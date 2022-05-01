Кто такая Одиннадцать? И что было раньше в «Очень странных делах»? Вспоминаем все предыдущие сезоны и готовимся к возвращению сериала

Совместный финал

Хоппер и Джойс проникает в Изнанку через портал в лаборатории и достают из параллельного измерения Уилла. Нэнси, Джонатан и присоединившийся к ним Стив пытаются убить Демогоргона в стенах школы, там же прячутся ребята и Одиннадцать. Вскоре в школу врываются и правительственные агенты, которые хотят их убить, но девочке удается уничтожить их при помощи своих способностей. Свои последние силы Одиннадцать тратит на превращение Демогоргона в пыль и исчезает сама, также пропадает доктор Бреннер, хотя его смерть мы так и не видим.

Спустя месяц жизнь вернулась на круги своя: Майк, Лукас, Дастин и Уилл проводят время вместе. Нэнси помирилась со Стивом, но продолжает общаться с Джонатаном. Но Хоппер оставляют в лесу в тайном месте упаковку любимых вафель Одиннадцать. А Уилла, вернувшегося из Изнанки, периодически посещают мрачные видения из параллельного мира, еще он исторгает из себя странного слизняка.