Съемки «Отряда самоубийц 2»: Часть новой команды суперзлодеев

В ближайшее время Джеймс Ганн приступит к съемкам нового «Отряда самоубийц» и сейчас занят подготовительной работой. В Instagram режиссер опубликовал фото в компании нескольких актеров, снимающихся в его фильме. «Тусуюсь в выходные с частью команды „Отряда самоубийц“, — написал Ганн под постом. — Отличные люди!»

Вместе с Ганном на фото представлены Нэйтан Филлион, Флула Борг, Давид Дастмалчян, Нг Мэйлин, Шон Ганн и Даниэла Мелкиор.

Новый «Отряд самоубийц» расскажет об очередной команде суперзлодеев, собранных Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

В первый «Отряд самоубийц» входили Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. В новом фильме невольными агентами правительства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.