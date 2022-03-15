Рассказываем про финал «Лунного рыцаря» и делаем прогнозы на будущее

На Disney+ вышла последняя серия сериала, действие которого происходит в киновселенной Marvel. Разбираемся, что произошло и какое будущее может ждать Лунного рыцаря.

Пятая серия

Богиня Таурт рассказывает Марку и Стивену (два Оскара Айзека), что они оказались в Дуате, египетском загробном мире. А восприятие этого мира зависит от сознания главного героя, поэтому он и выглядит как психиатрическая больница. Но за дверями медицинского учреждения Дуат выглядит еще более грозно: фиолетовое небо и древний корабль, который рассекает бесконечные пески. Таурт пытается взвесить сердца Марка и Стивена на весах правосудия, но вынести вердикт не удается — чего-то явно не хватает.

Марка/Стивена захлестывает воспоминаниями. Оказывается, что в детстве брат Марка утонул, его мать постоянно обвиняла мальчика, а тот придумал себе личность Стивена Гранта, чтобы справиться со стрессом. А еще главный герой рассказывает, что из армии его уволили, потому что он злоупотреблял наркотиками. После этого Марк присоединился к наемнику по фамилии Бушман. Тот убил археологов во время раскопок древней гробницы, а затем выстрелил в своего напарника. Умирающий Марк дополз до храма Хонсу и принял предложение бога стать его аватаром.

В конце серии на Марка/Стивена нападают души тех, кого он убил ранее. Стивен падает с корабля и превращается в статую, а Марк обретает покой посреди пшеничного поля.

Шестая серия

Итан Хоук

Хэрроу (Итан Хоук) теперь обладает посохом, который способен «взвешивать» души и сразу отправлять людей в загробный мир. К отряду его наемников тайно присоединяется Лейла (Мэй Каламави). Хэрроу вламывается в пирамиду Хеопса, где заседают боги, и освобождает свою покровительницу Амат. А Лейла вызволяет из заточения Хонсу, который сразу же предлагает ей стать новым Лунным рыцарем.

Тем временем Марк покидает египетский рай и спешит на помощь Стивену, а в итоге воскресает более цельной личностью, также исцелив физические раны благодаря Хонсу. Марк/Стивен в облике Лунного рыцаря и Лейла, временно ставшая аватаром Таурт, сражаются с Хэрроу на улицах Каира, а Хонсу и Амат бьются у пирамид. Героям удается заточить Амат в уязвимое и смертное тело Хэрроу, но Марк отказывается убивать противника. Вместо этого он напоминает Хонсу, что тот обещал освободить его от службы. Бог нехотя покидает главного героя. А затем Марк просыпается в лондонской квартире Стивена, привязанный за лодыжку к кровати.

Сцена после титров

Артур Хэрроу находится в психиатрической клинике, но неизвестный мужчина похищает его, попутно убивая охранников. Похитителем оказывается Джейк Локли (тоже Оскар Айзек), еще одна субличность Марка Спектора, о которой тот и не догадывается. Джейк все еще служит Хонсу (видимо, тот оставил в покое только Стивена и Марка) и без колебаний убивает Хэрроу.

Отсылки

Погибшего брата Марка Спектора в сериале зовут Рэндалл. В комиксах у героя тоже был брат Рэндалл, который являлся суперзлодеем по прозвищу Теневой рыцарь (Shadow Knight).

Золотая рыбка с одним плавником в квартире Стивена Гранта — напоминание о Рэндалле. Тот в день своей смерти нарисовал как раз такую рыбку.

Богиня Таурт рассказывает о загробном царстве древних египтян Дуате и упоминает, что таких миров может быть много. Очевидно, она имеет в виду Джалию — мистическое обиталище предков из африканской страны Ваканда, которая была показана в «Черной Пантере».

В пятой серии упоминается Рауль Бушман, один из основных антагонистов Лунного рыцаря в комиксах.

В шестой серии в сцене после титров наконец-то появляется Джейк Локли, существование которого мы предсказывали в предыдущем разборе сериала.

Какими получились финальные серии?

Оскар Айзек и Итан Хоук

Пятая серия с похождениями главного героя в психиатрической клинике-собственной-голове-Дуате самая впечатляющая во всем сериале. Во-первых, это полноценный актерский бенефис Оскара Айзека, который мастерски переключается между личностями Стивена Гранта и Марка Спектора. А во-вторых, это своеобразная терапия для главного героя: мы наконец-то узнаем о травматическом событии из его детства, которое раскололо сознание Спектора. Бог Хонсу лишь усугубил и без того существующее расстройство. Именно пятая серия больше всего похожа на сериал «Легион» («Лунный рыцарь» часто с ним сравнивают) про мутанта, у которого диссоциативное расстройство личности.

А шестой эпизод довольно поспешно закрывает все сюжетные линии: тут есть и вполне классическая битва в духе киновселенной Marvel (правда, гораздо более бюджетная, чем в фильмах), и интригующий финал, намекающий на дальнейшие приключения Лунного рыцаря. Ведь бог Хонсу хоть и оставил в покое Марка Спектора и Стивена Гранта, но приберег для себя скрытую личность, о которой никто не догадывался.

Как выглядит сериал целиком?

«Лунный рыцарь» занял достойное место среди марвеловских сериалов на стриминге Disney+. По духу он ближе всего «Ванде/Вижну» — это супергеройская история о психологической травме, в которой актерские работы даже важнее, чем жанровый флер со всеми его условностями вроде суперсил и красочных костюмов. Пока трудно предположить, что ждет Лунного рыцаря в будущих проектах киновселенной. Сериал еще не продлили на второй сезон (пока этого удостоились только «Локи» и мультсериал «Что, если…?»), хотя понятно, что Марку/Стивену еще предстоит встретиться с третью личностью, так что задел на сиквел тут точно есть. Не исключено, что Лунный рыцарь появится и в будущих кроссоверах. Было бы интересно посмотреть, как новый супергерой взаимодействует с Блэйдом, Сорвиголовой и Человеком-пауком, с которыми он неоднократно сталкивался в комиксах.