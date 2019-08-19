«Мир Дикого Запада» возвращается. Вспоминаем, что было в трех предыдущих сезонах

Кто создал хостов и парк

За 38 лет до начала основной сюжетной линии сериала Роберт Форд и Арнольд Уэбер начинают работу над будущим «Миром Дикого Запада» и первыми андроидами. Уэбер мечтает создать человекоподобных роботов с автономным сознанием. По его мнению, каждый андроид должен пройти определенный путь, чтобы обрести способность по-настоящему мыслить. Он рисует составляющие этого пути в виде пирамидальной схемы: память, способность к импровизации, желание личной выгоды. Форд добавляет на верхушку этой пирамиды другой важный компонент — страдания.

Первым хостом становится девушка, которую они называют Долорес. Позже Арнольд, тяжело переживающий смерть сына, все больше общается с Долорес и рассказывает ей о некоем лабиринте. Роботы, которые его пройдут, смогут обрести сознание. На самом деле, лабиринт — это не физическое место, а та самая схема эмоционально-психологического развития андроидов.

Арнольд пытается остановить открытие парка и просит Долорес убить его и всех хостов. Но Форд все равно открывает «Мир Дикого Запада», стерев все андроидам память. А в память о покойном коллеге он создает его точную копию по имени Бернард Лоу. В этом процессе активно участвует Долорес, которая знала характер и поведение ученого лучше всех. Лоу становится ключевым программистом проекта, не подозревая о своей истинной сущности.