Кто такой Векна и как выжил Хоппер? Готовимся к финалу четвертого сезона «Очень странных дел»

1 июля на Netflix выйдет финальная часть нового сезона «Очень странных дел». Он будет состоять из двух эпизодов с общим хронометражем в четыре часа. Вспоминаем важные события первой половины сезона.

Подробно о событиях первых трех сезонов мы уже рассказывали здесь.

Где и когда происходит действие новых серий?

После трагических событий в торговом центре «Старкорт» прошло несколько месяцев. Одиннадцать (Милли Бобби Браун) лишилась своего приемного отца Джима Хоппера (Дэвид Харбор), который пропал во время взрыва советского устройства, открывающего портал в Изнанку. А еще девочка потеряла свои сверхспособности. Ее удочерила Джойс Байерс (Вайнона Райдер), которая после смерти Хоппера решила покинуть Хоукинс и переехать в Калифорнию со своими сыновьями Джонатаном (Чарли Хитон) и Уиллом (Ноа Шнапп). Одиннадцать приходится нелегко: она скучает по Хопперу, ее буллят в школе, она ощущает нехватку своих прежних сил и постоянно пишет своему парню Майку Уилеру (Финн Вулфхард). Уилл тоже замкнулся в себе (почему — мы пока не знаем). А Джонатан тоже переписывается со своей девушкой Нэнси Уилер (Наталия Дайер), и в их отношениях на расстоянии начался разлад.

Большинство героев сериала остаются в Хоукинсе. Нэнси продолжает работать в школьной газете. Майк и Дастин Хендерсон (Гейтен Матараццо) все так же играют в «Подземелья и драконов» и заводят дружбу со старшеклассником-рокером Эдди Мансоном (Джозеф Куинн). Макс Мэйфилд (Сэди Синк) после смерти брата Билли (Дэйкер Монтгомери) уходит в себя и расстается со своим парнем Лукасом (Калеб Маклафлин), который перестал общаться с друзьями-гиками и стал спортсменом. А Стив Харрингтон (Джо Кири) и Робин Бакли (Майя Хоук) устроились на работу в салон видеопроката.

С чего все начинается?

Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Джо Кири и Гейтен Матараццо

В Хоукинсе новая напасть. Неведомая сила погружает школьников в летаргический сон, а затем убивает их. Под ударом находятся все депрессивные подростки, включая Макс. Горожане уверены, что за убийствами стоит Эдди Мансон, которого они обвиняют в сатанизме и ритуальных жертвоприношениях. Но бывалые герои понимают, что во всем виноват очередной монстр с Изнанки — они называют его Векной (имя, как всегда, позаимствовано из игры «Подземелья и драконы»).

Тем временем Майк собирается в Калифорнию навестить Одиннадцать. Но там девушка оставляет его с Уиллом, Джонатаном и его приятелем Аргайлом (Эдуардо Франко), а сама отправляется в секретную лабораторию в Неваде вместе с доктором Сэмом Оуэнсом (Пол Райзер). Там ее ожидает встреча с Папой — жестоким ученым Мартином Бреннером (Мэттью Модайн), который раньше воспитывал одаренных детей в закрытом научном учреждении Хоукинса.

Джойс тоже уезжает из Калифорнии вместе с эксцентричным конспирологом Мюрреем Бауманом (Бретт Гельман). Она получает посылку из советского лагеря, в котором находится Хоппер.

Постойте, но Хоппер же погиб?

Дэвид Харбор

Оказывается, что бравый американский шериф выжил во время взрыва в «Старкорте». Его взяли в плен советские агенты и увезли в лагерь на Камчатке. Там он ест баланду и пытается выбраться на свободу при помощи охранника Дмитрия Антонова (Том Влашиха).

А что в это время происходит в Хоукинсе?

Сокомандники Лукаса разыскивают Эдди, а герои пытаются разрешить загадку Векны. Оказывается, что в 1959 году в Хоукинсе уже был похожий случай: местный житель Виктор Крил (Кевин Л. Джонсон) убил жену и двоих детей, а обвинил во всем демонические силы. В настоящем Крил (Роберт Инглунд) заключен в психиатрической клинике. Он отговаривает Нэнси и Робин от дальнейшего расследования.

Но они все равно его не слушают?

Да! Нэнси, Стив, Робин, Дастин, Лукас и Макс прячут Эдди от разъяренных линчевателей, а сами выясняют, что по всему Хоукинсу есть небольшие порталы в Изнанку. Они спасают Макс от влияния Векны и проникают в зловещий параллельный мир.

Чем занимаются Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл?

Эдуардо Франко, Ноа Шнапп, Финн Вулфхард и Чарли Хитон

Бросаются на помощь Одиннадцать! Но для начала им приходится скрываться от военных. Затем они решают попросить помощи у талантливой школьницы Сьюзи (Габриэлла Пиццоло), девушки Дастина. Она помогает им вычислить координаты лаборатории.

Как Одиннадцать восстанавливает свои способности?

Для этого Бреннер помещает девочку в капсулу сенсорной депривации. Там она вспоминает события 1979 года (за четыре года до старта первого сезона ОСД), когда она еще была узницей хоукинской лаборатории. Тогда большая часть детей погибли в результате некоего инцидента; поначалу Одиннадцать думает, что их убила она, но позже выясняется, что это сделал скромный Один (Джейми Кэмпбелл Бауэр).

Чем закончилась первая половина сезона?

Джойс и Мюррей проникают в тюрьму и спасают Хоппера, которого выпустили сражаться с демогоргоном (да, он тоже оказался в плену на Камчатке). Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл находятся на полпути к лаборатории доктора Бреннера. Нэнси во время пребывания в Изнанке оказывается в плену у Векны. Одиннадцать восстанавливает свои силы и вспоминает травматическое событие из прошлого. Оказывается, парня под номером Один зовут Генри, и он сын того самого Виктора Крила (именно он, а не отец, виновен в убийстве своей семьи). В 1979 году ей удалось выкинуть Генри из нашего мира, он попал в Изнанку, где его обезобразили энергетические потоки. Так он и превратился в Векну.

А что нас ждет в финале?

Джейми Кэмпбелл Бауэр

Братья Даффер обещали, что в этом сезоне они раскроют все тайны Изнанки (пока этого так и не произошло). Возможно, мы узнаем, как Векна связан с Истязателем разума, главным злодеем в первых двух сезонах. Но главный вопрос: что рисует тихоня Уилл? Он тщательно скрывает свои рисунки от всех других героев. В прошлом он был тесно связан с Изнанкой (его действиями руководил Истязатель разума), поэтому там может быть секрет Векны, который позволит победить монстра.

А еще шоураннеры успели напугать фанатов: в двух последних сериях нас ждут смерти нескольких героев. До этого шоураннеры убивали лишь второстепенных персонажей, но в этот раз могут зайти с козырей и расправиться с теми, кто появился еще в самом начале сериала. Но за всех переживать не стоит: финал четвертого сезона не поставит точку в истории подростков из Хоукинса, потому что Дафферы планируют завершить «Очень странные дела» после пяти сезонов.