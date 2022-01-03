Сериалы июля: «Обитель зла», «Черная птица» и финал сезона «Очень странных дел»

В июле дочка ученого попытается выжить во время зомби-апокалипсиса, молодой заключенный будет выбивать признание из маньяка, а подростки узнают новые секреты Изнанки.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главное
«Очень странные дела», 2-я часть 4-го сезона
Где смотреть: Netflix — 1 июля (премьера всех серий)
Грандиозный финал четвертого сезона состоит из двух очень длинных серий (их совокупный хронометраж — около 4 часов). Герои во главе с Одиннадцать (Милли Бобби Браун) готовятся к финальной битве с человекоподобным монстром Векной, и, по словам создателей сериала, нас ждет сразу несколько смертей.
«Список смертников», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 1 июля (премьера всех серий)
Морской котик Джеймс Рис (Крис Пратт) пережил секретную миссию, во время которой погиб весь остальной взвод. Теперь Рис пытается справиться с ПТСР и выяснить, почему его команда попала в засаду. Роль его лучшего друга исполнил Тейлор Китч («Большая афера»), Констанс Ву («Безумно богатые азиаты») сыграла военную корреспондентку, а Джай Кортни («Джек Ричер») — миллиардера, который, возможно, ответственен за гибель солдат.
Остросюжетная драма снята по бестселлеру бывшего «морского котика» Джека Карра, он же стал исполнительным продюсером шоу. Чтобы достоверно передать атмосферу военных действий, к работе над сценарием были приглашены авторы с военным прошлым. Шоураннер сериала — Дэвид ДиДжилио («Пропавший»).
«Черная птица», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 8 июля (премьера двух серий)
Джимми Кин (Тэрон Эджертон) попадает в тюрьму за распространение наркотиков, ему грозит 10 лет в тюрьме строгого режима. Но он может выйти на свободу гораздо раньше, если согласится сотрудничать с полицией. Взамен он должен сблизиться с другим заключенным Ларри Холлом (Пол Уолтер Хаузер), которого осудили за жестокое убийство женщины. Холл вскоре может выйти на свободу, но полиция уверена, что на его счету есть еще как минимум 14 жертв. Кин должен выбить из него признание. Но Ларри и другие заключенные могут заподозрить, что он ведет двойную игру.
Сюжет основан на реальной истории футболиста Джеймса Кина, который попал в тюрьму, заключил сделку с ФБР, а позже написал об этом мемуары. Сценарий написал Деннис Лихейн, автор романов «Остров проклятых» и «Таинственная река». Роль отца главного героя сыграл Рэй Лиотта — это одна из последних работ актера, который умер весной 2022 года.
«Лучше звоните Солу», 2-я часть 6-го сезона
Где смотреть: AMC — с 11 июля
Финал спин-оффа «Во все тяжкие». В последних сериях мы узнаем, чем закончилась история Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). А еще выясним, почему адвокатша Ким Векслер (Рэй Сихорн) и преступник Лало (Тони Далтон), не появлялись в сериале «Во все тяжкие». Также в финальной части сезона состоится долгожданное камео: в кадре появятся главные звезды телевселенной Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкман (Аарон Пол).
«Обитель зла», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 14 июля (премьера всех серий)
Хоррор-сериал по мотивам одноименной франшизы. Действие разворачивается сразу в двух временных линиях. В 2022 году ученый Альберт Вескер (Лэнс Реддик) вместе с двумя дочерями, Джейд (Тамара Смарт) и Билли (Сиена Агудонг), переезжает в Нью-Раккун-Сити. А в 2036 году повзрослевшая Джейд (Элла Балинска) пытается выжить в мире, который заполонили зомби. А заодно выяснить, что стало с ее сестрой и что связывает отца с корпорацией, которая ответственна за вспышку вируса. Шоураннер сериала — сценарист «Сверхъестественного» Эндрю Дабб.
Что еще посмотреть
«Мэгги», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 6 июля
Романтическая комедия об экстрасенсе Мэгги (Ребекка Риттенхаус), чьи предсказания всегда сбываются. Однажды она гадает по руке незнакомому парню по имени Бен (Дэвид Дель Рио) и видит, что в будущем они поженятся и у них будет ребенок. Но сам Бен об этом пока не подозревает, к тому же у него есть девушка. Над сериалом работали создатели семейной комедии «Жизнь в деталях».
«Король махинаций», мини-сериал
Где смотреть: Netflix – 6 июля (премьера всех серий)
Немецкий комедийный сериал об амбициозном программисте Феликсе Армане (Томас Шуберт), который любой ценой хочет стать гендиректором крупнейшей в мире финтехкомпании. Однако от цели его отвлекает влюбленность в инвесторку Шейлу Уильямс (Larissa Sirah Herden).
«Перерождение дяди», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 июля (премьера всех серий)
Аниме по мотивам одноименной манги. Такафуми навещает в больнице дядю, который рассказывает племяннику, что последние семнадцать лет он провел не в коме, а в магическом мире. Парень решает помочь дяде адаптироваться к жизни в современной Японии и заодно побольше узнать о волшебных приключениях. Режиссером аниме выступил Сигэки Каваи («Академия ведьмочек», «Мастер меча онлайн»), а сценарий написал Кэнта Ихара («Эхо террора»).
«Мунхэвен», 1-й сезон
Где смотреть: AMC+ — с 7 июля
Антиутопия Питера Ока («Мертвые как я») о мире будущего, в котором существование Земли находится под угрозой, поэтому люди создали на Луне подобие райского сада. Однако среди обитателей идиллического Мунхэвена находится несколько заговорщиков, стремящихся уничтожить последних землян. Контрабандистка Белла (Emma McDonald) пытается вычислить преступников и разобраться, можно ли на этой планете доверять хоть кому-то. Главные роли исполнили Джо Манганьелло («Супер Майк») и Доминик Монахэн («Властелин колец»).
«Бу, сучка», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 8 июля (премьера всех серий)
Подростковая комедия от создательниц ситкома «Неуклюжая». Неприметная старшеклассница Эрика Ву неожиданно умирает и становится призраком. Теперь девушке предстоит завершить неоконченные земные дела и привыкнуть к новой «жизни». Например, она с удивлением узнает, что многие мифы о привидениях — это ложь. Например, они не могут проходить сквозь стены. В главной роли — Лана Кондор, звезда фильма «Всем парням, которых я любила».
«Самая длинная ночь», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 июля (премьера всех серий)
Испанский криминальный триллер, действие которого происходит в тюрьме, где сидит серийный убийца. Группа вооруженных людей штурмует здание в попытке освободить маньяка, но тюремщики не собираются сдаваться без боя. Одну из главных ролей исполняет Альберто Амман из сериала «Нарко».
«Цветы на чердаке: Начало», мини-сериал
Где смотреть: Lifetime — с 9 июля
Приквел фильма «Цветы на чердаке» по знаменитому роману Вирджинии Эндрюс, который после выхода в 1979 году был запрещен в нескольких штатах из-за откровенных описаний секса и инцеста. В сериале речь пойдет об Оливии (Джемайма Рупер), которая выходит замуж за богатого холостяка Малькольма Фоксворта (Макс Айронс). Но семейная жизнь превращается для Оливии в кошмар: она узнает, что муж скрывает от нее жуткие тайны. Это открытие приведет к тому, что позже женщина на долгие годы запрет своих внуков на чердаке. Сериал сняла постановщица «Оби-Вана Кеноби» Дебора Чоу.
«Все ерунда», 1-й сезон
Где смотреть: Freeform — с 13 июля
Сериал стендап-комика Фиби Робинсон, основанный на ее одноименном сборнике эссе. Робинсон, сыгравшая в шоу главную роль, называет свой проект реалистичной версией «Секса в большом городе», в которой Кэрри Брэдшоу — позитивная темнокожая жительница Нью-Йорка. Пока она зарабатывает гроши, но пытается построить карьеру. Иногда она покупает дорогие платья, но не срывает с них бирки, чтобы вернуть их на следующий день.
«Люся», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — c 14 июля
Программист Сеня (Данила Козловский) переживает семейный кризис и находит отдушину в разговорах с «Люсей». Это новая умная колонка с продвинутым искусственным интеллектом, главный продукт самого Сени. Люся поможет своему создателю стать богаче, но сделает ли это его счастливым? ИИ озвучила популярная актриса дубляжа Дарья Блохина, а другие роли сыграли Дарья Савельева, Кристина Асмус, Ян Цапник, Максим Виторган, Иван Макаревич и Анна Слю. Все серии снял Иван И. Твердовский («Класс коррекции»).
Victoria’s Secret: Ангелы и демоны, 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — 14 июля (премьера всех серий)
Документальный сериал о легендарном бренде нижнего белья. Значительная часть шоу посвящена основателю бренда Лесли Векснеру и его дружбе с миллионером Джеффри Эпштейном, который проводил «собеседования» с моделями, заканчивавшиеся домогательствами и насилием. В 2019 году Эпштейн был обвинен в секс-торговле и, по официальной версии, покончил с собой в камере предварительного заключения. Сериал снял журналист Мэтт Тирнаур, автор известного документального фильма «Валентино: Последний император».
«Фарзар», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 июля (премьера всех серий)
Безумная анимационная комедия в духе «Рика и Морти» и «Футурамы». Главный герой — принц, который собирает команду, чтобы защитить свою планету от нападения инопланетян. Шоу создали Роджер Блэк и Вако О’Гуин, вместе работавшие над «Бриклберри» и «Полицией Парадайз».
«Невеста в черном», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 июля (премьера всех серий)
Сатирическая мелодрама Ким Джон-мина («Плохие парни») о домохозяйке Со (Ким Хи-сон), которая обращается в компанию по подбору богатых партнеров. Но женщина не стремится выйти замуж, ее цель — отомстить любовнице бывшего мужа.
«Уверенным шагом», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 22 июля
Детский сериал Виктора Нелли-мл. («Бруклин 9-9») по автобиографической книге американского паралимпийца и писателя Джоша Сандквиста. Главный герой — двенадцатилетний Джош (Logan Marmino) с протезом ноги, который переходит с домашнего обучения в государственную школу. Мальчику с помощью семьи и друзей предстоит привыкнуть к новой жизни.
«Свет и магия», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 27 июля
Документальный сериал об истории студии спецэффектов Industrial Light & Magic, которую основал сам Джордж Лукас. IL&M работала не только над сагой Лукаса, но и над другими культовыми франшизами вроде «Гарри Поттера». Документалку снял друг студии Лоуренс Кэздан, сценарист пятого и шестого эпизодов «Звездных войн».
«Газетчицы», 1-й сезон
Где смотреть: Prime Video — с 29 июля
1988 год. Четыре девочки-подростка подрабатывают доставкой газет, но утром после Хеллоуина их жизнь резко меняется. Подруги находят машину времени, которая переносит их в наши дни, где девочки встречают взрослые версии себя. Фантастическое шоу в духе «Очень странных дел» основано на одноименном комиксе Брайана К. Вона, автор хитового «Y. Последний мужчина». Одну из повзрослевших героинь играет комедиантка Али Вонг (сценаристка первых сезонов «Трудностей ассимиляции»).
«На поверхности», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 29 июля
Софи (Гугу Эмбата-Ро) получила черепно-мозговую травму, которая привела к потере памяти. Теперь она с помощью мужа и друзей пытается восстановить события прошлого. Но чем больше Софи узнает, тем сильнее сомневается в том, что ей говорят правду. Сценарий психологического триллера написала Вероника Уэст («Меломанка»), часть эпизодов снял номинант на премию «Эмми» Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя»).
«Без пары», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 29 июля (премьера всех серий)
Романтическая комедия Даррена Стара («Секс в большом городе») с Нилом Патриком Харрисом («Как я встретил вашу маму») в главной роли. Его героя Майкла после 17 лет отношений бросает муж. Сначала это кажется ему крушением всего мира, но потом он начинает замечать, что у одиночества есть свои плюсы — например, оно позволяет встречаться с привлекательными мужчинами. В сериале также снялась Марша Гей Харден («Реанимация»).
«Эмбер Браун», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 29 июля
Семейный сериал по детским бестселлерам Полы Данзигер посвящен девочке Эмбер (Carsyn Rose), которая переживает развод родителей с помощью музыки. Ее маму сыграла Сара Дрю («Перед классом»). Шоураннер Бонни Хант — создательница и звезда ситкома «Жизнь с Бонни».
«Настоящий рэп», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — июль
Комедия от создательницы «Белой вороны» Иссы Рэй. Две подруги, фанатки рэпа, мечтают стать звездами музыкальной индустрии. Правда, одной из них пока приходится подрабатывать в отеле, а другой — в одиночку воспитывать четырехлетнюю дочь и пытаться как-то свести концы с концами. Главные роли исполнили комик Aida Osman и рэперша Alja KaMillion, которая писала песни для Рианны и H.E.R.
«Наследие»
Где смотреть: Premier — июль
Человечество оказалось на грани вымирания из-за экологической катастрофы, поэтому ученые из программы «Наследие» решили пополнить популяцию. Для этого они заморозили себя и специально отобранные эмбрионы на сотню лет, а после вышли в новый мир. Однако новое поколение детей окажется совсем не таким, как они себя представляли. В сериале снялись Алексей Серебряков, Егор Бероев, Ольга Макеева, Артем Ткаченко, Константин Крюков, Анар Халилов и другие.
Остальное
The Black Hamptons, мини-сериал
Где смотреть: BET+ — с 1 июля
Драма по одноименному бестселлеру Карла Вебера о вражде между двумя богатыми семьями — Бриттонами и Джонсонами.
«Мы охотимся вместе», 2-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 3 июля
Во втором сезоне британского детектива паре полицейских (Ив Майлс и Бабу Сизей) предстоит раскрыть личность нового серийного убийцы, который скрывает лицо под маской птицы.
«Отмена действия», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 июля (премьера всех серий)
Последний сезон мексиканской подростковой драмы, в которой вновь появляется анонимный хакер, угрожающий старшеклассникам раскрыть их секреты.
«Нью-Йорк, или Не считается», 2-й сезон
Где смотреть: EPIX — с 10 июля
Второй сезон драмеди о компании выпускников, которые стремятся вырваться из пригорода в Манхэттен и сражаются за свои мечты. Действие новых серий начнется спустя год после событий первого сезона, в 1981 году.
«Чэд», 2-й сезон
Где смотреть: TBS — с 11 июля
Драмеди об иранском мальчике-подростке Чэде (его играет 40-летняя комедиантка Назим Педрад), который хочет стать популярным в американской школе. Во втором сезоне Чэд встретится со своей властной бабушкой и потеряет голову от влюбленности в Мону.
«Чем мы заняты в тени», 4-й сезон
Где смотреть: FX — с 12 июля
Продолжение мокьюментари-комедии о насыщенной жизни компании вампиров. Нандор (Кайван Новак) продолжает поиски жены, а Надя (Натасия Деметриу) готовится к грандиозному открытию вампирского ночного клуба.
«Обратная сторона Земли», 3-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 13 июля
Новый сезон анимационной комедии от создателей «Рика и Морти», в которой команда инопланетян совершает аварийную посадку на Земле и теперь вынуждена приспосабливаться к местной жизни.
«Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 июля (премьера всех серий)
Мультсериал, который сюжетно не связан ни с одним из предыдущих проектов франшизы. Воин-панда По знакомится с легендарным британским рыцарем-медведем. Вместе им предстоит участвовать в эпической битве против двух злобных хорьков, которые хотят завоевать мир. К озвучке По вернется актер Джек Блэк.
«Кровь и сокровища», 2-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 17 июля
Новые приключения бывшего агента ФБР (Мэтт Барр) и воровки предметов искусства (София Пернас), которым приходится спасать мир.
«Повзрослевшие», 5-й сезон
Где смотреть: Freeform — с 20 июля
Драмеди о Зоуи (Яра Шахиди) и ее друзьях, которые пытаются найти свое место в жизни после окончания школы. В пятый сезон не вернутся сразу шесть основных актеров, среди которых Франсиа Рэйса, Эмили Эрлук и Хлоя Бэйли.
«Американские истории ужасов», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 21 июля
Спин-офф хоррор-сериала Райана Мёрфи «Американская история ужасов», вдохновленный городскими легендами. Детали сюжета второго сезона пока не раскрываются.
«Мир юрского периода: Лагерь мелового периода», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — 21 июля (премьера всех серий)
Финал детского мультсериала о подростках, которые пытаются выжить на острове, где ученым удалось возродить опасных хищников. В пятом сезоне им предстоит сражаться не только с динозаврами, но и с людьми, которые угрожают их существованию.
«Не с первой попытки», 3-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 22 июля
Обаятельная британская драмеди о Никки и Джейсоне (Эстер Смит и Рейф Сполл), которые в третьем сезоне пытаются стать образцовыми родителями и ищут общий язык с двумя приемными детьми.
«Харли Квинн», 3-й сезон
Где смотреть: HBO Max — c 28 июля
Возвращение взрослого анимационного сериала про самую отвязную антигероиню из комиксов DC. В новых сериях Харли Квинн и ее девушка Ядовитый Плющ встретят Короля Акул, готэмский секс-культ Суд Сов и познакомятся с самим Джеймсом Ганном (да, нас ждет камео автора «Отряд самоубийц: Миссия навылет»).
«Город на холме», 3-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 31 июля
В третьем сезоне криминальной драмы ветеран ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон) становится руководителем охраны богатой семьи и еще больше вязнет в коррупционном мире Бостона 1990-х.
«В активном поиске», 2-й сезон
Где смотреть: Premier — июль
В новых сериях ловелас Андрей (Дмитрий Нагиев) решит остепениться, оставить в прошлом мимолетные связи и заняться поиском будущей жены.
Автор: Сабрина Карабаева
Фото: Nicholas Hunt / Getty Images