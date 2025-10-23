«Письмо Деду Морозу»: что известно о новогодней комедии с Натальей Орейро и Антоном Филипенко

27 ноября в прокат выйдет фильм «Письмо Деду Морозу» о предновогодней суете, когда у героя Антона Филипенко неожиданно сбываются все детские мечты. Помимо Антона, в фильме снялись Наталья Орейро в роли самой себя, в камео также появится Дима Билан. Рассказываем, что известно о фильме, и показываем трейлер.

О чем это

В жизни Петра Безуглова (Антон Филипенко) всё по-взрослому: строгая дисциплина, развод и работа юристом 24/7 в фирме требовательного отца. Однажды сын героя, Ванечка (Константин Каримов), находит папины детские письма Деду Морозу и опускает их в волшебный почтовый ящик. Все, о чем мечтал маленький Петя, начинает сбываться: газировка течет рекой, игрушечные солдатики и индейцы оживают; его обожает сама Наталия Орейро, ведь он очень хотел жениться на звезде «Дикого ангела». Но реальностью становятся и не самые приятные фантазии.

В надежде отменить действие писем семья (у Петра еще есть дочь-подросток Алиса, которую сыграла Катя Темнова) отправляется на поиски того самого почтового ящика, а по пути вспоминает, как важно не забывать мечтать.

В фильме также снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Блёданс, Зоя Бербер и другие.

Кто работал над фильмом

Кирилл Кузин Дима Билан Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Екатерина Темнова, Константин Каримов Кристина Асмус Антон Филипенко Наталия Орейро и Антон Филипенко

Режиссер «Письма Деду Морозу» — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти», «Лондонград. Знай наших»). Над сценарием работали Венера Чернышёва («Три кота», «Умка») и Игорь Чернышёв («Ну, погоди! Каникулы») при участии Александра Кима («Финник 2», «Майор Гром: Чумной Доктор»). За художественный мир отвечал Артём Кузьмин («Чебурашка», «Монастырь», «Летчик», «Гости из прошлого»). Оператор — Павел Белявский («LAB с Антоном Беляевым», «Домашнее поле», «Корни»).

Продюсеры — Юлиана Слащёва («Чебурашка 2», «Сто лет тому вперед»), Лика Бланк («Чебурашка», «Я делаю шаг»), Асмик Мовсисян («Чижик-пыжик возвращается», «Вера»). Фильм снят Киностудией Горького при участии компаний «Майвэйстудия» и Magic Factory Animation (создатели подчеркивают: фильм богат разнообразными эффектами, CGI оживших игрушек и детских фантазий). Производство — Киностудия Горького при поддержке Фонда кино, правительства Москвы, «Москино». Кинопоиск — партнер картины.

Что о «Письме Деду Морозу» рассказывает команда

Юлиана Слащёва

генеральный продюсер

Это ностальгический трип для целого поколения. Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган «Все сбудется!» — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства.

Антон Филипенко

актер

В начале фильма мой персонаж Пётр — циничный и закрытый человек в стеклянной колбе. Наверное, ему было так удобнее для карьеры и социального взаимодействия с другими людьми, со своим отцом и с самим собой. Но, когда начинаются чудеса с исполнением детских желаний, он уже и дерется, и танцует, и летает. Петя становится азартным, у него загораются глаза. Что он только не делает, чтобы вернуться в своего ребенка-изобретателя, которого зритель видит в первых сценах. Я пытался слепить героя таким, чтобы у него была своя история и чтобы он отличался от моих прошлых персонажей. Понимал, что от него должен исходить свет. Ведь фильм семейный, и в том числе его будут смотреть дети. Именно это и было сложнее всего, но меня вдохновляли воспоминания из собственного детства. А оно у меня было яркое — тоже со всякими мечтами, интересными изобретениями, приключениями. Здесь мы с Петей похожи.

Наталия Орейро

актриса

Моя героиня — это как будто я, только русская. Она появляется в доме Пети и утверждает, что они женаты. На что он отвечает: «Я никогда не женился на тебе». В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в колдовство. Большую часть фильма моя героиня заколдована. С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме. Я очень этому рада.

Когда я была маленькой, много мечтала. Самые сильные мои желания воплотились в жизнь: я стала актрисой. Я всегда хотела ей быть, всегда мечтала путешествовать и сниматься в других странах. Но никогда даже не представляла, что меня узнают и будут любить в России. От этого я получаю очень большое удовольствие.

Кирилл Кузин

режиссер

Съемки проходили весело и задорно. Несмотря на большое количество зимних ночных смен, почти все шло по плану. Природа внесла небольшие коррективы: Карелия встретила нас затяжной оттепелью, но это нас не остановило. Мы совместно с артистами и оператором всегда искали, где можно усилить, что сделать еще эффектнее.

Наши актеры — это наше богатство. Костя (исполнитель роли Ванечки. — Прим ред.) выдерживал ночные смены даже лучше, чем некоторые взрослые. Взрослым же я в пол кланяюсь за ту выдержку и профессионализм, которые они проявляли, несмотря на внешние и внутренние перипетии.

Когда премьера

Фильм «Письмо Деду Морозу» выйдет в кинотеатрах 27 ноября 2025 года.

Автор: Бэтси Исакова (@kinovoice)