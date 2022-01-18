Экранизации антиутопий, журналистских расследований о мафиози и шоу о моде: что посмотреть из итальянских сериалов

C 15 июня в Амедиатеке стал доступен итальянский мини-сериал «Не оставляй меня». В одном из венецианских каналов находят тело убитого мальчика. За расследование дела берется детектив из Рима, Елена, и ее бывший возлюбленный — полицейский Даниэле, с которым они не виделись почти 20 лет.

Мы решили изучить библиотеку Кинопоиска и выбрали еще семь сериалов, снятых на родине Паоло Соррентино, без которого эта подборка была бы бессмысленной.

Один из главных хитов 2016 года, в котором Соррентино продолжает показывать великую красоту Италии, на этот раз божественную. Бывший архиепископ Нью-Йоркский Ленни Белардо (одна из лучших ролей Джуда Лоу) становится самым молодым в истории папой римским. Он радикально отличается от предыдущих пожилых понтификов, которые только улыбаются, добродушно машут толпе верующих и выглядят почти забальзамированными. Белардо пьет вишневую колу, ходит в солнцезащитных очках, курит и одевается под «I’m sexy and i know it», а до приветствия публики на площади Святого Петра ему и вовсе нет никакого дела. Кардиналы считают, будто смогут им манипулировать, но очень сильно ошибаются.

Помимо богоподобного Джуда Лоу, в сериале показаны роскошные интерьеры ватиканских дворцов и соборов (в самом Ватикане снимать не разрешили). На римской студии Cinecitta построили полномасштабные реплики фасада собора Святого Петра и части Сикстинской капеллы (работа только над капеллой заняла пять недель). Папский кабинет, в котором герой Джуда Лоу принимает визитеров, был воссоздан по новостным сюжетам.

После того как Пий XIII (Джуд Лоу) впал в кому в конце «Молодого Папы», в сериале встал вопрос об избрании нового главы Католической церкви. Выбор конклава кардиналов падает на Джона Брэннокса (Джон Малкович), заинтересованного не столько в продолжении миссии Христа и сохранении традиций католицизма, сколько в собственной выгоде. Коронованный под именем Иоанн Павел III, он быстро привыкает к новой роли, однако все карты смешивает внезапное возвращение из комы Пия XIII.

Премьера сериала Паоло Соррентино состоялась в 2019 году на Венецианском кинофестивале.

Сериал снят по сценарию итальянского журналиста Роберто Савиано, который в 2006 году выпустил одноименный роман-расследование про деятельность одной из самых влиятельных преступных группировок Европы — неаполитанской каморры. Спустя два года книгу экранизировал Маттео Гарроне. Драма получила в 2008 году Гран-при в Каннах и номинацию на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Герои вышедшего позже сериала — участники клана Савастано, который господствует в Неаполе (и здесь они выглядят совсем иначе, чем в фильме Гарроне). Их влияние начинает ослабевать после ухода главы, дона Пьетро Савастано. В городе начинается ожесточенная борьба за власть. Съемки проходили в настоящих бандитских районах, и каждое утро шоураннеру Стефано Соллиме докладывали обстановку на площадке — например, «да, все чисто, можно снимать», или «сегодня убили молодого парня, потому будет много полиции и перестрелки», а самого Савиано консультировали реальные мафиози. Кстати, каморра назначила денежную премию за его голову, так что сейчас он находится под защитой итальянской полиции. Мы уже делали большой материал о бандитской саге, которую сравнивают с «Прослушкой» и «Крестным отцом».

В основе мини-сериала — роман итальянского писателя Никколо Амманити, который сам занялся киноадаптацией в качестве режиссера. Это подростковая антиутопия о вирусной инфекции, которая убила всех людей старше 14 лет. Дети, которые лишились родителей, разбились на многочисленные группы и начали жить по своим законам. Младшего брата Анны похищает племя «Синие дети», и теперь она вынуждена отправиться в опасное путешествие по постапокалиптической Италии, чтобы его найти. Книгу сравнивают с «Повелителем мух», но сам Амманити называет своими главными источниками вдохновения «Апокалипсис» Мэла Гибсона и картину Питера Брейгеля «Детские игры».

Мини-сериал режиссера «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино. Он поставил все восемь эпизодов по сценарию, в написании которого ему помогли Шон Конуэй («Бесстыдники»), Франческа Маньери («Чудо: Слезы Мадонны») и Паоло Джордано («Одиночество простых чисел»).

Фрайзер (Джек Дилан Грейзер) переезжает на американскую военную базу в Италию со своими двумя матерями (Хлоя Севиньи и Алиси Брага), где у него завязываются романтические отношения с Кейтлин, тоже дочкой военных. Но еще парень начинает испытывать чувства к солдату старше него.

1974 год, Милан. 23-летняя Ирене (Грета Ферро) изучает историю искусств, но не сдает экзамен, потому что преподаватель не согласен с ее трактовкой картины Караваджо. Расстроенная, она решает бросить учебу и пойти работать. Ирене попадается листовка с приглашением на стажировку в журнал о моде Appeal. И хотя девушка не очень смыслит в высокой моде и известных дизайнерах, ее берут на работу (благодаря тому, что она на ощупь угадывает, из чего сделана рубашка коллеги). А дальше начинается итальянская версия «Дьявол носит Prada», перенесенная в 1970-е. Изданием руководит Рита Пазини (Маргерита Буй), даже прической напоминающая Миранду Пристли. Ирене пытается заслужить доверие коллег, знакомится с итальянскими дизайнерами и постепенно отдаляется от своего прежнего окружения.

Сериал открывается титрами с цитатой Франки Соццани, важной фигуры в мире моды. Франка была главным редактором Vogue Italia почти 30 лет (ее не стало в 2016-м), при ней журнал стал всемирно популярным наравне с американской версией. А исполнительница главной роли Грета Ферро — модель, сотрудничающая с Armani.

Продолжение сериала «Медичи: Повелители Флоренции». Оригинальное шоу было посвящено Козимо Медичи (Ричард Мэдден), сыну основателя династии Джованни ди Биччи (Дастин Хоффман), а в «Великолепных Медичи» главным героем стал внук Козимо, Лоренцо Великолепный, которого играет Дэниэл Шарман.

Это костюмный сериал с итальянскими пейзажами (съемки прошли в регионах Тоскана и Лацио). Лоренцо наследует семейное дело после своего отца Пьеро, который неважно вел дела. Лоренцо хочет укрепить положение Медичи: он женится на римской аристократке Клариче (Сюннёве Карльсен) и поддерживает художников. Среди них — Сандро Боттичелли (Себастьян де Соусса из «Великой» и «Нормальных людей»). Параллельно Лоренцо пытается присмирить врагов из рода Пацци (его возглавляет Шон Бин), а затем ему предстоит налаживать дипломатические отношения с Миланом и Неаполитанским Королевством.

Автор: Кира Голубева