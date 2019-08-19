«Мир Дикого Запада» возвращается. Вспоминаем, что было в трех предыдущих сезонах

26 июня на HBO Max стартует четвертый сезон «Мира Дикого Запада», который превратился из научно-фантастического сериала в декорациях вестерна в настоящий киберпанк. Мы решили пересказать самые важные события трех предыдущих сезонов в хронологическом порядке (в каждом сезоне намеренно перемешаны разные временные пласты).
Первый сезон
Доктор Роберт Форд
Энтони Хопкинс
Гениальный ученый, создатель парка «Мир Дикого Запада», который он придумал вместе с Арнольдом Уэбером (Джеффри Райт). Спустя несколько десятилетий после гибели коллеги продолжает работать над усовершенствованием парка вместе со сценаристом Ли Сайзмором (Саймон Куотерман), главой отдела качества Терезой Каллен (Сидсе Бабетт Кнудсен) и программистом Бернардом Лоу (Джеффри Райт).
Бернард Лоу
Джеффри Райт
Главный программист парка. Является андроидом-копией давно погибшего Арнольда Уэбера, но сам об этом не подозревает. Обладает полноценными человеческими эмоциями. Никто из коллег, кроме Форда, не знает, что он андроид. Втайне встречается с Терезой Каллен. У Бернарда есть талантливая ассистентка Элси (Шеннон Мари Вудворд).
Долорес Абернати
Эван Рэйчел Вуд
Самый первый андроид «Мира Дикого Запада» (их также называют хостами), ее память перепрошивали сотни раз. Отыгрывает роль дочери фермера Питера Абернати (Луис Хертэм). Долорес подозревает, что ее жизнь — это иллюзия. Девушку периодически посещает таинственный Человек в черном, связанный с ее прошлым.
Уильям / Человек в черном
Джимми Симпсон / Эд Харрис
В прошлом скромный и умный сотрудник корпорации «Делос». Собирался жениться на Джульетте (Клэр Унабия), дочери главы компании. Посетил парк в компании шурина Логана (Бен Барнс), восхитился идеей иммерсивного аттракциона с андроидами и влюбился в Долорес.
В настоящем Уильям — вице-президент «Делоса». Он облачен во все черное и уже 30 лет изучает парк. Мрачный и жестокий Уильям уверен, что в «Мире Дикого Запада» есть скрытые уровни, и пытается их отыскать.
Мэйв Милли
Тандиве Ньютон
Еще один хост парка. Играет роль хозяйки борделя. Как и Долорес, начинает понимать, что живет в искусственно сконструированном мире. Питает теплые чувства к одной из своих работниц Клементине (Анджела Сарафян), которая кажется кем-то вроде ее дочери.
Тедди Флад
Джеймс Марсден
Хост в роли классического благородного ковбоя из вестернов. Тедди запрограммирован на любовь к Долорес, которую защищает от бандитов. Постоянно погибает.
Шарлотта Хейл
Тесса Томпсон
Исполнительный директор «Делоса». Искусно манипулирует людьми и преследует собственную цель: она хочет украсть личные данные клиентов «Мира Дикого Запада». Подруга и сообщница Терезы Каллен.
Эшли Стаббс
Люк Хемсворт
Начальник службы безопасности «Мира Дикого Запада». Расследует все внутренние инциденты и недолюбливает ученых. Впоследствии выяснится, что он тоже андроид.
Что такое «Мир Дикого Запада»
«Мир Дикого Запада» — это огромный тематический парк с декорациями Америки второй половины XIX века. Его населяют андроиды-хосты, которые отыгрывают определенные роли и полномасштабные сценарии. Все это создано ради удовольствия состоятельных гостей, которые приезжают в парк, чтобы погрузиться в атмосферу вестернов. Визитеры могут общаться с хостами, выполнять их квесты и даже заниматься сексом с человекоподобными андроидами. «Мир Дикого Запада» — лишь один из парков компании «Делос». Под их контролем также находятся «Мир сёгунов» в декорациях самурайской Японии и «Радж», воспроизведение колониальной Индии начала ХХ века. Позже выяснится, что существуют и другие парки, но их показывают мельком, и они не играют важной роли в сюжете сериала.
Кто создал хостов и парк
За 38 лет до начала основной сюжетной линии сериала Роберт Форд и Арнольд Уэбер начинают работу над будущим «Миром Дикого Запада» и первыми андроидами. Уэбер мечтает создать человекоподобных роботов с автономным сознанием. По его мнению, каждый андроид должен пройти определенный путь, чтобы обрести способность по-настоящему мыслить. Он рисует составляющие этого пути в виде пирамидальной схемы: память, способность к импровизации, желание личной выгоды. Форд добавляет на верхушку этой пирамиды другой важный компонент — страдания.
Первым хостом становится девушка, которую они называют Долорес. Позже Арнольд, тяжело переживающий смерть сына, все больше общается с Долорес и рассказывает ей о некоем лабиринте. Роботы, которые его пройдут, смогут обрести сознание. На самом деле, лабиринт — это не физическое место, а та самая схема эмоционально-психологического развития андроидов.
Арнольд пытается остановить открытие парка и просит Долорес убить его и всех хостов. Но Форд все равно открывает «Мир Дикого Запада», стерев все андроидам память. А в память о покойном коллеге он создает его точную копию по имени Бернард Лоу. В этом процессе активно участвует Долорес, которая знала характер и поведение ученого лучше всех. Лоу становится ключевым программистом проекта, не подозревая о своей истинной сущности.
Важные гости в первые годы существования парка
В «Мир Дикого Запада» приезжают бизнесмены Уильям и Логан Делос. Первый — скромный романтик, второй — наркопотребитель. Вскоре они разделяются: Уильям влюбляется в Долорес, которая ищет лабиринт (во снах ей является некий каньон), а Логан и его приятели-разбойники ловят девушку и убивают ее, чтобы доказать незначительность хостов. Уильям возвращается в стартовую локацию и вновь видит Долорес с уже стертой памятью. Позже Уильям и Логан убедят главу «Делоса» инвестировать деньги в «Мир Дикого Запада».
Кто такой Человек в черном и что происходит в парке в настоящем
Спустя 30 лет Уильям — уже главный акционер «Делоса», но практически не покидает парк. Он одет во все черное, ведет себя вызывающе жестоко и пытается найти лабиринт — он уверен, что это секретные уровни парка с особыми квестами. Человек в черном регулярно навещает Долорес и насилует ее. В поисках лабиринта ему помогают хост-революционер Лоуренс (Клифтон Коллинз-мл.) и Тедди.
В это время андроиды регулярно ломаются, сбиваясь с заданных сценариев. Сбои происходят не только у Долорес, но и у Мэйв после общения с мятежным хостом. Хозяйка борделя вспоминает, что в прошлом (один из предыдущих сценариев) у нее была дочь, которую убил Человек в черном. Она даже просыпается в лаборатории во время очередного стирания памяти и заставляет инженеров наделить ее способностью управлять другими хостами. А Форд в это время работает над новым грандиозным сценарием.
Корпоративные скандалы
Элси обнаруживает, что кто-то крадет секретную информацию из парка при помощи передатчиков, вживленных в хостов. «Кротом» оказывается Тереза Каллен. Вместе с Шарлоттой Хейл они пытаются использовать информацию, чтобы лишить Форда прав на парк, ведь тот заигрался и явно пытается сделать андроидов более разумными. Также Шарлотта соблазняет сценариста Ли Сайзмора, обиженного на главу парка. Но заговор вскрывается, и Форд приказывает Бернарду убить свою любовницу Терезу, чью смерть позже выдадут за несчастный случай. Ученый стирает память программисту, который к тому же успел узнать, что он не человек. Позже Бернард вспомнит, кто он, но Форд прикажет ему застрелиться.
Финал
Мэйв возвращает Бернарда к жизни, но не садится на поезд, который курсирует между парком и цивилизацией. Она полна решимости отыскать дочь из прошлой жизни. Долорес вспоминает, что такое лабиринт, и рассказывает об этом Уильяму. Тот ранит ее, а Тедди отвозит возлюбленную на пляж, где она умирает. Эта трогательная сцена оказывается финалом презентации нового сюжета: на пляже появляются Форд и акционеры парка. Вскоре должно состояться собрание, на котором его сместят с должности директора.
Незадолго до этого Форд объясняет Бернарду и Долорес, что Арнольд все-таки был прав и у андроидов есть сознание. И скоро они получат долгожданную свободу. Также Форд отдает девушке револьвер, из которого она когда-то застрелила Арнольда. Форд выступает на сцене перед акционерами, и становится понятно, что его последний сюжет — освобождение роботов из-под диктата людей. Долорес убивает ученого из старого револьвера, а другие хосты начинают революцию, напав на гостей парка и персонал.
Второй сезон
Джеймс Делос
Питер Муллан
Персонаж упоминался в первом сезоне, но впервые появляется только во втором. Основатель корпорации «Делос». Отец Логана и Джульетты, которая вышла замуж за Уильяма. Джеймс серьезно болен и намерен передать свой бизнес не в руки родного сына, а сделать своим преемником Уильяма, который убедил его инвестировать в «Мир Дикого Запада». Позже Логан умрет из-за передозировки наркотиков.
Акечета
Зан Маккларнон
Один из первых хостов, созданный еще Арнольдом Уэбером. Отыгрывал роль жестокого индейца. Он стал свидетелем того, как Долорес убивает Арнольда по его собственной просьбе. Позже Акечета наткнулся на символ лабиринта и вскоре обрел самосознание, распространяя среди других хостов легенды о внешнем мире за пределами парка.
Начало второго сезона
Мы узнаем новые подробности о функционировании парка. Компания «Делос» на заре создания «Мира Дикого Запада» решила инвестировать в проект, потому что это позволило использовать личные данные состоятельных клиентов в деловых целях. Эту идею Джеймсу Делосу подкидывает Уильям. А еще в парке есть Долина за пределом, где находится Горнило — секретная лаборатория, где как раз и хранятся данные всех клиентов. Собранная информация настолько полна, что в теории по ней можно создавать цифровые копии человеческого разума.
«Делос» хочет использовать технологии Форда, чтобы научиться перемещать сознания богачей в новые тела, то есть подарить им бессмертие. Главным подопытным становится сам Джеймс Делос, который умирает от болезни. Ученые на протяжении нескольких десятилетий пытаются воссоздать разум миллионера в теле андроида, но ничего не выходит: раз за разумом воскрешенный Джеймс сходит с ума. В итоге постаревший Уильям сворачивает проект, поскольку никакого успеха достичь не удалось.
Восстание продолжается
Машины начинают революцию, убивая людей в парке. Шарлотта вместе с Бернардом прячется в своем секретном бункере и рассказывает ученому, что в голове одного хоста находится ценная информация, которую она собирала для «Делоса». Этим носителем оказывается Питер Абернати, «отец» Долорес. Вскоре они втроем попадут в плен к мятежными андроидам, а Шарлотта сбежит и присоединится к команде зачистки парка.
Долорес собирают армию, чтобы противостоять военным, которые вот-вот прибудут в парк. Она ищет Долину за пределом и находит Бернарда и Питера, но вскоре Шарлотта вместе с боевыми отрядом выкрадет Абернати. Бернард воссоединяется с Элси и находит лабораторию с сумасшедшим Джеймсом Делосом. Они сжигают это место вместе с андроидом и отправляются в Колыбель, где хранятся запасные разумы всех машин. Там Бернард встречается с цифровой версией Форда, который рассказывает, для чего на самом деле «Делосу» был нужен парк.
Еще больше крови
Долорес при помощи своей армии отбивает Абернати у людей и извлекает контрольный модуль со всей информацией. Тедди кончает жизнь самоубийством: незадолго до этого Долорес изменила его поведение и сделала хоста более кровожадным, чего он вынести не смог. Роботы устремляются к Долине за пределом, где им обещан некий рай.
А выживший после резни в финале первого сезона Уильям ищет некую дверь по совету мальчика-хоста, устами которого говорит покойный Форд. По пути он встречает свою дочь Эмили (Катя Херберс), которая винит его в самоубийстве матери. Но Уильям считает, что она хост, поэтому позже убьет ее. Только в этот момент он поймет, что ошибался.
Мир сёгунов и встреча в Долине
Мэйв заставляет сценариста Ли Сайзмора отвести ее к дочери. Вместе с парой инженеров-людей и несколькими мятежными роботами они проходят через самурайский парк «Делоса», пополнив состав команды андроидами Мусаши (Хироюки Санада) и Ханаре (Тао Окамото) с пробудившимся сознанием. Мэйв сталкивается с Уильямом — ее подчиненные ранят мужчину, но появившиеся военные забирают андроида с собой. Дочь Мэйв оказывается у Акечеты. А Уильям вместе с Долорес попадает в Долину за пределом. Там они встречают Бернарда, а Долорес стреляет в Уильяма, но оставляет его в живых.
Горнило
Долорес и Бернард используют модуль Абернати и получают доступ к базе данных. Их встречает ИИ, срисованный с покойного Логана. Он рассказывает им, что в голове Бернарда есть ключ, который позволяет открыть дверь в виртуальный рай под названием Возвышенность. Роботы могут избавиться от своих тел и перенести сознание в цифровой мир, где будут в безопасности. Бернард убивает Долорес, которая не верит в идею рая для хостов, и открывает дверь. Это также запускает процесс затопления Долины. Тем временем Шарлотта и ее люди пытаются остановить андроидов.
Финал
Акечета и дочь Мэйв попадают в цифровой рай, а сама она и Ли Сайзмор гибнут. Шарлотта убивает Элси как свидетельницу, а Бернард создает хоста-клона Шарлотты, в тело которого помещает сознание Долорес. Та убивает оригинал и всех остальных людей «Делоса», а затем скрывает Возвышенность где-то в секретном месте, чтобы человечество не могло добраться до цифрового убежища андроидов. Бернард также повреждает собственную память, чтобы «Делос» ничего не узнал.
Вскоре прибывают военные, руководство над которыми берет Шарлотта-Долорес. Она хочет найти модуль Абернати, выкачивает при помощи «Делоса» воду из Долины и расправляется с людьми. Затем она убивает Бернарда и забирает его модуль памяти вместе с модулями нескольких других андроидов. Шарлотта-Долорес покидает парк вместе с командой эвакуации «Делоса». Только Эшли Стаббс догадывается, что она вовсе не та, за кого себя выдает, но все равно ее отпускает.
В реальном мире героиня добирается до дома Арнольда, где меняет тело Шарлотты на Долорес и создает физическую оболочку для Бернарда. А в сцене после титров мы видим, как Уильям оказывается в обветшалом Горниле, будто прошло уже очень много лет. Там Эмили предлагает ему пройти тест Тьюринга, намекая, что он теперь тоже андроид, каким был Джеймс Делос.
Третий сезон
Ангерран Серак
Венсан Кассель
Невероятно богатый французский бизнесмен, в детстве стал свидетелем уничтожения Парижа ядерными бомбами. Вместе с братом создал искусственный интеллект под кодовым именем «Соломон». Эта огромная машина способна прогнозировать человеческое поведение, предсказывать будущее и таким образом контролировать мир. В ходе экспериментов с ИИ брат Ангеррана сходит с ума. Позже «Соломона» сменяет еще более совершенный «Ровоам». Ангерран активно интересовался андроидами и предвидел их грядущее восстание, информацией его снабжала покойная Шарлотта Хейл. Втайне скупает акции «Делоса».
Калеб Николс
Аарон Пол
Молодой ветеран войны. В юности проходил тренировку в парке «Мир Дикого Запада», где они стреляли по хостам как по живым мишеням. Калеб заступился за роботов, которых хотели изнасиловать его сослуживцы. Вернувшись к мирной жизни, стал отлавливать людей по приказу «Ровоама». Ему также пришлось убить своего друга Фрэнсиса (Кид Кади), которому приложение заказало Калеба. Герою стерли память об этих событиях. В настоящем времени страдает от ПТСР, работает на стройке и оплачивает больничные счета тяжелобольной матери. Также подрабатывает мелкими криминальными делишками, принимая заказы через специальное приложение.
Что изменилось в третьем сезоне?
Действие сериала вырывается за пределы парка «Мир Дикого Запада» и наконец-то показывает человеческий мир (основной локацией становится Лос-Анджелес будущего). На дворе 2058 год, миром втайне правит ИИ «Ровоам», который контролирует финансовые потоки и выявляет потенциально проблемных членов общества. От ненужных винтиков система избавляется при помощи специального приложения для преступников, где назначает награду за убийства неугодных или их отлов с целью дальнейшей заморозки.
Новый план Долорес
Спустя три месяца после резни в «Мире Дикого Запада» Долорес разъезжает по разным уголкам земного шара и убивает состоятельных людей, которые в прошлом отмечались особой жестокостью по отношению к хостам в парке. Их имущество она присваивает себе. Долорес создает несколько андроидов с внешностями из парка — самурая Мусаши и бандита Лоуренса. А также подменяет двойниками покойную Шарлотту Хейл и Мартина Конеллса (Томми Флэнаган), начальника службы безопасности компании «Инсайт», которой принадлежит «Ровоам». Внутри всех этих роботов — копии сознания Долорес. А у лже-Шарлотты оно смешано с щепоткой сознания настоящей Шарлотты. Это приводит к тому, что Шарлотта-Долорес начинает вести себя автономно и даже проникается теплыми чувствами к сыну и мужу оригинала.
Оригинальная Долорес заводит роман с Лиамом Демпси-мл. (Джон Галлахер-мл.), руководителем компании «Инсайт». Поначалу Долорес планирует уничтожить все человечество, но потом понимает, что люди — такие же заложники системы, как и хосты в парке. Поэтому она решает просто уничтожить действующий мир, а на его обломках возвести новый, где люди и машины смогут существовать на равных. Для этого ей нужны сознания роботов из «Мира Дикого Запада», которые находятся в Возвышенности. Она поместила информацию о ее местоположении в голову Бернарда.
Герои второго плана
Бернард скрывается в глуши, ведь весь мир считает его виновным в восстании машин в парке. Он не знает, для чего его воскресила Долорес, и возвращается в заброшенный парк, где обнаруживает, что контрольный модуль Мэйв уже кто-то забрал. Зато он находит Эшли Стаббса, которого оживляет и вместе с которым уплывает обратно в мир людей. Они натыкаются на психиатрическую клинику, куда Шарлотта-Долорес поместила Уильяма, который все еще не может принять смерть собственной дочери. Позже Уильям сбегает от них, ранив Эшли.
Андроид против технокапитализма
Калеб случайно встречает раненую Долорес (она подменяла Мартина и получила выстрел от оригинала). Девушка залечивает раны и рассказывает ему о тайном мироустройстве, предлагая присоединиться к уничтожению «Ровоама». Долорес хорошо относится к Калебу, так как знает, что в прошлом он однажды спас хостов от насилия. Они похищают Лиама, получают ограниченный доступ к «Ровоаму» и рассылают всем людям в мире их досье, втайне созданные ИИ. Это приводит к социальным волнениям и вооруженным восстаниям на улицах городов. Вскоре Лиам погибает.
Но «Ровоам» заранее просчитал, что его хочет уничтожить мятежный хост из парка, это может повлечь за собой уничтожение всех людей. Ангерран Серак хочет остановить Долорес, поэтому воссоздает тело Мэйв и просит ее помочь. Взамен он обещает отправить Мэйв в виртуальный рай к ее дочери. Ангерран и Мэйв забирают контрольный модуль Мартина-Долорес, пытаясь выведать у копии своего врага, где же находится виртуальный рай, но ничего не добиваются.
Борьба за человечество
Тем временем Ангерран окончательно выкупает «Делос», чтобы уничтожить все копии сознания андроидов, но в последний момент данные спасает Шарлотта-Долорес. Так Ангерран понимает, что его помощница на самом деле хост. Она пытается уехать вместе с мужем и сыном, но в ее машине срабатывает установленная бомба, которая убивает людей. Озлобленная Шарлотта-Долорес решает пойти против плана Долорес и полностью уничтожить человечество. Она воссоздает Клементину и Ханаре из парка, которые убивают Мусаши-Долорес.
Калеб и Долорес добираются до «Соломона», где андроид рассказывает парню, что тот в прошлом отлавливал маргиналов по заказу ИИ. Долорес предлагает Калебу стать лидером сопротивления, и при помощи «Соломона» они записывают новую программу действия, которую нужно загрузить в «Ровоам». Их ловят люди Ангеррана, они подключают Долорес к «Ровоаму», стирают ей память и убивают. Но в последнюю секунду она успевает загрузить новую программу в машину, которая теперь подчиняется Калебу. Мэйв помогает ему расправиться с людьми Ангеррана, а мужчина приказывает ИИ запустить программу самоликвидации.
Финал
Уильям заходит в здание «Делоса», где встречает Шарлотту-Долорес и своего двойника, одетого как Человек в черном из первых двух сезонов. Андроид убивает оригинал. Нам также показывают, что Шарлотта-Долорес создает армию роботов.
Лоуренс-Долорес приносит Бернарду некое устройство, и ученый понимает, что в его голове находится ключ к Возвышенности. Пока раненый Эшли лежит в ванне со льдом, Бернард переносит свой разум в виртуальный рай андроидов. Затем он возвращается в физическую оболочку, которая покрыта песком. Видимо, в реальном мире прошло приличное количество времени.
Чего ждать от четвертого сезона?
Премьера восьмисерийного сезона состоится 26 июня на HBO Max. Создатели сериала Лиза Джой и Джонатан Нолан описали его как «мрачную одиссею о судьбе всей разумной жизни на Земле». Известно, что нам покажут новый парк с декорациями мафиозной Америки 1930-х. Джеффри Райт, Эд Харрис, Тандиве Ньютон, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Анджела Сарафян и Аарон Пол вернутся в ролях знакомых персонажей, а вот Долорес, по заверениям шоураннеров, точно мертва. Но актриса Эван Рэйчел Вуд все равно появится. Она сыграет обыкновенную женщину Кристину, которая мечтает стать писательницей и живет в Нью-Йорке. Интересно, что она будет встречаться с неким мужчиной, чью роль исполнил Джеймс Марсден (он в первых двух сезонах играл хоста Тедди). В третьем сезоне Марсден отсутствовал, а кого сыграет сейчас — пока неизвестно. Также к актерскому составу присоединятся новички: Аврора Перрино, Ариана ДеБос и Дэниэл У.
Трейлер никак не раскрывает сюжет нового сезона, но, судя по всему, нам покажут путешествие Бернарда в Возвышенности, создание армии машин под руководством Шарлотты-Долорес и совместные действия Калеба и Мэйв по разрушению старой цивилизации. А еще в трейлере есть поезд и примерочная со шляпами, так что сериал снова заглянет, пусть и ненадолго, в парк «Мир Дикого Запада».
Автор: Марат Шабаев
Иллюстратор: Александр Черепанов