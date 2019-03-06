Кто такая Мисс Марвел? Рассказываем про супергероиню-мусульманку из Нью-Джерси

8 июня на Disney+ стартует новый сериал, который вводит в киновселенную Marvel новую супергероиню. Камала Хан (она же Мисс Марвел) появилась в комиксах относительно недавно, но уже успела добиться популярности. Рассказываем, как она получила свои суперсилы и чего стоит ждать от шоу.

Путаница с именами

В комиксах Marvel есть неразбериха с героями, которые носят имя самого издательства. В 1967 году дебютировал Мар-Велл, шпион неземной расы крии, которого послали на Землю, где он довольно быстро очеловечился. А через год на страницах комиксов появилась летчица Кэрол Дэнверс, которая работала в ЦРУ и НАСА. Кэрол влюбляется в Мар-Велла (он выступает под именем Капитан Марвел), а затем получает его суперспособности.

Девушка взяла псевдоним Мисс Марвел и действовала сольно и в составе Мстителей, она сменила несколько псевдонимов и костюмов, а в 2012 году стала Капитаном Марвел в честь своего погибшего возлюбленного. Так имя Мисс Марвел оказалось вакантным, и в 2013 году его заняла новая супергероиня.

Иман Веллани

Кто такая Камала Хан?

Новой Мисс Марвел стала 16-летняя американка с пакистанскими корнями Камала Хан. Она живет в Джерси-Сити и ходит в самую обыкновенную школу. Родители Камалы — мусульмане, которые строго следят за личной жизнью и поведением девушки. Героиня в свободное от школы время играет в MMORPG и зависает со своими друзьями Накией Бахадир и Бруно Каррелли. А еще обожает супергероев и пишет про них фанфики. Ее кумир — Кэрол Дэнверс, которая недавно взяла имя Капитан Марвел.

Однажды Камала попадает под воздействие туманов Терригена — это газообразное вещество способно развить сверхспособности у тех, чьи предки были связаны с расой Нелюдей. Так девушка становится полиморфом: она может изменять размеры своего тела (как Человек-муравей), а также растягивать конечности (как Рид Ричардс из Фантастической четверки). А еще она моментально преображается в свою любимую Мисс Марвел — блондинку в откровенном обтягивающем костюме. Но Камала решает, что достаточно будет позаимствовать псевдоним, поэтому униформу она выбирает другую — красно-синее буркини (специальный закрытый купальный костюм) со знаком молнии на груди. А вот псевдоним своего кумира она оставляет и начинает патрулировать родной Джерси-Сити, куда редко заглядывают именитые нью-йоркские герои.

Новоявленная Мисс Марвел столкнется с коварным злодеем по прозвищу Изобретатель, который получает энергию из тел подростков, а также поработает бок о бок с Росомахой, Локи, Человеком-пауком, Капитаном Марвел и другими Мстителями.

Почему она стала популярной?

Свою роль сыграла инклюзивность: пусть новая Мисс Марвел и не первая мусульманка в комиксах издательства (можно вспомнить Пыль из Людей Икс, которая дебютировала еще в 2002 году), но подобные персонажи раньше появлялись, скорее, на втором плане. А Камала Хан стала довольно заметной героиней с собственной серией комиксов, которые полноценно репрезентируют американских подростков с южноазиатскими корнями. С одной стороны, Камала выросла на западной поп-культуре, а с другой — носит довольно скромное (по меркам супергероического канона) одеяние и старается придерживаться религиозно-национальных традиций (хотя и регулярно ссорится по этому поводу со своими родителями). Героиню придумала редактор Marvel Сара Аманат, американка пакистанского происхождения и мусульманка. А сценаристкой серии стала Дж. Уиллоу Уилсон, которая росла в Джерси-Сити, а во взрослом возрасте приняла ислам.

Критики и фанаты считают, что Камала стала самым ярким новичком комиксов Marvel за долгие годы, и дело не только в достоверной репрезентации. Издательству отчаянно не хватало более реалистичных героев, каким в 1960-е был Человек-паук. Тогда впервые на страницах комиксах появился школьник-неудачник Питер Паркер, который не только сражался с суперзлодеями, но и задумывался о приземленных бытовых проблемах: как вовремя заплатить за съем квартиры и заработать денег. Камалу Хан часто сравнивают с первыми историями о Паркере, их роднят неудачные юношеские влюбленности, привязанность к семье, совмещение школьных будней и супергеройской деятельности.

Игра «Marvel's Avengers»

Где ее можно встретить кроме комиксов?

Камала Хан была героиней нескольких анимационных сериалов и фильмов по мотивам комиксов Marvel («Мстители будущего», «MARVEL: Возрождение. Тайное воинство»), но ее главным внекомиксным появлением стала видеоигра «Marvel's Avengers» (2017). Камала — ее главная героиня, а кроме нее, там появляются Тор, Халк, Капитан Америка, Железный человек и Черная Вдова. Команда Мстителей распадается после одного неудачного задания, а собирать их заново нужно именно Мисс Марвел, юной фанатке супергероев. Игра получила смешанные отзывы (журналисты ругали однообразный геймплей) и не оправдала финансовых ожиданий, зато познакомила широкую аудиторию геймеров с новым персонажем.

А сейчас Камала готовится к своему дебюту в киновселенной Marvel — сперва она появится в сериале «Мисс Марвел», а затем и в фильме «Марвелы» (выход запланирован на 2023 год), где разделит экранное время с Капитаном Марвел и Моникой Рамбо.

Что нужно знать о сериале

«Мисс Марвел» — это уже пятый сериал Disney+, расширяющий киновселенную Marvel. Камала Хан тут вполне соответствует комиксному канону: она пакистано-американский подросток из Джерси-Сити, фанатка супергероев и Капитана Марвел. Ее сыграла дебютантка Иман Веллани, с героиней ее роднит происхождение (Веллани выросла в семье пакистанских мусульман). Также в сериале появятся ее лучшие друзья Бруно (Мэтт Линтц) и Накия (Ясмин Флетчер), а еще привлекательный подросток Камран (Rish Shah), с которым связана довольно интересная сюжетная линия в первых комиксах про Мисс Марвел. Появится и пакистанский уличный линчеватель Карим (Арамис Найт) по прозвищу Красный Кинжал. Никаких появлений уже известных супергероев пока не анонсировано, но логично предположить, что в сериале могут появиться Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел (Бри Ларсон) или Моника Рамбо (Тейона Паррис). Другие возможные камео — Человек-паук, прочие уличные герои вроде Сорвиголовы или сами Нелюди.

Шоураннером «Мисс Марвел» выступила стендап-комик Биша К. Али (она писала сценарий к одной из серий «Локи»), а режиссерами стали Мира Менон («Каратель»), Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения»), Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда»). Судя по трейлеру, нас ждет довольно красочная история взросления; сама исполнительница главной роли Иман Веллани сравнивает сериал с фильмами «Леди Бёрд», «Скотт Пилигрим против всех» и культовыми подростковыми драмеди Джона Хьюза.