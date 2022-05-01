Кто такая Одиннадцать? И что было раньше в «Очень странных делах»? Вспоминаем все предыдущие сезоны и готовимся к возвращению сериала

27 мая на Netflix начнется четвертый сезон «Очень странных дел», он будет разбит пополам, вторую часть покажут в июле. Третий сезон вышел в далеком 2019-м, поэтому мы решили напомнить, что происходило в неспокойном городке Хоукинс.
Первый сезон
Любознательный и эмоциональный подросток. Вместе с приятелями фанатеет по научной фантастике и регулярно играет в настольную игру «Подземелья и драконы». Старшая сестра Майка — Нэнси Уилер.
Настоящее имя — Джейн Айвз. Была похищена у своей матери в младенческом возрасте и помещена в секретную лабораторию в городе Хоукинс. Одиннадцать обладает психокинетическими способностями, поэтому ученые ставили над ней опыты. Девочка должна была шпионить за советскими агентами, но случайно обнаружила монстра из параллельного измерения (оно получило название Изнанка). Это открыло портал между Изнанкой и лабораторией, а Одиннадцать воспользовалась паникой и сбежала из учреждения, где провела почти всю жизнь.
Позитивный подросток с кудрявыми волосами и характерной улыбкой — у Дастина нет коренных зубов (из-за ключично-черепного дизостоза), поэтому его часто дразнят в школе. Дастину нравятся видеоигровые автоматы, а еще его легко узнать по неизменной кепке.
Еще один поклонник «Подземелий и драконов», друг Майка и Дастина. Самый серьезный из всей четверки, Лукас не только увлекается научной фантастикой, но и занимается малым бизнесом — стрижет газоны. Как и его приятели, занимается в научном школьном кружке.
Ветеран вьетнамской войны, служил полицейским в Нью-Йорке, пока его дочь не умерла от рака. После этого стал пить, развелся с женой и вернулся в родной городок Хокинс, где стал шерифом местной полиции.
Мать-одиночка, ее сыновья — Уилл и Джонатан Байерсы. Развелась с мужем из-за его алкоголизма. Работает в универмаге Хоукинса, причем часто сверхурочно. Училась в одной школе с Джимом Хоппером.
Старший брат Уилла и сын Джойс Байерс. Интроверт, в школе считается неудачником. Занимается фотографией, любит постпанк.
Старшая сестра Майка. Прилежная и тихая старшеклассница, которая стала более популярной и смелой, после того как стала встречаться со школьным хулиганом Стивом Харрингтоном.
Демогоргон
Демогоргон
Прямоходящий монстр с длинными когтями, развитыми психокинетическими способностями и характерной пастью, которая при раскрытии напоминает орхидею. Боится огня. Обитает в Изнанке, но способен проникать в человеческий мир.
Таинственное исчезновение
Вымышленной городок Хоукинс, 6 ноября 1983 года. Четверо школьников — Майк, Дастин, Лукас и Уилл — проводят вечер за игрой в «Подземелья и драконов», а после разъезжаются по домам на велосипедах. В это же время в секретной лаборатории Министерства энергетики США происходит инцидент: монстр нападает на ученого. Уилл до своего дома не доезжает — он бесследно исчезает. Зато в Хоукинсе появляется новый подросток — коротко стриженная девочка по прозвищу Одиннадцать (это число вытатуировано у нее на руке), сбежавшая из лаборатории. Именно на нее ночью в лесу натыкаются Майк, Дастин и Лукас, отправившиеся на поиски друга.
Безутешная мать
Джойс Байерс обращается за помощью к своему приятелю, шерифу Джиму Хопперу. Она считает, что мальчик жив, поскольку получает странные телефонные звонки с его искаженным голосом. А еще Джойс развешивает по дому гирлянду, каждая лампочка которой символизирует определенную букву — так она общается с сыном. Хоппер же вначале не верит Джойс, но и правительству не доверяет. Власти находят тело утонувшего мальчика, и оно оказывается тщательно сделанным муляжом. А посещение лаборатории окончательно убеждает Хоппера, что ученые что-то скрывают. Также они с Джойс находят настоящую мать Одиннадцать — сошедшую с ума Терри Айвз (Эйми Маллинз), которая в юности участвовала в секретном проекте ЦРУ.
Второе исчезновение
На вечеринке старшеклассников пропадает Барб (Шеннон Пёрсер), лучшая подруга Нэнси Уилер. После этого Нэнси сближается с Джонатаном Байерсом, старшим братом пропавшего Уилла. Это не нравится Стиву Харрингтону, ее парню. Нэнси и Джонатану удается побывать в Изнанке и даже вернуться обратно, столкнувшись с Демогоргоном.
Дружба с Одиннадцать
Майк, Дастин и Лукас принимают загадочную немногословную девочку в свою компанию. Она демонстрирует впечатляющие способности — разговаривает по рации с потерявшимся Уиллом, пару раз спасает ребят от школьных хулиганов. Тем временем доктор Мартин Бреннер (Мэттью Модайн), главный ученый из лаборатории, активно ищет Одиннадцать, его люди не гнушаются даже убийствами.
Совместный финал
Хоппер и Джойс проникает в Изнанку через портал в лаборатории и достают из параллельного измерения Уилла. Нэнси, Джонатан и присоединившийся к ним Стив пытаются убить Демогоргона в стенах школы, там же прячутся ребята и Одиннадцать. Вскоре в школу врываются и правительственные агенты, которые хотят их убить, но девочке удается уничтожить их при помощи своих способностей. Свои последние силы Одиннадцать тратит на превращение Демогоргона в пыль и исчезает сама, также пропадает доктор Бреннер, хотя его смерть мы так и не видим.
Спустя месяц жизнь вернулась на круги своя: Майк, Лукас, Дастин и Уилл проводят время вместе. Нэнси помирилась со Стивом, но продолжает общаться с Джонатаном. Но Хоппер оставляют в лесу в тайном месте упаковку любимых вафель Одиннадцать. А Уилла, вернувшегося из Изнанки, периодически посещают мрачные видения из параллельного мира, еще он исторгает из себя странного слизняка.
Второй сезон
Робкий школьник из компании Майка, Дастина и Лукаса. Сын Джойс, младший брат Джонатана. В первом сезоне практически не появлялся, в финале вернулся из параллельного мира. С тех пор испытывает трудности в коммуникации даже со старыми друзьями. Его мучают мрачные видения, а физическое и психологическое состояние мальчика постепенно ухудшается.
Старшеклассник, поклонник серфинга. Билли бил его отец, поэтому парень вырос задирой и хулиганом.
Чиновник из Министерства энергетики США, преемник пропавшего доктора Бреннера. Обладает гораздо более мягким характером, чем его предшественник.
Бывший репортер, ныне частный детектив и конспиролог. Владеет русским языком, постоянно выискивает советских агентов. Был нанят родителями Барб, чтобы найти их пропавшую дочь (они не в курсе, что девушку убил монстр из потустороннего мира).
Еще одна девушка с паранормальными способностями, которую похитили в детстве американские ученые. Она умеет создавать иллюзии. Кали (ее порядковый номер был 008) жила в одной комнате с Одиннадцать, пока не сумела сбежать. После этого она сколотила банду и занималась мелким хулиганством. Мечтает отомстить всем, кто ставил над ней опыты.
Истязатель разума
Истязатель разума
Огромное паукообразное существо, живущее в Изнанке. Его сопровождают темные облака и красные молнии. Истязатель разума контролирует всех Демогоргонов и способен брать людей под контроль.
Перемены в школе
Действие второго сезона разворачивается в 1984-м, спустя почти год после исчезновения Одиннадцать и победы над Демогоргоном. Майк, Дастин, Лукас и Уилл с удивлением обнаруживают, что их новая одноклассница Макс Мэйфилд — очень крутая девчонка, которая разделяет их интересы. Дастин и Лукас начинают соревноваться за внимание Макс и даже зовут ее на традиционные хеллоуиновские гуляния. Майка это раздражает (он все еще скучает по Одиннадцать), а Уилл мучается от видений из потустороннего мира.
Макс выбирает Лукаса, а Дастин находит неожиданного нового друга — того самого слизняка, которого выплюнул Уилл в конце первого сезона. Парень дает ему имя д’Артаньян (сокращенно Дарт). Естественно, его приятелям существо не нравится, и справедливо. Вскоре Дарт сожрет кошку Дастина, начнет увеличиваться в размерах и станет подозрительно напоминать будущего Демогоргона. Помогать незадачливому парню будет Стив Харрингтон — бывший школьный хулиган остепенился и потерял былой запал, когда его девушка Нэнси сбежала в путешествие с Джонатаном.
Конспирологический
роман
Нэнси мучает тот факт, что родители убитой Барб так и не узнали, куда исчезла их дочь. Она решает разоблачить махинации правительства и ученых и заручается помощью Джонатана. Они тайно записывают разговор нового руководителя лаборатории Сэма Оуэнса, а затем отправляются в гости к детективу Мюррею Бауману, который расследует исчезновение Барб. Вместе они рассылают аудиокассеты с речью Оуэнса по десяткам различных СМИ. У Нэнси и Джонатана завязывается роман.
Приключения Одиннадцать
Оказывается, вскоре после своего исчезновения в финале первого сезона девочка очутилась в лесу и наткнулась на Хоппера. Шериф решает воспитывать Одиннадцать в своем уединенном лесном домике, который спрятан от правительства. Хоппер не разрешает ей видеться с Майком и вообще выходить наружу, поэтому однажды девочка сбегает, чтобы встретиться со своей матерью Терри. Заглянув в ее поврежденный разум, она вспоминает, что вместе с ней в лаборатории была девочка Кали.
Одиннадцать отправляется в Чикаго и находит Кали, которая учит ее управлять способностями. Там же выясняется, что доктор Бреннер жив (его местоположение неизвестно). Кали и ее банда находят и жестоко убивают бывших сотрудников лаборатории, но Одиннадцать отказывается прибегать к насилию и покидает Чикаго. Она спешит в Хоукинс; ее посетило видение, что Майк и Хоппер попали в беду.
Изнанка возвращается
Хоукинские фермеры жалуются Хопперу на порчу урожая, все их тыквы для Хеллоуина внезапно сгнили. А Боб Ньюби, новый бойфренд Джойс, пытается выстроить контакт с Уиллом, который становится все более странным. Выясняется, что в него вселился Истязатель разума, который управляет десятками будущих Демогоргонов. Они попали в наш мир через портал в лаборатории: ученые сжигали разрастающуюся слизь, но в итоге та ушла под землю и разрослась целой сетью подземных туннелей (это и погубило тыквы).
Героям удается избавить Уилла от влияния Истязателя разума (тот использовал мальчика, чтобы следить за ними) при помощи тепла, которое ненавидит монстр. А вернувшаяся в город Одиннадцать вместе с Хоппером отправляется в лабораторию, чтобы закрыть портал при помощи своих способностей. Боб Ньюби героически погибает, спасая главных героев.
Спустя месяц лаборатория в Хоукинсе закрывается. Джим Хоппер получает от Сэма Оуэнса поддельный сертификат о рождении Одиннадцать, теперь ее зовут Джейн Хоппер, и она официально становится обычной девочкой и его дочерью. Шериф даже отпускает ее на рождественский бал, где она наконец-то танцует с Майком. Но Истязатель разума не умер, а терпеливо ждет своего часа где-то в Изнанке.
Третий сезон
Старшеклассница и коллега Стива Харрингтона, они вместе работают в кафе-мороженом, которое располагается в недавно открывшемся торговом центре «Старкорт». Робин постоянно подшучивает над Стивом и испытывает к нему дружескую симпатию, в романтическом плане ее привлекают девушки.
Впервые появилась во втором сезоне, но стала играть ключевую роль только в третьем. Ироничная и смелая девочка, обожающая мороженое. Младшая сестра Лукаса Синклера, которая насмехается над его гиковскими увлечениями.
Советский ученый, один из группы шпионов, тайно работающих в Хоукинсе.
Скрытая угроза
Действие новых серий разворачивается летом 1985 года. Советские военные пытаются попасть в Изнанку, но все их эксперименты проваливаются. Тогда они решают создать секретную лабораторию там, где это уже ранее получалось, и обосновываются под торговым центром «Старкорт» в городке Хоукинс. В ходе их опытов Истязатель разума проникает в наш мир. Поначалу он берет под свой контроль крыс, из мяса которых собирает себе физическое тело, а затем он проникает в сознание Билли Харгроува. Тот помогает Истязателю увеличиться в размерах, заманивая в свое тайное логово других людей.
Любовь и дружба
Дастин вернулся из научного лагеря и рассказывает всем про свою подругу Сьюзи, в существование которой никто не верит. Лукас проводит все время с Макс, а Майк и Джейн (теперь Одиннадцать носит свое настоящее имя) не могут оторваться друг от друга. По-настоящему одинок лишь Уилл, который всю свою страсть отдает «Подземельям и драконам». Правда, Хопперу не нравится, что его дочь проводит так много времени с Майком, и шерифу удается рассорить влюбленных.
Джейн начинает активно общаться с Макс, которая становится ее лучшей подругой. Ради шутки они подглядывают за своими знакомыми при помощи сверхспособностей и узнают, что Билли действует под влиянием Истязателя. На таинственные происшествия в городе обращают внимание и Нэнси с Джонатаном, которые работают в местной газете. Вместе с Майком, Джейн, Лукасом, Макс и Уиллом они заманивают Билли в горячую сауну, но ему удается вырваться.
Красный след
Дастину удается перехватить странную радиопередачу на русском языке, и он решает отправиться за помощью к Стиву, который работает в кафе-мороженом. Парень подружился со своей коллегой Робин Бакли, которой удается перевести послание. Они понимают, что советские агенты скрываются прямо под торговым центром, и проникают туда ночью, заручившись поддержкой Эрики Синклер.
Джойс уверена, что в Хокинсе снова открылся портал в Изнанку, но вскоре они с Хоппером понимают, что тут замешаны иностранцы. Они даже берут в плен добродушного доктора Алексея, который рассказывает им местонахождение лаборатории, но сам погибает от рук советского шпиона. Хоппер докладывает американскому правительству и доктору Оуэнсу, что в Хоукинсе вот-вот грянет катастрофа.
Битва в «Старкорте»
В финале практически все герои оказываются в торговом центре, им удается победить Истязателя и уничтожить устройство, которое открывало портал в Изнанку. Не последнюю роль в этом играет Сьюзи: оказавшаяся настоящей девушка Дастина помогает им по рации. Но Билли погибает, спасая свою сестру Макс. А Хоппер исчезает во время взрыва, закрывшего проход в Изнанку. Джейн в процессе теряет свои силы.
Спустя три месяца герои расходятся в разные стороны. Стив и Робин устраиваются в видеопрокат. Осиротевшая Джейн становится приемной дочерью Джойс, которая вместе с сыновьями Джонатаном и Уиллом готовится к переезду из Хоукинса. А в сцене после титров мы узнаем, что советское правительство продолжает заигрывать с Изнанкой: в лагере на Камчатке содержится Демогоргон, которого подкармливают заключенными.
Чего ждать от четвертого сезона
Четвертый сезон будет разделен на две части: первая выйдет на Netflix 27 мая, вторая половина появится 1 июля. В трейлере показали часовой шкаф — один из создателей сериала уже подтвердил, что с этим загадочным предметом будет связана новая центральная загадка. Герои же теперь будут жить в разных штатах: Джейн, Уилл, Джонатан и Джойс переехали в Калифорнию, остальные герои остались в городе Хоукинсе в Индиане.
Судя по всему, нам снова покажут флешбэки с пребыванием Джейн/Одиннадцать в лаборатории. А Хоппер все-таки жив и находится в трудовом лагере на Камчатке. Возможно, его спасением займутся Мюррей Бауман и Джойс — женщина как раз получила посылку с советскими марками, а в трейлере они летят сквозь снежную бурю. Еще один короткий, но интригующий момент трейлера — левитирующая Макс на могиле ее брата Билли (ранее у девушки не было сверхъестественных способностей).
Новый интригующий персонаж — жуткий Виктор Крил, которого сыграл Роберт Инглунд, Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов». За несколько десятилетий до событий первого сезона он сошел с ума и убил всю свою семью; вероятно, Крил как-то связан с Изнанкой. Другой новичок «Очень странных дел» — гитарист Эдди (Джо Куинн), поклонник фэнтези и тяжелой музыки.
Изнанка тоже получила прибавление: нам покажут демобэтов (Демогоргоны, но в виде летучих мышей) и нового злодея по имени Векна, который гораздо больше похож на человека, нежели предыдущий Истязатель разума.
Автор: Марат Шабаев