Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Критический взгляд на романтику фронтира и ковбойскую маскулинность принес ей режиссерскую награду Каннского кинофестиваля и сделал одной из фавориток «Оскара-2022».
«Ваша честь», 1-й сезон
Принципиальный судья пытается спасти сына-преступника
Где смотреть: more.tv
Михаил Романов (Олег Меньшиков) — известный своей непреклонностью судья приморского города. Когда его сын Антон (Владислав Миллер) берет без спроса машину и сбивает мотоциклиста, Романов планирует поступить по закону. Но, узнав, что потерпевший — сын криминального авторитета (Алексей Серебряков), которого судья посадил год назад, он понимает, что готов пожертвовать принципами.
«Ваша честь» — адаптация одноименного израильского сериала, причем американская версия с Брайаном Крэнстоном вышла в 2020-м. Российским вариантом занимался режиссер «Моста», «Мажора» и «Троцкого» Константин Статский, а в качестве продюсера выступил Жора Крыжовников.
«Алекс Райдер», 2-й сезон
Новая миссия подростка-супершпиона
Где смотреть: Кинопоиск
В первом сезоне MI6 отправила Алекса (Отто Фарант) в Альпы в частную школу для детей олигархов. В новом он будет бороться с богачом Дэмьеном Крэем (Тоби Стивенс). Ключ к замыслу злого гения кроется в популярной видеоигре «Feathered Serpent».
Британский мини-сериал «Алекс Райдер» — адаптация подросткового шпионского цикла Энтони Хоровица. Это такая бондиана для старшего школьного возраста, которая способна скрасить ожидание нового фильма про агента 007 или Итана Ханта.
«Цензор»
Изобретательный хоррор о вреде купюр
Где смотреть: Кинопоиск — с 5 декабря
1980-е, Великобритания. Страна охвачена моральной паникой: пресса убеждает граждан, что хорроры провоцируют насилие. Энид (Нив Алгар из «Воспитанных волками») работает в Британском совете по классификации фильмов, где цензурирует картины категории Б. В одной из них она замечает девушку, которая похожа на ее пропавшую сестру, и отправляется на поиски.
Режиссерский дебют Прано Бэйли-Бонд — киноманская история о том, как трудно порой отличить реальность от выдумки. «Цензор», таким образом, оказывается отличной парой к «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта.
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«Вершина богов»
Тайна первых покорителей Эвереста
Где смотреть: Netflix
В конце XX века японский репортер Макото Фумачи нашел в непальском магазине фотокамеру, которая пренадлежала альпинистам Джорджу Мэллори и Эндрю Ирвина. Они пропали без вести в 1924 году во время покорения Эвереста (возможно, успешного). Фумачи берется расследовать загадку. Режиссер «Вершины» — француз Патрик Имбер, соавтор обаятельного анимационного альманаха «Большой злой лис и другие сказки».
«Из машины»
Лучший фильм 2010-х про искусственный интеллект
Где смотреть: Кинопоиск
Техномиллиардер Натан (Оскар Айзек) увлечен разработкой искусственного интеллекта. Для тестирования новой модели (Алисия Викандер) он нанимает Калеба (Донал Глисон). Тот должен неделю пообщаться с Авой, чтобы понять, похожа она на человека или нет.
Режиссерский дебют писателя Алекса Гарленда («Пляж») уже можно назвать современной классикой: убедительные спецэффекты («Оскар» 2016 года), блестящее актерское трио, компактная режиссура, выжимающая максимум из историй про ИИ. Бонус: Айзек танцует.
«Кайко и Кокош», 1-й сезон
Приключения польских Астерикса и Обеликса
Где смотреть: Netflix
Кайко — невысокий, но доблестный и находчивый воин. Кокош — его увалень-друг, могучий, но не слишком сообразительный. Вместе они защищают славянскую деревню от заморских рыцарей, списанных с Тевтонского ордена.
«Кайко и Кокоши» — крайне популярный в Польше сатирический комикс с 50-летней историей. Создатель этой истории Януш Криста не скрывал влияние французского «Астерикса и Обеликса», но в его мире больше магии — так, в деревне живут дракончик Милус и добрая ведьма Яга.
«Вся правда»
Таиландский хоррор о дыре в стене
Где смотреть: Netflix
Несовершеннолетние брат с сестрой живут у бабушки и дедушки, с тех пор как мать попала в автокатастрофу и впала в кому. Правда, до того как на пороге появился пожилой мужчина с дурной вестью, мама ни разу не упоминала своих родителей. Вдвойне странно, что новоявленные родственники игнорируют дырку в стене собственного дома. Завязка нового хоррора Netflix из Азии напоминает шьямалановский «Визит».
Автор: Алексей Филиппов