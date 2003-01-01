Слух дня: Джеймс Ганн вернется к DC после «Стражей Галактики 3»

Как сообщают источники внутри Warner Bros., руководство студии очень довольно сотрудничеством с Джеймсом Ганном, который снимает для компании продолжение «Отряда самоубийц». Инсайдеры утверждают, что у Ганна есть множество интересных идей для самых разных персонажей, и студия хотела бы и дальше работать с режиссером.

Однако не уточняется, в какой роли Ганн может продолжить сотрудничество с Warner. Источники считают, что он может взять на себя контроль над всей киновселенной DC, выступая в качестве аналога Кевина Файги.

Стоит отметить, что данная информация не имеет подтверждения, и к ней стоит относиться лишь как к слуху. Всегда есть вероятность, что Ганн в итоге останется с Marvel.

Закончив работу над «Отрядом самоубийц 2», Ганн займет режиссерское кресло «Стражей Галактики 3». Новый фильм о команде суперзлодеев на службе правительства увидит свет в августе 2021 года, так что третьи «Стражи» появятся в кинотеатрах не раньше 2022—2023-го.

Источник: We Got This Covered