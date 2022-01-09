«Человек-паук: Нет пути домой» — торжество ностальгии или трогательная история взросления?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят об этичности морального посыла «Человек-паук: Нет пути домой» и размышляют об эволюции супергеройского кино. Разобраться в хитростях мультивселенных помогает Иван Чернявский, ведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».

В этом эпизоде мы запускаем рубрику, в которой будем советовать хорошие, важные фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. Первым мы рекомендуем посмотреть «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена. Фильм получил на Каннском кинофестивале Гран-при жюри и стал одним из главных фаворитов этого премиального сезона (ждем номинацию на «Оскар»). Это трогательное роуд-муви о финской студентке и русском шахтере Лёхе (прекрасная роль Юры Борисова), которые едут в поезде из Москвы в Мурманск: за бытовой трагикомедией скрывается тонкая и меланхоличная мелодрама о встрече двух одиночеств.

«Купе номер 6» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

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