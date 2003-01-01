Гадание на Торе: Какое будущее ждет киновселенную Marvel

Что такое фазы киновселенной Marvel?

Фильмы Marvel делятся не только на серии, посвященные конкретным персонажам или командам, но и группируются в так называемые «фазы». Фазы можно сравнить с книжными (или комиксными) томами, где каждый отдельный фильм — как глава; пожалуй, еще проще сравнить фазы с сезонами телесериалов. В каждой фазе можно выделить сквозной метасюжет, хотя в большей степени это деление — удобный маркетинговый инструмент, который, например, позволяет выпускать красивые коллекции фильмов на Blu-ray.

«Железный Человек»

Первая фаза длилась пять лет, с 2008 по 2012 год; начиналась она первым «Железным человеком» и завершалась «Мстителями». Сюда вошли шесть фильмов, которые знакомили зрителя с несколькими супергероями, в финале объединившимися в команду для противодействия инопланетному вторжению. Первую фазу можно считать и опытной.

«Человек-Муравей»

Вторая фаза длилась три года: в 2013-м ее открывал третий «Железный человек», а закрывал в 2015-м «Человек-муравей». Здесь, по закону трехактной структуры, героям предстояли суровые испытания: Тони Старк переживает посттравматический синдром, Капитан Америка убеждается, что современное государство ему не друг, Тор начинает терять близких, и все Мстители расплачиваются за свою самоуверенность в «Эре Альтрона».

Во второй фазе студия работала с повышенной скоростью. Начиная с 2013 года Marvel выпускала не менее двух фильмов в год, а с 2014-го Кевин Файги реализовал такую схему: теперь каждый год параллельно с каким-то сиквелом должен был выходить оригинальный фильм про нового героя или новую команду. Сиквел «Капитана Америки» сменялся «Стражами Галактики», а после очередных «Мстителей» дебютировал «Человек-муравей».

«Мстители: Финал»

Третья фаза хотя и была короче первой (четыре года, с 2016 по 2019), но стала самой насыщенной — в нее вошли сразу 11 фильмов; все потому, что с 2017 года Marvel начали выпускать уже по три картины в год. Тут зритель видел вымышленную вселенную во всем ее многообразии — начиная с бытовых локальных проблем Питера Паркера («Человек-паук: Возвращение домой») и заканчивая магическими мирами Доктора Стрэнджа. Метасюжет третьей фазы был посвящен расколу Мстителей и вторжению Таноса — инопланетного диктатора, чье присутствие было обозначено еще в конце первой. Все начиналось «Первым мстителем: Противостояние» и закрывалось фильмом «Человек-паук: Вдали от дома», выступившим эпилогом к глобальным событиям «Войны бесконечности» и «Финала».

Первые три фазы получили постфактум общее заглавие «Сага бесконечности»: все вместе они рассказывали о формировании Мстителей, о погоне Таноса за Камнями Бесконечности и о заключительной битве земных супергероев с силами зла, после которой Мстители, по сути, прекратили существование.

Что войдет в четвертую фазу?

О четвертой фазе Файги рассказал на «Комик-Коне» в Сан-Диего летом. Во-первых, она будет самой короткой — продлится всего два года и закончится в 2021 году, — и в нее войдут всего пять фильмов (в третьей их было 11). Во-вторых, впервые в истории киновселенной телесериалы были заявлены как ее полноценная часть.

Фото: Getty Images

Само же содержание четвертой фазы сюрпризом для фанатов не стало: в 2020 году Marvel временно переходят на прежний темп «два фильма в год» и выпускают в мае приквел про Черную Вдову, а в ноябре представят новую команду бессмертных существ в фильме «Вечные». В 2021 году студия параллельно с двумя сиквелами («Доктор Стрэндж», «Тор» — вернутся режиссеры предыдущих частей, Скотт Дерриксон и Тайка Вайтити, соответственно) запускает нового персонажа — мастера восточных единоборств Шан-Чи.

Дополнить скромный кинорепертуар должны сериалы для стриминговой платформы Disney+. Информации о них пока очень мало — предположительно, в каждом будет шесть-восемь эпизодов, они будут неотъемлемой частью новой истории (в отличие от нынешних сериалов), и, конечно, сниматься в них будут актеры, известные по фильмам. В 2020 году первой ласточкой станет сериал «Сокол и Зимний Солдат» (кроме Энтони Маки и Себастиана Стэна в нем снимется и Даниэль Брюль, злодей Земо из «Противостояния»), а в 2021-м сериалов выйдет сразу три. Любопытно, что два из них посвящены героям, которые вроде бы погибли в предыдущих сериях: сначала «Ванда/Вижн» разовьет тему отношений Алой Ведьмы и андроида Вижна (и пояснит, как он может воскреснуть), а затем «Локи» расскажет о том Локи, который сбежал из 2012 года с Камнем Бесконечности во время событий «Финала». Эти два проекта выйдут весной, а осенью настанет долгожданный звездный час для Соколиного глаза — единственный из оригинальной шестерки Мстителей, оставшийся без сольного фильма, получит хотя бы телесериал.

Не забудем и про анимационный сериал «Что, если?..»: он будет посвящен альтернативным вариантам развития событий киновселенной и соберет в студии озвучания целую толпу знакомых по фильмам актеров.

«Что, если?..»

Еще три новых сериала, относящихся к четвертой фазе, выйдут после 2021-го. Первый — «Мисс Марвел» — о школьнице Камале Хан, мусульманке из семьи пакистанских иммигрантов и фанатке супергероев (в комиксах она — большая поклонница Капитана Марвел). Это один из самых популярных новых супергероев, Файги давно имел на нее виды; после дебюта на ТВ Камала появится в кино.

Второй — сериал про Лунного Рыцаря: этот персонаж убежден, что древние египетские боги наделили его особыми способностями, чтобы защищать закон и порядок, но в реальности он страдает расщеплением личности и галлюцинирует. И внешне, и по набору навыков Лунный Рыцарь здорово напоминает душевнобольного Бэтмена, одетого в белое.

Лунный Рыцарь №200 обложка by Becky Cloonan

Третий — про Женщину-Халк; в комиксах это Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера, которая получает дозу гамма-излучения после переливания ей крови Брюса. В отличие от Халка, Дженнифер способна контролировать свои превращения в зеленого монстра, и личность у нее одна — примерно как у Брюса в «Финале». Женщина-Халк в комиксах — адвокат, который занимается делами с участием супергероев и суперзлодеев; в последние годы это персонаж больше комедийный.

Что не войдет в четвертую фазу?

Третья часть «Стражей Галактики», сиквелы «Черной Пантеры» (премьера состоится 6 мая 2022 года, режиссером, разумеется, снова будет Райан Куглер) и «Капитана Марвел» (подробности неизвестны). Известно, что Джеймс Ганн, пережив отстранение и возвращение на пост режиссера «Стражей…», закончит свою трилогию и поставит точку в истории команды космических разгильдяев. Но поскольку, находясь в опале, он был спешно нанят конкурентами из DC, точку поставить придется позже — сначала Ганн должен снять новый «Отряд Самоубийц». Его съемки стартуют осенью 2019 года, а премьера назначена на август 2021-го; следовательно, работа над «Стражами…» начнется только после этого (впрочем, сценарий давно написан). У Marvel заняты еще две даты на 2022 год — в феврале и в июле: вполне возможно, что одну из них отдадут как раз «Стражам…».

«Отряд самоубийц», 2016

Будущее Человека-муравья туманно, поскольку фильмы о нем задумывались как эмоциональная разрядка после глобальных катаклизмов и трагедий с участием Мстителей — а получилась разрядка кассовая. Сборы у обеих картин незавидные, и в пользу Муравья сейчас говорит разве что финал «Мстителей», где у этого персонажа ключевая и очень яркая роль.

Что касается Мстителей, то предсказать их судьбу легко, глядя на опыт комиксов. Хотя оригинальная команда уже не вернется, рано или поздно над миром нависнет новая угроза, которую ни Стрэндж, ни Пантера, ни Капитан Марвел не смогут отразить поодиночке, — и случится это в тот момент, когда в реальном мире страсти по Мстителям угаснут, а зритель поверит, что история команды завершилась. Файги, как опытный продюсер, прекрасно знает, что некоторым франшизам и идеям обязательно нужно давать передышку, чтобы триумфально вернуть их после перерыва. Рискнем предположить, что пять лет — достаточный срок для такой передышки и что фильм под логичным названием «Новые Мстители» стоит ждать не раньше 2024 года.

«Мстители: Финал»

Гадать, кто станет новым мега-злодеем в мире Marvel и вокруг чего будет строиться сюжет, еще рано, но в комиксах есть подозрительно схожий прецедент: это первый том серии «Новые Мстители» (2005), где после распада прошлого состава команды несколько супергероев объединяются, чтобы предотвратить массовый побег злодеев из специальной тюрьмы — уже фигурировавшей в киновселенной!

Фантастические Люди Икс

Люди Икс и Фантастическая Четверка — марвеловские бренды, права на которые долго принадлежали компании Fox; после слияния Fox и Disney они впервые получают шанс воссоединиться с Мстителями, Стражами Галактики и всеми остальными. Про обе франшизы несколько лет ходят самые безумные слухи, причем особенно ретивые фанаты ожидали появления новых персонажей уже чуть ли не в «Войне бесконечности». Но в одном из недавних интервью Файги достаточно четко заявил, что в ближайшие пять лет ждать новых фильмов про них не стоит.

Логика в этом есть: во-первых, у Marvel, очевидно, уже были долгосрочные рабочие планы, принятые еще до возвращения этих персонажей; во-вторых, обеим франшизам, как и Мстителям, необходима передышка. Правда, по другой причине.

«Фантастическая Четвёрка», 2015

Если Люди Икс 15 лет назад были самой известной командой супергероев, к которой зрители попросту потеряли интерес в последние годы, то Четверке никогда не везло с экранизациями — так что публика должна избавиться от негативных ассоциаций, чтобы полюбить персонажей заново. Вполне возможно, Marvel начнут вставлять в свои фильмы различные намеки на мутантов и Четверку задолго до их реального возвращения, но здесь кроется одна важная проблема. Мутанты, к которым относятся Люди Икс, получают свои способности с рождения, а не в результате случайностей и катастроф, поэтому ввести их без предварительной подготовки во вселенную, где мутантов до сих пор не было, невозможно. Сценаристам киновселенной придется решать эту задачку во время работы над будущими фазами или мельком показывать детей и подростков-мутантов уже в ближайших фильмах. Другую задачу предстоит решить самому Файги — убедить Disney в том, что принесший им финансовые убытки «Тёмный Феникс» (сборы фильма составили около 252 млн. долл. при бюджете в 200) является исключением, а не правилом, и что Люди Икс достойны второго шанса.

Битва за сериалы

Еще один новый обитатель MCU — охотник на вампиров Блэйд, 20 лет назад убедивший продюсеров в том, что комиксы Marvel можно успешно экранизировать. Новым исполнителем роли Блэйда станет (уже после окончания четвертой фазы) Махершала Али — и этот факт заставляет серьезно переосмыслить устройство киновселенной Marvel. Дело в том, что Али уже появлялся в ней — но и играл совершенно другого персонажа, злодея из первого сезона «Люка Кейджа».

«Люк Кейдж»

Анонс его в роли Блэйда означает, что наметившийся разрыв между фильмами и сериалами Marvel становится совсем непреодолимым. По идее, и теле-, и кинопроекты Marvel описывают одну и ту же вселенную. Но производили их разные подразделения компании. Фильмы снимала Marvel Studios, с 2015 года перешедшая в подчинение Disney и не подчиняющаяся прямому руководству Marvel Entertainment.

Анонсированные на «Комик-Коне» сериалы для Disney+ — первые сериалы, над которыми будет работать непосредственно сама киностудия, а прежде всеми телепроектами занималась компания Marvel Television. Кевин Файги к ней отношения не имеет — MT руководит бывший сценарист комиксов Джеф Лоуб. Журналисты, имеющие доступ к источникам в Голливуде, уже несколько лет утверждают, что отношения между кино- и телестудией довольно прохладные. Но и без журналистов заметно, что сериальная часть вселенной Marvel с каждым годом все дальше удаляется на периферию. Поначалу марвеловские сериалы строились вокруг персонажей, дебютировавших на киноэкране, — Фила Колсона («Агенты Щ.И.Т.») и Пегги Картер («Агент Картер»); были возможны камео других актеров, вплоть до Сэмюела Л. Джексона. Однако где-то в районе 2015 года все начало меняться. Глобальные события фильмов перестали отражаться в телепроектах (разумеется, и камео киноактеров тоже прекратились); зрители заметили, что в сериалах для Netflix персонажи изо всех сил избегали называть Мстителей по именам, говоря «мужик с молотом», «огромный зеленый чувак»; остались разве что редкие упоминания Ваканды или Зоковии, вымышленных стран из киновселенной.

«Агент Картер»

Файги и режиссеры фильмов Marvel регулярно уходили от ответов на вопросы о том, когда герои сериалов появятся на большом экране; особенно красноречивым был визит Файги на Reddit после премьеры «Финала», во время которого он проигнорировал абсолютно все вопросы про телепроекты. Когда ни в одном из сериалов не отразились события «Войны бесконечности» и «Финала» («Агенты Щ.И.Т.» косвенно упомянули Таноса, но проигнорировали сюжет с исчезновением половины населения Земли), даже самым преданным фанатам стало ясно — синергии больше не будет. Хотя некоторые сериалы пересекаются друг с другом («Беглецы» и «Плащ и Кинжал», «Агенты Щ.И.Т.» и «Агент Картер», сериалы Netflix между собой), фанатские сообщества все чаще предлагают интерпретировать их как истории, отдельные от киновселенной. Единственный раз, когда персонаж из сериала перекочевал в кино, случился в «Финале» — этим персонажем стал дворецкий Говарда Старка Джарвис из «Агента Картера», что объяснимо: сценаристы «Финала» Кристофер Маркус и Стивен МакФили были создателями сериала.

Али не первый актер, который играет двух разных персонажей во вселенной Marvel; однако в прошлые разы у актеров в такой ситуации были совсем маленькие роли в фильмах и крупные — на ТВ. Али же был в главной роли в сериале и снимется в совершенно другой главной роли в грядущем фильме: логично предположить, что «Люк Кейдж» таким образом вычеркивается из канона киновселенной, а вместе с ним и остальные сериалы Netflix как минимум (но эту теорию опровергает Джемма Чан, которая, сыграв в «Капитане Марвел», будет играть другого персонажа в «Вечных» — хотя не исключено, что у этого обнаружится сюжетное обоснование). Впрочем, все марвеловские сериалы Netflix были закрыты за последние годы, предположительно по инициативе стримингового сервиса, и их будущее остается еще одним будоражащим фанатов вопросом.

Презентация «Вечных» на Комик-Коне». Фото: Getty Images

Сообщается, что по условиям контракта Marvel и Netflix любой сиквел или перезапуск этих проектов может состояться не ранее чем через два года после их окончания. Известно также, что руководство стримингового сервиса Hulu (принадлежит Disney и предположительно будет распространять контент, выходящий за рамки семейного возрастного рейтинга Disney+) готово возродить их у себя; недавно по сети пронесся новый слух о том, что Сорвиголова и прочие Защитники могут возродиться на канале FX (принадлежит Disney после поглощения Fox). Ко всем этим слухам хочется относиться скептически, потому что будущее самой Marvel Television как будто под большим вопросом: зачем Диснею две студии, делающие телесериалы про супергероев и конкурирующие друг с другом? Цифры не врут: из 11 «приписанных» к киновселенной сериалов Marvel сейчас выходят три, причем «Агенты Щ.И.Т.» завершатся в следующем году. Еще два, снятые по комиксам, но не входящие в киновселенную, — «Одаренные» и «Легион» — тоже закончились.

Таким образом, у телестудии сейчас совсем маленький фронт работ, даже если держать в уме несколько анонсированных мультсериалов и грядущее шоу» Хеллсторм» для Hulu — к тому же, в сентябре отменили спин-офф «Агентов» под названием «Призрачный гонщик» (о работе над ним стало известно совсем недавно, в мае).

Несмотря на столь тревожное положение дел, Джеф Лоуб в недавнем интервью Deadline заявил, что студия работает над собственными сериалами для Disney+, хотя и отказался уточнить, что имеется в виду. Без этой конкретики складывается впечатление, что Кевин Файги постепенно будет забирать более заметные имена франшизы себе, а Лоуб станет продюсером анимации. Косвенно это подтвердилось во время D23 Expo, где был анонсирован новый мультсериал для телеканала Disney Channel, «Лунная девочка и ДиноДьявол», посвященный безумному дуэту девочки-гения и динозавра из параллельной вселенной, — его делают без участия киностудии и не ориентируясь на Disney+.

Человек-паук: еще дальше от дома

Права на экранизацию комиксов про Человека-паука были проданы Sony в конце 1990-х годов на условиях, не очень выгодных для Marvel, но позволяющих компании пережить последствия банкротства: никто из участников сделки не отдавал себе отчета в том, насколько успешными станут киношные супергерои в новом веке.

Сначала Sony выпустила трилогию Сэма Рэйми, которая показала прекрасные результаты в прокате и заслужила одобрение как критиков, так и широкой общественности. Но под конец компания начала активно вмешиваться в работу режиссера, из-за чего третий фильм получился неудобоваримым, а Рэйми отказался возвращаться на четвертый. Посмотрев на успех киновселенной Marvel, функционеры Sony приняли решение перезапустить Паука и выстроить вокруг него собственную микро-вселенную (студии достались права на несколько сотен героев и злодеев, тесно связанных с Пауком в комиксах). Уже вторая часть новой киносерии — «Высокое напряжение» — показала, что Sony не знают и не понимают, как работать с супергероем.

«Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение»

Студия это тоже осознала и пошла на сенсационный компромисс с Marvel. Теперь Marvel могли использовать персонажа в своей киновселенной и в целом отвечали за творческие вопросы (сценарий, кастинг, съемка, продюсирование), а также получали доходы от продаж сувенирной продукции. Доходы эти, естественно, превосходили прибыль от проката фильма, которую Sony забирали себе. По сообщению источников Deadline, Marvel получали 5% от суммы сборов первого дня каждого фильма (в 2017 году The Wall Street Journal утверждал, что Marvel вместо этого доплачивали Sony 35 миллионов за фильм и отдали 175 миллионов за право получать доход от мерчендайза). Сделка всех устроила, фанаты были в восторге, Человек-паук начал появляться в марвеловских картинах каждый год, и апогеем новой славной эры стал «Вдали от дома», собравший в мировом прокате миллиард и ставший не только самым кассовым фильмом про этого персонажа, но и самым кассовым фильмом в истории Sony.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Успех свежего фильма побудил Marvel (и Disney) потребовать от Sony пересмотра условий сделки — теперь они претендовали на 50% прибыли от сборов фильма. Sony ответила отказом. В августе стало известно, что переговоры Sony и Marvel относительно совместной работы зашли в тупик. По словам Sony, представители Disney не захотели идти на компромисс и разорвали сделку; популярная конспирологическая теория гласит, что именно Disney инициировали утечку информации в Deadline, зная, что фанаты начнут массовые протесты в соцсетях (так и случилось) и окажут тем самым давление на соперника.

Обе стороны можно понять: Sony не так давно осталась без лицензии на фильмы про Джеймса Бонда и не хотела терять еще один ключевой источник прибыли; в Marvel, учитывая расширенный после поглощения Fox фронт работ, хотели получать нечто большее от работы над Пауком.

Когда этот текст уже готовился к выпуску, драма получила поистине кинематографический хэппи-энд: 27 сентября Sony и Marvel объявили о мирном соглашении. По сообщению Variety, по новым условиям Marvel получают примерно 25% от сборов фильма, сохраняют доходы от сувенирки и берут на себя четверть бюджета — за это Sony снова делятся с ними игрушками. Третий фильм о Пауке-Холланде должен выйти 16 июля 2021 года (следовательно, он попадет в четвертую фазу), и Marvel смогут использовать его еще в одном своем фильме про других персонажей.

Дебютанты будущего. Кто может присоединиться к MCU?

Громовержцы

Призрак («Человек-Муравей и Оса»)

Шансы: средние

В комиксах есть несколько версий этой команды, которые объединяет между собой только название и общий агрессивный настрой ее участников. В последние годы Громовержцы — команда антигероев, чуть ранее они походили на Отряд Самоубийц (суперзлодеи, вынужденные выполнять правительственные миссии), но изначально это была команда злодеев, выдававших себя за супергероев и успешно втиравшаяся в доверие к публике. Вряд ли Marvel хотят упреков в плагиате «Отряда…», и все же есть повод ожидать экранизацию именно второй ипостаси Громовержцев: в киновселенной есть тюрьма для суперзлодеев, а в фильме «Человек-муравей и Оса» дебютировала Призрак, входящая в комиксах в состав команды. В отличие от большинства злодеев в марвеловских фильмах, Призрак осталась в живых, что позволяет ожидать ее возвращения.

Нова

Фрагмент обложки «Нова» №1, 1976

Шансы: очень высокие

Юноша, ставший «космическим полицейским» и защищающий Землю и другие планеты от всевозможных агрессоров. Появление Новы в киновселенной — вопрос времени, поскольку в фильме «Стражи Галактики» уже показывали организацию «Корпус Нова», членом которой и должен стать землянин Ричард Райдер. Кроме того, судя по соцсетям, у Новы довольно большая и преданная фан-база, которая всячески лоббирует экранизацию его приключений.

Геркулес

Шансы: средние

Фрагмент комикса «Война Хаоса» №4, 2010

Герой греко-римского пантеона, который наравне с пантеоном скандинавским является важной частью мифологии комиксов Marvel. Киностудия успешно апроприировала Тора, теперь очередь за веселым и вечно полуобнаженным Геркулесом, одним из ветеранов комиксных Мстителей.

Молодые Мстители

Шансы: высокие

Человек-муравей с дочерью («Человек-муравей и Оса»)

Отряд подростков, вдохновленных Величайшими Героями Земли и собравших собственную суперкоманду во время распада Мстителей. Потенциальная экранизация позволила бы Marvel зацепить желанную аудиторию young-аdult-фильмов и улучшила бы ситуацию с репрезентацией меньшинств в MCU: Молодые Мстители известны как команда, где большинство персонажей — ЛГБТ. В комиксах в отряд, среди прочего, входят дочь Человека-муравья (уже есть в киновселенной), протеже Клинта Бартона по имени Кейт Бишоп (дебютирует в сериале «Соколиный глаз») и чернокожий последователь Капитана Америки Патриот (был в черновом варианте сценария «Черной Пантеры»). Похоже, команду уже потихоньку начинают собирать!

Капитан Британия

Шансы: средние

Капитан Британия, иллюстрация Alan Moore & Alan Davis

Сверхсильный летающий защитник Старого Света с британским флагом на груди. Киновселенная Marvel давно стала международным феноменом, и очевидный вектор ее развития — рассказывать истории, происходящие за пределами Нью-Йорка. Капитан Британия, он же Брайан Брэддок, мог появиться в фильме «Вдали от дома», но сценарий решили не загромождать новым персонажем; зато в фильме «Мстители: Финал» слышно, как агент Картер называет его фамилию. Впрочем, это персонаж не самый популярный, и от упоминания фамилии до полноценного дебюта могут пройти годы.

Нэмор

Шансы: средние

«Нэмор: Принц Атлантиды»

Марвеловский аналог Аквамена — высокомерный и воинственный царь Атлантиды, выступающий в комиксах то героем, то злодеем. Долгое время ассоциировался с Фантастической Четверкой, но в новом веке стал соперником Черной Пантеры — устойчивая фанатская теория прочит его на роль злодея в сиквел фильма Райана Куглера. Но никаких реальных подтверждений этой теории пока нет, хотя персонаж, безусловно, очень харизматичный.

Женщина-паук

Шансы: низкие

Фрагмент обложки «Женщина-паук» №39, 1981

Супергероиня, которую с Человеком-пауком не связывает ничего, кроме имени и немного похожей маски. Ничего общего у нее нет и с трендом на репрезентацию меньшинств — она дебютировала в комиксах еще в 1977 году. Женщина-паук в последние годы в комиксах — постоянный участник команды Мстителей, фигурант шпионских заговоров и межгалактических сражений и один из ведущих женских персонажей; но ее переезд в киновселенную всегда был под большим вопросом. Долгое время не было ясно, у кого конкретно права на персонажа — у Marvel или у Sony (либо же есть некий промежуточный компромисс, как в случае со злодеем Кингпином); но в конце прошлого года стало известно, что Женщина-паук появится в спин-оффе мультфильма «Через вселенные». Как это — и непростые отношения Sony и Marvel — повлияет на ее будущее в игровом кино, пока неизвестно.