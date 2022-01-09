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Что происходит в прокате: Человек-паук и Disney захватили мир

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Итоги 2021 года: мировой бокс-офис вырос, Disney всех победила

Для киноиндустрии 2021 год закончился на оптимистичной ноте. После провального 2020-го прокат восстанавливался быстрыми темпами, хотя еще не достиг прежних объемов. В общей сложности по всему миру билетов в кино было продано на 21,4 млрд долларов, что на 78% больше, чем годом ранее. В США и Канаде сборы выросли вдвое — с 2,28 до 4,55 млрд долларов.

44% мирового рынка занял китайский прокат. В КНР эпидемия жестко контролируется, и кинотеатры смогли прожить год с минимальными ограничениями. При этом 84,5% сборов в Китае пришлось на местные фильмы — крупнейшие американские хиты в стране не выпустили.

Среди голливудских студий больше всего денег — от зрителей Disney. Компания четвертый год подряд удерживает лидерство на рынке кинопроката, даже несмотря на то, что в КНР фильмы Marvel де-факто бойкотируют. В Северной Америке студия получила 1,17 млрд долларов, во всем мире — 2,9 миллиарда. Следом за Disney расположились Sony (2,43 млрд долларов в мире), Universal (2,4 миллиарда) и Warner Bros. (2,26 миллиарда). Пятая студия-мейджор — Paramount — переживает не лучшие времена. В 2014 году компания заняла второе место по сборам после той же Disney, а по итогам 2021-го замкнула пятерку лидеров с большим отставанием (0,55 млрд долларов).

«Человек-паук» ворвался в топ-10 по сборам за всю историю проката

Рождественский и новогодний сезон что в США, что в остальном мире (кроме Китая, конечно) прошел под знаком Человека-паука. «Нет пути домой» в декабре показал лучший старт за время пандемии (260 млн долларов в Америке). Блокбастеру удалось стать первым миллиардером мирового проката с 2019 года. По итогам четырех уик-эндов на его счету 668,7 млн долларов в США и Канаде. Это шестое место за всю историю сборов в регионе: Спайдермен уже потопил «Титаник» (659,3 млн долларов) и в шаге от того, чтобы вытеснить из первой пятерки сборную марвеловских супергероев «Мстители: Война бесконечности» (678,8 млн долларов).

В мировом прокате «Нет пути домой» находится на восьмой строчке среди лидеров за все времена. В последние выходные Питер Паркер заработал 1,53 млрд долларов, обогнав сразу первых «Мстителей», «Форсаж 7», «Холодное сердце 2» и «Эру Альтрона». Следующая цель — ремейк «Короля Льва» (у него 1,662 млрд долларов).

«Код 355» не пользуется спросом

Остальные голливудские релизы в праздничный сезон выступили не так блестяще. Лента «Матрица: Воскрешение», которую могут без дополнительной платы посмотреть подписчики HBO Max, в американском прокате за три уик-энда получила 34,3 млн долларов, в мировом — 124,6 миллиона. Ниже ожиданий в США выступили «King’s Man: Начало» (25 млн долларов за те же три уик-энда, в мире — 74 миллиона) и «Вестсайдская история» (32,1 млн долларов и 53,1 млн долларов соответственно). Винить в невысоких сборах можно штамм омикрон: оба фильма рассчитаны на взрослую аудиторию, которая беспокоится о заражении больше, чем молодежь.

В уик-энд 7–9 января единственным новым релизом стал боевик «Код 355» о команде женщин-суперагенток. Фильм получил низкие оценки от критиков (всего 26% «свежести» на Rotten Tomatoes), реакция зрителей посредственная (оценка B+ на CinemaScore). 4,8 млн долларов на старте «Коду 355» хватило только для третьего места за неделю, он уступил «Человеку-пауку» и мультфильму «Зверопой 2» той же Universal (11,95 млн долларов в третьи выходные проката, общие сборы в Америке — 109 млн долларов).

Россия: рекорды «Последнего богатыря» и «Человека-паука»

Комедийное фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» стало самым успешным релизом российского проката за время длинных январских праздников. «Богатырь» занял около четверти сеансов в начале января и заработал 1,755 млрд рублей. Это уже больше, чем было у первой части (1,733 миллиарда), но сиквелу «Последний богатырь: Корень зла» (2,107 миллиарда) третья пока уступает. «Посланнику тьмы» осталось совсем немного, для того чтобы войти в первую пятерку самых кассовых российских фильмов, сместив оттуда «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

На втором месте в России находится все тот же «Человек-паук: Нет пути домой». После мощного старта в декабре Спайдермен с успехом прошел новогодние каникулы и в воскресенье достиг отметки в 3 млрд рублей. На этой неделе «Человек-паук» должен обойти «Движение вверх» и «Холопа» и выйти на второе место в истории российского проката (после «Аватара» с его 3,516 млрд рублей).

Третье место по итогам каникул получил «Зверопой 2» (678 млн рублей). От мультфильма отстали еще два российских релиза — анимационный «Три богатыря и Конь на троне» (309 млн рублей) и шахматная драма «Чемпион мира» (265 млн рублей).

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Репортер Эдди Брок обретает достойного врага — маньяка с симбиотом внутри. Блокбастер плюс бромантическая комедия. В подписке — только на Кинопоиске
В главных ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс
Режиссер:Энди Серкис
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