«Соколиный Глаз»: Marvel въезжает в Рождество

На Disney+ идет первый сольный сериал про Клинта Бартона — Мстителя первого созыва. Марат Шабаев — о том, насколько удачным получилось сочетание рождественского боевика, супергероики и меланхоличной драмеди.



Что происходит в сериале?

Нью-Йорк охвачен предрождественской лихорадкой. Здания украшены гирляндами, снег падает на уличных музыкантов, на катке не протолкнуться. На Бродвее идет популярный мюзикл «Роджерс», посвященный Капитану Америка и его товарищам-супергероям. Среди зрителей — Клинт Бартон, он же Соколиный Глаз (Джереми Реннер). Заслуженный Мститель наведался в город вместе с тремя детишками, а жена Лора (Линда Карделлини) дожидается их дома (семья Бартон обычно живет где-то в глуши). Соколиный Глаз уже не тот: стычки с суперзлодеями сделали его практически глухим, поэтому он носит слуховой аппарат.

В это же самое время молодая и самоуверенная Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд, звезда сериала «Дикинсон» и вестерна «Железная хватка») переживает драматические перемены в семье. Ее овдовевшая мать Элеанор (Вера Фармига), владеющая крупной охранной фирмой, вскоре должна выйти замуж за мутного типа с щегольскими усиками — Джека Дюкейна (Тони Далтон). Джек появился в жизни Бишопов буквально из ниоткуда, да к тому же в его недавней биографии есть странное совпадение: прекрасный фехтовальщик, он недавно унаследовал состояние погибшего родственника. Зарубленного мечом.

Кейт — умелая лучница и давняя поклонница Соколиного Глаза — начинает свое расследование. Вскоре она вместе с кумиром детства будет отбиваться от славянских бандитов в спортивных костюмах и проходить краткий курс молодой супергероини.

Кто эти суперлюди?

Новый сериал трудно смотреть, если вы не знакомы с некоторыми сюжетными линиями киновселенной Marvel, поэтому кратко напомним, что было раньше. Клинт Бартон — участник самого первого состава Мстителей, дебютировавшего в одноименном фильме 2012 года. С тех пор произошло многое — например, злополучный щелчок Таноса, который стер в пыль половину всей жизни во Вселенной («Мстители: Война бесконечности»). Семья Бартона тоже попала под суперзлодейскую программу реновации, и Соколиный Глаз боролся с горем как умел: он облачился в черно-золотой кожаный костюм с маской и капюшоном, сменил имя на Ронин, променял лук со стрелами на стильный клинок и отправился карать ОПГ по всему миру — от Мексики до Токио.

«Мстители», 2012 год

Позже супергерои смогли откатить назад злодеяния Таноса («Мстители: Финал»), семья Бартон вновь оказалась жива, и Соколиный Глаз повесил костюм народного мстителя в шкаф. Правда, в процессе спасения мира погибла Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон), лучшая подруга Клинта, из-за чего он переживает до сих пор.

Криминальная заварушка в новом сериале возникает как раз вокруг костюма Ронина, который пытаются продать на аукционе. Кейт Бишоп приходится надеть его, чтобы ее не узнали во время драки. Появление костюма вызывает неожиданную реакцию: оказывается, что у Ронина все еще много недругов-преступников, которые лишились по его вине родственников и коллег. Поэтому Клинту Бартону придется вмешаться и принять ответственность за все свои прошлые дела.

Выдающийся первоисточник

Экранизации Marvel часто опираются не на один комикс, а на целый корпус существующих историй об отдельном супергерое или целой команде. Но не в этот раз. «Соколиный Глаз» вдохновлен одноименной серией сценариста Мэтта Фрэкшна и художника Дэвида Аха, которая выходила в 2012–2015 годах и состоит из 22 выпусков. Комикс даже получил премию Айснера (самая престижная индустриальная награда) и не просто так. Фрэкшн и Аха взяли самого скучного и приземленного участника «Мстителей», лишенного выдающихся сольных сюжетов, и сделали из него фактурного комичного неудачника.

В комикс-серии депрессивный Клинт Бартон в перерыве между командными супергеройскими заданиями (они остаются за кадром!) коротает время в съемной нью-йоркской квартире: лечит очередной перелом, заводит пса по кличке Пицца, пьет пиво на крыше с соседями, попутно ввязывается в конфликт с русской мафией и находит себе преемницу в лице Кейт Бишоп. Никаких избыточных визуальных эффектов в оригинале нет — только минималистичный четкий рисунок в сине-фиолетовых тонах (открывающая заставка сериала Disney+ выполнена как раз в таком стиле).

Комикс Фрэкшна и Аха высмеивает нелепый костюм супергероя, который тот носил начиная с 1960-х, и технические ухищрения вроде стрел с оригинальными и неожиданными наконечниками. Но, самое главное, показывает, что жизнь супергероя состоит не только из спасения мира, но и из приземленного быта. Об этом же и новый сериал Disney+.

Почему его стоит смотреть?

Хейли Стайнфелд

Хотя бы ради праздничной атмосферы! Кейт и Клинт спасаются от бандитов, проезжая сквозь ярмарку с елками, кидают мягкие игрушки в плохишей, а за кадром играет та самая композиция Чайковского, которая знакома всем с детства по рекламе M&M’s. Ненавязчивый юмор тоже присутствует: бандиты говорят с характерным восточноевропейским акцентом и злоупотребляют обращением «баро» (эта карикатурная деталь была и в оригинале).

Фанаты Marvel точно будут в восторге от камео, пасхалок и прочих гиковских радостей. В грядущих эпизодах мы увидим Елену Белову (Флоренс Пью), младшую сестру Черной Вдовы из недавнего фильма. А пока нам уже показали Джека Дюкейна — злодея Мечника из комиксов — и слабослышащую коренную американку Майю Лопез по прозвищу Эхо (Алаква Кокс). Про последнюю уже готовится полноценный спин-офф-сериал. Интересно, что в комиксах Эхо была приемной дочерью Кингпина — по слухам, лидер криминального мира должен появиться в следующих сериях, причем его роль вновь исполнит Винсент Д’Онофрио, который уже играл этого злодея в сериале «Сорвиголова».

Вердикт

Джереми Реннер

«Соколиный Глаз» — отличное рождественское развлечение, хотя и не лишенное недостатков: в оригинальном комиксе было больше смешных бытовых сценок и визуальных приколов (например, один из выпусков рассказывал историю с точки зрения пса Пиццы). Хотя издевательства над ретроприбамбасами Клинта Бартона остались — в третьей серии Кейт Бишоп отбивается от преступников при помощи фирменных стрел супергероя (у одной из них оказывается бесполезный USB-наконечник, а у другой — присоска как у детских игрушек).

Судя по рейтингам, «Соколиный Глаз» уступает в популярности трем предыдущим сериалам Marvel на Disney+: «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат» и «Локи» стартовали куда увереннее. То ли дело в изначальной непопулярности Клинта Бартона, то ли не в самом удачном соотношении меланхоличной драмеди и рождественского боевика а-ля «Крепкий орешек». Но фанатам Marvel все равно не стоит его пропускать: первый же сольный выход Соколиного Глаза, скорее всего, окажется последним, а его место в следующем сборе Мстителей займет юная преемница.