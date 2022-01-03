Сериалы июля: «Обитель зла», «Черная птица» и финал сезона «Очень странных дел»

Джимми Кин (Тэрон Эджертон) попадает в тюрьму за распространение наркотиков, ему грозит 10 лет в тюрьме строгого режима. Но он может выйти на свободу гораздо раньше, если согласится сотрудничать с полицией. Взамен он должен сблизиться с другим заключенным Ларри Холлом (Пол Уолтер Хаузер), которого осудили за жестокое убийство женщины. Холл вскоре может выйти на свободу, но полиция уверена, что на его счету есть еще как минимум 14 жертв. Кин должен выбить из него признание. Но Ларри и другие заключенные могут заподозрить, что он ведет двойную игру.

Сюжет основан на реальной истории футболиста Джеймса Кина, который попал в тюрьму, заключил сделку с ФБР, а позже написал об этом мемуары. Сценарий написал Деннис Лихейн, автор романов «Остров проклятых» и «Таинственная река». Роль отца главного героя сыграл Рэй Лиотта — это одна из последних работ актера, который умер весной 2022 года.

