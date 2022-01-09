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Крупным планом

Подкаст«Человек-паук: Нет пути домой» — торжество ностальгии или трогательная история взросления?

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Правда ли, что пасхалки и фан-сервис в новом «Человеке-пауке» подменили драматургию и развитие героя Тома Холланда? Почему Питер Паркер, на самом деле, трагический персонаж? Что не так с экшен-сценами в финале фильма? И что ждет культового героя да и обе киновселенные — Marvel и Sony — в будущем?

Альфред Молина и Том Холланд
Бенедикт Камбербэтч и Том Холланд
Том Холланд
Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч
Зендея и Том Холланд
Уиллем Дефо
Том Холланд
Джейми Фокс
Альфред Молина
Зендея и Том Холланд

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят об этичности морального посыла «Человек-паук: Нет пути домой» и размышляют об эволюции супергеройского кино. Разобраться в хитростях мультивселенных помогает Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».

В этом эпизоде мы запускаем рубрику, в которой будем советовать хорошие, важные фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. Первым мы рекомендуем посмотреть «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена. Фильм получил на Каннском кинофестивале Гран-при жюри и стал одним из главных фаворитов этого премиального сезона (ждем номинацию на «Оскар»). Это трогательное роуд-муви о финской студентке и русском шахтере Лёхе (прекрасная роль Юры Борисова), которые едут в поезде из Москвы в Мурманск: за бытовой трагикомедией скрывается тонкая и меланхоличная мелодрама о встрече двух одиночеств.

«Купе номер 6» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Репортер Эдди Брок обретает достойного врага — маньяка с симбиотом внутри. Блокбастер плюс бромантическая комедия. В подписке — только на Кинопоиске
В главных ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс
Режиссер:Энди Серкис
Смотрите по подписке
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