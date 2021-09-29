13 новых и хороших российских сериалов

Внимательно ознакомившись с новинками стриминга, авторы Кинопоиска выбрали самые лучшие, по их мнению, шоу, вышедшие с августа по ноябрь: комедийные детективы, постапокалиптику, социальные драмы и даже одну локализацию европейского триллера.

«Последний министр», 2-й сезон

Где смотреть: Кинопоиск

Новый сезон (и новый год на новом посту) встречает министра Тихомирова новыми, еще более тяжелыми испытаниями. Судьба министерства висит на волоске: симпатизирующий Тихомирову вице-премьер (Набережная) так и не вышел на работу после праздничных каникул, а потому Площадь (очевидно, спецслужбы, воплощенные в хмурой героине Екатерины Вилковой) никак не может расформировать проблемную структуру. Присматривать за деятельным идиотом Тихомировым с Площади присылают уволенного в первом сезоне Викентьева (Сергей Епишев): своим идиотизмом тот превзошел даже бывшего шефа, а потому быстро продвинулся по службе, одновременно поправев взглядами. В белоснежной косоворотке, с рефлекторно выбрасывающейся вверх, как у доктора Стрейнджлава, правой рукой, Епишев говорит вкрадчиво, велеречиво и очень патриотично.

Параллельно бесконечным инициативам Тихомирова (одна из них внезапно прольет свет на причину страшной депрессивности российского артхауса) за его спиной разыгрываются три комбинации-заговора: Тихомиров очень мешает бородатому главе московского комитета по культуре, срывает изящные схемы Алексея Плотникова (человек Площади) и никак не дается копающей под него группе Следственного комитета (эти тоже заслали в министерство своего агента). Все эти великие дела по-прежнему дробятся на маленькие эзотерические сценки-скетчи, иронизирующие над конкретными событиями российской жизни и персонажами из окружения режиссера Волобуева.

«Ваша честь» Где смотреть: more.tv

Российская локализация израильского сериального формата, больше популярного в своем американском изводе с Брайаном Крэнстоном в роли честного судьи, который вынужден покрывать сына, сбившего на машине наследника бандитской империи. В исполнении команды Star Media (среди продюсеров — Жора Крыжовников, режиссер — Константин Статский) сюжет перенесся в солнечный причерноморский Приморск, кресло судьи занял Олег Меньшиков, а его непутевого сына играет Владислав Миллер (студент-маньяк из «Вампиров средней полосы»). Но весь триллер тут ложится на плечи Меньшикова, вроде бы не выходящего из своего привычного амплуа отмороженного джентльмена, но волшебная сила кино (монтаж, камера, закадровая музыка) пишет на его слегка изумленном лице по-настоящему цепляющую и напряженную историю. Всемогущего бандита, способного вершить судьбы даже из своей благоустроенной тюремной камеры (куда его упек сам судья Романов), играет Алексей Серебряков тоже в привычном амплуа помятого жизнью «мужика с понятиями».

«Вне себя»

Где смотреть: PREMIER

Энергичный финансовый аналитик Дмитрий Озерецкий (Евгений Стычкин) ведет себя очень странно: вечно дергается, нервно оглядывается, говорит сам с собой, замечает то, чего вроде бы не должен, нервно трет то рубашку перед зеркалом, то чистейший ламинат в офисе. У Дмитрия проблема, да не одна: он видит мертвых. Ну, как видит? Фантомы — это всего лишь проекция его совести, объясняет Озерецкому его лечащий врач (Елена Морозова). Сперва их всего двое — жена Озерецкого, Марина (Елена Лядова в собирательном образе вздыхающей москвички), и подполковник полиции Игорь (Евгений Цыганов с сутенерскими усами и в комической кожанке), но вскоре армию покойников начинают пополнять новые персонажи, чью смерть Озерецкий записывает на свой счет (демонический Иван Макаревич, персонаж которого словно сбежал со страниц Сологуба, или меланхоличный Павел Комаров, герой которого открывает новую, тайную страницу в жизни героя). Следователь и жена героя якобы были убиты в одной постели, но небольшое любительское расследование говорит Озерецкому о том, что с Игорем у него самого больше общих дел, чем у покойной супруги. При активном одобрении призраков Дмитрий начинает расследование их гибели. С каждой серией его все больше уносит во вроде бы забытое криминальное прошлое.

Подпрыгивающий на американских горках жанровых штампов, искрящийся спецэффектами (объективный мир перед глазами Озерецкого довольно быстро начинает распадаться на пиксели) и укорененный в традиции постсоветского авангардного театра, «Вне себя» и сделан двумя авангардистами. Маститый телепродюсер Александр Дулерайн, шоураннер сериала — ключевая фигура позднесоветского параллельного кино и постсоветского театра, сообщник Бориса Юхананова. А режиссер Клим Козинский — ученик Юхананова, выпускник его Мастерской индивидуальной режиссуры. Ключевой драматургический прием с фигурами, которые едко комментируют каждый шаг героя, позаимствован Дулерайном из его совместных с Юханановым театральных экспериментов. Там таким дерзким рефери, атакующим актеров замечаниями по поводу их игры (и сюжета), был сам Борис Юрьевич. В формате сериала роль такого едкого комментатора-критика берет на себя хор призраков, так что из детектива со стандартными вводными «Вне себя» превращается в комедию положений и комедию разговорную одновременно. Совершенно непредсказуемую и все дальше и дальше уплывающую в открытое море безумия. При этом сериал, подобно своему герою, который в общем не кажется окружающим совсем уж психом, умудряется как-то все время держаться на грани конвенций, не улетая ни в откровенный абсурд, ни в заумь.

«Пингвины моей мамы»

Где смотреть: КION

15-летний Гоша (Макар Хлебников) живет во внешне благополучной, но довольно необычной московской семье. Все его братья и сестры приемные. А сердобольная мама (Александра Урсуляк) готовится принять в семью еще одного, пятого ребенка. Гоша от этого, мягко говоря, не в восторге. Все свои невысказанные обиды он выплескивает на сцене стендап-клуба.

Но этот сериал не про стендап, хотя на втором плане тут присутствуют комики Евгений Сидоров, Михаил Костров и Саша Малой, играющие примерно самих себя. Вообще, вместо стендаперов могли бы хоть баттл-рэперы, хоть кинокритики. Любые люди, чье творчество предполагает публичную рефлексию, острый язык и определенную долю агрессии. Комедийные репризы (большей частью импровизированные) далеко не самая сильная часть сериала. Цепляет он другим: объемными характерами, узнаваемостью героев и ситуаций, живой речью диалогов.

Все эти качества вообще отличают проекты Натальи Мещаниновой: сценаристка всенародно любимой «Аритмии» (кстати, ее режиссер Борис Хлебников — креативный продюсер «Пингвинов») поставила все эпизоды сериала, а со сценарием ей помогала документалистка Зака Абдрахманова, для которой эта работа стала дебютом в игровом кино. И Наталья, и Зака когда-то учились в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, где занимались написанием вербатим-пьес, основанных на документальном материале. Навык укрощения реальности пригодился и здесь. Речь, насыщенная уместным матом, кажется не написанной специально, а услышанной на улицах, в барах и подъездах.

При всем своем драматизме и узнаваемости тяжелых характеров «Пингвины» смотрятся очень легко. Среди главных героев нет однозначных антагонистов, каждого можно понять, к каждому можно подступиться. Это история не про борьбу с внешним миром, как может показаться поначалу, а про внутренние конфликты и примирение с самим собой.

«Контейнер» Где смотреть: START

У Саши (Оксана Акиньшина) девятый месяц беременности и платиновый (то есть с выплатами в евро) контракт с клиникой, которая занимается ЭКО и суррогатным материнством. Саша — «контейнер». Она помогает выносить ребенка паре состоятельных обитателей Рублево-Успенского шоссе: у него (Филипп Янковский) — черная машина с мигалкой, у нее (Мария Фомина) — личный фитнес-тренер по утрам в личном бассейне.

Контракт строго запрещает суррогатной матери встречаться с будущими родителями, но барышня из дома с колоннами убеждает Сашу переехать жить на Рублевку перед родами — хочет, мол, сблизиться с будущим младенцем. Саша сопротивляется, но не сильно. Так вышло, что ей и самой нужно на время спрятаться, потому что в дверь обычной московской квартиры внезапно стучится прошлое — отсидевший психопат в гипнотизирующем исполнении Артема Быстрова. Он подъезжает к столице со словами «Чем ближе к Москве, тем хуже люди становятся», но едва ли на экране найдется человек страшнее его.

«Контейнер» — неожиданно сильное выступление команды кинематографистов, причастных к мультфильму «Конь Юлий и большие скачки» и к сериалу «257 причин, чтобы жить». Сценарий написали Алексей Ляпичев, Вадим Свешников, Николай Муратов, а режиссером-постановщиком выступил Максим Свешников, ранее отвечавший, скорее, за воплощение комедийных замыслов. История вынашивания ребенка для представителя кремлевской номенклатуры предсказуемо прекращается в своего рода русский ответ «Паразитам». Единственное, чего, пожалуй, не хватает «Контейнеру», так это иронии (явленный тут звериный оскал биокапитализма с усмешкой не спутаешь).

«Большая секунда» Где смотреть: START

Начинающая сценаристка Кира (Ольга Мотина-Супонева) задумала сериал «Большая секунда». Первый драфт она принесла матерому кинодраматургу Косте (Виктор Шамиров). Его громкое имя должно помочь запустить проект. Кира в столь затруднительном финансовом положении, что согласна работать даже с ним, хотя когда-то они были вместе и расстались.

О чем же сериал Киры? О любви. В нем учительница музыки Арина (солистка группы СБПЧ Евгения Борзых) после неудачного первого свидания и невпечатляющего секса с композитором Ростиславом (Дмитрий Лысенков) вынуждена разыгрывать с ним романтические отношения, чтобы порадовать тяжело больную маму (Людмила Артемьева). Сказать правду никто не решается, а заиграться в любовь так просто, что, не ровен час, случайно можно проникнуться чувствами к партнеру. То же самое может произойти и в сценарной комнате.

После комедии «Непосредственно Каха!» казалось, что Виктор Шамиров, которого мы знали как автора ироничных мелодрам «Со мною вот что происходит» и «Упражнения в прекрасном», потерян навсегда. Но нет! «Большая секунда» — возвращение Шамирова к тонкому и точному наблюдению за современниками. Более того, ему словно бы тесно в одном жанре, а потому он изящно разделяет сериал на два параллельных сюжета. Герои помладше участвуют в мелодраматической комедии. Герои постарше (Костя и Кира) разыгрывают в одной тесной комнате разговорную пьесу. Причем сценаристы, обсуждая собственный текст, ищут изъяны не только в нем, но и в себе, и в людях вокруг. Так, из самоанализа и взаимной психотерапии и рождаются Арина и Ростислав, растерянные и боящиеся жизни персонажи. Они выглядят заложниками ситкома — грустные и одинокие, попадающие из одного нелепого положения в другое.

«Везет» Где смотреть: ivi

Выгнанный женой за пьянку, травмированный на спидвее и с тех пор не подходящий к мотоциклу чемпион Иван Потапов (в имени героя Евгения Цыганова слышится что-то старорусское, посконное) подрабатывает «трезвым водителем». Клиенты, понятно, попадаются самые разные: сериал стартует со встречи Ивана с дедушкой (последняя роль Владимира Меньшова), которому нужно отогнать в гараж родную «Победу» (ее не приняла в дар злобная дочь).

Дедушка по дороге к гаражу умирает от сердечного приступа, и так начинаются другие приключения: знакомство с хитроватым, но симпатичным гаишником по фамилии Паламарчук (Максим Лагашкин), местным раввином (Кирилл Кяро), Светланой Петровной (Светлана Ходченкова) — удивительной дамой неопределенных занятий, меланхоличной судмедэксперткой Кристиной (Юлия Снигирь) и так далее. У снятого на Русском Севере стараниями Владимира Щеголькова «Везет» явно есть амбиция на народное признание. Сюжеты тут гротескны до того, что в них чувствуется дыхание реальной жизни, которая редко укладывается в рамки искусства. Актеры стараются: образы яркие, карикатурные, узнаваемые, каждого хочется обнять и простить.

С одной стороны, Щегольков передает очевидный привет советскому кино и конкретно его блистательному застойному периоду. В завязавшем, но чуть что развязывающем алкоголике Иване мерещатся герои Олега Янковского времен «Полетов во сне и наяву» и «Влюблен по собственному желанию» (не очень-то приятные люди, но попробуй найди кого-то получше). С другой стороны, в экранном партнерстве печального мотогонщика без мотоцикла и пухлого прохиндея из ГИБДД мерещится что-то из «Дон Кихота»: представьте себе сюжет, где у Санчо Пансы и Дон Кихота была одна Дульсинея на двоих.

«Инсомния» Где смотреть: PREMIER

Юрий Иванович (Гоша Куценко, который выступает тут в нетипичном для себя строго драматическом амплуа) — звездный психиатр-гипнотерапевт. Дорогие семинары расписаны у него на полгода вперед, а попасть к нему на первичный прием вообще нереально. При этом сам доктор страдает продолжительной бессонницей. Когда же он все-таки закрывает глаза, то видит покончившую с собой несколько лет назад жену (Екатерина Щеглова), загадочную голую рыжеволосую девушку и знак бесконечности. Чтобы забыться, Юрий ходит в стрип-клуб. Там он знакомится с молодой и обаятельной Аней (Ирина Старшенбаум). Почему-то рядом с ней он спит спокойно и не видит никаких кошмаров. Секс Юрия Ивановича не интересует — Аня действует на него как успокоительное.

Бритоголовый гипнотерапевт в заснеженной Москве… Где-то уже это было. Да, в прошлогоднем «Гипнозе» Валерия Тодоровского с Максимом Сухановым. Другой очевидный референс «Инсомнии» — «Псих». Так же как и психотерапевт, сыгранный Константином Богомоловым, персонаж Куценко — циничный и проницательный мизантроп, который никак не может разобраться с собственными кошмарами и комплексами. Но в проекте Валерия Федоровича и Евгения Никишова все попроще, сюжет не так головоломно закручен, как у предшественников. Зато художественное решение на высоте: все эпизоды «Инсомнии» снял оператор Алишер Хамиходжаев («Аритмия», «Антон тут рядом»), который прекрасно умеет работать с крупными планами и ограниченными пространствами городских квартир и офисов. Помимо упомянутых выше главных героев, в каждом эпизоде на несколько минут появляются отечественные сериальные звезды: Александр Робак, Роза Хайруллина, Игорь Миркурбанов, Кирилл Кяро и многие другие.

Веб-сериалы «Выжившие» Где смотреть: Youtube и Okko

Постапокалиптический мир «Выживших» включает в себя не только основной сериал (подробнее читайте о нем тут), но и еще восемь веб-спин-оффов, состоящих из эпизодов в 5 — 15 минут. Их герои мыкаются в той же суровой бессонной реальности (все пережившие эпидемию смертоносного вируса стали хрониками, и им нельзя спать дольше двух часов, иначе болезнь вгоняет их в многодневный сон, за которым следует смерть), а их истории — криминальные и семейные драмы, триллеры и даже один сурвивалистский видеоблог — могут пересекаться друг с другом и сюжетом большого сериала. В некоторых новеллах раскрываются и продолжаются конфликты и мотивы основного сериала. Худруками спин-оффов остались Борис Хлебников и Бакур Бакурадзе, а режиссерами стали молодые авторы или вовсе дебютанты. Лучшие из них («Огни», «Подростки» и «БЛОГГГЕР») снял Павел Тимофеев, в фильмографии которого пока только несколько короткометражных работ.

«Выжившие: Огни»

Молодой человек по имени Виктор (Филипп Авдеев из «Гоголь-центра», для которого этот сериал стал настоящим бенефисом) страдает от агорафобии и компульсивного расстройства. В самом начале эпидемии родители перевезли его в старый бабушкин дом в глухой деревне, подальше от страшных событий и других людей. Сразу понятно, что в новых обстоятельствах юноша очень уязвим. Питается Виктор курятиной (герои основного сериала в это время уже перешли на крыс), с другим продовольствием помогает сосед Петрович (Владимир Стеклов). Спасаясь от суровой реальности, каждый день в 4 часа парень выходит в радиоэфир, чтобы провести передачу о далеких странах и их достопримечательностях. Горькая ирония сюжета в том, что никто из слушателей передачи не знает, остались ли вообще эти страны, захватила ли эпидемия загадочного вируса весь мир или только Россию. Однажды на связь с Виктором выходит Ника (Анастасия Евграфова). Она в беде, ей нужна помощь. Подойдет даже такой нетипичный супергерой.

«Выжившие: Подростки»

Бывшие воспитанники детского дома (трое мальчиков и две девочки в возрасте от 12 до 17 лет) вот уже несколько месяцев скитаются по лесам, избегая больших городов. Их долгосрочный план — добраться до моря. Пока же они совершают набеги на встречающиеся им по пути поселки. У подростков есть рабочая схема: девушки выступают приманкой, завлекая мужчин, а парни нападают на потерявшую бдительность жертву, избивают и грабят. Когда-то их было шестеро, но однажды жертва дала отпор, и шестой из банды погиб во время ограбления. К компании прибивается новенький Ваня (Даниил Слуцкий), и вскоре подросткам выпадет шанс поквитаться с убийцей.

«Подростки» — роуд-муви в мире «Выживших». Для постапокалипсиса это органичный жанр — вспомним хотя бы «Дорогу» Джона Хиллкоута по роману Кормака Маккарти. Первые потери, первая любовь, презрение к жестокому миру, само порождающее жестокость в духе «Повелителя мух», — все чувства юных героев обострены, а эмоции чрезмерны. Завтра для них может не наступить никогда: можно запросто наткнуться на обезумевших от голода путников или просто забыть завести будильник и больше не проснуться. И их мечта о море тоже кажется формой стремления к смерти, только красивой, как у героев «Достучаться до небес».

«Выжившие: БЛОГГГЕР»

Когда разразилась эпидемия, смышленый технарь Гоша (Георгий Кудренко) набрел в лесу на заброшенную кирху и обустроил ее под себя. Теперь это современное жилище с самыми разными гаджетами и самодельными приспособлениями, почти что пещера Бэтмена. Чтобы не скучать, Гоша завел видеоблог, в котором делится лайфхаками выживальщика: как приготовить ежа на костре, как добыть газ из навоза, как получить электричество из лимона. Периодически на его шикарное по меркам времени жилище набредают незваные гости, но Гоша не намерен без боя отдавать жилплощадь.

«БЛОГГГЕР» — самый динамичный и лихой спин-офф «Выживших». Он мимикрирует под YouTube-блог типа «Очумелых ручек», и ему действительно подходит странный формат сверхкоротких сториз (в других случаях кажется, что авторы просто насильно порезали полный метр в подходящих для этого местах). Полезные советы получаются одновременно абсурдными и занимательными (например, лимон и правда может стать карманной электростанцией).

Георгию Кудренко досталась отличная партия, и он откровенно кайфует в смешном и безумном мире киберпанка. С видом Шерлока (не хватает только трубки в зубах) он разбирает ошибки нападающих на его дом-крепость. Кажется, что его герой победил в этой игре, потому что перестал бояться и превратил свою жизнь в приключение, о котором втайне мечтают каждый гик и инженер на пенсии (в основном сериале был такой же, вполне подготовленный к концу света дедушка-слесарь).

«Алиби» Где смотреть: Кинопоиск

Успешный сценарист Петр Решетников (Евгений Стычкин) имеет свой тайный бизнес — агентство, которое придумывает своим богатым клиентам алиби. Певицы, предприниматели и чиновники изменяют супругам, не знают, как избавиться от надоевшей любовницы, не хотят платить огромные алименты. Решетников и его команда на лету придумывают им правдоподобные легенды. В ход идут двойники, переодевания, завиральные байки о работе в спецслужбах.

Бизнес процветает, пока в «Алиби» не приходит жена Решетникова, Ольга (Ольга Сутулова), и не сообщает, что изменила мужу. Тем же вечером Решетниковы узнают, что их сын встречается со своей учительницей английского. Параллельно Петру как сценаристу дают заказ на адаптацию «Преступления и наказания». И вот уже герой во снах регулярно общается с Федором Михайловичем; классик русской литературы становится то ли психотерапевтом, то ли воплощением совести, то ли просто единственным человеком, кому Решетников может открыться. Ведь вокруг него все лгут.

«Алиби» было снято еще в 2018 году, но до зрителей сериал добрался только осенью 2021-го. Все эпизоды проекта снял Нурбек Эген (исторический «Шерлок в России» и современная «Самка богомола»), который уже успел превратиться в мастера остросюжетного жанра. Спродюсировали сериал Александр Цекало и его компания «Среда», так что «Алиби» богато на характерные для их продукции стилистические приемы: клиповый монтаж, сочная картинка и динамичный сюжет. «Алиби» успешно сочетает черты процедурала и семейной драмы. Подобно Шерлоку из одноименного сериала с Бенедиктом Камбербэтчем, главный герой думает и действует быстро и решительно, не задумываясь о том, служит ли он добру или злу; мир вокруг он воспринимает просто как многосерийный авантюрный фильм.

«Самка богомола» Где смотреть: STARТ

Серийная убийца Жанна Дронова (Ирина Розанова) на время покидает зону, чтобы помочь следствию поймать преступника, который решил копировать ее хитроумные преступления. Когда-то Жанна увлекалась природоведением и, убивая, имитировала тактику и технику то крокодила, то паука, а мстила только мужчинам, педофилам, насильникам и иногда просто неверным мужьям. Пикантная деталь в том, что к расследованию новой серии убийств подключают сына маньячки, который отрекся от нее 20 лет назад и усердно служит в полиции, — только при таком условии Дронова согласна помогать следствию.

«Самка богомола» — ремейк французского сериала «Богомол», о чем предупреждает приметный франкоязычный титр в начале каждой серии. Там хитроумную злодейку тоже играет большая звезда — Кароль Буке. Наверное, именно наличием заграничного первоисточника можно объяснить принципиальное пренебрежение российских локализаторов особенностями места действия и бросающуюся в глаза бутафорскую условность пространства — модные апартаменты сотрудников полиции или футуристические офисы следственного комитета. Хотя и французский вариант не отличался каким-то стремлением к достоверности. Впрочем, смотреть на попытку перевоплощения уютной Розановой в источник смутной опасности в любом случае любопытно.

«Чиновница»

Где смотреть: KION

Провинциальная чиновница Минздрава Ирина (Виктория Толстоганова) вступает в конфликт с бизнесменом Цаловым (Алексей Агранович). Она подозревает Цалова в производстве контрафактных лекарств, из-за которых умерла ее мать. Прежде Ирина была как все: брала взятки, подписывала что скажут, ездила в ЦУМ за покупками, имела влиятельного любовника-коллегу (Максим Виторган). А теперь она впуталась в очень рискованную войну да еще узнала о своей беременности от любовника, которого подозревает во лжи.

Первый эпизод этого довольно сенсационного сериала, как это нередко бывает, вышел странным и немного дезориентирующим зрителя. Бандиты тут не курят, чиновники не матерятся (разгадка — фамилии Эрнста и Файзиева в списке продюсеров; возможно, после стриминга «Чиновнице» уготовано эфирное будущее). Впрочем, к третьей серии уже перестаешь обращать внимание на это подцензурное смягчение нравов — так увлекает тебя противостояние упертой провинциальной чиновницы и коварного бизнесмена, у которого все схвачено.

Сценаристы «Чиновницы» обращаются с героями с безжалостностью авторов «Остаться в живых» и игр престолов и в кальмара, подбрасывая в каждый эпизод по трупу. А режиссер Оксана Карас добивается от актеров (в числе которых Максим Виторган, Полина Кутепова и Артем Быстров) правдоподобности в диалогах. Правда, узнаваемые портреты наших современников тут часто утрированы до типажной одномерности, так что самым интересным героем внезапно оказывается единственный персонаж с двойным дном — опер под прикрытием, который волочится за чиновницей, зажимает по углам подчиненную, но любит только лежащую в коме жену.

«Трудные подростки» Где смотреть: more.tv и Кинопоиск

«Трудные подростки» — самая честная и дерзкая отечественная подростковая драмеди. Сравнения сериала с «Эйфорией» вполне оправданы. Как и хит HBO, проект говорит о проблемах зумеров на их языке: на экране то и дело появляются врезы из TikTok или вставки-слоганы, которые описывают внутреннее состояние героев; в кадре непрерывно звучат треки Гречки, ANГЕЛ, Алены Швец, Шарлота и других инди-исполнителей. Добавьте к этому неоновые цвета, секс, наркотики и всегда подвижную камеру.

В самом начале первого сезона «Подростков» бывший футболист сборной России Антон Ковалев (Никита Волков) вышел из тюрьмы, где провел два года за пьяную драку в кафе. От безысходности Ковалев соглашается на предложение некогда воспитавшего его руководителя центра для трудных подростков Германа (Александр Лыков) и становится физруком у маленьких воров, дебоширов и наркоманов, надеясь вернуться в большой спорт, а заодно и завоевать сердце изошницы Вероники (Вильма Кутавичюте).

Но в первую очередь это сериал не о футболе, а о подростках — первой любви, стычках с криминальными элементами, отношениях с родителями. В главных ролях — молодые и талантливые дебютанты, в каждом сезоне к ним добавляются новые герои. Во втором — Глеб Калюжный, в третьем — Анастасия Красовская, обладательница приза за лучшую женскую в Локарно за «Герду». В каждой серии воспитанники центра ввязываются в безумное приключение и находят оригинальный и неочевидный выход из проблем, которые сами себе и создали. Находчивость и способность, выбравшись из одной авантюры, попасть в еще более сложную роднят героев с обаятельными гопниками из сериала «Голяк».